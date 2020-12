Oroscopo della settimana dal 7 al 13 dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 7 dicembre al 13 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Ariete : Anche se sei pronto per andare avanti in una relazione (o in un'altra area), l'ultimo quarto di luna in Vergine in opposizione a Nettuno lunedì può innescare dubbi o indecisione su ciò su cui sei concentrato. Poiché sono coinvolte la tua sesta e dodicesima casa nascosta, questi sentimenti possono essere sottili e minare ciò che stai cercando di fare. Pertanto, sforzati di dedicare un po 'di tempo a te stesso per essere chiaro su ciò che desideri. Lo stesso si può dire più avanti questa settimana, quando Nettuno si scontra con il sole e Mercurio, solo che questa volta la tua mancanza di chiarezza probabilmente coinvolgerà il modo in cui pensi al tuo futuro.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Toro : L'ultimo quarto di luna in Vergine che si oppone al nebuloso Nettuno lunedì può suscitare dubbi sulla tua vita amorosa. Probabilmente è solo un'illusione, il che significa che devi fare un test di realtà. Calmare la mente tramite la meditazione rafforzerà la tua oggettività in modo da poter vedere chiaramente la tua situazione. Inoltre, più tardi questa settimana, Nettuno che si scontra con il sole e Mercurio nel tuo regno di intimità può far deragliare ulteriormente la tua chiarezza su una relazione intima. Potrebbe anche sollevare dubbi sulla tua capacità di migliorare le cose. Sciocchezze, Toro! Niente può ostacolarti una volta che hai chiaro il percorso che è giusto per te.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Dovrai mantenere la tua lucidità per tutta la settimana mentre il nebuloso Nettuno prende il comando. Innanzitutto, l'ultimo quarto di luna in Vergine in opposizione a Nettuno lunedì potrebbe creare confusione su una situazione personale, che scuoterà il tuo senso di sicurezza. Probabilmente non è quello che sembra, Gemelli. In effetti, dovrai fare un passo indietro emotivamente in modo da poter vedere le cose chiaramente. E in seguito, Nettuno che si scontra con il sole e Mercurio nel regno della tua partnership può innescare messaggi contrastanti in una stretta relazione. Sapere quello che vuoi e capire da dove proviene l'altra persona aiuterà a risolvere i problemi che sorgono.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Le tue emozioni potrebbero offuscare la tua chiarezza all'inizio della settimana poiché l'ultimo quarto di luna in Vergine si oppone al nebuloso Nettuno. Dal momento che sono coinvolti i tuoi regni mentali, la tua logica potrebbe essere fuori base rispetto a una determinata situazione con cui hai a che fare. Fortunatamente, concentrarti sulle tue pratiche spirituali migliorerà le tue capacità intellettuali. Inoltre, più tardi questa settimana, Nettuno che si scontra con il sole e Mercurio nel tuo regno di lavoro e benessere può disperdere la tua attenzione, rendendo più difficile prendere buone decisioni e fare le cose. Semplicemente seguire il flusso potrebbe essere la tua migliore opzione, specialmente questo fine settimana.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 7 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Leone : La tua fiducia potrebbe vacillare all'inizio della settimana poiché l'ultimo quarto di luna in Vergine si oppone al nebuloso Nettuno. È probabile che sorgano dubbi sulla tua vita personale e distorcano la tua chiarezza, quindi ora non è il momento di prendere una decisione importante, soprattutto riguardo all'amore o al denaro. Lo stesso vale per l'amore questa settimana, quando

Nettuno si scontra con il sole e Mercurio nel tuo regno romantico. È improbabile che tu veda chiaramente il tuo amante o potenziale amante, il che può suggerire una visione eccessivamente idealistica o pessimistica della connessione.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Potresti sentirti perso in una nebbia all'inizio della settimana poiché l'ultimo quarto di luna nel tuo segno si oppone al nebuloso Nettuno. Sebbene la tua logica e obiettività possano essere volate fuori dalla finestra, rendendo questo un momento triste per prendere decisioni, questo è in realtà un ottimo momento per entrare in contatto con la tua guida interiore. La meditazione, passare del tempo nella natura o immergersi in un progetto creativo risveglieranno il tuo intuito. Poi più tardi questa settimana, la nebbia probabilmente continuerà mentre Nettuno si scontra con il sole e Mercurio, quindi cerca di ottenere chiarezza, soprattutto coinvolgendo la tua vita domestica.