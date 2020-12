Oroscopo di oggi 1 dicembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 1 dicembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 1 dicembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ascoltare più punti di vista può essere molto istruttivo. Può aiutarti a trarre conclusioni su una questione importante. Un Gemelli potrebbe sfidarti a considerare un'idea che trovi molto difficile da digerire. Mantieni una mente aperta.

Amore / amicizia: avrai più da dire del solito. Potresti trovare difficile distinguere i tuoi pensieri dai tuoi sentimenti, ma va bene. La cosa più importante è che ti apri e condividi quello che sta succedendo nella tua vita con una persona a cui tieni. Ottenere feedback da qualcuno che ti capisce sarà utile. Potrebbe ispirare un cambio di prospettiva ben necessario.

Carriera / Finanza: cosa ci vuole per farti ascoltare dai pesi massimi del posto di lavoro? Può essere difficile capirlo mentre la comunicativa Luna Gemelli si scontra con i pianeti nell'autorevole Capricorno e nella tua zona di carriera. Se sei troppo vocale, potrebbe sembrare che sopravvaluti la tua importanza. Se rimani in silenzio, è probabile che sarai trascurato. Un cenno del guerriero Eris nel tuo segno suggerisce che se hai una preoccupazione legittima o un'idea valida, va bene alzare il volume.

Crescita personale / spiritualità: la tua sete di conoscenza e la tua curiosità per il mondo aumentano man mano che il curioso Mercurio si sposta nel Sagittario intellettuale. Fino al 20 dicembre, l'istruzione, la pianificazione delle vacanze e il contatto con persone di culture e background diversi potrebbero essere all'ordine del giorno.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non è sciocco essere fiduciosi riguardo alle finanze. Di solito sei perspicace riguardo al denaro e di solito riesci a trovare un modo per trasformare una situazione a tuo vantaggio. Un Sagittario ha il suo modo di fare le cose. Non è necessario seguire il loro esempio.

Amore / amicizia: chiacchiere con il cuscino e condivisioni cuore a cuore faranno parte del programma con Mercurio loquace nella tua casa di intimità. Nelle prossime settimane, potrebbero esserci una o due rivelazioni che alterano il corso di una relazione. Scambiare segreti con il tuo interesse amoroso può aiutarti a creare fiducia tra di voi. Assicurati solo che ciò che viene condiviso dietro le porte chiuse rimanga dietro le porte chiuse. Anche tu potresti essere più disponibile del solito.

Carriera / Finanza: il tuo partner (romantico o professionale) potrebbe avere molta influenza sui tuoi pensieri e piani ora che Mercurio mentale è in Sagittario. Non è tanto che sei persuaso a fare le cose, ma che le tue preoccupazioni e interessi combaciano con i loro, specialmente per quanto riguarda il denaro. Si parlerà molto su come raggiungere gli obiettivi finanziari condivisi. Per i tori solitari, questo può significare negoziare con le istituzioni finanziarie. Avrai tempo fino al 20 dicembre per sistemarlo.

Crescita personale / spiritualità: se ti stai chiedendo se vale la pena investire nell'educazione accademica o spirituale, considera quanto sei impegnato nel tuo percorso. Nessun prezzo è troppo alto se il tuo cuore è dentro. Puoi farlo funzionare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna piena di ieri potrebbe averti lasciato con una sbornia emotiva. I tuoi sentimenti potrebbero essere ancora un po 'teneri, quindi prenditi cura di te stesso. Trascorrere del tempo intorno a un Sagittario potrebbe essere molto faticoso. Forse dovresti evitarli oggi?

Amore / Amicizia: le relazioni sono praticamente tutto ciò di cui parlerai con il chiacchierone Mercurio nel Sagittario filosofico e nella tua zona di collaborazione. Fino al 20 dicembre, puoi aspettarti un sacco di discussioni approfondite con il tuo interesse amoroso. È il momento perfetto per parlare dei problemi e pianificare i tuoi piani futuri. Se sei single, passerai molto tempo a discutere delle tue speranze e paure relazionali con la tua cerchia ristretta. Il feedback può aiutarti a capire cosa dovresti cercare in un partner e in una relazione.

Carriera / Finanza: nelle prossime settimane, farai del tuo meglio il brainstorming quando farai squadra con un collega. C'è qualcosa nell'essere intorno a una persona intelligente che ti fa girare le ruote nella testa. Quando unisci i tuoi talenti, risorse e idee, formerai una coppia dinamica. La partnership aumenterà le attività di scrittura, marketing, pubblicazione e istruzione, sia che ti impegni a lavorare insieme per la durata di un progetto o che occasionalmente ti chiedi supporto.

