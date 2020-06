Oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 22 giugno al 28 giugno col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Ariete: I tuoi pensieri e le tue conversazioni sull'amore, la condivisione o la cooperazione fluiranno più facilmente dopo le stazioni di Venere retrograda dirette in Gemelli mercoledì. Penserai anche al futuro quando si tratta di una relazione e ad agire sulle intuizioni che ti sono venute in mente nelle ultime sei settimane. Quindi è pronto, mira, spara! quando il tuo sovrano su Marte entra nel segno sabato (fino al 6 gennaio). Sia che il tuo obiettivo sia il lancio di una nuova relazione o un altro obiettivo, sarai super motivato a raggiungere il risultato desiderato. Basta essere sicuri di considerare i sentimenti delle persone coinvolte.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Toro : Gradualmente ti sentirai più sicuro dell'amore e del denaro dopo che il tuo righello di Venere retrogrado sarà diretto mercoledì. Nelle ultime sei settimane, potresti aver avuto difficoltà a fare progressi in una relazione o a far decollare le tue finanze, ma ora è tempo di andare avanti in queste aree. Essere chiari su ciò che vuoi dovrebbe essere il primo passo. Quindi, da sabato fino al 6 gennaio, Marte viaggiando attraverso l'Ariete darà energia al tuo regno inconscio. Una sensazione che hai nascosto o soppresso può improvvisamente attirare la tua attenzione in modo da poter guarire, rilasciare o agire su di essa, se necessario. Restare in contatto con il tuo mondo interiore migliorerà la tua chiarezza.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Dopo sei settimane di progressi limitati, l'amore prenderà gradualmente il via libera per avanzare dopo le stazioni di Venere retrograda-dirette nel tuo segno mercoledì. Questa è soprattutto una buona notizia se stai cercando di incontrare qualcuno di nuovo o di portare la tua relazione attuale al livello successivo. Amare e accettare te stesso dovrebbe far parte del processo. Quindi, da sabato fino al 6 gennaio, Marte viaggiando attraverso l'Ariete infuocato inizierà la tua vita sociale. Amici e gruppi porteranno nuove esperienze e ti motiveranno a inseguire i tuoi sogni. Potresti anche essere coinvolto in un problema sociale / politico che ti appassiona.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Dopo sei settimane di concentrazione interiore per approfondire le relazioni, Mercoledì la retroguardia stazionaria diretta di mercoledì aiuterà la tua vita amorosa ad andare avanti. Per lo meno avrai una visione più chiara della tua relazione attuale o di ciò di cui hai bisogno in un futuro partner. Quindi, da sabato al 6 gennaio, Marte viaggiando attraverso l'Ariete infuocato risveglierà il tuo bisogno di controllare il tuo destino, sia a livello personale che professionale. Questo può comportare problemi per chiunque cerchi di dirti cosa fare! Il tuo atteggiamento di presa in carico influirà in particolare sul tuo lavoro, rendendolo un momento eccellente per fare un salto verso un obiettivo su cui ti concentri.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 22 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Leone : La socializzazione accelererà gradualmente dopo le stazioni di Venere retrograda dirette nei Gemelli mercoledì. Ti ritroverai più ispirato di quanto non sia stato di recente per contattare i tuoi amici, partecipare alle attività di gruppo e connettersi con nuovi contatti. Un amico può avere un ruolo nella storia d'amore se stai cercando una relazione. Quindi, da sabato fino al 6 gennaio, Marte che viaggia attraverso Ariete rivolgerà la tua attenzione al futuro. Un certo sogno su cui hai il cuore può attirare la tua attenzione e motivarti a realizzarlo. Ti concentrerai anche sull'esplorazione di una cultura straniera o sul portare la tua spiritualità o istruzione al livello successivo.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Una relazione professionale può fare la differenza nella tua vita dopo le stazioni di Venere retrograda dirette in Gemelli mercoledì. Dal momento che è coinvolto il tuo regno di carriera, il romanticismo può venire attraverso una persona nel tuo campo o un'attività lavorativa. Se sei accoppiato, starai meditando su come potrebbe essere il futuro con il tuo partner. Quindi, da sabato al 6 gennaio, Marte viaggiando attraverso l'Ariete infuocato accenderà la tua passione, insieme ad altre emozioni più complesse, alcune delle quali potrebbero aver bisogno di essere guarite o rilasciate. La tua attenzione probabilmente coinvolgerà qualcuno o qualcosa che brami.