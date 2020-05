Oroscopo di oggi 11 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 11 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 11 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'ambiziosa Luna Capricorno che contatta il sole nel Toro attento al denaro segna una giornata promettente per lavoro e denaro. Fai attenzione a non lasciare che la frustrazione o la rabbia possano confondere le cose, soprattutto quando hai a che fare con un Acquario.

Amore / amicizia: oggi Saturno diventa retrogrado nella tua casa di comunità. Fino a metà giugno, mentre Saturno ricostruisce il vecchio terreno dell'Acquario, l'Universo ti darà la possibilità di ridefinire la tua dedizione agli amici e ai gruppi a cui appartieni. Ciò sarà particolarmente utile se ti senti gravato da determinate connessioni. Hai bisogno di perseverare e impegnarti a essere un amico migliore? O hai assunto troppe responsabilità per gli altri? Forse è il momento di ripristinare l'equilibrio tra dare e avere?

Carriera / Finanza: con Mercurio in Gemelli e il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi, vedrai un aumento delle tue capacità cerebrali fino al 28 maggio. È il momento ideale per avviare progetti che coinvolgono l'apprendimento, l'insegnamento, la scrittura o il pubblico parlando perché avrai una conoscenza magistrale delle informazioni e troverai facile condividerle con gli altri. Il mercurio governa anche l'acquisto e la vendita, il che rende il momento ideale per negoziare accordi e iniziative commerciali.

Crescita personale / spiritualità: la rabbia può ispirare osservazioni taglienti e azioni affrettate mentre Mercurio quadrerà il tuo sovrano, Marte. Non esiste un pulsante Annulla, quindi tieni presente come la tua energia influisce sugli altri.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non perdere tempo a sentirti frustrato per ciò che non puoi fare. Consideralo un invito a esplorare nuove possibilità. Un Capricorno esperto che ha seguito con successo il percorso che stai seguendo potrebbe essere in grado di offrire una guida utile nel tuo viaggio.

Amore / Amicizia: ti sentirai ottimista sulla vita mentre la terrosa Luna Capricorno nella tua espansiva casa notturna si allinea con il sole nel tuo segno. La tua speranza si estende alle relazioni, dandoti la sensazione che tutto sia possibile. Contempla la tua relazione ideale e fai un piccolo passo per realizzarla. Non saprai mai cosa è possibile finché non provi.

Carriera / Finanza: con Mercurio nella tua zona monetaria fino al 28 maggio, ci saranno molte discussioni sulle finanze. Potresti essere ispirato a chiedere un aumento. Oppure potresti cercare nuovi modi per fare soldi. L'energia del mercurio può anche fornire la competenza e l'abilità necessarie per acquistare e vendere beni o proprietà. Se hai bisogno del consiglio di un professionista finanziario, questo è il momento migliore dell'anno per cercarlo.

Crescita personale / spiritualità: fino a metà giugno, mentre Saturno retrogrado ricostruisce il vecchio terreno dell'Acquario, sei invitato a riesaminare la tua dedizione per raggiungere i tuoi obiettivi professionali e ottenere il riconoscimento che brami. I tuoi obiettivi hanno ancora un significato? O è diventata una ricerca vuota di status e riconoscimenti? Rivaluta i tuoi piani in modo da poter essere in pista.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la Sagittario Luna nella tua casa di interazioni individuali, sei super sensibile ai bisogni degli altri. Tuttavia, non vorrai dare a tutti la tua attenzione e cura, in particolare un Pesci bisognoso che si aspetta di essere bambino.

Amore / amicizia: con il tuo sovrano, Mercurio, in contrasto con l'insicuro Chirone nella tua casa di amicizia, potresti essere riluttante a condividere informazioni private con un amico. Potresti temere di essere frainteso o che il tuo amico risponderà con critiche offensive. Parte del problema nell'esprimersi è che potresti essere alquanto oscuro su come ti senti. Se non riesci a trovare una persona non giudicante a cui rivolgersi, tieni le informazioni sensibili per te per ora.

Carriera / Finanza: con la Sagittario Luna quadrata che nutre Cerere nella tua zona di lavoro, non sei dell'umore giusto per fare da custode al tuo capo o a un collega. Se qualcuno ha bisogno di un po' di comunicare in questo momento, sei tu. Renditi non disponibile per richieste irragionevoli senza preoccuparti troppo. Il problema con l'essere veramente bravo in quello che fai è che nessuno sembra saper svolgere anche le attività più elementari senza di te.