Crescita personale / spiritualità: evocare la risposta emotiva che desideri da una persona non comunicativa può essere difficile. È un momento opportuno per ricordare che non puoi ottenere sangue da una pietra.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: Le vibrazioni pacifiche saranno essenziali per il tuo benessere. Dormi fino a tardi, trova il tempo per la meditazione o inserisci un pisolino nel tuo programma. Non ti sentirai molto tranquillo se un turbolento Sagittario è sulla scena. Forse puoi evitarli fino a domani?

Amore / Amicizia: la Luna Gemelli in contrasto con i pianeti nel prepotente Capricorno e la tua casa di partnership segnala che potresti aver bisogno di una pausa dalle preoccupazioni relazionali. Se sei stressato, non dovresti lottare con un problema tra te e il tuo interesse amoroso. È intelligente sapere quando partire abbastanza bene da solo. Se il problema sembra ancora urgente tra uno o due giorni, puoi risolverlo.

Carriera / Finanza: ti sentirai realizzato in ogni ambito con l'abile Mercurio in Sagittario e nella tua zona di lavoro. Fino al 20 dicembre sarai un maestro multitasking desideroso di saperne di più sulle attività lavorative quotidiane e di ideare modi creativi per eseguirle. È probabile che ci sia una maggiore comunicazione e interazioni con i colleghi, dandoti la possibilità di espandere ulteriormente ciò che sai. Se stai cercando di apportare una modifica, aggiorna il tuo curriculum e preparati a esplorare le tue opzioni.

Crescita personale / spiritualità: avere una pratica regolare che ti colleghi alla tua idea del divino è essenziale. Potrebbe essere spirituale, artistico o potrebbe comportare il trascorrere del tempo nella natura. Trova il modo per collegarti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sarai ispirato da persone con idee nuove ed entusiasmanti. C'è molto che puoi imparare dagli altri, specialmente dai Gemelli arguti. Una lunga conversazione potrebbe portarti a scoprire di più su un argomento di interesse.

Amore / Amicizia: ci saranno un sacco di conversazioni sulle cose che ti piace fare e con chi vorresti farle ora che lo chiacchierone Mercurio è in Sagittario entusiasta e nel regno che governa il romanticismo, la creatività e l'intrattenimento. Fino al 20 dicembre sarai entusiasta di condividere le tue passioni con le persone che preferisci. Entrare in contatto con persone che vibrano con te intellettualmente e condividono i tuoi interessi (magari tramite un club del libro o eventi geniali) può fornire ai Leo single nuove possibilità romantiche.

Carriera / Finanza: La Luna Gemelli nella tua zona della comunità suggerisce che collaborare a un incarico potrebbe interessarti. Anche se con la luna in contrasto con i pianeti nella tua zona di lavoro, potresti scoprire che i tuoi colleghi non sono disposti a condividere il tuo carico di lavoro. Allo stesso modo, quando lavori con gli altri, potresti pensare di dover fare troppo. Per ora, potresti essere più produttivo quando lavori come agente solista.

Crescita personale / spiritualità: un amico o un mentore potrebbe innervosirti su una causa o un problema sociale. Prima di saltare sul carro, fai qualche ricerca e controlla che sia in linea con i tuoi principi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: fai il possibile per dare il massimo e mostrare al mondo quello che sai fare. È saggio ricordare che hai solo una possibilità per fare un'ottima prima impressione. Un Gemelli potrebbe essere curioso di scoprire di cosa ti occupi.

Amore / amicizia: si può essere tentati di gettare il proprio peso in modo da far riconoscere i propri bisogni. Diventare prepotente con il tuo appuntamento o partner non ti farà alcun favore poiché la Luna Gemelli si scontra con i pesi massimi Saturno, Giove e Plutone nella tua zona di vita amorosa. Perché non chiedere gentilmente ciò di cui hai bisogno invece di fare un grande trambusto? Scoprirai che puoi catturare più mosche con il miele che con l'aceto.

Carriera / Finanza: stringere un'alleanza con una persona che controlla i cordoni della borsa può essere a tuo vantaggio. Che siano il tuo partner (innamorato o d'affari), un cliente o un istituto finanziario, è intelligente trovare il modo di andare d'accordo. Stai alla ricerca di un modo per rendere la tua relazione vincente.

Crescita personale / spiritualità: con il pianificatore Mercurio in Sagittario e nella tua zona residenziale, puoi raccogliere le informazioni necessarie per apportare cambiamenti significativi alla casa o allo stile di vita. Fino al 20 dicembre, ci sarà un flusso energetico di comunicazione con le persone che condividono il tuo spazio vitale e con la tua famiglia allargata. Potresti fare il telelavoro o potrebbe esserci una maggiore attività nella tua casa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: vai su Internet o apri un libro. Sarai desideroso di imparare il più possibile su un argomento che ti interessa. Connettersi con un insegnante o un mentore affascinante (un Gemelli, forse) potrebbe anche fornire le informazioni che cerchi.