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Andare avanti in una relazione potrebbe aver avuto la sensazione di arrancare nella sabbia nelle ultime sei settimane, ma dopo le stazioni di Venere retrograda dirette in Gemelli mercoledì, cadrai gradualmente più nel flusso del tuo futuro (e della tua anima) quando arriverà amare. Quindi, che tu sia accoppiato o solo, ora è il momento di immaginare ciò che vuoi in una relazione, che aprirà la porta a manifestarla, se è destinata a esserlo. Inoltre, da sabato al 6 gennaio, Marte che viaggia attraverso l'Ariete infuocato aumenterà l'energia nella tua relazione più stretta o accenderà il tuo desiderio di un partner.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Le ultime sei settimane sono state un periodo di guarigione e trasformazione interiore quando si tratta del tuo cuore. Di conseguenza, a partire da mercoledì, la stazione di Venere diretta retrograda ti ispirerà ad aprirti ed esprimere i tuoi sentimenti più profondi con le persone più vicine a te. Anche una vita amorosa più piccante può far parte del quadro. Inoltre, le comunicazioni con le persone collegate alle vostre finanze fluiranno più facilmente. Quindi, da sabato fino al 6 gennaio, Marte che viaggia attraverso Ariete ti spingerà a migliorare il tuo benessere, a portare avanti i tuoi progetti di lavoro o a sviluppare le tue abilità. Il volontariato per una causa che ti appassiona porterebbe soddisfazione (e forse un amante!)

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Accelerare il flusso di una stretta relazione sarà il dono di Venere retrograda stazionaria-diretta in Gemelli mercoledì. Dal momento che è coinvolto il tuo regno di partnership, ora può essere il momento di creare una connessione più profonda con il tuo tesoro o incontrare qualcuno compatibile. Inoltre, da sabato fino al 6 gennaio, Marte che viaggia attraverso l'Ariete infuocato darà energia alla tua quinta casa amante del divertimento - sei fortunato! Questo è il tuo regno di romanticismo, svago e creatività, quindi non avrai problemi ad attirare ammiratori che apprezzano la tua gioia di vivere. Concentrarsi su un progetto di cui sei appassionato porterà anche soddisfazione. Principalmente, si tratta di seguire il tuo cuore.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Le relazioni basate sul lavoro, sulla salute o sul servizio fluiranno più facilmente e potrebbero persino portare romanticismo dopo le stazioni di Venere retrograda-dirette ai Gemelli mercoledì. Se sei solo, un ammiratore che si concentra sull'aiutare gli altri potrebbe catturare il tuo cuore. Considera di contattare un sensitivo d'amore per scoprire cosa ci aspetta per la tua relazione attuale o futura. Quindi, da sabato fino al 6 gennaio, Marte viaggiando attraverso l'Ariete infuocato darà energia alle attività che coinvolgono la tua famiglia o proprietà. Tuttavia, la tua pazienza e la volontà di scendere a compromessi possono essere insufficienti, rendendo probabile che un conflitto si intensifichi con un membro della famiglia. Inoltre, Marte può indurre una decisione affrettata in merito a una questione domestica.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Dopo sei settimane in cui il tuo cuore è in pausa, la tua vita amorosa sta per accelerare. Questo perché Venere retrograda che dirige direttamente in Gemelli mercoledì ti riporterà nel flusso dell'amore. Forse ancora più importante, metterai in pratica le intuizioni che hai recentemente acquisito. Venere accenderà anche il flusso della tua creatività, che sarà particolarmente evidente nella tua potenza mentale dopo che Marte entrerà nell'Ariete dinamico sabato (fino al 6 gennaio). Dal momento che il tuo regno intellettuale è coinvolto, le tue idee e conversazioni attireranno persone che apprezzano il tuo splendore. Parla con un sensitivo d'amore per scoprire come queste influenze possono influenzare la tua relazione attuale o futura.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Le intuizioni che hai acquisito sulle tue relazioni familiari nelle ultime sei settimane verranno messe in campo dopo le stazioni di Venere retrograda dirette a Gemelli mercoledì. Principalmente, verrai da un luogo di comprensione più profonda, che faciliterà la risoluzione di eventuali conflitti. Inoltre, il romanticismo può derivare da un'introduzione di un parente o di un'attività collegata alla tua famiglia o proprietà. Quindi, da sabato al 6 gennaio, Marte che viaggia attraverso Ariete aumenterà il tuo potere di guadagno. Sarai motivato a scoprire nuovi modi per fare soldi, ma la tua risolutezza può causare conflitti con qualcuno vicino a te.