Crescita personale / spiritualità: l'empatia e la gentilezza che mostri nei confronti di un amico possono fare molto per aiutarli a superare un momento difficile. Dai l'amore che speri di ricevere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: trascorrere del tempo con il tuo interesse amoroso o connetterti con gli amici (anche tramite chat video) può essere gratificante poiché un felice allineamento sole / luna illumina le zone della tua gente. Rincontrarsi con un dolce Toro nella tua cerchia potrebbe essere molto gratificante.

Amore / amicizia: oggi Saturno diventa retrogrado nel regno che governa l'intimità e il denaro degli altri. Fino a metà giugno, mentre Saturno ricostruisce la vecchia terra dell'Acquario, l'Universo ti darà la possibilità di rivedere come potresti trattenerti dal ricevere i doni che gli altri hanno da offrire. Esamina le abitudini e le convinzioni limitanti che mettono un muro tra te e le persone a cui tieni. Controlla l'equilibrio tra dare e avere e lottare per una felice interdipendenza.

Carriera / Finanza: la pianificazione finanziaria può andare storta in quanto Mercurio nella tua casa di piani futuri si scontra con il Marte go-getter, in particolare se hai a che fare con denaro di altre persone (come un coniuge, un cliente o un partner commerciale) o un istituzione finanziaria. Arrabbiarsi aggiunge solo carburante al fuoco. Fai un passo indietro dalle transazioni fino a quando gli animi si raffreddano.

Crescita personale / spiritualità: fino al 28 maggio, Mercurio in Gemelli curiosi e il tuo regno subconscio potrebbero spingerti a comprendere meglio le speranze e le paure che ti guidano. Potresti decidere di perseguire la terapia o potresti essere ispirato a provare attività contemplative come la meditazione o il racconto dei sogni. Quello che scopri potrebbe essere illuminante!

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: un allineamento armonioso tra la laboriosa Luna Capricorno e il Determinato Sole del Toro può rendere la giornata produttiva a condizione che non si permetta a una persona fastidiosa (forse un Acquario) di interrompere il flusso. Se confrontato, non prendere l'esca.

Amore / amicizia: oggi Saturno diventa retrogrado nella tua casa di relazioni impegnate. Fino a metà giugno, mentre Saturno ricostruisce il vecchio terreno in Acquario, l'Universo ti darà la possibilità di rivedere le tue regole di base per la partnership. Quanto ti dedichi a fare il lavoro per creare la tua relazione ideale? Se hai una relazione problematica, puoi decidere di chiuderla in modo da essere disponibile per una connessione più promettente.

Carriera / Finanza: ognuno ha il proprio programma e talvolta è contrario al tuo. Un nervoso allineamento Mercurio / Marte avverte che una conversazione potrebbe essere accesa con un collega competitivo. Se vuoi evitare conflitti, evita gli argomenti caldi. Tuttavia, non è garantito che non ti scontrerai. Non aggiungere carburante al fuoco.

Crescita personale / spiritualità: fino al 28 maggio Mercurio in Gemelli espressivi porterà più attività di gruppo e comunicazione dagli amici. Sarà eccitante parlare con persone che condividono i tuoi interessi e accenderti a nuove idee. È un momento eccellente per entrare a far parte di un gruppo online che ti introduce a persone affini. Un club del libro o un gruppo di scrittura potrebbe essere particolarmente attraente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna che entra nella tua zona domestica e familiare, sarai pronto per seri tempi di fermo. Sarà bello stare con persone con cui puoi rilassarti e stare con te stesso. Se vuoi trascorrere un po 'di tempo tranquillo, è meglio evitare i Pesci bisognosi.

Amore / amicizia: sarebbe l'ideale se potessi parlare liberamente di ciò che hai in mente. Mercurio in contrasto con Chirone ferito mette in guardia contro la divulgazione di informazioni che potrebbero farti sentire vulnerabile. Allo stesso modo, faresti bene a non spingere il tuo interesse amoroso a rivelare i loro segreti. Tutti meritano un po 'di privacy. Non c'è qualcosa di inconsapevole una volta che è là fuori. Alcuni gatti stanno meglio nella borsa.

Carriera / Finanza: con Venere socievole nella tua zona di carriera, sei popolare tra i tuoi coetanei. Quindi, potresti non voler esplodere facendo qualcosa che ti fa sembrare eccentrico. Anche se sei piuttosto stretto, Venere in contrasto con Urano non convenzionale potrebbe alzare la tua strana bandiera. Forse dovresti aspettare fino a quando non conoscerai meglio alcune persone prima di lasciar perdere tutto? Allo stesso modo, salva le tue idee più stravaganti per una data successiva.

