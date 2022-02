Oroscopo di oggi 14 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 14 febbraio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 14 febbraio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti essere in una giornata confusa con la luna vuota, ovviamente fino a questa sera. Quindi, non dovresti aspettarti che i tuoi affari andranno secondo i piani. Gemelli e Pesci potrebbero non sapere di cosa stanno parlando. Non fidarti delle loro informazioni.

Amore/Amicizia: Con l'equivoco Sole dell'Acquario nel tuo settore sociale allineato con la guerriera Eris nel tuo segno, vorrai assicurarti che i piani che fai con gli amici siano inclusivi. Sai cosa vuol dire essere esclusi, quindi non vuoi che succeda ad altri. La tua energia e il tuo approccio possono determinare come risponde la tua squadra, quindi non entrare in modalità battaglia a meno che non sia necessario.

Carriera/Finanza: le tue parole sono molto più calcolate di quanto sembrino. Quando Mercurio incontra Plutone nell'ambizioso Capricorno e nella tua zona di carriera, sarai scaltro e incredibilmente persuasivo quando avrai a che fare con individui che hanno il potere di influenzare il tuo destino professionale. Forse vuoi venderli su un'idea o costringerli a vedere le cose dal tuo punto di vista? Stai attento, Ariete. Una persona esperta riconoscerà la manipolazione quando la vedrà perché qualcuno la imburra sempre.

Crescita personale/Spiritualità: anche i tuoi tratti peggiori non ti trattengono poiché il benevolo Giove si allinea con Chirone ferito nel tuo segno. È perché sei tutto incentrato sull'accettazione di te stesso. Abbraccia l'idea che sei divino esattamente come sei.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è meglio evitare transazioni finanziarie importanti e acquisti importanti con il vuoto lunare, ovviamente. Nella migliore delle ipotesi, potresti scoprire che i dettagli sono confusi. Nel peggiore dei casi, un individuo sospetto (come un Gemelli o un Pesci) potrebbe tentare di ingannarti.

Amore/Amicizia: Troverai nel tuo cuore perdonare e dimenticare poiché il benevolo Giove nel tuo settore sociale si allinea con il guaritore ferito Chirone. Potrebbe non succedere dall'oggi al domani, ma a poco a poco arriverai a riparare le barriere con qualcuno a cui tieni.

Carriera/Finanza: essere riconosciuto per i tuoi sforzi richiederà di parlare per te stesso. Mentre il sole nell'Acquario ribelle contatta la guerriera Eris, potresti scoprire che non sei più disposto a rimanere nell'ombra e guardare le opportunità che ti passano accanto. Questo può essere un risveglio piuttosto sorprendente. La buona notizia è che sei abbastanza sicuro di te per affermarti e portare i tuoi talenti e risultati all'attenzione dei poteri forti.

Crescita personale/spiritualità: hai quello che serve per condividere ciò che sai attraverso l'insegnamento o la pubblicazione. Una fusione di Mercurio/Plutone nell'autorevole Capricorno e la tua zona di apprendimento superiore ti dà una padronanza magistrale della conoscenza. Preparati a fornire le tue idee a un pubblico più ampio di quello a cui sei abituato. Le tue parole possono essere di grande impatto e possono trasformare il modo in cui alcune persone vedono il mondo. È un ottimo momento per lo studio e la ricerca. Con la perseveranza eccellerai.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non saprai se stai arrivando o andando con la luna vuota ovviamente nel tuo segno. Va bene che tu sia confuso, ma dovresti stare attento a non fuorviare gli altri. Stanotte, un Cancro può aiutarti a orientarti e a rimetterti in carreggiata.

Amore/Amicizia: potresti trovare un alleato attivista in un amico che condivide le tue convinzioni. Il rivoluzionario Sole dell'Acquario che si allinea con la dea guerriera Eris può ispirarti a combattere per coloro che sono stati ignorati o esclusi. Entrare in contatto con un gruppo che condivide i tuoi ideali può aiutarti ad aumentare il segnale sulla tua causa. Ti sentirai ispirato quando unirai le forze con persone che la pensano allo stesso modo.

Carriera/Finanza: quando hai a che fare con i soldi di altre persone, sarai astuto come loro. Mostrerai al mondo come si fa quando il commerciante di ruote Mercurio incontra la mente Plutone nella tua casa di risorse condivise. Tuttavia, se sei davvero intelligente, manterrai le tue intenzioni e le tue mosse in base alla necessità di sapere. Avrai indubbiamente le tue ragioni per mantenerlo riservato, in particolare quando negozi prestiti, debiti, alimenti, eredità e fondi che condividi con un'altra persona.

Crescita personale/Spiritualità: essere colui che estende un ramo d'ulivo per risolvere una controversia darà un potente esempio poiché il benevolo Giove nella tua casa di status si allinea con il guaritore ferito Chirone. Non farlo per spettacolo. Fallo perché sei pronto a riparare una spaccatura e andare avanti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna vuota, ovviamente, potresti essere stordito per la maggior parte della giornata. Questo non è il momento per grandi idee e schemi folli. Attenersi alla solita routine ti terrà in carreggiata. Non lasciare che un Pesci crei una distrazione non necessaria.

Amore/Amicizia: Quando il messaggero Mercurio incontra la mente Plutone nell'autorevole Capricorno e nella tua zona di collaborazione, dà alle tue parole un certo peso. Quando esprimi opinioni e condividi i tuoi pensieri, tutti sapranno che fai sul serio. Le domande di indagine possono dare risposte alle tue preoccupazioni. Anche se ciò che non è detto la dice lunga. Se vuoi davvero sapere cosa è cosa, dovrai leggere tra le righe.

Carriera/Finanza: il sole nel rivoluzionario Acquario che si allinea con la guerriera Eris nel tuo settore professionale può ispirarti a dare il via a un cambiamento significativo. Vuoi essere visto come qualcuno che si sta staccando dal vecchio paradigma e sostenendo un modo di lavorare più lungimirante e inclusivo. Piccoli passi, Cancro. Roma non è stata costruita in un giorno. Prima di fare una mossa che sfida lo status quo, fai il check-in con coorti che la pensano allo stesso modo per scoprire se sono disposti a sostenere la tua causa.

Crescita personale/Spiritualità: Dimostrare di essere una persona che può lasciare che il passato sia passato può aumentare la tua stima agli occhi dei tuoi coetanei. Un allineamento tra il benevolo Giove e il guaritore ferito Chirone ti incoraggia a riparare una spaccatura.