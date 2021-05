Oroscopo del weekend 29 maggio e 30 maggio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 29 maggio e 30 maggio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 29 maggio e domenica 30 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 30 MAGGIO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Potresti sentire che il tuo ultimo nervo viene calpestato venerdì e sabato con la Luna in Capricorno in quadratura ai tuoi pianeti Aires e in congiunzione con Plutone intenso e sensibile. Respira e rifiuta di reagire. Fortunatamente, questo cambia domenica quando la luna scivola nell'Acquario e si armonizza con la tua ardente energia dell'Ariete. La tua undicesima casa dell'amicizia si accende e un appuntamento per il brunch con la tua tribù ha perfettamente senso.

TORO OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 30 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Toro : La Luna Capricorno di venerdì e sabato si armonizza con la tua energia del Toro, illuminando la tua nona casa di espansione. La congiunzione con Plutone aumenta la tua sensibilità e ti dà la capacità di guardare in profondità le persone e le situazioni intorno a te. Domenica, la Luna dell'Acquario attiva la tua carriera e trina il Sole e il Nodo Nord nella tua seconda casa di denaro. Dì di sì a tutte le opportunità finanziarie che ti si presentano.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 30 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La tua intuizione è epica con la Luna Capricorno che attiva la tua ottava casa dei misteri nascosti trigono Cerere e Urano in Toro nella tua dodicesima casa degli affari mistici venerdì e sabato. Il tuo pianeta dominante, Mercurio, diventa retrogrado nel tuo segno sabato, quindi potresti voler stare fermo un po 'e lasciare che quella nuova energia si integri prima di decollare di nuovo. La Luna in Acquario si armonizza con la tua energia e lo stellium dei Gemelli nella tua prima casa.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 30 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Cancro : Le relazioni sono al centro dell'attenzione mentre la Luna Capricorno illumina la tua settima casa di partnership venerdì, sabato e sabato. La congiunzione tra Plutone e la luna può creare alcuni momenti emotivamente volatili, ma anche profonde scoperte e connessioni profonde. La Luna dell'Acquario di domenica trina lo stellium dei pianeti Gemelli nella tua dodicesima casa e le tue capacità intuitive e mistiche salgono alle stelle.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO – 30 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Leone : Mentre la Luna in Capricorno illumina la tua sesta casa dell'amore per te stesso, della salute e del benessere il venerdì e il sabato, e si congiunge con il potente Plutone, puoi aspettarti una revisione e una revisione su come ti prendi cura di te stesso e della tua vita. Trasformazione è il nome di questo transito, quindi non combatterlo. La Luna dell'Acquario nella tua settima casa trigono uno stellium di pianeti Gemelli nella tua undicesima casa, mettendo le relazioni in primo piano.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 30 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Vergine : La tua creatività si accende venerdì e sabato con la Luna Capricorno nella tua quinta casa, in armonia con la tua energia Vergine e trigono Vesta nella tua prima casa del sé. Preparati a vedere nelle profondità dell'anima di qualcuno e ad apprezzare ciò che vedi. La Luna in Acquario di domenica evidenzia la tua sesta casa di lavoro, tracciando lo stellium dei pianeti Gemelli nella tua decima casa di carriera. Quando l'occasione bussa, apri la porta!

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 29 maggio 2021

Oroscopo del weekend Bilancia : Venerdì e sabato, il tuo obiettivo è la casa e la famiglia mentre la Luna in Capricorno illumina la tua quarta casa. Prova nuove ricette, occupati delle faccende domestiche e dei compiti, riempi il nido e cura le persone e gli animali domestici con cui condividi la tua casa. Domenica, la Luna in Acquario illumina la tua quinta casa della creatività e trigono lo stellium dei pianeti Gemelli nella tua nona casa di istruzione superiore ed espansione.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO – 30 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : Considera un breve viaggio nel fine settimana in un posto divertente, magari in montagna o in spiaggia, ovviamente tenendo le cose al sicuro ovunque tu scelga di andare. La Luna Capricorno nella tua terza casa di brevi viaggi il venerdì e il sabato praticamente implora una piccola avventura sbarazzina. La luna dell'Acquario di domenica risplende sul focolare e sulla casa. Occupati di compiti e faccende domestiche e preparati per la settimana a venire.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 30 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : La Luna Capricorno concentra la tua attenzione sulle tue finanze venerdì e sabato, forse portandoti una lezione di trasformazione mentre la luna si congiunge a Plutone e scatena il potenziale per un potente cambiamento. La domenica, la Luna in Acquario si armonizza con la tua energia in Sagittario, stimolando il tuo desiderio di comunicare e connetterti con il mondo. Fai quella telefonata a cui stavi pensando.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 30 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: Venerdì e sabato, la Luna Capricorno nella tua prima casa del sé ti dà l'opportunità di trasformare qualcosa di profondo dentro mentre si congiunge con la centrale elettrica Plutone. "Come dentro, così fuori", in modo che il cambiamento si propagherà per tutta la vita. Domenica, la Luna dell'Acquario nella tua seconda casa di denaro trina il sole e il Nodo Nord nella tua sesta casa di lavoro, indicando che sei sulla strada giusta per il successo.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 30 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna in Ariete si armonizza con la tua energia dell'Acquario. Anche così, dovrai guardare ciò che esce dalla tua bocca mentre la luna congiunge il guerriero Eris e piazza Marte mercante di guerra nella tua terza casa di comunicazione. Potresti sentirti giustificato nel prendere in mano la tua spada, ma le sanguinose conseguenze non varranno la battaglia. Lascia che le cose si raffreddino e quando la luna si sposta in Toro, sarai meglio equipaggiato per prendere una decisione razionale.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 30 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Pesci: Trova il tempo per la tua tribù venerdì e sabato mentre la Luna in Capricorno transita nella tua undicesima casa di amici, umanitarismo, gruppi e affari sociali. Fai un passo avanti e programma un po 'di tempo come volontario per una causa vicina e cara al tuo cuore. La Luna in Acquario di domenica illumina sogni e visioni mentre mette in risalto la tua dodicesima casa. Svegliati senza sveglia e scrivi i tuoi sogni prima che svaniscano.