Amore / Amicizia: Con la Luna Gemelli che si allinea con la guerriera Eris nella tua zona di collaborazione, ti accenderai di creare un tipo di relazione più equa. Potrebbe sembrare idealistico per alcuni; tuttavia, la mancanza di uguaglianza non è qualcosa che puoi affrontare. Se accoppiato, portare il tuo partner sulla stessa pagina potrebbe richiedere del lavoro. Se sei single, una persona vivace e indipendente che condivide le tue opinioni sulla relazione potrebbe rivelarsi la tua migliore corrispondenza.

Carriera / Finanza: il tuo gioco di comunicazione sarà perfetto ora che Mercurio è entrato in Sagittario e nel tuo regno mentale. Fino al 20 dicembre, entrerai in contatto con persone vicine e lontane per scambiare idee e informazioni. Porterai un enorme entusiasmo alle attività che coinvolgono lo studio, l'insegnamento, la scrittura e il parlare in pubblico. Anche se queste non sono aree in cui di solito eccelli, potresti essere ispirato a trovare la tua voce e condividere le tue opinioni con gli altri.

Crescita personale / spiritualità: una pratica di diario sarà eccitante perché stai pensando profondamente alla tua vita quotidiana. È un momento eccellente per iniziare a tenere un registro della tua vita. I narratori più esperti potrebbero essere ispirati a scrivere un libro o seguire un corso di scrittura

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua enigmatica ottava casa, sarai il solito io meditabondo. Prendere le cose a cuore e pensare profondamente alle cose è la tua cosa. Che succede tra te e un Gemelli? Potrebbe volerci un po 'di tempo per capirlo.

Amore / Amicizia: con la Luna Gemelli intellettuale nella tua casa di intimità, bramerai il tipo di profondo legame emotivo o sessuale che ti fa sentire come se l'altra persona capisse veramente chi sei. La luna che si scontra con i pianeti nello stoico Saturno suggerisce che potrebbero avere problemi ad avvicinarsi a te se non abbassi le tue mura e le lasci entrare. L'intimità richiede vulnerabilità. Sei disposto a rinunciare alla sicurezza per promuovere l'amorevole legame che desideri?

Carriera / Finanza: con l'astuto Mercurio che entra in Sagittario e la tua casa dei guadagni, le tue capacità di negoziazione saranno perfette. Fino al 20 dicembre, puoi approfondire i fatti e le cifre di cui hai bisogno per tracciare le tue migliori mosse di denaro. È un ottimo momento per negoziare un aumento o contrattare per il miglior prezzo su un acquisto costoso. Se hai bisogno di una consulenza esperta, è il momento perfetto per consultare un professionista finanziario.

Crescita personale / spiritualità: alla fine della giornata, un mani-pedi, un trattamento viso o un altro trattamento a casa sarà un ottimo stimolante dell'umore. Metti la tua musica preferita e dedica tempo ai tuoi rituali di bellezza preferiti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua casa di interazione uno contro uno, ti servirà un simpatico compagno per il viaggio. Al lavoro e nel gioco, prospererai con il compagno giusto. Non resistere al fascino di un Gemelli. Sono molto più intriganti di quanto pensi.

Amore / amicizia: sarai un'ape impegnata con Mercurio multitasking nel tuo segno. Fino al 20 dicembre, la tua curiosità ti spingerà a mettere un dito in ogni torta. Ti piacerebbe imparare cose nuove e raccogliere informazioni. Ti destreggerai tra diversi progetti, quindi potrebbe essere un momento frenetico. Potresti essere meno interessato a quello che sta succedendo con gli altri e, di conseguenza, meno disponibile. Trova un modo per essere inclusivo nei tuoi interessi piuttosto che far sentire il tuo partner o i tuoi amici esclusi.

Carriera / Finanza: la tua creatività sarà stimolata dalla collaborazione con una persona che è sulla tua lunghezza d'onda. Può essere molto eccitante avere qualcuno con cui scambiare idee e informazioni. Sei indubbiamente una persona intelligente, ma c'è sempre di più che puoi imparare. Potrebbe anche essere utile far loro identificare le tue abilità più forti e far luce sulle aree che potrebbero trarre vantaggio dal miglioramento.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi valori sono praticamente scritti nella pietra. Tieni presente che ciò non ti rende intollerante agli ideali dell'altro. Anche se non sei d'accordo, è saggio ascoltare e mantenere una mente aperta.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: stai cercando modi più efficienti per affrontare le tue attività quotidiane. Non c'è niente come la soddisfazione che deriva da un lavoro ben fatto. Delegare compiti ad altri (come un Gemelli laborioso) può ridurre lo stress. Chiedi una mano.

