Oroscopo di oggi 13 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 13 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 13 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei determinato a fare la giusta impressione e mostrare al mondo quanto sei competente. Non c'è molto che può fermarti quando sei così determinato. Una conversazione con un Acquario può fornire un feedback che ti dice se sei sulla strada giusta.

Amore / Amicizia: una conversazione con un amico più vecchio e più saggio può aiutarti a vedere una questione cruciale sotto una nuova luce grazie all'intelligente Mercurio che aspira l'autorevole Saturno nella tua zona di amicizia. Aiuta a connettersi con qualcuno che ha affrontato ciò che stai vivendo e ha vissuto per raccontare la storia. Troverai più facile credere a un amico che parla per esperienza piuttosto che a qualcuno che offre consigli ipotetici, quindi evita il novizio e vai direttamente all'esperto.

Carriera / Finanza: c'è potere nei numeri. Marte guidate nella tua zona di gruppi allineata con il nodo Nord afferma che il cambiamento può avvenire quando fai squadra con un gruppo di individui uniti in una causa. Questa potrebbe essere la tua ultima possibilità di aggiungere la tua voce al dialogo e connettersi con le persone che hanno il potere di lottare per i tuoi interessi. Gli sforzi collaborativi di ogni tipo possono essere efficaci nel fornire informazioni e promuovere il cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento Marte / nodi che influenza la crescita spirituale suggerisce che è tempo di aprire la mente a nuove informazioni e idee piuttosto che difendere vecchie credenze. Sii motivato a crescere oltre ciò che sai.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potresti sentirti sotto pressione quando ti esponi e mostri al mondo cosa puoi fare. L'alternativa è nascondere la tua luce, ma è davvero un'opzione? Non per te, toro. Lascia che un Ariete coraggioso ti aiuti a superare le tue paure.

Amore / amicizia: Marte che entra in Pesci e la tua undicesima casa in comune ti fa rivivere per entrare in contatto con gli amici e coinvolgerti nelle attività di gruppo. Fino al 27 giugno sarai la persona a cui la tua squadra cerca di agire. Sia che tu li stia incoraggiando nella loro vita personale o che li motivi a raggiungere i loro obiettivi professionali, porterai energia e un piano d'azione che fa muovere le cose.

Carriera / Finanza: il tuo sovrano, Venere, andare retrogrado nella tua zona monetaria non è una brutta cosa perché significa che c'è più tempo per attirare denaro e opportunità. Mentre alcune cose possono progredire più lentamente, il fattore attrattore è ancora elevato. Il vero pericolo è che potresti dare per scontata la tua fortuna e sperperare ciò che hai. A nessuno piacciono i loro piccoli lussi più di te. Fino al 25 giugno, è saggio frenare l'impulso di esagerare.

Crescita personale / spiritualità: la tua sicurezza ti farà in qualche modo inciampare? Potresti chiederti mentre il sole nel tuo segno si scontra con Chirone ferito. C'è sempre qualcosa di cui preoccuparsi se vai alla ricerca di problemi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sei come una spugna che assorbe tutte le informazioni, le emozioni e l'energia che ti arrivano. Quindi, è una saggia idea circondarti di persone che ti elevano. Sarai curioso di scoprire di più su un acquario intelligente e sofisticato.

Amore / Amicizia: Marte allineandosi con i nodi della luna è un appello a difendersi e affermare i propri interessi piuttosto che mancare in ciò che funziona per il proprio partner. Che tu sia attualmente accoppiato o single, se acconsentire al tuo partner è stato il tuo modus operandi, è un'abitudine che devi rompere. Non è una chiamata essere egoisti ma riconoscere che hai desideri validi che meritano di essere affrontati.

Carriera / Finanza: sei super studioso con l'ottimo Mercurio che aspira Saturno nella tua casa di livello superiore. Non c'è momento migliore per aumentare le tue conoscenze su un argomento rilevante per quello che fai. Se possiedi già un know-how esperto, non essere timido nel condividerlo. Sono preferite le attività che coinvolgono la scrittura, il parlare in pubblico e l'insegnamento. Questo regno governa anche le relazioni con l'estero, quindi potrebbero esserci importanti comunicazioni dall'estero.

Crescita personale / spiritualità: mentre l'inflessibile Luna dell'Acquario si fonde con Pallade e Saturno nella tua casa di credenze, puoi essere molto testardo e dogmatico. È bello avere principi che ti guidano. Tuttavia, non dovresti lasciarti accecare da punti di vista alternativi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: livellare le tue conoscenze e migliorare le tue abilità è il modo migliore per combattere l'insicurezza. La tua sicurezza aumenterà quando avrai qualche nuovo asso nella manica. Cerca un esperto mentore di Pesci per indicarti la giusta direzione.

