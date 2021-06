Oroscopo di oggi 10 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 10 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 10 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI giovedì 10 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: metti in pausa sulle tue ansie e cogli l'opportunità di vedere la tua vita da una nuova prospettiva. Sii aperto a nuove idee e informazioni che sfidano le tue nozioni. Lascia che un esperto Gemelli ti pieghi l'orecchio e ti informi di cosa è cosa.

Amore/Amicizia: parlerai molto mentre la Luna Nuova si fonde con il loquace Mercurio. Tuttavia, non è una garanzia di ottenere chiarezza su una questione importante. Sei più che disposto a parlare delle cose, ma probabilmente non sarai molto obiettivo. È più probabile che cercherai informazioni che confermino il tuo punto di vista. Fai del tuo meglio per ascoltare attentamente l'altra persona e presta attenzione alle sue preoccupazioni. Ciò che impari potrebbe migliorare il tuo modo di relazionarti.

Carriera/Finanza: La Luna Nuova in Gemelli espressivi e il tuo regno mentale promette di portare nuove idee e una nuova esplosione di ispirazione a modo tuo. È un momento eccellente per le attività che implicano la scrittura, l'apprendimento, il parlare in pubblico e la condivisione di informazioni. Sebbene con Mercurio ancora retrogrado, il tuo tempo sarà speso al meglio per rivedere e rivedere questi progetti per una data di lancio futura. Prendi nota di tutte le idee intriganti che emergono. In seguito, vorrai esplorarli ulteriormente.

Crescita personale/spiritualità: va bene se ti senti all'oscuro di qualcosa. La confusione regna quando la volubile Luna dei Gemelli quadra Nettuno e Pallade. A volte, devi solo seguire il flusso e riposare il mistero

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: soldi! I soldi! I soldi! È ciò che fa girare il tuo mondo. Non è perché sei avido, ma perché ti permette di concederti tutti i piccoli lussi che ti piacciono. Un Gemelli potrebbe avere un suggerimento su come acquisire qualcosa che stai cercando.

Amore/Amicizia: può essere impossibile capire da dove viene un amico quando la volubile Luna dei Gemelli si scontra con Nettuno e Pallade nella tua casa dell'amicizia. In alcuni casi, potresti chiederti se è una persona di cui ti puoi fidare. A meno che non ci siano prove concrete a sostegno dei tuoi sospetti, non dovresti saltare a conclusioni folli. Forse sono solo un po' più complicati di quanto pensassi?

Carriera/Finanza: sei pronto per tutto ciò che ti dà una nuova prospettiva sulla tua vita finanziaria. Ecco perché darai il benvenuto al nuovo inizio che la Luna Nuova nella tua casa dei beni fornisce. Oggi sarai impegnato a fare chiamate, parlare con le persone e concludere affari. Sebbene con Mercurio retrogrado nel mix, dovresti evitare di iniziare nuove iniziative e posticipare la firma sulla linea tratteggiata. Il tuo tempo sarà speso al meglio concludendo affari che sono già in corso e rivedendo i termini delle attività future.

Crescita personale/spiritualità: lasciate che la frustrazione e la rabbia represse siano una forza di trasformazione piuttosto che di distruzione. Va tutto bene se ti motiva a prendere il comando e a cambiare le cose in meglio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la Luna Nuova nel tuo segno è come un secondo compleanno. È un'ulteriore opportunità per reimpostare i tuoi obiettivi personali e ricominciare da capo. Cosa vuoi realizzare nell'anno a venire? Non lasciare che un Pesci confuso influenzi le tue scelte.

Amore/Amicizia: sei super comunicativo. Sebbene con Nettuno confuso nel mix, puoi anche essere volubile e distratto. Non creerà relazioni disinvolte con il tuo interesse amoroso o un amico. Se non puoi dedicare al tuo compagno la tua totale attenzione, probabilmente è meglio se vai da solo. Nessuno vuole aspettare mentre fai chiamate e rispondi ai messaggi. Alcune persone meritano di essere una priorità.

Carriera/Finanza: con la Luna Nuova nel tuo segno che si fonde con il tuo sovrano, Mercurio, sei totalmente nel tuo elemento. Quando sei così collegato, il tuo gioco mentale non può essere battuto. Avrai una ricchezza di informazioni esperte e idee affascinanti. Applica ciò che sai per completare i progetti che sono già in corso. Con Mercurio ancora retrogrado, è meglio evitare di lanciare nuove e importanti imprese. Probabilmente vivrai una giornata frenetica. Organizzarsi può aiutarti a gestire il flusso.