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Potrebbe essere necessario dedicare un po 'di tempo a te stesso all'inizio della settimana. Questo perché l'ultimo quarto di luna in Vergine che si oppone al nebuloso Nettuno atterra nel tuo regno di solitudine, il che significa che sarai super sensibile a ciò che sta accadendo intorno a te e dovrai evitare persone e situazioni stressanti, ogni volta che puoi. Inoltre, cerca una visione intuitiva durante i periodi di silenzio. Allo stesso modo, più tardi questa settimana, Nettuno che si scontra con il sole e Mercurio nella tua zona mentale può compromettere la tua chiarezza. Questo non è il momento per l'analisi logica e il processo decisionale, soprattutto durante il fine settimana.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Dubbi o confusione sulla tua vita sociale possono sorgere all'inizio della settimana poiché l'ultimo quarto di luna in Vergine si oppone al nebuloso Nettuno. Qualunque cosa accada, è saggio ricordare che Nettuno potrebbe interferire con la tua chiarezza, quindi se qualcuno ferisce i tuoi sentimenti, assicurati di chiedere alla persona da dove viene. Per quanto riguarda il romanticismo, un dolce appuntamento può portare gioia il venerdì o il sabato, ma aspettati più confusione mentre Nettuno si scontra con il sole e Mercurio nel tuo regno di denaro e autostima. Di nuovo, potresti non vedere le cose chiaramente.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Poiché il nebuloso Nettuno è al centro della scena per tutta la settimana, dovrai prestare particolare attenzione alle tue parole e alla provenienza delle altre persone per evitare un passo falso. Questo vale sia per le interazioni sociali che professionali. Inoltre, attenersi al proprio programma potrebbe rivelarsi difficile all'inizio della settimana poiché l'ultimo quarto di luna in Vergine si oppone a Nettuno. Successivamente, Nettuno che si scontra con il sole e Mercurio nel tuo segno può innescare un malinteso con qualcuno a cui sei vicino. Il pensiero confuso può far parte del quadro. Fortunatamente, il tuo intuito probabilmente ti avviserà se qualcosa non va, quindi ascolta la tua voce interiore.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : L'ultimo quarto di luna in Vergine in opposizione a Nettuno all'inizio della settimana può innescare confusione sulla tua fede o sul tuo futuro. Poiché Nettuno è il pianeta sia dell'intuizione che dell'illusione, la tua missione è discernere la differenza tra il pensiero pieno di desiderio o pessimismo e la vera guida interiore quando si tratta della tua direzione. Dedicare tempo alle tue pratiche spirituali rafforzerà la tua chiarezza. Inoltre, più tardi questa settimana, Nettuno che si scontra con il sole e Mercurio nel tuo regno inconscio può innescare una serie di inutili dubbi su te stesso. Fare un viaggio interiore tramite la meditazione o un'altra attività introspettiva aiuterà a rivelare la verità.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Acquario: L'ultimo quarto di luna in Vergine che si oppone al nebuloso Nettuno può innescare un senso di impotenza su una determinata situazione nella tua vita personale; tuttavia, poiché Nettuno governa l'illusione, molto probabilmente qualunque cosa tu stia sentendo distorce la verità, in una certa misura. Inoltre, più tardi questa settimana, Nettuno che si scontra con il sole e Mercurio nel tuo regno di amicizia può disturbare il tuo pensiero mentre socializzi. Pertanto, per evitare un passo falso, assicurati di comprendere i sentimenti e le motivazioni dietro le parole delle persone con cui stai parlando. In caso di dubbio, chiedi.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Il tuo sovrano di Nettuno che prende l'iniziativa per tutta la settimana significa che dovrai essere consapevole della tua chiarezza, specialmente quando coinvolgi le tue relazioni. In particolare, l'ultimo quarto di luna in Vergine in opposizione a Nettuno lunedì può innescare confusione con il tuo partner o un amico intimo. È probabile che la colpa sia dei messaggi misti, quindi assicurati di parlare se qualcosa non va. Inoltre, questo non è il momento per giungere a conclusioni definitive su una relazione. Più tardi questa settimana, lo scontro di Nettuno con il sole e Mercurio nel tuo regno di obiettivi potrebbe far sorgere dubbi inutili sulla tua capacità di avere successo nella tua carriera o nella tua vita personale.