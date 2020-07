Oroscopo di oggi 1 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 1 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 1 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: La luna in Scorpione per tutto il giorno porta un ulteriore livello di intensità nella tua vita. Sentirai le cose profondamente e sarai enormemente influenzato da ciò che accade con le persone più vicine a te. Una conversazione con un Cancro può portare maggiore chiarezza.

Amore / Amicizia: con la luna che aspira guerrieri Marte ed Eris nel tuo segno, potresti chiederti quanto dovresti essere esuberante. Quando sei di buon umore, c'è sempre il pericolo che tu possa andare troppo lontano. A qualcuno che apprezza la tua natura ribelle non dispiacerà. Anche se un compagno più sensibile o timido potrebbe trovarti travolgente. Prestare attenzione ai segnali inviati e regolare di conseguenza l'atmosfera.

Carriera / Finanza: i crescenti dolori che provi possono forzare un cambiamento nei tuoi valori. A volte, la schiena deve essere contro il muro prima di prendere in considerazione di cambiare strada. Con il Sole del Cancro che attira Urano nel Toro e il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, ti verrà chiesto di riconsiderare il tuo atteggiamento nei confronti del denaro e di ciò che ti fa sentire sicuro. Questo risveglio può renderti più consapevole delle potenziali opportunità. Hai delle opzioni, anche se sono più insolite di quelle a cui sei abituato. Mantieni una mente aperta.

Crescita personale / spiritualità: il dubbio di sé può sorgere quando quadrati di mercurio premurosi feriscono Chirone nel tuo segno. È bene essere consapevoli delle tue carenze; tuttavia, non è produttivo soffermarsi su di loro. Apporta le modifiche dove puoi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la Luna Scorpione nella tua casa di interazioni faccia a faccia, non vorrai andare da solo. In tutte le aree, trarrai vantaggio dalla collaborazione e dalla compagnia significativa. Tu e Pesci siete sulla stessa lunghezza d'onda, rendendovi una coppia dinamica.

Amore / Amicizia: ti sentirai connesso cosmicamente con la tua gente preferita mentre l'intuitiva Luna Scorpione e il mistico Nettuno si allineano nelle zone della tua gente. Le vibrazioni speciali fornite da queste relazioni iniziano la giornata con la nota giusta. È bello sapere che hai il sostegno di qualcuno che ottiene chi sei. Rende anche più facile affrontare anche la sfida più grande.

Carriera / Finanza: non sai cosa non sai, e questo può essere doloroso quando chiedi per chiarezza. Il sole, che aspira il guaritore ferito Chirone e l'Iran illuminato, ti autorizza ad accedere alla saggezza provata. Fidati di quell'improvvisa scintilla di ispirazione che ti fa pensare a te stesso e alle tue abilità in un modo nuovo. Potrebbe fornire una soluzione alternativa per qualcosa che percepisci come un problema. Guardando indietro, vedrai questo ostacolo come una benedizione sotto mentite spoglie perché ha scatenato la tua ingegnosità.

Crescita personale / Spiritualità: non puoi fare a meno di sentire che sei nell'oscurità su alcuni problemi come l'intuitivo Mercurio quadra Chirone nel tuo regno subconscio. Se una risposta non è evidente, confida nel fatto che ciò che devi sapere verrà rivelato al momento giusto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna in Scorpione guidata nella tua sesta casa produttiva, puoi metterti al lavoro. È la solita routine, inoltre potresti anche essere pronto per intraprendere un grande piano. Un Capricorno esperto potrebbe essere disposto a offrire supporto.

Amore / Amicizia: c'è un'atmosfera appassionata mentre la sexy Scorpione Luna si allinea con Giove e Plutone nella tua zona di intimità. Proprio quando pensavi che non potesse essere più intenso tra te e il tuo partner, l'atmosfera magnetica tra voi aumenta di livello. Una serata romantica potrebbe essere in serbo. Anche i single hanno bisogno di affetto! Forse c'è un amico coccolone che puoi accogliere? Scorri l'elenco dei contatti e vedi chi si adatta al conto.

Carriera / Finanza: non scoraggiarti se un obiettivo finanziario sembra essere fuori portata. Il cambiamento sta avvenendo, anche se non riesci a vedere dove stanno andando le cose e potresti non essere libero di gestire le situazioni nel modo in cui sei abituato. Con il Sole del Cancro nella tua zona degli utili che aspira il guaritore ferito Chirone e Urano non convenzionale, un ostacolo potrebbe essere una benedizione sotto mentite spoglie. Fai attenzione ai sogni e alle intuizioni che hai sui soldi. Quello che intuisci potrebbe sembrare pazzo ma potrebbe essere il segno.

