Oroscopo della settimana dal 23 agosto al 29 agosto: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 23 agosto al 29 agosto col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 AGOSTO AL 29 AGOSTO 2021

Oroscopo della settimana Ariete : La mancanza di chiarezza può rovinare le tue relazioni dal lunedì al mercoledì poiché Mercurio si oppone al sognante Nettuno. Questa influenza può ispirare la tua creatività, ma può anche distorcere la realtà negli incontri del mondo reale, specialmente sul lavoro. Successivamente, da domenica a novembre 4, Mercurio in transito attraverso la Bilancia nel tuo regno di coppia darà energia alle conversazioni individuali con il tuo compagno o qualcun altro vicino a te. Sarai più disposto del solito a scendere a compromessi perché comprendi il punto di vista dell'altra persona. Se stai cercando una relazione a lungo termine, potresti incontrare il tuo partner tramite un'introduzione o una fonte online, se il momento è giusto per entrambi.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 AGOSTO AL 29 AGOSTO 2021

Oroscopo della settimana Toro : Potresti trovarti nel mondo fantastico dal lunedì al mercoledì mentre Mercurio nel tuo regno romantico si oppone al nebuloso Nettuno. Raccontare fatti dalla finzione nell'arena del romanticismo sarà particolarmente impegnativo, quindi fai attenzione alle reazioni eccessivamente ottimistiche o pessimistiche quando incontri nuove persone. Una nota positiva, il tuo allure sabato sarà irresistibile! Successivamente, da domenica a novembre 4, Mercurio in transito attraverso la Bilancia ispirerà idee e conversazioni sul tuo lavoro o benessere. Sarai motivato a migliorare la tua efficienza per liberare il tuo tempo per attività più piacevoli.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 AGOSTO AL 29 AGOSTO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : Mercurio nel tuo regno domestico opposto a Nettuno dal lunedì al mercoledì può confondere la tua chiarezza quando si tratta della tua famiglia o proprietà. Potrebbe sorgere un malinteso con un parente a meno che non si cerchi di fare chiarezza e si capisca da dove viene l'altra persona. Per quanto riguarda il romanticismo, da domenica a novembre 4, Mercurio in transito attraverso la Bilancia nella tua amante del divertimento quinta casa ti ispirerà ad esprimere il tuo notevole fascino, arguzia e conoscenza. Le tue capacità intellettuali attireranno sicuramente ammiratori, ma tieni presente che le tue parole riflettono la verità di ciò che provi. Se sei da solo, uno scenario di incontro potrebbe metterti in contatto con qualcuno di speciale.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 AGOSTO AL 29 AGOSTO 2021