Oroscopo di oggi 14 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 14 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 14 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sai chi sei e sai cosa è importante per te, quindi è improbabile che qualcuno ti possa influenzare dal tuo corso. Tuttavia, potrebbe essere allettante entrare in una corsia dell'Acquario piuttosto che rimanere nella propria. Continua a farti.

Amore / amicizia: con l'ultimo quarto di luna nella tua casa di amicizia, brami la compagnia. Tuttavia, uno scontro sui valori potrebbe significare che tu e un amico non vedete gli occhi. Questo non dovrebbe essere un problema. Come ben sapete, non tutti condividono le vostre opinioni. Non ti comprometterai lasciando spazio a differenze di opinione. Anche se non sei d'accordo, puoi mantenere una mente aperta.

Carriera / Finanza: il tuo profilo professionale è in aumento con l'ambizioso Giove che attraversa la tua casa di carriera. Negli ultimi mesi, le porte si sono aperte e potrebbe esserci stato un aumento della tua reputazione. A metà settembre, Giove retrogrado ti invita a considerare quali opportunità sono allineate ai tuoi obiettivi e scegliere il percorso che vuoi perseguire. Le relazioni migliorate con figure influenti facilitano la ricerca della loro guida. Se stai ancora aspettando la tua opportunità, mantieni la fede. C'è ancora tempo per salire di livello.

Crescita personale / spiritualità: la Luna dell'Acquario che aspira Eris nel tuo segno ricorda al mondo che puoi essere piuttosto infuocato. Soprattutto quando viene eseguito il backup da qualcuno che condivide le tue opinioni. C'è potere nei numeri.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: riflettere su ciò che è accaduto nelle ultime settimane. Le tue esperienze potrebbero rivelare dove sei sulla buona strada con i tuoi obiettivi e dove ti sei allontanato. Un acquario intelligente può vedere qualcosa che non vedi. La loro intuizione potrebbe essere utile.

Amore / Amicizia: con Mercurio che si prende cura di Cerere nella tua zona di amicizia, c'è una linea sottile tra l'essere un amico preoccupato e immischiarsi negli affari personali di qualcuno. Dire a una persona cosa fare può essere soffocante. Invece, fai sapere al tuo amico che sei lì se ne hai bisogno. Tenere uno spazio d'amore e non giudicare le loro scelte può essere incredibilmente di supporto.

Carriera / Finanza: rappresenterai gli interessi della tua azienda o dei tuoi colleghi? O diventerai un ladro e farai le tue cose? È il dilemma che devi affrontare con l'ultimo quarto di luna nel regno che governa la reputazione e la carriera. Con il sole nel segno, è fondamentale affermare i tuoi interessi. Farlo potrebbe cambiare il modo in cui sei visto dai tuoi colleghi, anche se forse è il cambiamento che stai cercando?

Crescita personale / spiritualità: con Giove nella tua casa di educazione ed esplorazione, hai viaggiato molto al di fuori della tua scatola. Negli ultimi mesi, hai avuto la fortuna di ampliare i tuoi orizzonti mentali, spirituali e fisici. Fino a metà settembre, Giove in retrogrado ti invita ad assimilare la saggezza che hai acquisito e a decidere quali esperienze vuoi perseguire ulteriormente nei mesi a venire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: attingere a un senso dello scopo dà un significato maggiore alla tua vita. Quando sei al buio, funge da luce guida che ti porta dall'altra parte. Se non riesci a vedere cosa ci aspetta, chiedi a un saggio Acquario la loro prospettiva su ciò che sta accadendo.

Amore / Amicizia: Allinearti con le persone che condividono le tue opinioni è vitale poiché la Luna dell'Acquario, che pensa alla comunità, contatta la dea guerriera Eris nella tua casa di gruppi e amicizia. Hai il potere di lottare per i tuoi interessi quando hai persone affini che ti sostengono. Controlla con la tribù scelta.

Carriera / Finanza: ottenere ciò che vuoi può significare ottenere più di quanto ti aspettassi, dato che il generoso Giove diventa retrogrado nel regno che governa i soldi degli altri. Negli ultimi mesi, le persone sono state generose con il loro tempo, denaro e risorse. A metà settembre, dovresti considerare le conseguenze della dipendenza da fonti esterne di supporto e il suo impatto a lungo termine. Tieni sotto controllo le tue aspettative e non dare per scontata la generosità di nessuno.

