Oroscopo di oggi 12 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 12 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 12 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei determinato a fare la giusta impressione e mostrare al mondo quanto sei competente. Non c'è molto che può fermarti quando sei così determinato. Una conversazione con un Acquario può fornire un feedback che ti dice se sei sulla strada giusta.

Amore / Amicizia: una conversazione con un amico più vecchio e più saggio può aiutarti a vedere una questione cruciale sotto una nuova luce grazie all'intelligente Mercurio che aspira l'autorevole Saturno nella tua zona di amicizia. Aiuta a connettersi con qualcuno che ha affrontato ciò che stai vivendo e ha vissuto per raccontare la storia. Troverai più facile credere a un amico che parla per esperienza piuttosto che a qualcuno che offre consigli ipotetici, quindi evita il novizio e vai direttamente all'esperto.

Carriera / Finanza: c'è potere nei numeri. Marte guidate nella tua zona di gruppi allineata con il nodo Nord afferma che il cambiamento può avvenire quando fai squadra con un gruppo di individui uniti in una causa. Questa potrebbe essere la tua ultima possibilità di aggiungere la tua voce al dialogo e connettersi con le persone che hanno il potere di lottare per i tuoi interessi. Gli sforzi collaborativi di ogni tipo possono essere efficaci nel fornire informazioni e promuovere il cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento Marte / nodi che influenza la crescita spirituale suggerisce che è tempo di aprire la mente a nuove informazioni e idee piuttosto che difendere vecchie credenze. Sii motivato a crescere oltre ciò che sai.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non perdere tempo a sentirti frustrato per ciò che non puoi fare. Consideralo un invito a esplorare nuove possibilità. Un Capricorno esperto che ha seguito con successo il percorso che stai seguendo potrebbe essere in grado di offrire una guida utile nel tuo viaggio.

Amore / Amicizia: ti sentirai ottimista sulla vita mentre la terrosa Luna Capricorno nella tua espansiva casa notturna si allinea con il sole nel tuo segno. La tua speranza si estende alle relazioni, dandoti la sensazione che tutto sia possibile. Contempla la tua relazione ideale e fai un piccolo passo per realizzarla. Non saprai mai cosa è possibile finché non provi.

Carriera / Finanza: con Mercurio nella tua zona monetaria fino al 28 maggio, ci saranno molte discussioni sulle finanze. Potresti essere ispirato a chiedere un aumento. Oppure potresti cercare nuovi modi per fare soldi. L'energia del mercurio può anche fornire la competenza e l'abilità necessarie per acquistare e vendere beni o proprietà. Se hai bisogno del consiglio di un professionista finanziario, questo è il momento migliore dell'anno per cercarlo.

Crescita personale / spiritualità: fino a metà giugno, mentre Saturno retrogrado ricostruisce il vecchio terreno dell'Acquario, sei invitato a riesaminare la tua dedizione per raggiungere i tuoi obiettivi professionali e ottenere il riconoscimento che brami. I tuoi obiettivi hanno ancora un significato? O è diventata una ricerca vuota di status e riconoscimenti? Rivaluta i tuoi piani in modo da poter essere in pista.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sei come una spugna che assorbe tutte le informazioni, le emozioni e l'energia che ti arrivano. Quindi, è una saggia idea circondarti di persone che ti elevano. Sarai curioso di scoprire di più su un acquario intelligente e sofisticato.

Amore / Amicizia: Marte allineandosi con i nodi della luna è un appello a difendersi e affermare i propri interessi piuttosto che inadempiere a ciò che funziona per il proprio partner. Che tu sia attualmente accoppiato o single, se acconsentire al tuo partner è stato il tuo modus operandi, è un'abitudine che devi rompere. Non è una chiamata essere egoisti ma riconoscere che hai desideri validi che meritano di essere affrontati.

Carriera / Finanza: sei super studioso con l'ottimo Mercurio che aspira Saturno nella tua casa di livello superiore. Non c'è momento migliore per aumentare le tue conoscenze su un argomento rilevante per quello che fai. Se possiedi già un know-how esperto, non essere timido nel condividerlo. Sono preferite le attività che coinvolgono la scrittura, il parlare in pubblico e l'insegnamento. Questo regno governa anche le relazioni con l'estero, quindi potrebbero esserci importanti comunicazioni dall'estero.

