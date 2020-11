Oroscopo della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 30 novembre al 6 dicembre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Ariete : Un nuovo ciclo di intelligenza viene lanciato questa settimana per gli arieti, complimenti dell'Eclissi di Luna Nuova in Gemelli nel tuo regno mentale. Ciò significa che il tuo intelletto e la tua autoespressione saranno al centro della scena durante le prossime due settimane, il che potrebbe accendere il tuo desiderio di flirtare, acquisire conoscenza o condividere le tue idee, ognuna delle quali può attirare un ammiratore, quindi sii consapevole delle tue parole. Inoltre, Mercurio in transito in Sagittario martedì (fino al 20 dicembre) risveglierà la tua curiosità per il tuo futuro. Prestare attenzione alla tua guida interiore illuminerà la tua direzione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Toro : Un nuovo ciclo finanziario viene lanciato questa settimana per i tori, complimenti dell'Eclissi di Luna Nuova in Gemelli. Non solo questa influenza può risvegliare la tua capacità di guadagno, ma aumenterà anche la tua autostima quando si tratta di romanticismo e altre aree. Il giorno successivo, Mercurio intellettuale che transita in Sagittario (fino al 20 dicembre) accenderà il tuo bisogno di discutere o acquisire informazioni sul sesso, una questione emotiva o fenomeni psichici. Una conversazione intima sarà rivelatrice. Questo fine settimana, il tuo sovrano di Venere collegato a Nettuno accenderà il tuo fascino, ma dovrai esprimerti chiaramente per evitare messaggi contrastanti.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Preparati per un nuovo inizio nella tua vita personale, complimenti dell'eclissi di luna nuova nel tuo segno. Ora è il momento di chiarire ciò che vuoi e poi fare un passo per manifestarlo. Se il romanticismo è nella tua lista dei desideri, combinare cuore e mente quando esprimi te stesso può attirare un ammiratore. Inoltre, il tuo sovrano Mercurio che transita in Sagittario martedì (fino al 20 dicembre) concentrerà la tua attenzione su una partnership. Aspettati una spinta nella tua curiosità e nelle conversazioni che coinvolgono la tua relazione attuale o futura. Questo fine settimana, Venere legata a Nettuno potrebbe innescare un passo falso nel romanticismo a meno che tu non presti attenzione al tuo intuito.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Un nuovo ciclo di chiusura viene lanciato questa settimana, complimenti dell'Eclissi di Luna Nuova in Gemelli intelligenti. Durante le prossime due settimane, i ricordi o le persone e le situazioni del tuo passato potrebbero offrire messaggi penetranti, quindi prenditi un po 'di tempo per ricordare. Il giorno successivo, Mercurio in transito in Sagittario (fino al 20 dicembre) attirerà la tua attenzione verso il tuo benessere. Ottenere sano o migliorare la tua efficienza nella tua vita quotidiana è la tua missione. Questo fine settimana, un allettante collegamento Venere / Nettuno può potenziare il tuo romantico o artista interiore. Potresti essere attratto da un ammiratore che condivide una connessione spirituale con te o ispira la tua creatività.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Leone : Un nuovo ciclo di amicizia viene lanciato questa settimana, complimenti dell'Eclissi di Luna Nuova in Gemelli. Nelle prossime due settimane, entrare in contatto con i tuoi amici e stabilire nuovi contatti tirerà fuori il meglio di te. Inoltre, condividere le tue esperienze all'interno di un gruppo può rivelare un ammiratore che apprezza ciò che hai da dire. Ancora meglio, Mercurio che transita in Sagittario martedì (fino al 20 dicembre) darà energia alla tua amante quinta casa. Sarai attratto da cervelloni che ispirano il tuo intelletto e comunicano facilmente con te. In quanto tale, il romanticismo può essere trovato tramite una classe, una fonte online o un incontro.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Un nuovo inizio nel tuo regno di obiettivi lancia questa settimana, complimenti dell'Eclissi di Luna Nuova in Gemelli. Valuterai i tuoi impegni (o la loro mancanza) per vedere se sono in sincronia con ciò che desideri a lungo termine. Se sei da solo, potresti essere attratto da qualcuno nel tuo campo di lavoro. Il giorno successivo, l'intellettuale Mercurio in transito in Sagittario (fino al 20 dicembre) ispirerà idee e conversazioni che coinvolgono la tua vita familiare. Questo fine settimana, Venere nel tuo regno mentale collegato a Nettuno risveglierà la tua intuizione sull'amore, quindi presta attenzione alla tua guida interiore se stai cercando qualcuno di speciale.