Amore / Amicizia: un uccello con un'ala spezzata potrebbe improvvisamente tornare al nido in cerca di conforto mentre Venere diventa retrogrado nel regno che governa la sofferenza. Fino al 25 giugno, anche tu potresti soffrire se ti concentri su relazioni fallite e ferite passate. Questo è un periodo opportuno per cercare la chiusura e guarire vecchie ferite. Non ci sarà nessuno da incolpare se non te stesso se ti impegni in un comportamento che riapre le ferite e ti espone al dolore.

Carriera / Finanza: l' insicurezza sorge quando il determinato sole nel Toro si scontra con Chirone frammentato nella tua zona di carriera. L'esitazione è un segno che è meglio premere pausa per fare piani per il futuro fino a quando non sei più sicuro di te.

Crescita personale / spiritualità: l' eroe d'azione Marte che entra nella tua zona di esplorazione accende il tuo desiderio di espandere i tuoi orizzonti mentali e fisici. Fino al 27 giugno, sarai super coraggioso quando si tratta di avventurarsi al di fuori della propria zona di comfort e fare cose audaci e nuove. Una volta che il tuo cuore è impegnato, sei tutto dentro. Puoi diventare difensivo quando ti aggrappi a un'idea che suona vera per te. Ricorda che non tutti vedono la vita attraverso la stessa lente.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: poiché ti rendi conto dell'importanza delle tue relazioni, ti impegnerai di più per farle funzionare. Un recente scontro con qualcuno (forse un Acquario) potrebbe renderti riluttante a sostenerlo. Lascia il passato nel passato e ricomincia da capo.

Amore / Amicizia: Venere diventa retrograda in Gemelli socievoli e la tua zona di amicizia potrebbe portare il rinnovamento di un'amicizia abbandonata. Fino al 25 giugno, sarai ispirato a dare uno sguardo più approfondito alla tua vita sociale e alle tue connessioni più importanti. Poiché Venere preferisce lasciare che le cose le arrivino piuttosto che fare uno sforzo, c'è il pericolo che tu possa dare per scontate alcune amicizie. È più importante che mai interessarti alla vita dei tuoi amici e far loro sapere che sono amati.

Carriera / Finanza: Marte guidato che entra in Pesci e la tua casa di risorse condivise indica che sarai piuttosto assertivo quando fai richieste di partner (innamorati o di affari) e istituzioni finanziarie. Fino al 27 giugno, l'atteggiamento di "ciò che è tuo è mio" ti costringerà a cercare ciò che pensi di meritare. Non tutti si limiteranno a cedere e soddisfare le vostre esigenze. Quindi, ci potrebbero essere acque mosse davanti.

Crescita personale / spiritualità: anche se le persone pensano molto bene di te, potresti soffrire di una sindrome da "so tutto io" mentre il sole si scontra con Chirone ferito. È naturale avere dubbi, ma non lasciarti minare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: è essenziale per te sentire di sapere cosa stai facendo. Quando non lo fai, hai paura di essere in svantaggio. Perché non perdere tempo a imparare qualcosa di nuovo o rafforzare le tue abilità? Rivolgiti a un Toro esperto per assistenza.

Amore / Amicizia: Marte che entra in Pesci e la tua casa di associazione ti farà eccitare per le relazioni. Fino al 27 giugno, farai uno sforzo considerevole per ottenere la relazione che desideri o mantenere quella che hai. C'è una linea sottile tra essere assertivi e aggressivi, quindi sii consapevole di come procedi nel perseguire il tuo programma di partnership. Quando sei così testardo, sorgerà il confronto. Fai attenzione a non ignorare i desideri dell'altra persona.

Carriera / Finanza: reinventare te stesso e modellare la tua immagine professionale farà parte del programma con Venere retrograda in Gemelli e la tua zona di carriera. Fino al 25 giugno, sei invitato a considerare come sei visto nelle cerchie professionali. Se la tua immagine non riflette come vuoi essere vista, ora è il momento di cambiarla. Vestirsi per il ruolo che si desidera piuttosto che per la parte che si sta recitando è una buona regola empirica. Soprattutto quando ti trovi in ​​situazioni in cui le persone osservano le tue mosse.

Crescita personale / spiritualità: la paura di non avere il controllo potrebbe rovinare un'avventura mentre il sole si scontra con l'insicuro Chirone. Perché non fare piccoli passi nella direzione in cui vuoi crescere?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: perché non rendere il piacere la tua priorità? Trascorri del tempo con la tua persona preferita o trascorri del tempo dedicandoti ad attività artigianali, hobby o attività da solista preferita. Un acquario può avere consigli di esperti su qualcosa che ti piace, quindi cerca suggerimenti.

