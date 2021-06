Oroscopo di oggi 1 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 1 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 1 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua atmosfera è pensosa ed emotiva con la luna in Pesci e la tua casa d'esilio. Probabilmente è per questo che sei super sensibile. Abbi un po' di compassione per te stesso e per gli altri. Un incoraggiante amico del Toro può aiutarti a radunarlo.

Amore/Amicizia: il tuo sovrano, Marte, nel tuo regno domestico rende facile per i membri della famiglia entrare sotto la tua pelle. Con un quadrato per Eris scontenta nel tuo segno, potresti perdere le staffe se qualcuno preme i pulsanti sbagliati. Lo sfogo può essere catartico, ma se ti lasci andare, i sentimenti di qualcuno potrebbero essere feriti. Se hai una lamentela legittima, aspetta che le cose si raffreddino un po' prima di mandarla in onda. Se sei irritabile senza una buona ragione, lascia perdere. Non essere quello che rovina l'atmosfera.

Carriera / Finanza: parlare di sfide lavorative sarà meglio che reprimere i tuoi sentimenti e fingere che non c'è niente che non va. L'espressivo Sole Gemelli che si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno può portare sollievo quando condividi le tue preoccupazioni con qualcuno di cui ti fidi. Forse pensi di non aver colto nel segno? In questi giorni, sei più consapevole delle carenze, quindi potresti essere un po 'troppo vigile quando si tratta di identificare le cose che non vanno.

Crescita personale/spiritualità: dopo aver detto qualcosa di folle, probabilmente dovrai scusarti. Con il comunicatore Mercurio che si allinea con Chirone, sei sicuro di trovare un modo creativo per ammettere di aver sbagliato.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: lascia che l'allegria prevalga sulle emozioni più oscure. La gioia viene dal trascorrere del tempo con gli amici e incontrare nuove persone. Avrai un modo per far sentire tutti i benvenuti. Che sia platonico o romantico, vale la pena esplorare una connessione magica tra te e un Pesci.

Amore/Amicizia: se sei arrabbiato per qualcosa, non puoi nascondere i tuoi sentimenti a lungo. Marte ostile nella tua zona di comunicazione che quadra Eris scontento nel tuo regno subconscio potrebbe innescare uno scoppio di fuoco. Invece di tentare di sopprimere le tue emozioni, faresti meglio a trovare un modo per esprimerti. Mitigherà il danno che è probabile che si verifichi quando lasci che il risentimento si accumuli. Un toro infuriato è un po 'troppo caldo per essere maneggiato.

Carriera/Finanza: sei pronto a gestire i problemi che conosci. Sono i problemi sconosciuti che sorgono senza preavviso che possono farti perdere il sonno. L'astuto Gemini Sun nella tua zona di denaro che si allinea con l'insicuro Chirone suggerisce che costruire un gruzzolo è il modo migliore per sentirti sicuro. Il denaro non risolve tutto, ma fornisce i mezzi per assumere persone qualificate per affrontare qualsiasi problema che potrebbe disturbare la tua tranquillità.

Crescita personale/spiritualità: la Luna in Pesci nel nostro settore sociale si allinea con il nutrimento di Cerere nel tuo segno segnala che l'amicizia è una parte essenziale della cura di sé. Le vibrazioni compassionevoli tra te e un amico si guariranno reciprocamente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la tua empatia e la tua atmosfera ottimista attireranno le persone nella tua orbita. Tutti vogliono crogiolarsi nel bagliore di una persona che li fa sentire bene con se stessi. Controlla un Toro nella tua cerchia. Il toro potrebbe aver bisogno di un po' di coraggio.

Amore/Amicizia: quando si tratta di rapporti di squadra, gli amici spesso ti considerano il mediatore che mantiene le cose fresche. Con il sole nel tuo segno in allineamento con il guaritore ferito Chirone nella tua zona di amicizia, potresti essere chiamato a interpretare ancora una volta il pacificatore. Puoi individuare il problema e proporre una soluzione senza farti prendere dal dramma. Se c'è un problema tra te e un amico, parlarne può lenire i sentimenti feriti e riportare la tua amicizia in carreggiata.

Carriera/Finanza: un problema relativo al denaro o ai beni può scatenare rabbia e mosse aggressive mentre l'ostile Marte nella tua casa di risorse si scontra con Eris scontenta. Potresti scagliarti contro se vieni maltrattato o ti viene negato l'accesso a un'opportunità. Sotto questo allineamento di fuoco, le tue azioni possono avere conseguenze indesiderate. Premi Pausa quando rispondi mentre chiarisci fatti e cifre. La calma è necessaria per valutare i tuoi prossimi passi.

