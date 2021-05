Oroscopo della settimana dal 31 maggio al 1 giugno: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 31 maggio al 1 giugno col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Portare a casa l'amore nel tuo cuore è ciò di cui si tratta. Tra mercoledì e 26 giugno, Venere in transito attraverso il Cancro nel tuo regno domestico aumenterà l'armonia e la cooperazione con la tua famiglia. Inoltre, questo è il momento ideale per abbellire il tuo ambiente di vita e organizzare una festa per la tua famiglia o la tua cerchia ristretta di amici. E sebbene tu sia un segno di fuoco che brama l'eccitazione, persino il conflitto, a volte, sarai più attratto dalle persone con cui ti senti a tuo agio. Tuttavia, la tensione può aumentare questo fine settimana poiché il tuo sovrano di Marte si oppone al controllo di Plutone, quindi cerca di evitare persone e situazioni che spingono i tuoi pulsanti.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Toro : Le espressioni d'amore saranno il tuo obiettivo nelle prossime settimane. Tra mercoledì e 26 giugno, il tuo sovrano di Venere in transito attraverso il Cancro nel tuo regno mentale ti ispirerà a comunicare dal cuore, rendendo questo un momento ideale per esprimere il tuo apprezzamento alle persone a cui tieni. Se sei da solo, uno scenario di incontro o un sito online potrebbe presentarti a qualcuno di speciale, se sei pronto per connetterti. Questo fine settimana, tuttavia, Marte che si oppone a Plutone potrebbe innescare un pensiero ossessivo e la necessità di avere ragione ad ogni costo. Non è nemmeno probabile che tu scenda a compromessi, quindi forse è meglio rimandare le conversazioni importanti alla prossima settimana.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : Tra mercoledì e 26 giugno, Venere in transito attraverso il Cancro nel tuo regno di denaro e autostima migliorerà sia la tua fiducia che il flusso di denaro nella tua vita. Sarai attratto da persone stabili e genuine, se non terribilmente eccitanti, il che potrebbe andar bene per te se stai cercando una relazione a lungo termine. Tuttavia, come segno d'aria intelligente, hai bisogno di persone che comunichino facilmente con te, specialmente nella tua vita personale. Tuttavia, le comunicazioni potrebbero essere distorte questo fine settimana poiché il tuo righello di Mercurio si scontra con il nebuloso Nettuno. Sforzati di essere chiaro nelle tue parole e intenzioni in modo che gli altri capiscano da dove vieni.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Cancro: L'amore è nell'aria, Cancro! Tra mercoledì e 26 giugno, Venere in transito attraverso il tuo segno ti circonderà di amore attraverso i tuoi amici, la tua famiglia e/o qualcuno di speciale nella tua vita. Sarai più aperto del solito a stabilire nuovi contatti e sarai attratto da persone che sono in sintonia con te. Se sei da solo, uno di quei contatti potrebbe toccarti il ​​cuore. Tuttavia, il conflitto potrebbe essere il tema in una stretta relazione questo fine settimana poiché Marte nel tuo segno si oppone al potente Plutone nella tua zona di partnership. Potrebbe derivarne un conflitto di volontà, che renderà difficile raggiungere un risultato armonioso fino alla prossima settimana.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Leone : Tra mercoledì e 26 giugno, Venere in transito attraverso il Cancro nel tuo regno inconscio risveglierà sentimenti d'amore per alcune persone del tuo passato. Un giro di ricordi può far emergere ricordi che ispirano gioia. La tristezza può anche sorgere su qualcuno che hai amato e perso, rendendo questo un momento ideale per guarire il tuo cuore cercando la chiusura. Inoltre, la tua intuizione accresciuta potrebbe ricevere un messaggio da una persona cara nell'aldilà o un'intuizione da una vita precedente sul tuo karma di relazione. Tuttavia, le comunicazioni che coinvolgono un amico o un'attività sociale potrebbero essere distorte questo fine settimana poiché Mercurio si scontra con il nebuloso Nettuno, quindi cerca di fare chiarezza.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Vergine : La tua vita sociale sarà al centro della scena nelle prossime settimane. Tra mercoledì e 26 giugno, Venere in transito attraverso il Cancro nella tua zona dell'amicizia porterà gioia attraverso il collegamento con i tuoi amici. Adesso è anche il momento di partecipare alle attività di gruppo per stringere nuovi contatti che amplieranno le tue esperienze. Potresti anche essere ispirato a contattare un amico con cui hai perso i contatti. Se sei un solista, un amico o un gruppo potrebbe essere determinante per portare un ammiratore. Tuttavia, questo fine settimana potrebbe sorgere un conflitto con un amico o un partner poiché Marte si oppone a Plutone nelle tue zone sociali. Riconoscere i punti di vista dell'altro aiuterà a risolvere il problema.