Crescita personale / spiritualità: mentre l'inflessibile Luna dell'Acquario si fonde con Pallade e Saturno nella tua casa di credenze, puoi essere molto testardo e dogmatico. È bello avere principi che ti guidano. Tuttavia, non dovresti lasciarti accecare da punti di vista alternativi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: trascorrere del tempo con il tuo interesse amoroso o connetterti con gli amici (anche tramite chat video) può essere gratificante poiché un felice allineamento sole / luna illumina le zone della tua gente. Rincontrarsi con un dolce Toro nella tua cerchia potrebbe essere molto gratificante.

Amore / amicizia: oggi Saturno diventa retrogrado nel regno che governa l'intimità e il denaro degli altri. Fino a metà giugno, mentre Saturno ricostruisce la vecchia terra dell'Acquario, l'Universo ti darà la possibilità di rivedere come potresti trattenerti dal ricevere i doni che gli altri hanno da offrire. Esamina le abitudini e le convinzioni limitanti che mettono un muro tra te e le persone a cui tieni. Controlla l'equilibrio tra dare e avere e lottare per una felice interdipendenza.

Carriera / Finanza: la pianificazione finanziaria può andare storta in quanto Mercurio nella tua casa di piani futuri si scontra con il Marte, in particolare se hai a che fare con denaro di altre persone (come un coniuge, un cliente o un partner commerciale) o un istituzione finanziaria. Arrabbiarsi aggiunge solo carburante al fuoco. Fai un passo indietro dalle transazioni fino a quando gli animi si raffreddano.

Crescita personale / spiritualità: fino al 28 maggio, Mercurio in Gemelli curiosi e il tuo regno subconscio potrebbero spingerti a comprendere meglio le speranze e le paure che ti guidano. Potresti decidere di perseguire la terapia o potresti essere ispirato a provare attività contemplative come la meditazione o il racconto dei sogni. Quello che scopri potrebbe essere illuminante!

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: un allineamento armonioso tra la laboriosa Luna Capricorno e il Determinato Sole del Toro può rendere la giornata produttiva a condizione che non si permetta a una persona fastidiosa (forse un Acquario) di interrompere il flusso. Se confrontato, non prendere l'esca.

Amore / amicizia: oggi Saturno diventa retrogrado nella tua casa di relazioni impegnate. Fino a metà giugno, mentre Saturno ricostruisce il vecchio terreno in Acquario, l'Universo ti darà la possibilità di rivedere le tue regole di base per la partnership. Quanto ti dedichi a fare il lavoro per creare la tua relazione ideale? Se hai una relazione problematica, puoi decidere di chiuderla in modo da essere disponibile per una connessione più promettente.

Carriera / Finanza: ognuno ha il proprio programma e talvolta è contrario al tuo. Un nervoso allineamento Mercurio / Marte avverte che una conversazione potrebbe essere accesa con un collega competitivo. Se vuoi evitare conflitti, evita gli argomenti caldi. Tuttavia, non è garantito che non ti scontrerai. Non aggiungere carburante al fuoco.

Crescita personale / spiritualità: fino al 28 maggio Mercurio in Gemelli espressivi porterà più attività di gruppo e comunicazione dagli amici. Sarà eccitante parlare con persone che condividono i tuoi interessi e accenderti a nuove idee. È un momento eccellente per entrare a far parte di un gruppo online che ti introduce a persone affini. Un club del libro o un gruppo di scrittura potrebbe essere particolarmente attraente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: tutti i segni indicano che sarai piuttosto ossessivo nella ricerca di qualsiasi cosa ti porti gioia. Ci sono modi peggiori per passare il tempo, quindi vai avanti e divertiti. Un Capricorno che condivide i tuoi interessi e il tuo entusiasmo potrebbe essere un compagno di giochi divertente.

Amore / Amicizia: prima di fare un investimento nella tua vita amorosa, avrai bisogno di garanzie che vedrai un ritorno sul tuo investimento. Non esiste una cosa del genere, Vergine. In effetti, se fai condizionare l'amore, probabilmente scoprirai che l'oggetto dei tuoi affetti nega ugualmente. Non è il momento di giocare. Prova invece a diventare adulto e a chiedere ciò che desideri. Se la risposta è no, ti libera di passare a qualcuno che sarebbe felice di inondarti di affetto.

Carriera / Finanza: la tua calma fiducia, unita a una solida comprensione dei fatti, ti rende la voce dell'autorità. Con il mercurio intelligente e l'autorevole Saturno che si allineano nelle zone di lavoro, puoi fornire conoscenze pratiche che fanno la differenza. La tua capacità di spiegare idee e tecniche complesse e portare tutti al passo con gli ultimi sviluppi può essere utile. La tua determinazione rende facile allacciarsi e fare le cose.