Amore / Amicizia: con la ficcanaso luna in Gemelli in aspetto guerriero Eris nel tuo regno domestico, sarai eccitato per questioni di casa e famiglia. Ti caricherai coraggiosamente e affronterai anche il problema più scoraggiante. Alcuni membri della tua tribù potrebbero trovare la tua atmosfera conflittuale. È meglio incanalare la tua energia vivace in riparazioni e progetti domestici piuttosto che mescolare le cose con parenti o coinquilini. Più di ogni altra cosa, hai bisogno di pace sul fronte interno.

Carriera / Finanza: Farai del tuo meglio per pensare in privato ora che Mercurio mentale è in Sagittario e la tua dodicesima casa nascosta. Fino al 20 dicembre, molte strategie si svolgeranno a porte chiuse. La segretezza può far pensare ai tuoi colleghi che stai tramando qualcosa. Tutti i segnali indicano che probabilmente hai un asso nella manica. Fai attenzione che le tue manovre furtive non si ritorcano contro e creino nemici sul posto di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: con la luna nella tua zona di produttività in contrasto con i pianeti nel tuo segno, potresti chiederti quanta responsabilità dovresti assumerti. Solo perché puoi fare tutto, non significa che dovresti. Sei un semplice mortale, non un supereroe.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: l'amichevole luna in Gemellinella tua quinta casa divertente e civettuola ti benedice con uno stato d'animo spensierato. Quando sei così ottimista, non c'è molto che possa abbatterti. Nemmeno una persona fastidiosa (come un Sagittario) che è determinata a interpretare la tua nemesi.

Amore / amicizia: puoi aspettarti un sacco di conversazioni affascinanti con amici e nuove conoscenze ora che il chiacchierone Mercurio è in Sagittario e nel tuo settore sociale. Fino al 20 dicembre, ti divertirai a conoscere persone che sono sulla tua lunghezza d'onda mentale. Farai del tuo meglio per pensare in compagnia di persone che la pensano allo stesso modo. Questo lo rende il momento perfetto per entrare in contatto con gruppi e organizzazioni che riflettono i tuoi interessi. Potrebbe essere un ottimo modo per espandere la tua cerchia sociale.

Carriera / Finanza: è meglio che i tuoi colleghi si siedano e prestino attenzione quando parli. Con l'espressiva Luna Gemelli che contatta la sfrenata Eris nella tua zona di comunicazione, avrai molto da dire su cosa sta succedendo. Non ti riposerai finché tutti non capiranno le tue preoccupazioni. Se hai intenzione di fare storie, è meglio che tu sappia di cosa stai parlando. Sostenere la tua passione con i fatti renderà il tuo messaggio più d'impatto.

Crescita personale / spiritualità: dimentica di inviare un'e-mail o un messaggio di testo. Prenditi del tempo per una buona conversazione all'antica. Dare la tua totale attenzione a una persona a cui tieni sarà un'esperienza reciprocamente gratificante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: goderti i comfort delle creature e passare del tempo con i tuoi cari preferiti riempirà il tuo serbatoio emotivo. Se non riesci a incontrare di persona uno spiritoso Gemelli, fissa un appuntamento per un drink tramite chat video. Potrebbero avere notizie interessanti da condividere.

Amore / Amicizia: con la Luna Gemelli nel tuo regno domestico, tutto ciò che vuoi veramente fare è rilassarti. Con la luna che si infrange con i pianeti nel Capricorno responsabile e nel tuo settore sociale, potresti sentirti obbligato a partecipare a un evento o trascorrere del tempo con un amico. Non puoi sbagliare in nessun caso. La mossa giusta è quella con cui puoi convivere. Andando avanti, dovresti prendere meno impegni con gli altri e concedere più tempo per te stesso.

Carriera / Finanza: le tue idee brillanti e le tue strategie innovative attireranno sicuramente l'attenzione ora che Mercurio è in un Sagittario entusiasta e nella tua zona di carriera. Fino al 20 dicembre, sarà a tuo vantaggio creare un brusio su chi sei e cosa puoi fare. È il momento perfetto per discutere le tue idee con i superiori e con colleghi influenti. Passa un po 'di tempo in rete e conosci meglio le persone che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi professionali.

Crescita personale / spiritualità: sei un tipo mistico, quindi probabilmente sai molto sugli argomenti divertenti. Stai alla ricerca di un'opportunità per condividere la tua saggezza. Qualcuno sta aspettando di sentire cosa hai da dire.