Crescita personale/spiritualità: imparare a distinguere tra reagire ciecamente e rispondere consapevolmente sarà essenziale per la tua tranquillità. È qualcosa da fermare e considerare quando una situazione non va per il verso giusto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: guardare il quadro più ampio può aumentare il tuo umore da frustrato e arrabbiato a speranzoso. Può anche impedirti di gestire un problema in un modo di cui potresti pentirti. Con il supporto di un Toro premuroso, puoi guardare il lato positivo.

Amore / Amicizia: sei più aggressivo del solito con il guerriero Marte nel tuo segno che combatte la scontenta Eris. Se qualcuno ti stuzzica, è probabile che farai una grande scenata. Può essere piacevole sfogarsi. Tuttavia, perdere la calma può alienare gli altri e farti sembrare una testa calda. È un buon modo per rovinare un'amicizia o una relazione. Tieni a freno le tue emozioni e affronta un problema come un adulto.

Carriera/Finanza: il Sole Gemelli nel tuo regno dietro le quinte affermando il guaritore ferito Chirone nella tua zona professionale lo rende un giorno eccellente per lavorare tranquillamente dietro le quinte. Puoi ripulire qualsiasi pasticcio che hai fatto di recente e lavorare per correggere gli errori senza attirare troppa attenzione. Fidati del tuo intuito quando ti avvisa di una potenziale soluzione. Tutti occasionalmente inciampano e cadono. L'importante è rialzarsi e andare avanti. È così che trasformi le debolezze in punti di forza.

Crescita personale/spiritualità: sei una creatura sensibile per natura e spesso nascondi i tuoi sentimenti. Di conseguenza, sei più profondamente influenzato dalle cose di quanto la maggior parte delle persone creda. Rivelare le proprie emozioni più frequentemente può aiutare a prevenire conflitti e incomprensioni.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: in questi giorni, le persone ti guardano per recitare insieme. Confidano che tu sia qualcuno in grado di fornire le cure, l'incoraggiamento e la guida di cui hanno bisogno. Chi ti sta cercando e tifa per te? Un devoto Pesci ti coprirà le spalle.

Amore/Amicizia: la compassionevole Luna in Pesci che si fonde con l'allegro Giove suggerisce che le tue relazioni più strette saranno una fonte di calore, generosità e buone vibrazioni. Questa energia ottimista rende facile vedere il meglio negli altri. Può mettere una relazione problematica in una luce più positiva. Almeno per oggi, non sarai incline a concentrarti sul negativo.

Carriera/Finanza: il perspicace Gemini Sun nella tua casa di lavoro di squadra che si allinea con Chirone frammentato suggerisce che farai del tuo meglio per risolvere i problemi con un gruppo. Quando c'è un compito difficile su cui devi lavorare, è utile avere tutte le mani e la testa sul ponte. Sei destinato a trovare una soluzione quando unisci le tue conoscenze e risorse. Se sei un operatore solista, cerca una guida per amici intelligenti e contatti professionali.

Crescita personale / spiritualità: il vecchio detto, 'Ciò che non sai non può ferirti, può sembrare un errore poiché Marte nella tua dodicesima casa nascosta si scontra con Eris nella tua casa di istruzione superiore. Potresti pensare che la mancanza di conoscenza o istruzione ti metta a rischio. Lascia che ti motivi per salire di livello.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: i partner e i migliori amici porteranno ogni sorta di gioia nella tua vita mentre la luna incontra Giove nella tua casa di interazioni uno contro uno. Queste vibrazioni positive possono ispirarti a invitare più persone (come un entusiasta Pesci) nella tua cerchia ristretta.

Amore/Amicizia: potresti sentirti più a tuo agio lasciandoti vulnerabile con qualcuno a cui tieni mentre l'espressivo Sole Gemelli si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua casa di intimità. Ci vuole un coraggio enorme per aprirsi e rivelare le parti più tenere di chi sei. Fai piccoli passi piuttosto che fare un salto da gigante. Piccole rivelazioni di natura sensibile possono aiutarti a sviluppare il livello di fiducia che ti farà sentire al sicuro.

Carriera/Finanza: è meglio evitare questioni finanziarie delicate quando il guerriero Marte si scontra con la risentita Eris nella tua casa di risorse condivise. Potrebbero esserci problemi con tasse, eredità, prestiti, debiti o fondi che condividi con un'altra persona. Qualcuno (forse tu) potrebbe sentire che stanno prendendo l'estremità corta del bastone. Perdere la calma peggiorerà solo le cose. Hai bisogno di cooperazione, non conflitto. Aspetta che ti raffreddi prima di affrontare il problema.