Crescita personale / spiritualità: provare nuove idee per la dimensione fa parte del processo di capire quali convinzioni risuonano per te. Mantieni una mente aperta mentre leggi e parli con guide e tutor. Il tuo cuore ti avvertirà quando qualcosa farà clic.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: rallentare e ascoltare la tua voce interiore della ragione può aiutare a scongiurare un disastro minore o due. È allettante lanciare cautela al vento e precipitarsi a capofitto in qualcosa, anche se potresti pentirti. Soprattutto se si tratta di affrontare un Ariete testardo.

Amore / Amicizia: è allettante prendere la scabbia di un problema di relazione. Mercurio espressivo in contrasto con Chirone ferito nella tua zona di relazione mette in guardia dal dire troppo. È fantastico che tu voglia parlare e risolvere le cose, ma tutti i segni indicano che potrebbe non essere il momento. Per i single, non è saggio rimuginare sulle relazioni passate e pensare che puoi cambiare la situazione raggiungendo. Lascialo da solo.

Carriera / Finanza: fare una pazzia in un'avventura sembra una buona idea finché non ti rendi conto del pedaggio che potrebbe avere sulle tue finanze. La sontuosa Venere che si scontra con il jolly Urano nella tua casa di risorse condivise suggerisce che potresti dover fare affidamento su una fonte esterna per gestire i costi. Questo potrebbe significare fare appello al tuo partner o posizionare la spesa su una carta di credito. Non lasciare che un capriccio costoso rompa il tuo budget.

Crescita personale / spiritualità: ti svegli con una determinazione per sfruttare al meglio la tua giornata. Resisti a quella sensazione quando le circostanze minacciano di interrompere la tua positività. Non dimenticare che sei il padrone dei tuoi umori.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: potresti soffrire di postumi di una sbornia emotiva dopo l'intensità della Luna Piena di ieri. Una conversazione con un Toro intelligente e sensibile può aiutarti a mettere le cose nella giusta prospettiva. A volte, hai solo bisogno di qualcuno che ascolti le tue preoccupazioni.

Amore / Amicizia: non c'è niente di sbagliato nel voler uscire dalla tua scatola e provare qualcosa di nuovo con il tuo interesse amoroso; tuttavia, Venere in contrasto con Urano irregolare suggerisce che questo non è il momento delle sorprese. Tutti i segni indicano che le cose potrebbero non andare secondo i piani. Allo stesso modo, per i single, una mossa audace potrebbe richiedere più faccia tosta di quella che possiedi attualmente. Perché non darti il ​​tempo di pensarci su? Non è un buon momento per fare onde,

Carriera / Finanza: è naturale voler discutere dei tuoi problemi di lavoro con qualcuno vicino a te. Anche se, un nervoso allineamento Mercurio / Chirone avverte che ciò potrebbe creare più tensione ed elevare lo stress. Forse potrebbe essere più produttivo concentrarsi su una soluzione piuttosto che continuare a rimuginare su ciò che è sbagliato? Il tuo ascoltatore potrebbe non ascoltare le tue lamentele se le avesse già sentite prima. Tutti i segni indicano che è tempo di cambiare la narrazione.

Crescita personale / spiritualità: non c'è vergogna nella brama di attenzione e cura. Ricorda che non devi comportarti come un bambino per ottenerlo. Ciò significa che non c'è rimuginare. Adulto e chiedi di cosa hai bisogno.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la luna nell'ambizioso Capricorno che si allinea al duro sole in Toro pone le basi per un modo super produttivo. Puoi fare molto a condizione che non ti lasci distrarre da qualcuno (forse un Acquario) che sta viziando per un combattimento.

Amore / amicizia: con Mercurio in Gemelli espressivi e la tua zona di associazione fino al 28 maggio, puoi aspettarti più comunicazioni con il tuo partner e più chiacchiere sulle relazioni, in generale. Potresti scoprire di essere a tuo agio nel condividere i tuoi pensieri e ricettivo a ciò che gli altri hanno da dire. Il feedback che ricevi potrebbe essere utile. In tutte le aree, farai il tuo miglior brainstorming con qualcuno che capisca come funziona la tua mente.

Carriera / Finanza: con un spigoloso allineamento Mercurio / Marte che influisce sulla tua vita lavorativa, una guerra di parole potrebbe gettare una chiave nelle opere e interrompere la produttività. Sii consapevole di come comunichi con gli altri. Può aiutare a scongiurare i conflitti. Allo stesso modo, se hai a che fare con una persona arrabbiata, non prendere l'esca.

