Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 18 maggio al 24 maggio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Ariete: Il tuo intelletto continua a prendere il comando nelle tue relazioni. Il sole che entra nei Gemelli mercoledì, insieme alla Luna Nuova in Gemelli venerdì, si unirà a Mercurio e Venere che già viaggiano nel tuo settore dell'intelletto. Questa è molta energia mentale, Ariete, che avrà un effetto positivo o stimolante sull'amore a seconda di quanto sei in contatto con il tuo cuore. Sicuramente ti esprimerai prontamente e potresti attrarre un ammiratore che apprezza il tuo potere mentale. D'altra parte, a meno che tu non riveli una parte più profonda di te stesso, la relazione potrebbe rimanere a un livello superficiale. Parla con un sensitivo d'amore per scoprire cosa ci vorrà per far fiorire l'amore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Toro : Le influenze radicali continuano a svolgere un ruolo nella storia d'amore. Il sole che entra nei Gemelli mercoledì, insieme alla Luna Nuova in Gemelli venerdì, unisce Mercurio e il tuo sovrano Venere nel tuo settore di denaro e autostima. Ciò significa che qualsiasi problema relativo alla tua sicurezza, alle tue finanze o alla tua autostima avrà un impatto sulle tue interazioni con il tuo tesoro o la tua scelta in un potenziale divoratore (comunque più del solito.) Principalmente, hai bisogno di stabilità emotiva nelle tue relazioni, Toro. E poiché Gemelli governa le comunicazioni, ora potrebbe essere il momento di aprirsi ed esprimere i tuoi bisogni alle persone più vicine a te.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Il supporto del cosmo è alle stelle questa settimana! Il sole che entra nel tuo segno mercoledì, insieme alla Luna Nuova nel tuo segno venerdì, unisciti al tuo sovrano Mercurio e Venere nel (hai indovinato) il tuo segno per potenziare la tua capacità di raggiungere il risultato desiderato. Cosa c'è attualmente nella tua lista dei desideri, Gemelli? Anche se potresti non ottenerlo immediatamente, ora è il momento di fare un salto nel manifestarlo. Comunicare chiaramente dal cuore può essere la chiave del tuo successo. Basta essere consapevoli dei dubbi che potrebbero buttarti fuori rotta, soprattutto mercoledì e venerdì.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Le energie cosmiche continuano a potenziare la tua vita interiore. Il sole che entra nei Gemelli mercoledì, insieme alla Luna Nuova in Gemelli venerdì, si unisce a Mercurio e Venere che già illuminano il tuo regno subliminale. Ciò significa che hai la possibilità di attingere a risorse di forza, guida e creatività che potresti non sapere di avere. E poiché il pianeta dell'amore è sulla scena, l'uso di queste risorse può portare a più amore nella tua vita. Il tuo passato sarà anche una fonte di intuizione; tuttavia, avrai bisogno di una dose di obiettività per dire la differenza tra la verità e il pio desiderio, specialmente mercoledì e venerdì.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 18 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : La tua consapevolezza sociale sta rafforzando il tuo percorso. Il sole che entra nei Gemelli mercoledì, insieme alla Luna Nuova in Gemelli venerdì, unisciti a Mercurio e Venere per potenziare la tua vita sociale. Ciò può includere la connessione con persone che influenzeranno positivamente la tua direzione o essere coinvolti in una causa che aiuta chi è nel bisogno. Potresti anche finire per assumere il comando in un'attività di gruppo, perché condividere la tua luce in un ruolo di leadership è il modo in cui brilli, Leo. Quindi, raggiungi i tuoi amici o un gruppo con cui sei coinvolto e rendi la tua visione una realtà. Nel frattempo, ti connetterai con le persone (e forse un ammiratore!) Che adoreranno il tuo cuore e la tua anima.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Ora è il momento di entrare alla ribalta, Vergine. Mercoledì il sole che entra nei Gemelli, insieme alla Luna Nuova in Gemelli il Venerdì, fa squadra con Mercurio e Venere per potenziare un obiettivo su cui ti stai concentrando. Una combinazione di comunicazioni chiare, creatività, conoscenza e buon senso ti aiuterà a raggiungere il tuo risultato ideale. Avere il coraggio di dimostrare i tuoi talenti farà parte del processo. La tua carriera sarà probabilmente coinvolta, ma le tue attività potrebbero anche portare a una relazione, forse qualcuno collegato al tuo lavoro. Basta non lasciare che un'influenza esterna o incomprensioni minino i tuoi sforzi, specialmente mercoledì e venerdì.