Amore / Amicizia: con il sole nel Toro appassionato in contrasto con Chiron ferito nella tua zona di partnership, può essere difficile rimanere fiduciosi sulla tua situazione di relazione. Che tu sia single o in coppia, potresti preoccuparti che lo stato della tua vita di coppia non sia all'altezza del segno. Non esiste uno scenario perfetto. Prima abbracci quel concetto, meglio è. Per oggi, prova a concentrarti sugli aspetti positivi. Che ci crediate o no, qualcuno là fuori potrebbe invidiare il tuo status.

Carriera / Finanza: guidare Marte che entra in Pesci e la tua casa di lavoro ti motiverà a mettersi al lavoro. Fino al 27 giugno, sarai alimentato dalle attività quotidiane sia a casa che sul lavoro. Potresti perdere la calma con coloro che non riescono a tenere il passo con il tuo ritmo frenetico. Questo è un problema "Sei tu, non loro", quindi sappi quando rilassarti. Più lavoro può significare più stress. Quindi, la cura di sé dovrebbe essere una priorità.

Crescita personale / spiritualità: Venere che va retrogrado nella tua casa di saggezza superiore è un appello per approfondire gli argomenti di cui sei appassionato. Fino al 25 giugno, trarrai beneficio dalla rivisitazione delle materie spirituali e accademiche che ami.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: lascia che amici e familiari ti diano supporto se hai bisogno di un passaggio. È bene ricordare a te stesso che non devi gestire tutto da solo. Tuttavia, dovresti essere consapevole delle aspettative e dei confini, in particolare con un Ariete.

Amore / amicizia: Marte che entra in Pesci e la tua casa di creatività, romanticismo e divertimento ti farà eccitare per attività piacevoli. Fino al 27 giugno, uscirai alla ricerca di qualsiasi cosa (e chiunque) ti porti gioia. Sarai super competitivo, quindi, indipendentemente da ciò che stai cercando, sarai per vincere. Ti impegnerai molto se perdi ma cerchi di non essere un cattivo sport. Otterrai il massimo dal romanticismo quando mantieni l'atmosfera divertente.

Carriera / Finanza: con Venere viziata retrograda nella tua casa di risorse condivise fino al 25 giugno, un senso di diritto potrebbe creare problemi in una relazione importante. Sia che tu abbia a che fare con il tuo interesse amoroso o un alleato professionista, un "ciò che è tuo è il mio atteggiamento" è sicuro di strofinare qualcuno nel modo sbagliato. Va bene avere aspettative su ciò che qualcuno dovrebbe fornire, ma è necessario verificare che siano in accordo con qualsiasi accordo tu abbia.

Crescita personale / spiritualità: lavorare insieme o anche da soli potrebbe non essere qualcosa che ritieni di poter gestire con il sole in contrasto con Chirone frammentato. Se sei stressato, non spingerti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: a casa e al lavoro, è una buona idea fidarsi del proprio istinto. Ti diranno tutto ciò che devi sapere su ciò che accade oggi. In caso di dubbi, porta le tue domande a un acquario esperto. Un'opinione esterna può essere utile.

Amore / amicizia: Venere in retrograda in Gemelli e la tua zona di partnership potrebbe inaugurare una fase di rifacimento. Fino al 25 giugno, sei invitato a rivedere e rivedere lo stato della tua vita relazionale. Un ex coniuge o partner convivente potrebbe riapparire, spingendoti a rivalutare i tuoi sentimenti. C'è di più nella storia? O è questa la tua occasione per ottenere la chiusura e trasferirti? Se accoppiati, guarda più in profondità nella tua connessione e determina quanto bene i tuoi desideri vengono soddisfatti.

Carriera / Finanza: il sensibile sole nel Toro nella tua zona di lavoro in contrasto con l'insicuro Nettuno segnala che questo non è il momento di rischiare con il tuo lavoro. Se ti senti traballante, gioca al sicuro.

Crescita personale / spiritualità: Marte nel tuo regno domestico ti farà infuocare sulle questioni di casa e della famiglia. Fino al 27 giugno, il tuo desiderio di sicurezza ti spingerà ad affrontare persone o situazioni che rappresentano una minaccia per il tuo benessere e stabilità. Ciò significa che renderai le riparazioni e i progetti domestici una priorità. Dovrai anche affrontare problemi con coinquilini e familiari nel tentativo di mediare la pace. Puoi venire forte. Sappi quando essere gentile.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: se sei stressato o in uno stato mentale particolare, potresti dover rilassarti. Concediti un po 'di tempo per rilassarti o trascorrere del tempo dedicandoti alla tua attività ricreativa preferita. Connettersi con un Toro divertente può essere divertente e distoglierà la mente dalle preoccupazioni.