Crescita personale/spiritualità: sarai il tuo argomento di conversazione preferito. Sei un po' egocentrico? O forse sei solo interessato a scoprire di più su di te? Trarrai beneficio dalla chat con qualcuno che può fornire un feedback onesto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: poiché sei un figlio della luna, la luna nuova è sempre un momento speciale. Per te, più di chiunque altro, segna una ripartenza. Oggi si tratta solo di prendersi cura della propria vita dietro le quinte. Un amico Gemelli perspicace potrebbe vedere qualcosa che ti manca.

Amore/Amicizia: la confusione che sorge quando la volubile Luna dei Gemelli quadra Nettuno e Pallade potrebbe farti inviare ogni sorta di messaggi contrastanti. Anche se credi di sapere dove stanno le cose con la tua vita amorosa e le tue amicizie, l'atmosfera che invii potrebbe confondere qualcuno sulle tue intenzioni. Sii consapevole della disconnessione tra i tuoi sentimenti e il modo in cui sei percepito.

Carriera/Finanza: La Luna Nuova in Gemelli e la tua dodicesima casa solitaria segnalano la necessità di un profondo riposo e riflessione. Contempla i successi e gli insuccessi dell'anno passato. Determina quali obiettivi e progetti lasciar andare e quali dovrebbero essere proseguiti durante il tuo prossimo anno di compleanno. Una conversazione con un terapeuta, un sensitivo di fiducia o un mentore esperto può aiutarti a disfare i tuoi pensieri e ottenere chiarezza sulla tua vita lavorativa.

Crescita personale/spiritualità: questo non è il momento di fare di più ma di fare di meno. Sei un essere umano, non una macchina. Determina dove sarà utile apportare modifiche al tuo regime di auto-cura. Con un riposo adeguato, cibo nutriente e nutrimento emotivo, sarai ricaricato e pronto a dare il meglio in quello che fai.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: assicurati di tenere il telefono carico e a portata di mano in modo da poter rispondere ai messaggi e scambiare informazioni di contatto con tutte le persone intriganti che incrociano il tuo cammino. Sarà emozionante incontrare persone con le tue stesse vibrazioni, specialmente un Gemelli loquace.

Amore/Amicizia: La Luna Nuova nei socievoli Gemelli e la tua casa dell'amicizia preme il pulsante di reset sulla tua vita sociale. Gli sforzi che farai nelle prossime due settimane per connetterti con gli amici e incontrare nuove persone potrebbero determinare come le tue connessioni sociali prospereranno nell'anno a venire. Puoi aspettarti un sacco di chiamate, messaggi e incontri improvvisati. Incontri prolungati su bevande o caffè potrebbero essere presenti nei tuoi piani. Ti divertirai a condividere storie e a rimanere aggiornato sulle notizie di tutti.

Carriera/Finanza: con la Luna Nuova che dà energia alla tua zona di lavoro di squadra, potresti imparare molto dalla collaborazione. Ci sono molte persone esperte e dotate di risorse intorno a te. Sarà vantaggioso immergersi in ciò che sanno. Quando unisci i tuoi talenti individuali, può accadere qualcosa di magico. Beneficerai anche dei contatti di altre persone. Trova la tribù che parla la tua lingua e cerca modi per lavorare insieme per raggiungere un obiettivo condiviso.

Crescita personale/spiritualità: l'attivista in te si risveglia quando la luna si allinea con Eris scontenta. Allinearsi con un gruppo che ti sostiene farà in modo che la tua voce sia ascoltata.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: se hai intenzione di conquistare i riflettori, assicurati di avere qualcosa da dire. Non c'è niente da fare per fare la giusta impressione. Un Gemelli ti prenderà in parola. Considera il messaggio che vuoi trasmettere e il modo migliore per trasmetterlo.

Amore/Amicizia: c'è una nebbia di confusione intorno alle relazioni mentre la volubile Luna dei Gemelli fa quadrare Nettuno e Pallade nella tua casa di coppia. Questa atmosfera annacquata suggerisce che le intenzioni di qualcuno potrebbero essere poco chiare. Nel peggiore dei casi, potrebbe essere un chiaro caso di inganno. Sii consapevole dei segnali che invii. Se sei confuso su ciò che sta facendo il tuo interesse amoroso, fai domande invece di presumere il peggio.

Carriera/Finanza: la Luna Nuova in Gemelli e il tuo settore professionale colpiscono il pulsante di ripristino delle tue aspirazioni. Questo è il periodo dell'anno più propizio per fissare nuovi obiettivi di carriera. Gli sforzi che farai nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa si concretizzerà nel prossimo anno. Anche i gesti simbolici possono essere significativi perché mettono l'Universo in allerta su ciò che intendi fare. È un momento eccellente per contattare le persone influenti nella tua cerchia per consigli e supporto.