Crescita personale / spiritualità: un desiderio di scontri avventurosi con la paura dell'ignoto a causa dell'ultimo quarto di luna. Tutti i segni indicano la necessità di perseverare con un processo di guarigione emotiva prima di espandersi in una nuova direzione. Pensa a dove vuoi crescere o andare dopo. Ti darà qualcosa di eccitante da guardare al futuro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: anche se pensi di agire in modo razionale, emozioni intense guidano le tue scelte. Osserva la tua tendenza a diventare dogmatica e cerca di giustificare le tue opinioni. Se ti scontri con un Toro, considera che entrambi hai punti di vista validi.

Amore / Amicizia: con Giove espansivo che diventa retrogrado nella tua zona di partnership, darai uno sguardo più approfondito su come evolvere la tua relazione più importante. Per mesi hai esplorato nuovi territori di partnership. Sei pronto per passare al livello successivo? A metà settembre, sei invitato a considerare fino a che punto sei disposto, capace e pronto ad andare per una relazione. Se sei single e sei pronto a collaborare, usa questa volta per capire come fare spazio a qualcuno per far parte della tua vita.

Carriera / Finanza: la luna nell'acquario lungimirante che aspira Eris nella tua zona di carriera segnala che sei sinceramente impegnato a cambiare. Potresti avere una visione unica su come correggere ciò che è sbagliato e creare un ambiente di lavoro che funzioni per tutti e non solo per alcuni. La tua passione potrebbe attirare l'attenzione di una figura influente e far muovere le ruote nella direzione del cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: con le emozioni che accentuano la Luna dell'ultimo quarto, i desideri forti potrebbero accecarti ai tuoi migliori interessi. Nonostante i tuoi desideri attuali, è saggio attenersi a un piano per il tuo futuro che è già in corso.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: poiché ti rendi conto dell'importanza delle tue relazioni, ti impegnerai di più per farle funzionare. Un recente scontro con qualcuno (forse un Acquario) potrebbe renderti riluttante a sostenerlo. Lascia il passato nel passato e ricomincia da capo.

Amore / Amicizia: Venere diventa retrograda in Gemelli socievoli e la tua zona di amicizia potrebbe portare il rinnovamento di un'amicizia abbandonata. Fino al 25 giugno, sarai ispirato a dare uno sguardo più approfondito alla tua vita sociale e alle tue connessioni più importanti. Poiché Venere preferisce lasciare che le cose le arrivino piuttosto che fare uno sforzo, c'è il pericolo che tu possa dare per scontate alcune amicizie. È più importante che mai interessarti alla vita dei tuoi amici e far loro sapere che sono amati.

Carriera / Finanza: Marte guidato che entra in Pesci e la tua casa di risorse condivise indica che sarai piuttosto assertivo quando fai richieste di partner (innamorati o di affari) e istituzioni finanziarie. Fino al 27 giugno, l'atteggiamento di "ciò che è tuo è mio" ti costringerà a cercare ciò che pensi di meritare. Non tutti si limiteranno a cedere e soddisfare le vostre esigenze. Quindi, ci potrebbero essere acque mosse davanti.

Crescita personale / spiritualità: anche se le persone pensano molto bene di te, potresti soffrire di una sindrome da "so tutto io" mentre il sole si scontra con Chirone ferito. È naturale avere dubbi, ma non lasciarti minare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: ci sono molte nuove possibilità da esplorare, quindi non abbiate paura di ampliare i vostri orizzonti. Perché non allontanarsi dalla solita routine e provare qualcosa di nuovo? Un Toro nella tua cerchia potrebbe essere ansioso di guidarti nella direzione di qualcosa di eccitante.

Amore / Amicizia: esiste una cosa come troppa felicità? Da dicembre, hai avuto più opportunità di goderti la vita di quanto tu abbia avuto in più di un decennio. Oggi, il fortunato Giove diventa retrogrado nella zona che governa il romanticismo, la creatività e l'intrattenimento. Fino a metà settembre, puoi integrare la crescita derivante dal seguire la tua felicità. Se non hai ricevuto la benedizione che volevi, contempla quanto sei ricettivo nei confronti del piacere e crea modi per invitare più gioia nella tua vita. È tempo di far entrare l'amore.

