Oroscopo del weekend 13 novembre e 15 novembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 14 novembre e 15 novembre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 14 novembre e domenica 15 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 14 NOVEMBRE - 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna Nuova attiva la tua ottava casa di intimità e risorse condivise questo fine settimana e, con la congiunzione con Mercurio di venerdì, hai un'opportunità ideale per discutere dei tuoi progetti e piani comuni. Sabato il sole e la luna sono congiunti e in sestile allo stellium dei pianeti in Capricorno nella tua decima casa di successo e realizzazione. Porta i tuoi desideri, obiettivi e desideri dal regno inconscio alla luce cosciente della tua consapevolezza e consenti alla potente energia di questo fine settimana di portarli in vita.

TORO OROSCOPO WEEK-END 14 NOVEMBRE - 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Toro : La Luna Nuova attiva la tua settima casa di partnership e relazioni impegnate e con la congiunzione con Mercurio venerdì, questo è il momento ideale per avere discussioni importanti e profonde con la tua amata. Sabato il sole e la luna nuova sono congiunti e fanno sestile allo stellium dei pianeti in Capricorno nella tua nona casa di viaggio, espansione e avventura. Concentrati sui tuoi desideri, obiettivi e desideri; Collega la tua consapevolezza cosciente con la tua intenzione e la potente energia di questo fine settimana porterà a compimento la tua visione.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 14 NOVEMBRE - 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna Nuova attiva la tua sesta casa della salute. Con la congiunzione con Mercurio di venerdì, puoi sintonizzarti sulla tua verità personale ed esaminare quali abitudini e routine migliorano la vita e quali no. Sabato il sole e la luna sono congiunti e in sestile allo stellium dei pianeti nella tua ottava casa, creando un perfetto equilibrio per la trasformazione. Concentrati sui tuoi obiettivi di salute e consenti alla potente energia di questo fine settimana di aiutarti a implementare i cambiamenti che devi apportare.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 14 NOVEMBRE - 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna Nuova attiva la tua quinta casa di creatività, amore e passione e con la congiunzione di Mercurio venerdì, hai l'opportunità ideale per sognare nuovi progetti in essere e per connetterti e comunicare con le persone che ami. Sabato il sole e la luna sono congiunti e in sestile lo stellium dei pianeti nella tua settima casa di coppia. Concentrati sui tuoi desideri, obiettivi e desideri per la tua relazione e per i tuoi progetti creativi e consenti alla potente energia di questo fine settimana di portarli a buon fine.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 14 NOVEMBRE – 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Leone : La Luna Nuova attiva la tua quarta casa di casa e famiglia e, con la congiunzione con Mercurio di venerdì, hai l'opportunità ideale per affrontare problemi e progetti di riparazione della casa con quelli sotto il tuo tetto. Sabato il sole e la luna sono congiunti e il sestile allo stellium dei pianeti nella tua sesta casa della cura di te stesso e del benessere. Concentrati sulle cose che vuoi realizzare in casa e sulla tua salute e consenti alla potente energia di questo fine settimana di aiutarle a manifestarsi.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 14 NOVEMBRE - 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La Luna Nuova attiva la tua terza casa della conoscenza e della comunicazione e, con la congiunzione con Mercurio di venerdì, hai una finestra ideale per iscriverti a qualsiasi lezione o studio che ti ecciti. Sabato, il sole e la luna sono congiunti e in sestile allo stellium dei pianeti nella tua quinta casa di creatività e gioia. Concentrati sulle cose che vuoi ottenere e permetti alla potente energia di questo fine settimana di alimentarti con la passione di cui hai bisogno per realizzarle.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 14 NOVEMBRE - 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La Luna Nuova attiva la tua seconda casa di valori fondamentali e affari materiali. Con la congiunzione con Mercurio di venerdì, hai l'opportunità ideale per entrare nel tuo cuore e ascoltare cosa ti sta dicendo sulla tua vita, prosperità e le cose che contano di più. Sabato il sole e la luna sono congiunti e sestile allo stellium dei pianeti nella tua quarta casa di casa e famiglia. Concentrati sui tuoi obiettivi e consenti alla potente energia di questo fine settimana di aiutarli a realizzarli.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 14 NOVEMBRE – 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La Luna Nuova attiva la tua prima casa di autostima e fiducia in te stesso, e con la congiunzione con Mercurio venerdì, hai l'opportunità ideale per entrare in contatto con come ti senti sinceramente su te stesso. Sabato il sole e la luna sono congiunti e sestile allo stellium dei pianeti nella tua terza casa di comunicazione e apprendimento. Concentrati sugli obiettivi e sui sogni che vorresti raggiungere e consenti alla potente energia di questo fine settimana di aiutarti a manifestarli.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 14 NOVEMBRE - 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : La Luna Nuova attiva la tua dodicesima casa di sogni e visioni e con la congiunzione di Mercurio venerdì, le tue avventure da sogno saranno sicuramente epiche! Sabato il sole e la luna sono congiunti e il sestile allo stellium dei pianeti nella tua seconda casa dei valori fondamentali. Concentrati su ciò che conta di più per te, permetti alla luce cosciente della tua consapevolezza di infonderlo e la potente energia di questo fine settimana lo porterà in vita.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 14 NOVEMBRE - 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna Nuova attiva la tua undicesima casa di amicizia e incontri sociali, e con la congiunzione di Mercurio venerdì non c'è momento migliore per fare amicizia e godere dell'amore della tua tribù. Sabato il sole e la luna sono congiunti e in sestile lo stellium dei pianeti nella tua prima casa dell'autostima. Concentrati sui tuoi obiettivi e sogni a lungo termine e consenti alla potente energia di questo fine settimana di realizzarli.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 14 NOVEMBRE - 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna Nuova attiva la tua decima casa di carriera e risultati, e con la congiunzione con Mercurio venerdì, hai l'opportunità ideale per esaminare la tua vita professionale e assicurarti che le cose siano sulla buona strada. Sabato il sole e la luna sono congiunti e in sestile allo stellium dei pianeti in Capricorno nella tua dodicesima casa della mente subconscia. Se sorgono paure, affrontale, quindi concentrati sui tuoi obiettivi e consenti alla potente energia di questo fine settimana di aiutarle a manifestarsi.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 14 NOVEMBRE - 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Pesci : La Luna Nuova attiva la tua nona casa di avventura e apprendimento superiore, e con la congiunzione con Mercurio venerdì, hai la possibilità di espandere la tua mente per esplorare opportunità e interessi educativi. Sabato il sole e la luna sono congiunti e in sestile lo stellium dei pianeti nella tua undicesima casa degli affari umanitari. Concentrati sui modi in cui vorresti rendere il mondo un posto migliore in cui vivere e lascia che la potente energia di questo fine settimana ti aiuti a realizzarlo.