Crescita personale/spiritualità: fai gli ultimi passi per lanciare un piano per il tuo futuro. Se fai diligentemente, potresti presto scoprire che non possiedi più la motivazione necessaria per mettere in moto le cose.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: sotto l'oscurità della luna, puoi riflettere sullo scopo della tua vita. Non c'è una risposta definitiva. In fasi diverse, attività e obiettivi diversi daranno un senso alla tua vita. Lascia andare una vecchia missione. La luna nuova di domani potrebbe portare una nuova ricerca.

Amore/Amicizia: poiché la mutevole Luna Gemelli si oppone al devoto Giove nei regni che governano il pensiero e la comunicazione, tu e il tuo interesse amoroso potreste avere idee molto diverse sulle relazioni. Ottenere il tuo punto di vista può essere impossibile quando ogni parte è sposata con le proprie idee. Se sei single, potresti scoprire che la tua prospettiva sulle relazioni differisce dalle idee della maggior parte delle persone. In entrambi i casi, dovrai trovare il punto debole in cui puoi raggiungere un accordo.

Carriera/Finanza: sei pronto per espanderti e aggiungere nuove abilità al tuo set di competenze. Poiché l'espansivo Giove nella tua zona di lavoro si allinea con il futuristico Urano, potresti essere interessato ad espandere le tue capacità tecniche o sviluppare talenti fuori dagli schemi. In questi giorni, è vantaggioso essere in prima linea nella tua professione. Più sei esperto, più opportunità sarai pronto a sfruttare. Stai alla ricerca di un modo per espanderti.

Crescita personale/spiritualità: indipendentemente da ciò che stai imparando, sarai uno studente disciplinato poiché l'intelligente Luna Gemelli si allinea con il saldo Saturno. Che si tratti di accademici, hobby o attività ricreative, vorrai essere un'autorità.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: un'immersione profonda nelle tue emozioni ti aiuterà a comprendere meglio perché ti senti in quel modo. Sei fatto per esplorare i recessi più oscuri della tua psiche. Disimballare i tuoi sentimenti su un Gemelli potrebbe essere un'esperienza rivelatrice.

Amore/Amicizia: La Luna Nuova nel regno che governa l'intimità emotiva e sessuale preme il pulsante di reset su come ti connetti con le persone nella tua orbita personale. È un momento opportuno per discutere i tuoi desideri e le tue aspettative da partner, amanti e amici intimi. I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare quali fiori sbocceranno nell'anno a venire. Anche l'eliminazione delle connessioni strette che non servono più dovrebbe svolgere un ruolo nel processo.

Carriera/Finanza: la tua zona di intimità governa anche le risorse condivise. Questa energia della Luna Nuova è l'ideale per occuparsi di questioni che coinvolgono prestiti, debiti, tasse, eredità e fondi che condividi con un'altra persona. L'atmosfera è giusta per rinegoziare i termini dei tuoi accordi su qualcosa di più favorevole. Potrebbero esserci un sacco di comunicazioni avanti e indietro. Assicurati di tenere traccia dei messaggi, di tenere in ordine i tuoi documenti e di conservare le ricevute.

Crescita personale/spiritualità: potresti essere facilmente annoiato e disilluso da attività apparentemente divertenti mentre la traballante Luna Gemelli quadra Nettuno e Pallade nel regno che governa l'intrattenimento, la creatività e gli hobby. Le aspettative più basse saranno la chiave della tua felicità.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: otterrai molto dal conversare con gli altri e dall'ascoltare le loro storie. Sarà bello ricevere feedback da persone che hanno familiarità con ciò che sta accadendo nella tua vita. Che tu sia d'accordo o meno con un Gemelli, la sua opinione sarà illuminante.

Amore/Amicizia: la Luna Nuova in Gemelli e la tua zona di partnership è destinata a rinnovare il tuo entusiasmo per le relazioni. Che tu sia in coppia o single, è un momento opportuno per discutere di ciò che stai cercando in un partner e in una relazione. Puoi parlare direttamente con il tuo interesse amoroso, conversare con un amico o dichiarare le tue intenzioni all'Universo. Queste conversazioni possono darti la chiarezza che ti aiuta a discernere cosa funziona per te e dove devi cambiare le cose.

Carriera/Finanza: i tuoi concetti sono spesso in anticipo sui tempi, quindi non tutti li capiranno. Mentre l'abile luna in Gemelli si allinea con Eris nella tua casa di auto-espressione, trarrai beneficio dal cercare supporto da qualcuno che è ricettivo alle idee creative che altri colleghi potrebbero rifiutare. Tutti hanno bisogno di una cheerleader nel loro angolo. Sarai rassicurato quando qualcuno arriverà da dove vieni e capirà cosa stai cercando di fare.