Carriera / Finanza: L'ultimo quarto di luna nella tua zona di lavoro enfatizza la tua capacità di affinare i punti più fini di un'attività; tuttavia, al momento, è più vantaggioso ampliare la vista. Ciò significa continuare a espandersi e imparare cose nuove piuttosto che cristallizzare il tuo know-how. Immagina quanto sarai efficiente quando avrai la possibilità di integrare nuove abilità in quello che fai!

Crescita personale / spiritualità: la tua passione e il tuo genio sono pronti a dare vita a idee nuove ed eccitanti. Prendi sul serio le tue scoperte ed esplora i modi per integrare idee ispiratrici nella tua vita.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: l'intensità potrebbe essere aumentata nella tua vita amorosa. Sarai in grado di sopportare il caldo? Se questo è ciò che hai chiesto, sarebbe meglio essere pronti ad accogliere i nuovi sviluppi. Qualcuno (forse un Toro) potrebbe fare affidamento su di te per mantenere la rotta.

Amore / Amicizia: aprire il tuo cuore a qualcuno innesca ogni sorta di vulnerabilità. Sia che tu abbia una relazione a lungo termine o che tu stia conoscendo qualcuno di nuovo, può essere allettante nascondere le tue vere emozioni dietro un'atmosfera giocosa. Non lasciare che l'ultimo quarto di luna nella tua quinta casa ti distragga dal prendere sul serio i tuoi sentimenti e dare a una questione romantica la gravità che merita. Devi diventare adulto e affrontare i problemi nel modo giusto.

Carriera / Finanza: nessuno piace sapere tutto. Con l'ottimo Mercurio che quadrerà Cerere nella tua zona di lavoro, potresti pensare di occuparti dei colleghi dando consigli non richiesti. Tuttavia, alcuni potrebbero vederlo come ingerenza. È una buona giornata per rimanere nella tua corsia.

Crescita personale / spiritualità: da dicembre vivi più del solito, grazie all'ampio Giove che risiede nel tuo regno domestico. Con Giove retrogrado fino a metà settembre, puoi interiorizzare il processo di crescita curando le relazioni familiari e lavorando per ottenere una migliore comprensione degli elementi che contribuiscono al benessere condiviso. La tua felicità aumenterà quando la gioia fluirà dall'interno verso l'esterno.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: Navigare su come ottenere spazio personale e presentarsi agli altri può essere complicato, ma non è impossibile. Godere di "me time" senza distrazione può significare innanzitutto mantenere una promessa a qualcuno. Un Toro potrebbe dipendere da te da seguire.

Amore / amicizia: con l'ultimo quarto di luna nella tua accogliente quarta casa, si è tentati di nascondersi a casa e fare le proprie cose. Tuttavia, se hai preso un impegno per il tuo interesse amoroso o un amico, devi seguire. Con il sole nel Toro nella tua zona di partnership, le azioni che intraprendi nelle relazioni sono più importanti che mai. Determineranno come fioriranno le tue connessioni più vicine nell'anno a venire, quindi fai la cosa giusta!

Carriera / Finanza: con l'ampio Giove nel tuo regno mentale, hai assorbito molte nuove informazioni e condiviso liberamente le tue idee. Oggi, Giove diventa retrogrado, dandoti la possibilità di ottenere una prospettiva molto più ampia di ciò che sai. Fino a metà settembre, puoi anche approfondire i progetti relativi all'istruzione e alla comunicazione che sono già in corso. Non si tratta di acquisire più fatti e cifre, ma di dimostrare di comprendere appieno ciò di cui si sta imparando e parlando. Pensa alla qualità, non alla quantità.

Crescita personale / spiritualità: la luna che contatta Eris nella tua casa della salute ti eccita per il benessere. Perché non cogliere l'attimo e riavviare la dieta e l'esercizio fisico?

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: ti aspetta una giornata produttiva a condizione che la tua mente non ti porti in una tana di coniglio. Puoi esplorare le tue strane teorie una volta terminato il tuo lavoro. Un Ariete con la lunghezza d'onda su cui ti trovi potrebbe trovarti a essere una figura intrigante con cui parlare.

Amore / Amicizia: la luna nell'acquario libero pensiero che si allinea con Eris nella tua zona sentimentale potrebbe ispirare una conversazione animata. È l'occasione perfetta per condividere le tue idee non convenzionali sull'amore. Potresti scoprire che tu e il tuo ascoltatore siete più sincronizzati di quanto pensiate. Se non lo sei, ti libera di passare a qualcuno che ti prende.