Crescita personale / spiritualità: con la luna che aspira Nettuno in cima alla tua carta, l'atmosfera che invii è mistica. È anche super creativo. Le anime che la pensano allo stesso modo risponderanno alla tua energia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con l'intensa Luna dello Scorpione nel regno che governa l'espressione personale durante il giorno, invierai potenti vibrazioni creative. Sarai anche incredibilmente romantico. Queste qualità potrebbero catturare l'attenzione di un curioso Capricorno.

Amore / Amicizia: con la sensuale Scorpione Luna, l'entusiasmo di Giove e il magistrale Plutone che eccita le tue zone sentimentali e di relazione, porti intensa intensità e determinazione agli affari del cuore. Spero che il tuo interesse amoroso sia sentire la tua vibrazione. Ci vorrà una persona tremendamente forte e sicura per gestire l'energia che stai inviando. Per i single, troverai la tua corrispondenza in qualcuno che si trova a proprio agio nel suo potere.

Carriera / Finanza: se non riesci a brillare da solo, sii il giocatore di squadra che aiuta gli altri a crescere. Il sole nel tuo segno che attira Chirone e Urano è un appello a distogliere l'attenzione da ciò che non puoi realizzare da solo e incanalare la tua energia verso il servizio collettivo. Questo spostamento può avere un impatto particolare sulla tua comunità o carriera. In effetti, collaborare può scatenare la tua ingegnosità, trasformarti in idee innovative e nuove e metterti in contatto con i responsabili del cambiamento nel tuo mondo.

Crescita personale / spiritualità: sentirai tutte le vibrazioni mistiche mentre l'intuitiva Luna dello Scorpione si allinea con il Nettuno trascendente nella tua casa di coscienza superiore. La spiritualità e le attività metafisiche possono avere un grande fascino. Trova il tuo veicolo per collegarti a potenze più elevate.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: nidificare e riposare ti affascineranno con la luna emotiva nel tuo regno domestico. Trascorrere del tempo con i tuoi cari (forse uno Scorpione) o uscire da soli e goderti i comfort delle tue creature preferite sarà rigenerante.

Amore / Amicizia: man mano che la percettiva Luna dello Scorpione si allinea con il mistico Nettuno, avrai un sesto senso di ciò di cui la tua gente preferita ha bisogno. La tua atmosfera psichica può essere scoraggiante per alcuni, quindi è meglio avere una conversazione prima di agire sul tuo intuito. Potresti percepire più ciò che qualcuno sta attraversando di quello che vogliono davvero che tu sappia. Anche il tuo istinto su questioni riguardanti la tua casa sarà perfetto.

Carriera / Finanza: a volte, devi cercare le risposte oltre la conoscenza tradizionale. Che la tua domanda sia banale o mistica, le risposte che cerchi potrebbero essere fuori dagli schemi. Il sole e il mercurio nella tua dodicesima casa esoterica che attirano Chirone e Urano ti consigliano di cercare guida per un cambiamonete nella tua cerchia. Qualcuno che scuote le cose e sfida lo status quo può fornire risposte in cui i mentori più tradizionali falliscono. È sempre utile ampliare la vista e considerare una prospettiva alternativa.

Crescita personale / spiritualità: potresti intraprendere una crociata o una tirata mentre la luna contatta il guerriero Eris e Marte nella tua casa di coscienza superiore. A chi stai predicando? Il coro ha ricevuto il messaggio forte e chiaro.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sarai profondamente influenzato dai tuoi pensieri con la meditabonda Scorpione Luna nel tuo regno mentale, ma cerca di non diventare troppo ossessivo. Sarai sicuramente eccitato se i tuoi pensieri sono centrati attorno ad un Ariete. Oggi potrebbe essere saggio evitare l'ariete.

Amore / Amicizia: non solo ci vuole coraggio per affrontare una crisi, ma ci vuole anche saggezza per attraversarla e arrivare sani e salvi dall'altra parte. Il sole nella tua zona della comunità che attira Chirone ferito e Urano non convenzionale ti consiglia di guardare un amico con un punto di vista illuminato per il supporto in un viaggio difficile. La loro guida potrebbe essere sopra la tua testa, ma se risuona con il tuo cuore, segui. A volte, devi lasciarti trasportare dal tuo cerchio.

Carriera / Finanza: quando unisci le forze con un collega che la pensa allo stesso modo, voi due otterrete idee visionarie. Puoi ringraziare un collegamento luna / Nettuno per aver sincronizzato i tuoi cuori e le tue menti. È un momento eccellente per progetti artistici e conferenze che possono beneficiare di un tocco creativo. Fai solo attenzione a non essere così preso dalla creatività che ti allontani dalla direttiva iniziale.

