Oroscopo della settimana 29 giugno - 5 luglio: cosa dicono i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 29 giugno al 5 luglio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Ariete : Un'enfasi sulle influenze del Capricorno durante la settimana ti incoraggia a concentrarti su un obiettivo in cima alla tua lista dei desideri. Ti sentirai particolarmente autorizzato a manifestarlo mentre Giove si fonde con Plutone edificante lunedì; tuttavia, Saturno che diventa retrogrado mercoledì (fino a metà dicembre) può riattivare un sentimento o una situazione limitanti che potrebbero averti ostacolato negli ultimi tre anni. Se ciò comporta una relazione, cerca di capire se l'impegno o i tempi giocano un ruolo nel problema. L'eclissi di luna piena nel Capricorno di sabato potrebbe intensificare i tuoi sentimenti al riguardo. Considera di contattare un sensitivo d'amore per ulteriori informazioni.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Toro : Un trio di influenze del Capricorno, a partire da una fusione di Giove-Plutone lunedì, rafforzerà la tua capacità di prevedere il tuo futuro. Potresti sperimentare un sogno profetico o semplicemente avere la sensazione di muoversi in una determinata direzione o connettersi con una determinata persona, una delle quali probabilmente svolgerà un ruolo importante nel manifestare un obiettivo vicino al tuo cuore. Saturno che diventa retrogrado mercoledì (fino a metà dicembre) può riattivare un sentimento o una situazione limitanti che potrebbero aver ostacolato la tua capacità di andare avanti negli ultimi tre anni. Ora è il momento di affrontarlo e prendere provvedimenti per risolverlo. La luna piena in Capricorno sabato illuminerà il problema.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : La forte dose di influenze del Capricorno durante la settimana, a partire da una fusione di Giove-Plutone lunedì, ti consentirà di guarire lasciandoti andare. Il rilascio può comportare un'emozione, una convinzione o una situazione che limita la tua capacità di andare avanti. Saturno che diventa retrogrado mercoledì (fino a metà dicembre) potrebbe mettere alla prova la tua determinazione ad avere successo attraverso un blocco stradale che hai incontrato prima, qualche volta negli ultimi tre anni. Inoltre, la luna piena in Capricorno sabato può intensificare il problema, il che può essere una buona cosa se ti ispira a risolverlo.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Un trio di influenze sul Capricorno stanno per potenziare il tuo regno di partnership, a partire da una fusione di Giove-Plutone lunedì. Avrai il potere di sapere cosa è meglio per il tuo cuore e agire di conseguenza. La fiducia nella tua guida interiore ti consentirà di raggiungere il risultato ideale in una partnership; tuttavia, Saturno che diventa retrogrado mercoledì (fino a metà dicembre) può riattivare un sentimento o una situazione limitanti che potrebbero aver ostacolato quest'area della tua vita negli ultimi tre anni. Cosa ti trattiene nelle tue relazioni, Cancro? La luna piena in Capricorno sabato farà luce su ciò che devi fare, se non altro, per migliorare o manifestare una partnership.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Realizzare è ciò di cui si tratta questa settimana. Un trio di influenze del Capricorno, a partire da una fusione di Giove-Plutone lunedì, ti aiuterà a ottenere il risultato ideale in qualunque cosa tu sia focalizzato, se rimani umile e radicato. Il tuo lavoro o il tuo benessere ne trarranno particolare beneficio. Saturno che diventa retrogrado mercoledì (fino a metà dicembre) può riattivare un sentimento o una situazione limitanti che hanno ostacolato il tuo successo negli ultimi tre anni. Stai attento a un'improvvisa intuizione sul problema durante la Luna Piena nel Capricorno sabato.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Un trio di influenze del Capricorno sicuramente rafforzerà la tua vita amorosa. La prima è una fusione intensa ed edificante di Giove-Plutone lunedì. Che tu sia accoppiato o solo, questo aspetto può essere fortunato per l'amore se desideri una relazione profonda e appassionata. Se il romanticismo non è la tua cosa in questo momento, o anche se lo è, anche la tua creatività sarà potenziata, specialmente intorno al periodo della Luna Piena in Capricorno sabato; tuttavia, Saturno che diventa retrogrado mercoledì (fino a metà dicembre) può riattivare un sentimento o una situazione che ha ostacolato il tuo romantico interiore o artista negli ultimi tre anni.