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Un nuovo ciclo di esplorazione lancia la settimana, complimenti dell'Eclissi di Luna Nuova in Gemelli intelligenti. Questo è il momento ideale per cercare qualcuno di speciale tramite un'attività spirituale, una lezione o un viaggio. Principalmente, sarai attratto da persone che condividono i tuoi ideali e le tue convinzioni. Il giorno successivo, il Mercurio intellettuale in transito in Sagittario (fino al 20 dicembre) accenderà il tuo bisogno di esprimerti. Condividere le tue idee può portare un ammiratore, ma dovrai anche accedere al tuo cuore per determinare se è il vero affare. Questo fine settimana, il tuo sovrano di Venere collegato a Nettuno potrebbe suggerire un'esperienza psichica su una relazione.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Un nuovo ciclo di guarigione e intimità inizia la settimana, complimenti dell'Eclissi di Luna Nuova in Gemelli. Durante le due settimane successive, una conversazione rivelatrice può approfondire una relazione intima o, per lo meno, ispirare un'intuizione che guarisce il tuo cuore. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per ulteriori indicazioni. Il giorno successivo, Mercurio in transito in Sagittario (fino al 20 dicembre) ispirerà idee e conversazioni per fare soldi. A livello personale, ora è il momento di prendere coscienza (e rilasciare) pensieri negativi per aumentare la tua autostima. Questo fine settimana, sarai nel flusso dell'amore mentre Venere nel tuo segno balla con Nettuno. Stai alla ricerca di un ammiratore sensibile che sia in sintonia con la tua anima.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Un nuovo inizio in una partnership lancia la settimana, complimenti per l'eclisse di luna nuova in Gemelli. Potresti portare la tua relazione attuale al livello successivo o incontrare qualcuno compatibile tramite un'introduzione o una fonte online. Analizzare i tuoi sentimenti riguardo al matrimonio e all'impegno farà parte del processo. Il giorno successivo, Mercurio in transito nel tuo segno (fino al 20 dicembre) accenderà la tua auto-espressione. Condividere le tue esperienze può attirare un ammiratore che apprezza le tue capacità intellettuali, creatività e umorismo. Questo fine settimana, Venere nel tuo regno inconscio collegato a Nettuno potrebbe rivelare indizi sul tuo karma relazionale.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Un nuovo inizio che coinvolge la tua vita quotidiana lancia la settimana, complimenti dell'Eclissi di Luna Nuova in Gemelli. Principalmente, si tratta di concentrare la tua salute ed efficienza per migliorare il tuo benessere, il che non sembra molto romantico, ma ti darà più tempo da trascorrere con la tua dolce metà o incontrare un potenziale amante. Il giorno successivo, Mercurio in transito in Sagittario (fino al 20 dicembre) risveglierà la tua intuizione. Calmare i tuoi pensieri durante i periodi di silenzio può innescare un messaggio psichico. Inoltre, la tua maggiore sensibilità significa che le situazioni caotiche ti faranno perdere l'equilibrio. Questo fine settimana, Venere nel tuo regno di amicizia legata a Nettuno potrebbe portare un ammiratore tramite un amico o un gruppo.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Acquario: Un nuovo inizio che coinvolge la tua giocosa quinta casa lancia la settimana, complimenti dell'Eclissi di Luna Nuova in Gemelli intelligenti. Questo ciclo di due settimane accenderà il tuo lato amante del divertimento, che sarà diretto verso un amante, bambino o amici che ti faranno ridere. Il romanticismo può essere trovato durante un incontro amichevole o un'attività di intrattenimento. Anche la tua creatività avrà una spinta. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta per la tua relazione attuale o futura. Il giorno successivo, il cervello di Mercurio in transito in Sagittario (fino al 20 dicembre) accelererà le interazioni con i tuoi amici e con tutti i gruppi a cui partecipi. Condividere le tue idee ed esperienze mentre socializzi è sicuro di tirare fuori il meglio di te.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Un nuovo inizio nella tua vita familiare lancia la settimana, complimenti dell'Eclissi di Luna Nuova in Gemelli. Sarai ispirato a creare un ambiente che rifletta il tuo mondo interiore. Se sei da solo, potresti essere attratto da qualcuno che si sente familiare, forse condividendo il tuo background. Successivamente, il brillante Mercurio che transita in Sagittario martedì (fino al 20 dicembre) ti farà pensare ai tuoi obiettivi personali o professionali a lungo termine. Questo fine settimana, Venere che balla con il tuo sovrano di Nettuno potrebbe portare un ammiratore con una connessione spirituale con te. Ascoltare il tuo intuito può portarti a una persona o situazione che avrà un ruolo nella tua vita amorosa.