Crescita personale / spiritualità: la spiritualità può aiutarti a trovare un significato quando la vita non ha alcun senso. Gli insegnamenti o la guida giusti allargheranno il tuo obiettivo e ti aiuteranno a vedere come le parti più piccole si incastrano e informeranno il quadro più ampio.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: uno stellium di pianeti in Gemelli, incluso il tuo pianeta dominante, Venere, che è congiunto a Mercurio, illumina la tua nona casa della mente superiore, espansione e avventura. Il tuo fascino e la tua intelligenza sono in piena mostra e il tuo ottimismo e il tuo entusiasmo per la vita sono contagiosi. Un compagno Gemelli vorrebbe dipingere la città di rosso con te. Prendi i tuoi pennelli (simbolici) e datti da fare perché l'arte e la magia accadano ovunque tu vada oggi.

Amore/Amicizia: Chirone mette in evidenza la tua settima casa di associazione e quadra la Luna in Capricorno nella tua quarta casa dell'infanzia e delle radici psicologiche. È molto probabile che i traumi dei tuoi primi anni si manifestino nelle tue relazioni attuali. Questo transito lo porta alla luce in modo che tu possa ottenere l'aiuto di cui hai bisogno per guarire e lasciarti tutto alle spalle.

Carriera/Finanza: Nettuno congiunge Pallade in Pesci nella tua sesta casa di lavoro, e tu sei acceso di telepatia, intuizione e creatività. Come puoi esprimere queste cose sul lavoro? Cosa ti stanno rivelando questi doni? Presta attenzione e segui le briciole di pane che ti stanno lasciando sul sentiero da percorrere.

Crescita personale / spiritualità: non permettere a te stesso di essere vittima di bullismo o di essere controllato. Non va bene né per te né per loro. Prendi una posizione e prenditi cura di te stesso. Nessun altro può farlo per te, ma la buona notizia è che sei totalmente all'altezza del lavoro.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: con la luna che incontra il vivace Giove nel regno che governa il romanticismo, l'intrattenimento e la creatività, sarai dell'umore giusto per l'eccitazione. Rendi la tua missione fare qualcosa che ti piace. Un Pesci giocoso sarà il compagno perfetto.

Amore / Amicizia: l' abbondante Giove nella tua zona di vita amorosa suggerisce che non mancano le opportunità di felicità. Se non ne hai ancora visto le prove, non preoccuparti. Questo transito di buon auspicio è appena iniziato. Nell'anno a venire, giocare in campo può essere promettente. Per gli Scorpioni in una relazione, solo i più maturi e impegnati non saranno tentati di allontanarsi. O si. Le tue opzioni romantiche saranno così promettenti.

Carriera/Finanza: se hai bisogno di risolvere un incarico o dedicare tempo a migliorare le tue capacità, l'assistenza dovrebbe essere disponibile se ne hai bisogno. Con il Sole dei Gemelli che aspetta il guaritore ferito Chirone nella tua casa di lavoro, trarrai beneficio dall'attingere al supporto a tua disposizione. Qualcuno intorno a te può probabilmente riempire i tuoi spazi vuoti e aiutarti a prendere la strada giusta. Ogni piccolo perfezionamento che fai aumenta la tua fiducia. Nel tempo, puoi trasformare una debolezza in una forza.

Crescita personale/spiritualità: la rabbia può sorgere quando qualcuno mette alla prova le tue conoscenze o abilità. Con il guerriero Marte che combatte contro la risentita Eris, l'atmosfera può diventare piuttosto accesa. Se sfidato, non abboccare. Invece, prendilo come spunto per aumentare di livello il tuo know-how.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: la terrena Luna Capricorno è trigono Urano in Toro e sei pieno di energia, entusiasmo e amore per l'umanità che ti insiste nel mondo dove puoi incontrare nuove persone, esplorare nuove opportunità e divertirti. giornata piena. Se fai una gentilezza inaspettata per qualcuno, la giornata diventa più ricca di ricompensa, quindi fai di tutto e fai lo sforzo necessario per dare una mano a uno Scorpione.

Amore / Amicizia: uno stellium di pianeti Gemelli illumina la tua settima casa di collaborazione, inclusa la congiunzione tra Mercurio e Venere. Questo transito sottolinea le tue capacità comunicative e aumenta la tua capacità di persuasione. Esponi il tuo caso, chiedi quello che vuoi, crea uno spazio in cui il tuo partner possa fare lo stesso e osserva come la connessione tra te si approfondisce e cresce.

Carriera/Finanza: la pratica Luna in Capricorno illumina la tua seconda casa degli affari finanziari e trigono l'innovativo Urano nella tua sesta casa di lavoro. Nuove idee per aumentare la tua prosperità, creare nuovi flussi di reddito, persino idee per l'imprenditorialità sono tutte possibili con questo transito. Sogna in grande, non hai nulla da perdere.