Amore / Amicizia: con Marte nella tua casa di comunicazione, le tue parole saranno sicuramente un pugno. Fino al 27 giugno, sarai diretto nel tuo discorso, lasciando poco spazio a qualcuno per fraintendere le tue parole. Quando ti ecciti, puoi essere polemico. Se le tue capacità di ascolto sono forti quanto la tua loquacità, potresti vedere una migliore comunicazione tra te e il tuo partner o un amico. Poni tutte le tue domande ardenti, ma non trasformarlo in un interrogatorio della polizia.

Carriera / Finanza: con Venere inattivo retrogrado nella tua casa di lavoro fino al 25 giugno, rischi di telefonare. A Venere piace cavarsela in popolarità. Se sei benvoluto, può essere allettante fare affidamento su fascino e connessioni piuttosto che impegnarsi a fondo per compiere il lavoro. Non è che tu sia pigro. Fai attenzione a non offuscare la tua meritata reputazione.

Crescita personale / spiritualità: fidati della trepidazione che senti di fronte a una questione familiare o familiare. Il sole in contrasto con Chirone frammentato nel tuo regno domestico avverte che ora non è il momento

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: non esagerare se non puoi prenderlo. Hai la pelle sottile con la luna nel tuo segno. Meglio rimanere nella tua corsia e occuparti dei tuoi affari. Impegnati a capire cosa diavolo sta facendo un gemello innamorato. Questo potrebbe essere divertente.

Amore / Amicizia: potresti sentirti come se fossi intrappolato in una porta girevole del romanticismo mentre Venere diventa retrogrado nella tua zona di vita amorosa. Fino al 25 giugno, le persone con cui uscivi in ​​passato potrebbero riapparire, spingendoti a esaminare come ti senti su di loro. Esamina quanto sei soddisfatto della tua vita amorosa e di altre attività piacevoli. Potrebbe essere il momento di cambiare la routine e provare qualcosa di nuovo.

Carriera / Finanza: Marte che entra in Pesci e la tua casa delle risorse può renderti piuttosto deciso nel perseguimento di ciò che desideri. Fino al 27 giugno sarai aggressivo nel fare soldi e nel spenderli. Potresti avere più spese del solito. Se sei incline a spese emotive, potresti accumulare grandi fatture. Si spera che utilizzerai anche questo tempo per bloccare un'opportunità che promette di dare una spinta al tuo reddito. Fai solo attenzione a non fare mosse sconsiderate.

Crescita personale / spiritualità: ascolta la minuscola voce che ti dice di non dire qualcosa che è potenzialmente dannoso. In caso di dubbio, sbaglia dal lato della gentilezza.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la meditazione o il tempo trascorso in contemplazione silenziosa possono essere riparativi mentre la luna è nella tua riposante dodicesima casa. Se vuoi la tranquillità, stai alla larga da un Toro irrequieto. Il toro significa bene, ma non possono fare a meno di rimescolare le cose.

Amore / Amicizia: Guidare Marte che entra nel tuo segno aumenterà il tuo livello di energia e ti darà la spinta della fiducia di cui hai bisogno per dare il massimo alla ricerca di una relazione. Fino al 27 giugno, avrai il coraggio e farai di tutto per ottenere cosa (o chi) stai cercando. Spesso, le cose non accadranno nel modo desiderato, quindi dovrai esercitare la pazienza. Siate consapevoli dei desideri dell'altra persona e sappiate che non è sempre possibile avere le cose a modo vostro.

Carriera / Finanza: non importa da quanti punti di vista vedi l'argomento, potresti non essere in grado di giustificare la spesa per una spesa non necessaria. Con il sole nel Toro esperto di denaro in contrasto con l'insicuro Chirone nella tua zona finanziaria, sei propenso a giocarci sul sicuro. Questi sono tempi incerti. Non c'è niente di sbagliato nel tenere i tuoi soldi in tasca.

Crescita personale / spiritualità: un rinnovamento della casa potrebbe essere all'ordine del giorno poiché Venere in cerca di bellezza diventa retrograda nel tuo regno domestico. Fino al 25 giugno, sarai motivato a modificare l'ambiente circostante per ispirare maggiore bellezza e comfort. Potrebbe comportare l'adeguamento a un recente schema di ristrutturazione.