Crescita personale / spiritualità: oggi Saturno diventa retrogrado nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. A metà giugno, mentre Saturno ricostruisce il terreno in Acquario, sei invitato a rivedere come pensi a te stesso e al mondo che ti circonda. Il tuo punto di vista è diventato troppo miope? In tal caso, potrebbe creare ansia ed elevare lo stress. Usa questo tempo per far salire di livello la tua narrazione in una storia più potente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: sei super sensibile con la luna nel tuo segno, ma non devi prendere tutto a cuore. È saggio scegliere le tue battaglie. Se blocchi le corna con un Toro testardo, è improbabile che si tirino indietro. È la tensione che non ti serve.

Amore / Amicizia: essere impertinenti con il tuo partner o un amico non ti farà guadagnare alcun punto. Non lasciare che un allineamento spigoloso tra Mercurio chiacchierone e Marte prepotente dia una svolta ai tuoi mutandoni. È saggio essere gentili quando si comunica con qualcuno a cui tieni. Controllati prima di distruggere una relazione.

Carriera / Finanza: oggi, il tuo sovrano, Saturno, diventa retrogrado nella tua casa di denaro e beni. Fino a metà giugno, mentre Saturno ricostruisce il vecchio terreno dell'Acquario, l'Universo ti dà la possibilità di riesaminare la tua dedizione a fare soldi. Stai lavorando duramente perché sei dedicato a proteggere il tuo futuro finanziario o stai lavorando duramente perché sei schiavo dei beni e del guadagno materiale? Riesaminare quanto è necessario e quali sforzi sono utili per raggiungerlo.

Crescita personale / spiritualità: con Mercurio ben informato nella tua zona benessere fino al 28 maggio, sarai desideroso di imparare il più possibile sulla salute e sul fitness. È un momento eccellente per consultare il proprio medico, istruttore o esperto di benessere su come modificare il regime quotidiano. Più sei in forma, meglio sei equipaggiato per affrontare le sfide che la vita ti porta.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: Niente è più attraente del comfort di casa poiché la luna in Capricorno si allinea al placido Toro nel tuo regno domestico. Mantenere un profilo basso può aiutarti a evitare conflitti a meno che tu non abbia a che fare con un Toro arrabbiato sotto il tuo tetto. Non aggiungere carburante al fuoco.

Amore / Amicizia: fino al 28 maggio Mercurio in arguti Gemelli può far salire di livello il tuo gioco di flirt. Le tue osservazioni spiritose e divertenti possono renderti super affascinante. Non essere sorpreso se tu e il tuo partner passate ore a parlare fino a notte fonda. Con una recente conoscenza, è la tua occasione per conoscerci meglio e scoprire se vuoi fare un investimento più profondo nella relazione.

Carriera / Finanza: oggi Saturno diventa retrogrado nel tuo segno. A metà giugno, mentre Saturno ricostruisce il terreno in Acquario, sei invitato a rivalutare la tua maturità e il tuo senso di autodisciplina. Ti sei comportato più come un adulto ultimamente, ma hai rinunciato a troppa libertà al servizio delle tue responsabilità? Riconsidera cosa significa essere un adulto e fissa dei limiti che abbiano senso. Non devi portare il mondo sulle tue spalle.

Crescita personale / spiritualità: man mano che Mercurio quadrerà Marte nel tuo segno, la frustrazione e la rabbia possono prendere il sopravvento quando non ti capita. Se qualcuno sta agitando un segnale di stop, c'è una ragione per questo. Non limitarti ad alimentare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: qualcuno potrebbe trovare la tua volontà di assumersi la responsabilità e ripulire un casino per essere impressionante. Non lo stai facendo per attenzione, lo stai facendo perché sembra la cosa giusta da fare. Un Sagittario può complimentarmi per i tuoi sforzi.

Amore / Amicizia: mentre Venere si scontra con Urano, un essere troppo a suo agio con qualcuno potrebbe ispirarti a dire qualcosa di inappropriato. Quindi, è meglio non fare ipotesi su ciò che puoi dire. Che tu conosca questa persona da anni o che sia un conoscente più recente, ci sono dei limiti che potrebbero non voler farti violare. Se ti trovi sul punto di dire qualcosa di spigoloso, è meglio comprimere le labbra.

Carriera / Finanza: se la tua situazione finanziaria è davvero precaria o ti preoccupi di non averne mai abbastanza, la pressione ti motiverà a mettere il tuo piede migliore nella tua carriera. Con l'entusiasta Sagittario Luna che aspira il guaritore ferito Chirone nella tua casa di soldi, sei spinto a cambiare le cose. La tua allegra atmosfera può senza dubbio fare la giusta impressione. Potrebbe essere abbastanza per ispirare qualcuno a darti una possibilità. Mettiti fuori se stai cercando di fare un cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: mentre la luna quadrata nutre Cerere nel tuo segno, le persone vogliono molto da te. Se soddisfare le esigenze di qualcuno è più di quanto tu voglia fare, basta dire di no.