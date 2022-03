Omicron 2, in Italia arriva la variante Covid più contagiosa di sempre

Omicron 2 in Italia, la variante più contagiosa

Omicron 2, è arrivata la nuova versione del virus Sars-CoV-2 più contagiosa di sempre. Non si conoscono le origini, secondo alcuni ricercatori Omicron BA.2 sarebbe nata in India lo scorso dicembre per poi diffondersi in Cina, Israele, Danimarca, Australia, Canada e Singapore. Ed ora anche in Europa, Italia compresa.

I dati raccolti dai Paesi in cui la variante si è già diffusa indicano che Omicron 2 ha una capacità di diffusione maggiore del 30 per cento rispetto a Omicron 1. Questo la renderebbe la variante più contagiosa fino ad ora conosciuta. Un’eventuale nuova ondata di Omicron, dunque, sarebbe da ricondurre alla variante 2 che è attualmente la più diffusa a livello mondiale. È ormai al 60%, come riferito dall'immunologo americano Anthony Fauci.

Omicron 2, nuovi sintomi e durata

Omicron 2 sembra colpire di frequente l'intestino. I 6 nuovi sintomi sono nausea, diarrea, vomito, dolore addominale, bruciore di stomaco e gonfiore. Fino a questo momento eravamo abituati a sintomi come febbre, tosse, respiro affannato, stanchezza, dolori muscolari, mal di testa, possibile perdita di olfatto o sapori, mal di gola o voce rauca, congestione nasale.

Gli esperti concordano che i vaccini attualmente in uso sono efficaci contro la sottovariante BA.2. Garantiscono la protezione di chi la contrae in forma grave, soprattutto i soggetti che hanno ricevuto una dose booster. I soggetti contagiati difficilmente rischiano di essere ricoverati in strutture ospedaliere.