Crescita personale / spiritualità: perché non cogliere l'attimo e tuffarsi in una nuova routine di salute o fitness? Non c'è tempo come il presente per fare progressi verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi di benessere.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: rallentare e ascoltare la tua voce interiore della ragione può aiutare a scongiurare un disastro minore o due. È allettante lanciare cautela al vento e precipitarsi a capofitto in qualcosa, anche se potresti pentirti. Soprattutto se si tratta di affrontare un Ariete testardo.

Amore / Amicizia: è allettante prendere la scabbia di un problema di relazione. Mercurio espressivo in contrasto con Chirone ferito nella tua zona di relazione mette in guardia dal dire troppo. È fantastico che tu voglia parlare e risolvere le cose, ma tutti i segni indicano che potrebbe non essere il momento. Per i single, non è saggio rimuginare sulle relazioni passate e pensare che puoi cambiare la situazione raggiungendo. Lascialo da solo.

Carriera / Finanza: fare una pazzia in un'avventura sembra una buona idea finché non ti rendi conto del pedaggio che potrebbe avere sulle tue finanze. La sontuosa Venere che si scontra con il jolly Urano nella tua casa di risorse condivise suggerisce che potresti dover fare affidamento su una fonte esterna per gestire i costi. Questo potrebbe significare fare appello al tuo partner o posizionare la spesa su una carta di credito. Non lasciare che un capriccio costoso rompa il tuo budget.

Crescita personale / spiritualità: ti svegli con una determinazione per sfruttare al meglio la tua giornata. Resisti a quella sensazione quando le circostanze minacciano di interrompere la tua positività. Non dimenticare che sei il padrone dei tuoi umori.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: potresti essere ansioso di toglierti alcune cose dal petto. Le tue parole riveleranno che hai pensato molto a ciò che hai da dire. Un Capricorno potrebbe non essere d'accordo, anche se troveranno la tua prospettiva incredibilmente intrigante.

Amore / Amicizia: verrai forte mentre la luna contatta entusiasta Giove e Plutone potente nella tua zona di comunicazione. Le tue parole indicano che sei serio nell'esprimere i tuoi pensieri e farti capire. Può dare a una persona un motivo per credere che il tuo interesse per loro sia più che casuale. In caso contrario, fai attenzione a non dare l'impressione sbagliata.

Carriera / Finanza: Marte che si allinea al nodo Nord nella tua casa di risorse condivise segnala che non c'è un momento da perdere se devi cercare una nuova fonte di supporto finanziario. È un momento opportuno per richiedere una sovvenzione, un prestito o altre forme di assistenza finanziaria. Potrebbe essere uno scenario non troppo favorevole, quindi non dilettarti.

Crescita personale / spiritualità: fare pace con la famiglia o l'infanzia può comportare una conversazione seria. Con l'intelligente Mercurio che si allinea con Saturno nei regni che governano la tua vita privata, puoi ottenere la comprensione e la chiusura di cui hai bisogno parlando apertamente di una questione personale. Portare le cose all'aperto ora può significare che puoi finalmente porre fine al problema.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la luna nell'ambizioso Capricorno che si allinea al duro sole in Toro pone le basi per un modo super produttivo. Puoi fare molto a condizione che non ti lasci distrarre da qualcuno (forse un Acquario) che sta viziando per un combattimento.

Amore / amicizia: con Mercurio in Gemelli espressivi e la tua zona di associazione fino al 28 maggio, puoi aspettarti più comunicazioni con il tuo partner e più chiacchiere sulle relazioni, in generale. Potresti scoprire di essere a tuo agio nel condividere i tuoi pensieri e ricettivo a ciò che gli altri hanno da dire. Il feedback che ricevi potrebbe essere utile. In tutte le aree, farai il tuo miglior brainstorming con qualcuno che capisca come funziona la tua mente.

Carriera / Finanza: con un spigoloso allineamento Mercurio / Marte che influisce sulla tua vita lavorativa, una guerra di parole potrebbe gettare una chiave nelle opere e interrompere la produttività. Sii consapevole di come comunichi con gli altri. Può aiutare a scongiurare i conflitti. Allo stesso modo, se hai a che fare con una persona arrabbiata, non prendere l'esca.

Crescita personale / spiritualità: oggi Saturno diventa retrogrado nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. A metà giugno, mentre Saturno ricostruisce il terreno in Acquario, sei invitato a rivedere come pensi a te stesso e al mondo che ti circonda. Il tuo punto di vista è diventato troppo miope? In tal caso, potrebbe creare ansia ed elevare lo stress. Usa questo tempo per far salire di livello la tua narrazione in una storia più potente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: sei super sensibile con la luna nel tuo segno, ma non devi prendere tutto a cuore. È saggio scegliere le tue battaglie. Se blocchi le corna con un Toro testardo, è improbabile che si tirino indietro. È la tensione che non ti serve.

