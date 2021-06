Oroscopo del weekend 26 giugno e 27 giugno per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 26 giugno e 27 giugno: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 26 giugno e domenica 27 giugno: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO - 27 GIUGNO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Nettuno retrogrado attiva la tua dodicesima casa che governa gli affari mistici e l'autodistruzione. Se sei coinvolto in comportamenti dannosi, questo è il momento di affrontarli e fermarli. Gli affari sono evidenziati dalla Luna in Capricorno il venerdì, mentre il sabato le cose diventano divertenti mentre la Luna in Acquario illumina la tua undicesima casa dell'amicizia e degli affari sociali.

TORO OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO - 27 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Toro : La Luna in Capricorno nella tua nona casa trigono a Urano venerdì, insistendo per fare una gita e visitare un nuovo ristorante o provare qualcosa che non hai mai fatto prima. Sabato, il tuo pianeta dominante, Venere, si trasferisce nel Leone creativo e illumina la tua quarta casa della casa e della famiglia. È ora di fare acquisti e abbellire il tuo nido con nuovi ramoscelli e filati. La Luna in Acquario illumina la tua decima casa di successo.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO - 26 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna in Capricorno di venerdì ti incoraggia a guardare le risorse che condividi con gli altri, assicurandoti che tutto sia in ordine. Sabato, la luna si sposta in Acquario, attivando la tua nona casa dell'avventura; assicurati di andare a prenderne uno! La domenica, il trigono dalla luna a Mercurio, il tuo pianeta dominante, fornisce il carburante di cui hai bisogno per introdurre una nuova parte di te stesso o della tua vita nel mondo in generale.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO - 27 GIUGNO 2021