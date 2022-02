Oroscopo di oggi 10 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 10 febbraio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 10 febbraio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: Marte non è d'accordo con la Luna Gemelli prima ancora che il sole abbia la possibilità di sorgere questa mattina; non sorprenderti se ti svegli sentendoti un po' fuori di testa. Il trucco per navigare in questo transito è ricordare a te stesso che la tua irritabilità non è permanente. Un Capricorno può premere tutti i tuoi pulsanti, ma ciò non significa che devi reagire. Fai un respiro profondo e scegli la tua risposta.

Amore/Amicizia: il compassionevole Nettuno si armonizza con il Sole dell'Acquario, evidenziando gli affari umanitari e approfondendo la tua connessione con gli altri in modo universale. Questo transito apre il tuo cuore e ti rende più sensibile a coloro che ti circondano, così potrai facilmente individuare modi per aiutare, supportare e prenderti cura di coloro che incrociano il tuo cammino.

Carriera/Finanza: oggi la luna si scontra con Marte, Venere e Vesta nel tuo settore di carriera, quindi potresti incontrare una serie di sfide e ostacoli. Sforzati di scoprire il dono o la lezione nelle difficoltà che incontri, poi lasciale andare e continua ad andare avanti.

Crescita personale/Spiritualità: la collaborazione creativa potrebbe non essere facile in questo momento, ma sarà redditizia e vale lo sforzo che ci vorrà. Fai ogni sforzo per rimanere paziente e aperto all'opinione degli altri.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la giornata potrebbe iniziare con un urto poiché questa mattina la Luna dei Gemelli si scontra con Marte e Venere. L'irritabilità e la frustrazione possono perseguitarti e potresti essere molto meno paziente del solito. Presta attenzione ai tuoi desideri; va bene prendersi cura prima dei propri bisogni emotivi. È una forma di amor proprio, non di egoismo. Ciò ti consentirà anche di eludere un Leone in cerca di un combattimento. Dovranno solo cercare qualcun altro con cui aggrovigliarsi.

Amore/Amicizia: gli affari umanitari e l'amore universale sono messi in risalto per te oggi dal transito armonioso del sole/Nettuno che attiva la tua undicesima casa. La tua sensibilità è aumentata, così come il tuo intuito e le percezioni psichiche. Mentre osservi il mondo davanti a te, noti innumerevoli modi per aiutare, amare e sostenere chi è nel bisogno.

Carriera/Finanza: Saturno in Acquario insegna in una classe nel tuo settore professionale, trinando la Luna Gemelli nel tuo settore monetario. I tuoi doni, talenti e abilità professionali ricevono una spinta e una stella d'oro per il lavoro svolto bene.

Crescita personale/spiritualità: la tua saggezza e il tuo forte istinto ti rendono consapevole di un'importante opportunità. Riconosci la cautela che viene fuori, quindi fai un passo verso la nuova porta che si sta aprendo per te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: lo scontro mattutino tra Venere e Marte in Capricorno e la Luna Gemelli nella tua prima casa ti mette sui nervi, suscitando le tue emozioni e aumentando la tua sensibilità a un livello quasi doloroso. Concediti il ​​permesso di liberarti da tutto ciò che genera irritabilità o frustrazione e prenditi cura di te stesso. Uno Scorpione sgradevole non ha a cuore i tuoi migliori interessi. Perdono il loro numero.

Amore/Amicizia: Vesta in Capricorno nella tua ottava casa si scontra con la Luna Gemelli, sottolineando la paura dell'intimità, della connessione profonda e dell'impegno. Una cosa è fare una scelta consapevole di non impegnarsi a un livello profondo con gli altri, un'altra è quando una ferita inconscia guida lo spettacolo. Un buon terapeuta può aiutarti a guarire.

Carriera/Finanza: Nettuno creativo attiva la tua decima casa di carriera e successo, armonizzandosi con il sole e stimolando la tua immaginazione e visione. La tua vita professionale riceve una spinta trasformando nuove idee in progetti agendo sulle intuizioni che stanno attualmente fluendo nella tua consapevolezza.

Crescita personale/Spiritualità: hai tutto ciò di cui hai bisogno per creare la vita che desideri. Fidati di te stesso, chiedi allo Spirito di aiutarti a guidarti, quindi fai il passo successivo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: se riesci a iniziare la mattinata tranquillamente e prenditi il ​​tempo per prenderti cura di te stesso, sarai in grado di gestire meglio l'irritabilità e le frustrazioni che derivano dallo scontro tra la Luna Gemelli e Venere e Marte in Capricorno. La meditazione, anche brevemente, può aiutarti a eludere discussioni e altre risse, anche con un Ariete che ama adescarti. Non dare loro la soddisfazione di vederti in crisi.

Amore/Amicizia: Vesta mette in evidenza la tua settima casa di collaborazione, scontrandosi con la Luna Gemelli e sottolineando l'alienazione dai tuoi bisogni che spesso sperimenti mentre ti prendi cura delle persone che ami. Se metti costantemente da parte le tue esigenze, nel tempo perderai il contatto con chi sei. Questo è un prezzo troppo alto da pagare per nutrire e prendersi cura degli altri.

Carriera/Finanza: il trigono tra Saturno pratico e orientato al business in Acquario e la Luna Gemelli invoca la tua saggezza, pazienza e intuizione quando si tratta di questioni professionali, in particolare per quanto riguarda progetti e collaborazioni congiunte. Fidati del tuo istinto, non ti deluderà.

Crescita personale/spiritualità: il tuo sentimentalismo ti tiene incatenato a persone, luoghi e cose che da tempo hai superato. Smetti di combattere l'inevitabile, libera ciò che non ti serve più, abbraccia la felicità e lascia andare il piacere delle persone. Ti meriti una vita che prosperi.