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : La tua coscienza superiore continua a prendere l'iniziativa nell'amore. Il sole che entra nei Gemelli mercoledì, insieme alla Luna Nuova in Gemelli venerdì, si uniscono a Mercurio e Venere per illuminare il percorso della tua anima. Principalmente, hai il potere di attingere a una fonte interna per guidarti verso la relazione (o un'altra area) che dovrebbe essere. Sei pronto a fare un salto di fiducia nel tuo futuro, la Bilancia? Acquisire conoscenza attraverso una lezione o una pratica spirituale può essere coinvolto, mentre concentrarsi internamente su base giornaliera faciliterà il processo. Considera di contattare un sensitivo d'amore per scoprire cosa ci aspetta per il tuo cuore.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Rilasciare tutto ciò che trattiene il tuo cuore continua a essere il tuo focus. Il sole che entra nei Gemelli mercoledì, insieme alla Luna Nuova in Gemelli venerdì, si unisce a Mercurio e Venere che già viaggiano nel tuo regno di trasformazione. Quale sentimento, abitudine o convinzione sei pronto a lasciar andare, Scorpione? Pensa a questo momento come una pulizia interiore per potenziare l'espressione del tuo vero io. Un approfondimento dell'intimità può anche far parte del quadro. Inoltre, queste influenze stanno risvegliando i tuoi doni psichici, quindi presta attenzione ai tuoi sospetti, in particolare alle tue relazioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Il cosmo continua a potenziare il tuo regno di partnership. Il sole che entra nei Gemelli mercoledì, insieme alla Luna Nuova in Gemelli venerdì, si unisce a Mercurio e Venere che già viaggiano nel tuo regno di matrimonio, impegno e alleanze commerciali; tuttavia, con il pianeta dell'amore sulla scena, i riflettori sono puntati su una relazione personale piuttosto che professionale. Cosa ti senti ispirato a esprimere o conoscere meglio Sagittario? Ora potrebbe essere il momento di fare il check-in con il tuo amico tramite un sentito discorso o fare dei passi per incontrare qualcuno compatibile. Aspetta la tua chiarezza mercoledì e venerdì. Considera di contattare un sensitivo d'amore per trovare la strada del vero amore.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Il lavoro, la guarigione o il servizio continuano a svolgere un ruolo nella storia d'amore. Mercoledì il sole che entra nei Gemelli, insieme alla Luna Nuova in Gemelli il Venerdì, si uniscono a Mercurio e Venere per risvegliare il tuo lato premuroso, specialmente nelle relazioni del tuo armadio. Forse sei ispirato ad aiutare qualcuno che ami o ad aiutare te stesso nelle questioni del cuore. Questo può essere un momento eccellente per la consulenza di coppia, se il tuo partner è sulla stessa pagina. Inoltre, migliorare la tua routine quotidiana andrà a beneficio della tua vita amorosa. Se stai cercando una storia d'amore, potresti trovare qualcuno di speciale in un ambiente di guarigione o attraverso un'attività lavorativa. Parla con un amore psichico per scoprire cosa ci aspetta per una relazione.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Romanticismo, svago e creatività continuano ad essere il tema dei portatori d'acqua. Il sole che entra nei Gemelli mercoledì, insieme alla Luna Nuova in Gemelli venerdì, si unisce a Mercurio e Venere che già energizzano la tua quinta casa amante del divertimento. Ora è il momento di liberare la tua espressione personale condividendo ciò che è nel tuo cuore. Un messaggio civettuolo o rivelatore al tuo tesoro o potenziale amante probabilmente riceverà la reazione che stavi cercando. O forse hai semplicemente bisogno di un po 'di tempo per essere libero di fare quello che vuoi. Esplorare la tua creatività può far parte del quadro.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : La fusione di cuore e casa continua a essere il tuo obiettivo. Il sole che entra in Gemelli mercoledì, insieme a una nuova luna in Gemelli venerdì, si unisce a Mercurio e Venere per risvegliare il tuo amore, creatività o curiosità che coinvolge la tua vita domestica. Potresti essere ispirato a pianificare una riunione di famiglia, a rinnovare i tuoi spazi abitativi o a contattare un parente problematico per trovare un terreno comune. Comunicare dal cuore ti aiuterà a raggiungere il risultato ideale. Sii chiaro su cosa vuoi dire, specialmente quando il tuo sovrano di Nettuno entra in scena mercoledì e venerdì.