Crescita personale/spiritualità: la confusione regna sul fronte interno mentre la volubile Luna dei Gemelli fa quadrare Nettuno e Pallade nel tuo regno domestico. Non ti deciderai facilmente sulle preoccupazioni personali, quindi lasciale per dopo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: tutti i segnali indicano che ti aspetta una giornata super impegnativa. Organizzarsi in anticipo e dare priorità alle attività può aiutarti a gestire il flusso. Trova il tempo per entrare in contatto con un Gemelli ben informato. Potrebbero avere informazioni cruciali per un problema sul posto di lavoro.

Amore/Amicizia: dirai ciò che intendi e intendi ciò che dici? Tutte le scommesse sono disattivate mentre la volubile Luna dei Gemelli quadra il losco Nettuno nella tua casa di comunicazione. Se non sei sicuro di come ti senti, il silenzio è la soluzione migliore. Dici troppo e darai l'impressione sbagliata. Se dici troppo poco, porterai qualcuno fuori strada. Allo stesso modo, se qualcosa che qualcuno dice sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Sii un ascoltatore perspicace.

Carriera/Finanza: la Luna Nuova nei versatili Gemelli e nel tuo settore lavorativo colpisce il pulsante di ripristino della tua esperienza lavorativa quotidiana. È un momento eccellente per confrontarsi con i colleghi e parlare di progetti e piani imminenti. Se sei nel mercato per fare un cambiamento, inizia a cercare le tue opzioni e a pubblicare il tuo curriculum. Gli sforzi che farai nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa fiorirà nella tua vita lavorativa nell'anno a venire.

Crescita personale/spiritualità: le tue idee attireranno l'attenzione. Quando parli per esperienza, le persone ascolteranno e prenderanno a cuore le tue parole. Quindi, dovresti essere consapevole di ciò che metti là fuori.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: oggi è dedicato a seguire la tua felicità. Parlerai delle cose che ti divertono e troverai modi per immergerti nelle attività che ti piacciono. Raddoppierai il tuo divertimento con un simpatico compagno di compagnia per l'avventura. I Gemelli saranno i tuoi migliori compagni di gioco.

Amore/Amicizia: il divertimento è appena iniziato con la socievole Luna Gemelli nel regno che governa il romanticismo e l'intrattenimento. Questa atmosfera loquace ti incoraggia a flirtare. Avvia la tua app di appuntamenti preferita e guarda chi c'è là fuori o esci e fai qualcosa che ti piace. Sei destinato a incontrare persone che condividono i tuoi interessi. Se accoppiati, pianifica degli appuntamenti divertenti. Gli sforzi che farai nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa sboccerà nella tua vita amorosa nell'anno a venire.

Carriera/Finanza: è meglio evitare transazioni importanti e grandi acquisti mentre la volubile Luna dei Gemelli fa quadrare Nettuno e Pallade nella tua casa dei beni. Se devi spendere, non comprare nulla alla vendita finale e assicurati di tenere le ricevute. Quell'oggetto sospetto di cui sei convinto di non poter vivere senza potrebbe lasciarti con un enorme caso di rimorso per l'acquirente. Non far saltare il tuo budget.

Crescita personale/spiritualità: quando sei interessato a qualcosa, vorrai imparare tutto ciò che puoi al riguardo e avere conversazioni infinite con coloro che condividono i tuoi interessi. Attento, mondo! Sei pronto a mettere su il tuo intelletto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: lascia che qualcun altro (come una Vergine ragionevole) prenda il volante mentre tu ti siedi e ti godi il viaggio. Sei totalmente nel tuo mondo in questo momento. Se sei lasciato a te stesso, non si può dire in che tipo di guai potresti finire.

Amore/Amicizia: la Luna Nuova nei versatili Gemelli e il tuo regno domestico preme il pulsante di ripristino sulla tua vita domestica e familiare. Come vuoi che sia questa area della tua vita? Ora è il momento di fissare nuovi obiettivi e iniziare a tracciare un piano d'azione. I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare cosa mette radici e fiorisce nell'anno a venire. Discuti le tue idee con i tuoi cari e coinvolgili nei tuoi progetti.

Carriera/Finanza: non sarai esattamente in gamba poiché la volubile Luna dei Gemelli quadra Nettuno e Pallade nel tuo segno. Nella migliore delle ipotesi, potresti sembrare indeciso e insicuro su ciò che stai facendo. Nel peggiore dei casi, i tuoi colleghi potrebbero pensare che tu abbia completamente perso la trama. Questo non è il momento della creatività o delle idee stravaganti. Sforzati di mantenere le cose il più semplici possibile.

Crescita personale/spiritualità: per natura sei piuttosto intuitivo. Tuttavia, ciò non significa che la tua intuizione sia sempre azzeccata. Oggi probabilmente leggerete troppo nelle cose o osserverete le cose attraverso occhiali color rosa. Non credere a tutto ciò che percepisci.