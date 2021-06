Oroscopo del weekend 5 giugno e 6 giugno per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 5 giugno e 6 giugno: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 5 giugno e domenica 6 giugno: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 6 GIUGNO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : O sei una bomba a orologeria o una forza della natura con la Luna in Ariete congiunta a Eris e quadra il tuo pianeta dominante, Marte! In ogni caso, praticamente vibri sul posto con tutta quell'energia infuocata. Lo sforzo fisico è tuo amico questo fine settimana e ti aiuterà a gestire questi transiti in modo costruttivo. La domenica, la Luna in Toro ti dà la possibilità di riflettere su ciò che apprezzi e a cui tieni di più.

TORO OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 6 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Toro : Potresti sentirti instabile e a disagio mentre la Luna in Ariete si unisce a Eris, portatrice di caos, e quadra il combattivo Marte, attivando la tua dodicesima casa della mente subconscia. Se i vecchi ricordi sembrano inondare la tua consapevolezza, trasformali in arte. Dai loro forma ed espressione creativa e scoprirai che non ti controllano più emotivamente. La Luna in Toro di domenica illumina la tua prima casa del sé, portando pace e contentezza nella sua scia.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 5 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La volatile Luna in Ariete sestile al tuo pianeta dominante, Mercurio, ti riempie di un'abbondanza di energia e fascino. La congiunzione con Eris e la quadratura con Marte può portare conflitto e caos in un'amicizia mentre transita nella tua undicesima casa. Fortunatamente, hai l'abilità di superare qualsiasi contesa e prevenire danni permanenti. La Luna in Toro di domenica porta pace benedetta al regno e ti permette di rilassarti e radicarti.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 6 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Cancro : L'energia combattiva della Luna in Ariete congiunta al portatore di caos Eris e al quadrato volatile di Marte può sembrare debilitante mentre si scontra con la gentile Acqua del tuo segno. Non puoi cambiarlo, ma puoi determinare come affrontarlo, quindi fai delle scelte che supportino la tua felicità e il tuo benessere. La Luna in Toro della domenica si armonizza con la tua energia del Cancro e illumina la tua undicesima casa di amicizia. Il brunch con un amico su un patio porta grande piacere.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO – 6 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Leone : La Luna in Ariete si armonizza con la tua energia del Leone e illumina la tua nona casa dell'avventura. Con la luna in congiunzione con la portatrice di caos Eris e il quadrato combattivo di Marte, fai molta attenzione e attenzione poiché questi transiti possono portare incidenti e combattimenti. Anche se scappi illeso, meglio aggirarlo del tutto se puoi. Domenica, la Luna in Toro è sestile a Venere, dando nuova vita alla tua creatività.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 6 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Vergine : Le risorse condivise e la tua ottava casa sono nel centro dell'infuocata Luna Ariete congiunta al portatore di caos Eris e ai transiti volatili quadrati di Marte. Preparati ad affrontare problemi, account e ambienti di cui sei co-proprietario o convivi con altri. Mantieni la testa equilibrata e evita di prendere decisioni importanti. La domenica, la Luna in Toro introduce un'energia più dolce e più radicata.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 5 giugno 2021

Oroscopo del weekend Bilancia : Potrebbe essere necessario superare una tempesta mentre la Luna in Ariete si congiunge a Eris e fa quadrare Marte nella settima casa di associazione. C'è un sacco di energia combattiva da affrontare! Se hai bisogno di uscire di casa per la giornata e concentrarti su qualcosa di divertente e appagante, fallo. Quando la luna si sposta in Toro la domenica e illumina la tua ottava casa dell'intimità, troverai le cose più facili da affrontare.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO – 6 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : Sebbene tu sia un segno d'Acqua, una volta hai condiviso Marte come sovrano con l'Ariete, quindi l'energia proveniente dalla Luna dell'Ariete congiunta a Eris e quadrato a Marte è più facile da gestire per te rispetto alla maggior parte. Puoi usarlo per creare cambiamenti nel tuo lavoro e nel tuo stile di vita mentre si muove attraverso la tua sesta casa. Domenica, la Luna in Toro si armonizza con la tua energia Scorpione, illuminando la tua settima casa di associazione.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 6 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : L'ardente Luna in Ariete si armonizza con la tua energia Sagittario e accende la tua creatività e passione, che è il modo ideale per gestire ed esprimere tutto il potere che sta per dispiegarsi. La congiunzione con Eris e la quadratura con Marte può renderti più combattivo del solito. Tieni tutto quel fuoco contenuto in modo da non avere un campo di battaglia desolato da ripulire quando la luna si trasformerà nel pratico e gentile Toro di domenica.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 6 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: La casa e la famiglia sono infuocate mentre la Luna in Ariete nella tua quarta casa congiunge il portatore di discordia, Eris, e quadra il volatile Marte. Affronta le cose a testa alta e osserva attentamente le dinamiche o le relazioni che devono cambiare. Il cambiamento avverrà che ti piaccia o no, quindi trova un modo per accettare ciò che sta accadendo. La Luna in Toro della domenica si armonizza con la tua energia in Capricorno, permettendoti di fare un respiro profondo.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 6 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna in Ariete si armonizza con la tua energia dell'Acquario. Anche così, dovrai guardare cosa esce dalla tua bocca mentre la luna si unisce al guerriero Eris e fa quadrato al guerrafondaio Marte nella tua terza casa di comunicazione. Potresti sentirti giustificato nel prendere in mano la tua spada, ma le sanguinose conseguenze non varranno la battaglia. Lascia che le cose si raffreddino e quando la luna si sposta in Toro, sarai meglio attrezzato per prendere una decisione razionale. Un sensitivo chiaro-senziente può aiutarti a guidarti.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 6 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Pesci: Potresti essere tentato di reagire a notizie inaspettate riguardanti le tue finanze o qualcosa che fa scattare i tuoi problemi di sicurezza mentre la Luna in Ariete si congiunge a Eris e fa quadrato a Marte, attivando la tua seconda casa. Resisti a questa tentazione perché non porterà i risultati desiderati. Lascia che le cose si sistemino e poi affrontale una volta che sei di nuovo calmo. La Luna in Toro porta una visione e una comprensione più profonde di domenica.