Crescita personale / spiritualità: una fine è anche un inizio, sempre. È naturale lamentarsi della perdita, ma se sposti la tua attenzione scoprirai le benedizioni che fanno parte anche di questa esperienza. Guarda avanti, non indietro, e continua a muoverti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: con la Luna in Pesci che incontra Giove ottimista nel tuo regno mentale, il tuo umore sarà allegro nonostante le sfide. La tua energia ottimista può aiutare a calmare una situazione stressante. Un Toro può apprezzare ciò che fai per elevare l'atmosfera.

Amore/Amicizia: entrare nella stessa pagina con il tuo interesse amoroso o la tua famiglia può sembrare un'impresa impossibile mentre il guerriero Marte combatte la risentita Eris. Possono sorgere problemi quando qualcuno (forse tu) si sente escluso o crede di essere stato trattato ingiustamente. La parte lesa non si limiterà a sedersi e a prenderlo. Potrebbe essere in serbo una grande esplosione. Facile, capra.

Carriera/Finanza: il modo migliore per risolvere un problema sul lavoro è fare qualcosa al riguardo. Puoi tracciare e pianificare per sempre, ma nulla cambierà finché non agirai. Il versatile Gemini Sun nella tua zona di produttività che si allinea con il guaritore ferito Chirone suggerisce che quasi tutto ciò che fai sarà meglio che non fare nulla. Una volta fatto il primo passo, il percorso verso la correzione della rotta si rivelerà. Se stavi aspettando un segnale per iniziare, è questo.

Crescita personale/Spiritualità: la Luna dei Pesci in aspetto Cerere nella tua zona di intrattenimento segnala che hobby, progetti furbi, sport e videogiochi possono essere un ottimo modo per sfogarsi. Alla fine della giornata, fare qualcosa solo per il suo divertimento può aiutarti a rilassarti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: la luna che si fonde con il buon auspicio Giove può attirare la tua attenzione sulla tua fortuna. Riconoscere le tue benedizioni è un modo eccellente per mantenerti nel flusso dell'abbondanza. Potresti essere ispirato a condividere ciò che hai con un Toro meritevole.

Amore / Amicizia: con l'espressivo Gemini Sun in aspetto al guaritore ferito Chirone nella tua casa di comunicazione, potresti essere spinto a chiedere scusa a qualcuno o mettere le cose in chiaro su una questione personale. Non devi trasformarti in qualcosa di pesante. Trova il punto debole tra l'essere spensierato e trattare il problema con il rispetto che merita. Prendere l'iniziativa può portare alla guarigione di un'amicizia o di una relazione. Oppure può fornire la chiusura che permette di tagliare le cravatte e andare avanti.

Carriera/Finanza: Marte nella tua zona di lavoro suggerisce che hai fretta di fare le cose. Un quadrato per Eris nella tua zona di comunicazione avverte che potrebbe esserci uno scambio di parole infuocato quando qualcosa o qualcuno ti impedisce di accelerare. A volte, stai in agguato, pronto a scagliarti contro un avversario. Tieni a freno la lingua finché non scopri cosa è cosa.

Crescita personale/spiritualità: sii te stesso migliore, non il tuo peggior nemico. La tua mente è uno strumento potente che può essere programmato per lavorare per te o contro di te. Se sei assalito dall'insicurezza e dalla negatività, racconta a te stesso una storia più potente.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Nettuno, è congiunto a Pallade in Pesci nella tua prima casa del sé. Sei positivamente elettrico con energia psichica e conoscenza intuitiva; probabilmente puoi illuminare una stanza buia senza nemmeno provarci. Anche la tua creatività, fede e spiritualità sono approfondite e rafforzate da questo transito e stai arrivando a conoscere e comprendere te stesso, la tua vita e il tuo scopo in modi nuovi e potenti. Un altro Pesci capirà perfettamente da dove vieni se vuoi parlare di ciò che stai vivendo.

Amore / Amicizia: la Luna Capricorno nella tua undicesima casa di umanitarismo trina Urano, stimolando il tuo amore per l'umanità, il pianeta e tutte le creature viventi. Questo è un amore più grande di una storia d'amore e, in qualche modo, anche più potente. Segui il tuo impulso ad aiutare e servire; proviene direttamente dalla tua Anima.

Carriera/Finanza: Chirone attiva la tua seconda casa degli affari materiali e quadra la Luna in Capricorno, suscitando sentimenti di impotenza e inferiorità e forse facendoti sentire impotente di fronte alle sfide finanziarie. Questa è vecchia energia proveniente dalle ferite della prima infanzia. Rivolgiti a un bravo terapista in modo da poterlo curare e la tua vita possa prosperare.

Crescita personale / spiritualità: prenditi il ​​tuo tempo e fatti strada. Non c'è motivo di affrettarsi perché se lo fai ti perderai dettagli importanti. Allineati con l'energia; ti porterà senza lotta.