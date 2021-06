Oroscopo del weekend 12 giugno e 13 giugno per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 12 giugno e 13 giugno: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 13 GIUGNO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : La casa e la famiglia sono al centro dell'attenzione questo fine settimana mentre la Luna in Cancro illumina la tua quarta casa. Prenditi cura del tuo giardino, gonfia il tuo nido e inonda la tua bio-tribù con TLC. Affronta i progetti che tendi a rimandare perché non sei dell'umore giusto. Avrai un'abbondanza di "umore" questo fine settimana, quindi sei a posto. La domenica, la Luna in Leone stimola la tua creatività, quindi divertiti.

TORO OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 13 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Toro : La comunicazione e la connessione, l'espansione delle tue conoscenze, i viaggi brevi e i fratelli sono tutti attivati ​​dalla Luna in Cancro nella tua terza casa il venerdì e il sabato. Recupera la tua corrispondenza, aggiorna la tua presenza online e avrai ancora tempo per fare un brunch con un fratello e coltivare quella relazione. La Luna in Leone la domenica illumina il focolare e la casa, incoraggiandoti a portare e applicare il tuo occhio creativo al tuo nido e al tuo giardino.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 12 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : I problemi di sicurezza e le finanze sono in primo piano venerdì e sabato mentre la Luna in Cancro illumina la tua seconda casa di denaro e affari materiali. I meravigliosi transiti di questi due giorni possono essere incanalati nell'aumento della vostra prosperità e abbondanza complessiva. Domenica, la Luna in Leone illumina la tua terza casa di comunicazione. Prendi il tuo telefono o la tua tastiera e raggiungi le persone importanti della tua vita.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 13 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Cancro : La tua già epica sensibilità e capacità di nutrimento ricevono una spinta con la Luna Cancro congiunta a Venere e al sestile Cerere e Vesta venerdì e sabato. La tua generosità di spirito è un'ispirazione per tante persone. Potresti tenere un corso su come amare e prenderti cura degli altri! Domenica, la Luna in Leone illumina la tua seconda casa delle finanze; la congiunzione con Marte può renderti spericolato con le tue spese. Resisti a quell'impulso.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO – 13 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Leone : Sogni, visioni e stati alterati sono il nome del gioco venerdì e sabato mentre la Luna in Cancro illumina la tua dodicesima casa. La congiunzione con Venere stimola la tua creatività e la tua immaginazione prende il volo. Segui e vedi dove conduce. La Luna in Leone nella tua prima casa di domenica aumenta la tua fiducia; la congiunzione con Marte può renderti prepotente, quindi ricomponilo un po'.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 13 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Vergine : L'impulso a socializzare con la tua tribù è radicato nella Luna in Cancro che transita nella tua undicesima casa di amicizia e incontri sociali. Stimola anche il desiderio di aiutare gli altri e di coltivare le cause a cui tieni, quindi perché non programmare del tempo per fare volontariato? Domenica, la Luna in Leone illumina la tua dodicesima casa dei sogni. È probabile che tu sia più introspettivo domenica. Goditi un po' di solitudine e, idealmente, un po' di tempo nella natura.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 12 giugno 2021

Oroscopo del weekend Bilancia : La Luna in Cancro è congiunta al tuo pianeta dominante, Venere, e aumenta la tua bellezza e il tuo desiderio di prenderti cura degli altri. Questo si estende alla tua vita professionale mentre la luna transita nella tua decima casa di carriera e successo. La Luna in Leone di domenica ti prega di trovare del tempo per i tuoi amici e di rilassarti e divertirti. Inutile resistere, basta trovare un bel patio e brindare all'amicizia.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO – 13 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : L'avventura e l'espansione governano mentre la Luna in Cancro attiva la tua nona casa. Cerca modi per condividere il divertimento con le persone a cui tieni. Una galleria d'arte, una visita a un museo o anche una visita allo zoo offre la possibilità di trascorrere del tempo gioioso. La Luna in Leone di domenica arriva in concomitanza con Marte nella tua decima casa di carriera. Potresti dover spegnere un incendio, ma non lasciare che ti rovini la giornata.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 13 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : La Luna in Cancro congiunta a Venere nella tua ottava casa approfondisce la tua sensibilità e ti permette di connetterti con la persona amata in un modo nuovo e più appagante. Presta attenzione a quell'impulso di amare e nutrire le persone a cui tieni. Domenica, la luna si sposta nel focoso Leone, armonizzandosi con la tua energia del Sagittario e chiamandoti a giocare. Vai e divertiti; fare qualcosa che non hai mai fatto prima.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 13 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: La tua relazione è in primo piano venerdì e sabato mentre la Luna in Cancro congiunta a Venere illumina la tua settima casa. Non puoi sbagliare se segui l'impulso di amare e coltivare la tua relazione e la persona amata. La Luna in Leone di domenica illumina la tua ottava casa di misteri nascosti e profonda conoscenza; il tuo istinto sta cercando di dirti qualcosa.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 13 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Acquario : Puoi fare veri progressi al lavoro venerdì e sabato con la Luna in Cancro congiunta a Venere che brilla nella tua sesta casa. Appoggiati alla gentilezza e segui l'impulso per dimostrare che ci tieni. Ovviamente solo in modo professionale! Domenica, la Luna in Leone illumina il tuo settore relazionale, e mentre la congiunzione con Marte può far volare scintille, ciò non significa che non puoi divertirti un po' più tardi.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 13 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Pesci: Potresti essere tentato di reagire a notizie inaspettate riguardanti le tue finanze o qualcosa che fa scattare i tuoi problemi di sicurezza mentre la Luna in Ariete si congiunge a Eris e fa quadrato a Marte, attivando la tua seconda casa. Resisti a questa tentazione perché non porterà i risultati desiderati. Lascia che le cose si sistemino e poi affrontale una volta che sei di nuovo calmo. La Luna in Toro porta una visione e una comprensione più profonde di domenica.