Crescita personale / spiritualità: ti sentirai più sicuro di pensare fuori dagli schemi quando una persona con le stesse idee risponde positivamente alle tue idee. A volte, hai solo bisogno di una piccola convalida per essere sulla strada giusta.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: questo non è il momento di lasciar cadere la palla con una questione di carriera. Rimani concentrato e tieni gli occhi sul premio. Qualcuno (forse un Ariete) può sfidarti e tentare di ostacolarti, ma non prendere l'esca. Il traguardo è in vista.

Amore / amicizia: le relazioni sono difficili, in particolare quando hai superato il palcoscenico della luna di miele e devi fare uno sforzo reale per farlo funzionare. Il Sole del Cancro che si collega a Chirone e Urano suggerisce che accettare le eccentricità del tuo partner piuttosto che aspettarsi che facciano cose dal libro è un modo eccellente per entrare in armonia con ciò che è. Alzi l'atmosfera tra di te quando lasci cadere la necessità di incolpare o vergognare.

Carriera / Finanza: fidati della tua intuizione in materia di lavoro e denaro. Con la Luna dello Scorpione e Nettuno psichico allineati nelle case che governano gli affari materiali, avrai una visione profonda di ciò che deve accadere per far andare le cose a modo tuo. Agire sulla propria intuizione sarà una questione completamente diversa. Ciò può dipendere dai tempi e dalla collaborazione degli altri. Sii alla ricerca di una persona utile che sia solidale con le tue preoccupazioni.

Crescita personale / spiritualità: lascia che i tuoi istinti siano la tua guida mentre guidi un cambiamento significativo nella tua vita domestica o familiare. Con la perspicace Luna dello Scorpione che contatta i pianeti del sensibile Capricorno e il tuo regno domestico, ti sentirai sicuro delle scelte che fai.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sai di cosa stai parlando quando la luna è nel tuo segno. Sta seguendo il tuo cuore e agendo sulle tue passioni. Qualcuno (forse un simpatico Pesci) è probabilmente completamente attivato da ogni piccola cosa che dici e fai. Goditi l'adorazione.

Amore / Amicizia: la tua atmosfera è romantica e sensuale mentre la luna nel tuo segno si connette con Nettuno sognante nella tua zona di vita amorosa. Probabilmente vedrai gli affari del cuore attraverso gli occhiali color rosa, ma di tanto in tanto è piacevole indulgere in una fantasia. Pianifica un appuntamento divertente con il tuo partner o trascorri del tempo a conoscere meglio qualcuno di cui sei interessato. Non farai alcun danno prendendo una pausa necessaria dalla realtà.

Carriera / Finanza: proprio quando sei pronto a scoprire quanto in alto puoi volare, un problema di lavoro minaccia di tagliare le ali. Il sole nella tua nona casa espansiva che attira Chirone e Urano suggerisce che collaborare con qualcuno che si avvicina al lavoro in modo inventivo potrebbe aiutarti a far decollare le tue idee. Puoi imparare molto da una persona che si oppone allo status quo e fa le cose nel loro stile unico. Lascia che ciò che impari ti ispiri a sfruttare la tua ingegnosità.

Crescita personale / spiritualità: la tua comunicazione è puntuale, anche se in qualche modo prolissa, mentre la luna contatta Giove e Plutone. Puoi fidarti che il tuo pubblico previsto riceverà il tuo messaggio forte e chiaro.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non lasciarti distrarre da ciò che percepisci con i tuoi sensi. Oggi dovrai ascoltare attentamente il tuo cuore. Ti dirà tutto ciò che devi sapere sulle decisioni che stai affrontando. Può anche aiutarti a capire cosa sta attraversando un Pesci.

Amore / Amicizia: se hai qualcosa da perdere, non è il momento giusto per metterti alla ricerca dell'amore. Il Sole del Cancro che aspira il guaritore ferito Chirone e il risveglio Urano suggerisce che potrebbero esserci importanti lezioni che devi imparare sull'amore. Prova ad avvicinarti all'oggetto del tuo affetto in un modo nuovo e autentico piuttosto che ricorrere a linee di raccolta stanche che giocano con regole romantiche obsolete. Se sei coraggioso, l'ingegnosità potrebbe funzionare a tuo favore.

Carriera / Finanza: fidarti del tuo istinto potrebbe aiutarti a realizzare una potente mossa di denaro. La perspicace Luna dello Scorpione nella tua dodicesima casa nascosta che aspira Giove e Plutone nella tua zona degli utili ti consiglia di sintonizzarti sulla corrente sotterranea piuttosto che lasciarti completamente assorbire da ciò che sta accadendo davanti ai tuoi occhi. Se non stai attento, potresti perdere i dati vitali.

