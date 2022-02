Oroscopo della settimana dal 7 febbraio al 13 febbraio: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 7 febbraio al 13 febbraio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 FEBBRAIO AL 13 FEBBRAIO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Le influenze della Terra all'inizio della settimana risveglieranno il tuo desiderio di piacere fisico. Sia che tu scelga di cenare nel tuo ristorante preferito, farti fare un massaggio o goderti un incontro intimo con la tua dolce metà, prestare attenzione al legame tra il tuo corpo e le tue emozioni ti manterrà in carreggiata. Poi arriva una congiunzione infrasettimanale Mercurio/Plutone, che può innescare una conversazione perspicace o controversa, molto probabilmente con (o su) qualcuno che ha autorità. Infine, da venerdì pomeriggio a domenica, gli influssi dell'Acqua risveglieranno la tua sensibilità. Un appuntamento intimo a casa potrebbe essere solo il biglietto per una gratificazione stimolante!

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 FEBBRAIO AL 13 FEBBRAIO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Le influenze della Terra all'inizio della settimana, incluso il secondo quarto di luna nel tuo segno martedì, ti daranno energia emotivamente. Una combinazione del tuo fascino e determinazione ti renderà inarrestabile nel raggiungere il risultato desiderato. Allora, Toro, cosa (o chi) stai perseguendo? Inoltre, una congiunzione infrasettimanale Mercurio/Plutone ti farà pensare alla tua fede o al tuo futuro. Un insegnante può offrire informazioni preziose. Anche il tuo intuito può fornire una guida, quindi presta attenzione alla tua voce interiore. Infine, dal venerdì pomeriggio alla domenica, le influenze dell'acqua stimoleranno la tua autoespressione. Il romanticismo può arrivare attraverso un'introduzione, una lezione o una fonte online.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 FEBBRAIO AL 13 FEBBRAIO 2022