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Bilancia : Quello che serve per mantenere una relazione a lungo termine sarà nella tua mente nelle prossime settimane. Tra mercoledì e 26 giugno, Venere in transito attraverso il Cancro nel regno dei tuoi obiettivi ti farà pensare all'impegno e, forse, a invecchiare con qualcuno che ami. Se sei da solo o su un terreno instabile in una relazione, il raggiungimento di un legame stabile con un vero partner può salire in cima alla tua lista dei desideri. Questo fine settimana, tuttavia, Marte che si oppone a Plutone potrebbe innescare un conflitto su chi comanda. Potrebbe essere necessario sospendere il problema fino a quando non verrà rivelato il percorso da seguire la prossima settimana.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Scorpione : Le connessioni anima-anima saranno al centro della scena nelle prossime settimane. Tra mercoledì e 26 giugno, Venere in transito attraverso il Cancro nel tuo regno spirituale risveglierà la tua consapevolezza superiore sull'amore. Ciò può includere l'acquisizione di informazioni sul motivo per cui alcune persone sono entrate nella tua vita e entrare in contatto con i tuoi ideali quando si tratta di relazioni. Se sei in coppia, condividere le tue aspirazioni per la relazione può approfondire la connessione o almeno fornire chiarezza sul futuro. Se stai cercando l'amore, potresti incontrare un ammiratore che è molto in sintonia con te. Questo fine settimana, tuttavia, Marte che si oppone al tuo sovrano Plutone può innescare la tua ostinazione, quindi cerca di capire da dove proviene l'altra persona.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Sagittario: Tra mercoledì e 26 giugno, Venere in transito attraverso il Cancro nel tuo regno di guarigione e intimità approfondirà le tue risposte alle persone a cui tieni. Sia che tu stia parlando con un amico platonico o un partner intimo, cercherai più profondità del solito dalle persone intorno a te, quindi preparati per alcune interazioni profonde (e forse profondamente sessuali!). La ricerca di informazioni che aiutino a guarire il tuo cuore sarà parte del processo. Tuttavia, questo fine settimana, uno scontro Mercurio/Nettuno può innescare un malinteso con un partner o un amico intimo, mentre Marte che si oppone a Plutone può provocare una lotta di potere. Fare un passo indietro per valutare la situazione potrebbe essere la soluzione migliore.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Capricorno : Tra mercoledì e 26 giugno, Venere in transito attraverso il Cancro nel tuo regno di coppia risveglierà il tuo bisogno di amore in una relazione intima. Venere potrebbe persino presentarti a qualcuno compatibile se stai cercando una relazione impegnata. Ma che tu sia in coppia o da solo, gli amici che sono in sintonia con te forniranno anche la connessione di cui hai bisogno. Tuttavia, questo fine settimana, Plutone che si oppone a Marte nella tua zona di partnership potrebbe innescare la tua resistenza al compromesso su un problema che ti senti fortemente. Sforzarsi di comunicare dal cuore faciliterà la comprensione e aiuterà ad alleviare la tensione andando avanti.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Acquario: Piccoli atti di gentilezza porteranno gioia (e forse romanticismo) mentre Venere viaggia attraverso il Cancro. Tra mercoledì e 26 giugno, il pianeta dell'amore risveglierà il tuo bisogno di aiutare le persone a cui tieni e anche gli estranei che incontri. L'assistenza non deve essere un grande gesto; deve solo venire dal cuore, quindi diffondi l'amore! Se sei da solo, un'attività che implica la guarigione o il volontariato può portare un ammiratore. Questo fine settimana, tuttavia, Marte che si oppone a Plutone potrebbe innescare un'ossessione di fare le cose, mentre uno scontro Mercurio/Nettuno potrebbe provocare un malinteso con un amante o un bambino. Prendersi del tempo libero per centrarsi migliorerà la tua chiarezza.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Pesci : Tra mercoledì e 26 giugno, Venere in transito attraverso il Cancro risveglierà il tuo amante e/o musa interiore. Ora è il momento di iniziare un appuntamento giocoso o piccante con il tuo tesoro per energizzare la connessione. Se sei da solo, l'intrattenimento potrebbe avere un ruolo nell'accompagnarti a qualcuno di speciale. Un amore psichico può rivelare cosa c'è avanti per la tua relazione attuale o futura. Se il romanticismo è fuori dalla tua lista dei desideri, al momento, buttarti in un progetto creativo dimostrerà la tua genialità. Tuttavia, questo fine settimana, Marte che si oppone a Plutone potrebbe innescare uno scontro di volontà con il tuo amante o figlio, mentre Mercurio in collisione con Nettuno può innescare pensieri confusi. Entrare in contatto con la tua guida interiore ti aiuterà ad andare avanti.