Crescita personale / spiritualità: c'è qualcosa di molto confortante nell'essere in compagnia di qualcuno che ti ama incondizionatamente. È il tipo di connessione che bramerai mentre l'emozionante Luna Scorpione appare trascendente Nettuno. Guarda l'individuo che si sente come a casa tua.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: sei piuttosto forte, grazie in gran parte all'influenza dei tuoi amici. Sapere che ci sono persone che credono in te e hanno la schiena (come uno Scorpione) rafforza la tua fiducia in grande stile. Trova un modo per tornare all'amore.

Amore / Amicizia: se ti stai concentrando su una relazione finale, stai vivendo nel futuro piuttosto che essere pienamente presente per ciò che sta accadendo qui e ora. Tutto il bene che si può ottenere sta accadendo nel momento presente. Il Sole del Cancro nella tua zona di associazione che attira il risveglio Urano suggerisce che attingere a uno spirito di spontaneità e divertimento è il modo migliore per costruire una connessione felice. Non perdere la gioia che è disponibile ora pianificando troppo in anticipo.

Carriera / Finanza: il tuo sovrano, Saturno, retrocedendo nel tuo segno, rafforza la tua formidabile forza e autodisciplina. Può anche farti sentire obbligato ad assumere ulteriori responsabilità. Il tuo carico non sarà sempre così pesante. Dopo che Saturno ha lasciato il segno a dicembre, non tornerà per 29 anni. La buona notizia è che la perseveranza e la determinazione che hai guadagnato rimarranno con te per sempre.

Crescita personale / spiritualità: la Luna di Scorpione che contatta il mistico Nettuno nella tua zona di comunicazione può ispirare una conversazione sulla spiritualità o potresti voler leggere il tuo argomento metafisico preferito. È tutto cibo per il tuo cuore e la tua mente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: che tu te ne renda conto o meno, alcune persone osservano le tue mosse e alcune seguono persino l'esempio che hai impostato. Qualcuno (forse uno Scorpione) può essere fortemente influenzato da ciò che fai. Darai un esempio positivo? Comportati come se tutti stessero guardando.

Amore / Amicizia: puoi esprimere la tua mente senza causare danni? Trovare il tono giusto può essere una sfida, poiché l'appassionato Scorpione Luna si allinea ai guerrieri Eris e Marte nella tua zona di comunicazione. Ricorda che la persona con cui stai parlando è qualcuno a cui tieni. Trattarli con rispetto non diminuirà il tuo argomento. In effetti, ti renderà più formidabile.

Carriera / Finanza: con il coscienzioso sole nel Cancro nella tua zona di lavoro che attira il cambiamonete Urano nel tuo regno domestico, lavorerai sodo in modo da poter finanziare piani entusiasmanti sul fronte interno. Anche il lavoro più faticoso diventa sopportabile quando c'è un obiettivo a cui stai mirando. Tutto ciò che fai ti avvicina di un passo al tuo sogno. Tieni gli occhi sul premio. Il traguardo è in vista.

Crescita personale / spiritualità: emetterai un sospiro di sollievo mentre Saturno si allontana dal tuo segno e torna nel Capricorno. Questa breve tregua dura fino a dicembre. Ti dà la possibilità di integrare le lezioni che Saturno ti ha insegnato sull'autodisciplina e la responsabilità. Al prossimo round, sarai pronto per allacciarti e lavorare sodo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la curiosità incontra il fascino e la creatività mentre il sole e la luna si allineano. Quindi, alcune persone (come il cancro) potrebbero trovarti piuttosto adorabile. Potresti trovare difficile entrare in contatto con altre persone, ma non lasciare che ti faccia dubitare di te stesso.

Amore / Amicizia: la comunicazione con il tuo interesse amoroso diventa disordinata quando Mercurio retrogrado si scontra con il sensibile Sole del Cancro nella tua zona romantica. L'ego domina la conversazione mentre i bisogni emotivi prendono un posto a sedere. Puoi andare avanti e indietro, porre le stesse domande e ottenere le stesse risposte, oppure puoi aspettare finché non riesci a comunicare in modo più produttivo. Risparmia il fiato per ora.

Carriera / Finanza: sarai ispirato quando parli con un collega che pensa fuori dagli schemi. Questa persona può offrire informazioni utili su un dilemma finanziario o di lavoro. Con Mercurio retrogrado che aspira l'inventivo Urano nella tua zona di comunicazione, probabilmente hai già avuto questa conversazione in precedenza. Se tutto va bene, questa volta affonda e otterrai informazioni su cui puoi lavorare. Alla fine, devi smettere di porre domande e iniziare a prendere decisioni.

Crescita personale / spiritualità: con una fusione di Giove / Plutone nella tua cerchia sociale, sei destinato ad attirare persone influenti nella tua vita. Queste relazioni possono essere di grande beneficio per te, anche se dovresti stare attento a non dare a queste persone troppo potere sui tuoi affari. Il loro supporto può avere un prezzo.