Amore / Amicizia: essere impertinenti con il tuo partner o un amico non ti farà guadagnare alcun punto. Non lasciare che un allineamento spigoloso tra Mercurio chiacchierone e Marte prepotente dia una svolta ai tuoi mutandoni. È saggio essere gentili quando si comunica con qualcuno a cui tieni. Controllati prima di distruggere una relazione.

Carriera / Finanza: oggi, il tuo sovrano, Saturno, diventa retrogrado nella tua casa di denaro e beni. Fino a metà giugno, mentre Saturno ricostruisce il vecchio terreno dell'Acquario, l'Universo ti dà la possibilità di riesaminare la tua dedizione a fare soldi. Stai lavorando duramente perché sei dedicato a proteggere il tuo futuro finanziario o stai lavorando duramente perché sei schiavo dei beni e del guadagno materiale? Riesaminare quanto è necessario e quali sforzi sono utili per raggiungerlo.

Crescita personale / spiritualità: con Mercurio ben informato nella tua zona benessere fino al 28 maggio, sarai desideroso di imparare il più possibile sulla salute e sul fitness. È un momento eccellente per consultare il proprio medico, istruttore o esperto di benessere su come modificare il regime quotidiano. Più sei in forma, meglio sei equipaggiato per affrontare le sfide che la vita ti porta.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: Niente è più attraente del comfort di casa poiché la luna in Capricorno si allinea al placido Toro nel tuo regno domestico. Mantenere un profilo basso può aiutarti a evitare conflitti a meno che tu non abbia a che fare con un Toro arrabbiato sotto il tuo tetto. Non aggiungere carburante al fuoco.

Amore / Amicizia: fino al 28 maggio Mercurio in arguti Gemelli può far salire di livello il tuo gioco di flirt. Le tue osservazioni spiritose e divertenti possono renderti super affascinante. Non essere sorpreso se tu e il tuo partner passate ore a parlare fino a notte fonda. Con una recente conoscenza, è la tua occasione per conoscerci meglio e scoprire se vuoi fare un investimento più profondo nella relazione.

Carriera / Finanza: oggi Saturno diventa retrogrado nel tuo segno. A metà giugno, mentre Saturno ricostruisce il terreno in Acquario, sei invitato a rivalutare la tua maturità e il tuo senso di autodisciplina. Ti sei comportato più come un adulto ultimamente, ma hai rinunciato a troppa libertà al servizio delle tue responsabilità? Riconsidera cosa significa essere un adulto e fissa dei limiti che abbiano senso. Non devi portare il mondo sulle tue spalle.

Crescita personale / spiritualità: man mano che Mercurio quadrerà Marte nel tuo segno, la frustrazione e la rabbia possono prendere il sopravvento quando non ti capita. Se qualcuno sta agitando un segnale di stop, c'è una ragione per questo. Non limitarti ad alimentare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: le conversazioni con persone conosciute possono fornire informazioni che ti aiutano a valutare le tue opzioni e fare piani per ciò che ci aspetta. Far aprire un Acquario e condividere ciò che sanno può essere difficile. Vale la pena perseverare.

Amore / Amicizia: a volte, è necessario ricordare quanto sei resistente. Un allineamento tra Mercurio espressivo nella tua zona d'infanzia sincronizzato con costante Saturno suggerisce che il sostegno dovrebbe essere cercato da qualcuno che ti ha visto crescere nella persona che sei oggi. Una conversazione con un familiare o un amico d'infanzia può aiutarti a riconnetterti alla tua forza interiore. Aiuta anche a discutere i tuoi problemi con qualcuno di cui ti puoi fidare per mantenerlo riservato.

Carriera / Finanza: un allineamento Marte / nodi indica che quando non sai cosa fare o dove focalizzare le tue energie, trovi più facile rivolgere la tua attenzione alla tua carriera. Anche se, oggi, probabilmente non stai andando avanti. Stai semplicemente calpestando acqua. Anche se non arrivi da nessuna parte, ti fa sentire come se fossi produttivo. Tutti i segni indicano che è nella tua vita personale che le tue azioni avranno probabilmente il maggiore impatto.

Crescita personale / spiritualità: un incontro lunare / Giove / Plutone indica che non solo sei fiducioso per il futuro, ma assolutamente determinato a raggiungere i tuoi obiettivi. È un momento opportuno per fare il passo successivo.