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Le tue radici sono la tua fonte di forza questa settimana, grazie a un trio di influenze del Capricorno che atterrano nel tuo regno della vita domestica. Il primo è una fusione di Giove-Plutone lunedì, che fornirà informazioni su tutti i modelli familiari che devi esaminare. La ricerca dei tuoi antenati per ulteriori approfondimenti è incoraggiata. Inoltre, la luna piena nel Capricorno di sabato può suscitare sentimenti intensi sulla tua famiglia. Ma l'influenza più importante è Saturno che diventa retrogrado mercoledì (fino a metà dicembre), il che può riattivare un sentimento o una situazione che hai affrontato durante gli ultimi tre anni che ha ostacolato la tua capacità di esprimere il tuo vero io. Prendi in considerazione l'idea di parlare con uno psichico del percorso di vita.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Un trio di influenze del Capricorno sta caricando la tua auto-espressione, iniziando con una potente fusione di Giove-Plutone lunedì. Prestare attenzione al tuo intuito prima di parlare o scrivere attingerà alle parole provenienti dal tuo sé superiore. Inoltre, la luna piena in Capricorno sabato scatenerà un'esplosione di creatività mentale, rendendolo un momento ideale per esprimere il tuo apprezzamento alle persone più vicine a te; tuttavia, Saturno che diventa retrogrado mercoledì (fino a metà dicembre) può riattivare la paura di dire la tua verità in determinate situazioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Ponendo l'accento sugli aspetti del Capricorno questa settimana, la tua situazione finanziaria o autostima può influenzare la tua vita amorosa (e altre aree). Il primo è una fusione di Giove-Plutone lunedì, che rafforzerà la tua fiducia e potrebbe puntare verso un'opportunità finanziaria. Qualunque cosa tu senta, si intensificherà durante la Luna Piena in Capricorno sabato. Ancora più importante, Saturno che diventa retrogrado mercoledì (fino a metà dicembre) può riattivare una sensazione limitante con cui hai avuto a che fare negli ultimi tre anni.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Il trio di influenze nel tuo segno sta per dare il massimo al tuo potere personale. Il primo è una fusione di Giove-Plutone lunedì, che intensificherà la tua attenzione su qualcosa (qualcuno?) Che desideri e aumenterà le tue possibilità di realizzare il tuo obiettivo, se lo si intende. E aspettatevi un'ondata di emozioni durante la Luna Piena nel Capricorno sabato; tuttavia, prima che tu sia libero di andare avanti, potresti dover fare i conti con Saturno che diventa retrogrado mercoledì (fino a metà dicembre). Questa influenza può riattivare un sentimento o una situazione limitante che potrebbe averti ostacolato negli ultimi tre anni. Risolvere è la tua missione.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : La tua vita interiore è la tua più grande fonte di potere e limitazione. Un trio di influenze del Capricorno nel tuo regno inconscio, a partire da una potente fusione di Giove-Plutone lunedì, ti sta spingendo ad affrontare eventuali emozioni negative che si presentano per te in modo da poterle lasciare andare. Quello che devi tenere a mente è che Saturno, il pianeta delle limitazioni, sta diventando retrogrado mercoledì (fino a metà dicembre). Questa influenza può far risorgere un muro interno che ti impedisce di andare avanti. Cosa ti ha impedito di realizzare un sogno negli ultimi tre anni? La luna piena in Capricorno sabato potrebbe illuminare la risposta.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Questa settimana potrebbe presentarsi un'opportunità significativa. Un trio di influenze del Capricorno nel tuo regno sociale, a partire da una potente fusione di Giove-Plutone lunedì, suggerisce che un amico o un gruppo potrebbe svolgere un ruolo nell'aiutarti a manifestare qualcosa che desideri. Se il romanticismo è in cima alla tua lista dei desideri, un sensitivo d'amore può rivelare cosa ci aspetta per la tua relazione attuale o futura. Inoltre, la luna piena in Capricorno sabato ti farà centro dell'attenzione; tuttavia, Saturno che diventa retrogrado mercoledì (fino a metà dicembre) può riattivare un sentimento o una situazione limitanti che hanno ostacolato la tua vita sociale negli ultimi tre anni. Superare la paura di raggiungere potrebbe essere parte del problema.