Carriera / Finanza: con il generoso Giove che attraversa la tua zona finanziaria, la tua capacità di guadagno (e spesa) è probabilmente aumentata. A metà settembre, Giove in retrogrado ti incoraggia a contemplare il modo migliore per sfruttare la tua fortuna. Contare le tue benedizioni non significa solo essere grati. Significa anche mostrare rispetto per ciò che hai ricevuto. Paga i debiti e metti i soldi sul tuo conto di risparmio. Se vuoi far fluire la fortuna, sii un donatore, non un accaparratore.

Crescita personale / spiritualità: ci sono persone che parlano e ci sono persone che fanno. Con la comunicazione dell'ultimo quarto sulla luna, sei in pericolo di vendere un'idea, ma non di consegnare. Se tieni il naso sulla mola e segui ciò che fai, parlerà da solo. Rimanere concentrato.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la vita è breve e i momenti felici sono fugaci. Quindi, non dovresti negarti un'opportunità di piacere. Perché non lasciare che un Toro divertente ti mostri come divertirti? Rilassati, capra. Lavori duro, quindi sappi di esserti guadagnato questo.

Amore / amicizia: va bene per te rilassarti e divertirti. Con l'ultimo quarto di luna nella tua casa di soldi e valori, potresti sentire che devi giustificare una spesa prima di concederti il ​​permesso di provarla. Se stai spendendo i tuoi soldi, sei libero di fare quello che ti pare. Non lasciare che sia un ostacolo a divertirti con qualcuno a cui tieni.

Carriera / Finanza: se sei un mattiniero, potresti ritrovarti nella zona con un progetto a cui stai lavorando. L'ispirazione e la creatività possono essere alte nelle prime ore del mattino. Anche con un inizio in ritardo, puoi comunque essere produttivo. L'allineamento del nodo Luna / Nord lo rende un buon giorno per provare a sviluppare nuove abilità.

Crescita personale / spiritualità: il tuo ottimismo è aumentato con Giove di buon auspicio nel tuo segno. Negli ultimi mesi, ti ha ispirato a fare grandi cose. Oggi, Giove diventa retrogrado, rivolgendo la tua attenzione al funzionamento interno della crescita personale. Contempla i molti modi in cui hai ampliato i tuoi orizzonti e imposta i tuoi obiettivi su nuovi obiettivi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la tua mente è in fiamme con idee pronte all'uso! Sei totalmente nel tuo elemento quando puoi incanalare la tua ingegnosità in un progetto. Se non sei sicuro del modo migliore per applicare i tuoi talenti, chiedi suggerimenti ad un Ariete vivace nella tua cerchia.

Amore / Amicizia: i tuoi bisogni personali sono super urgenti con l'ultimo quarto di luna nel tuo segno. Quindi, potresti far cadere la palla con una faccenda domestica o familiare a favore di fare le tue cose. Se hai preso un impegno con i tuoi cari, dovresti fare del tuo meglio per seguirlo. Sebbene la tua cosa sembri urgente, probabilmente non è così cruciale come mantenere la parola per qualcuno che ami.

Carriera / Finanza: un allineamento solidale Luna / Eris indica che hai alcune idee non convenzionali sul lavoro che sono destinate a scuotere le cose. Sei la persona che tutti cercano innovazione. Speriamo che le persone siano pronte ad ascoltare quello che hai da dire.

Crescita personale / spiritualità: Giove che si muove nella tua trascendente dodicesima casa ti mette in uno stato d'animo mistico. Da dicembre, la tua ricerca di comprensione spirituale è stata piena. Giove retrogrado ti porterà ancora più in profondità nel tuo viaggio. Fino a metà settembre, i sogni, la preghiera e la meditazione possono rivelare guide spirituali e aiutanti in forma umana. Più ti immergi nelle pratiche contemplative, più migliorerai la tua connessione. La tua fede è forte Sii consapevole di ciò in cui scegli di credere.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento con la Luna dell'Acquario nella tua dodicesima casa acquosa. Immergiti nella metafisica o nella spiritualità. Ad un certo punto, potresti dover cercare aria e chiedere a qualcuno di aiutarti a elaborare la tua esperienza. Verifica con un mistico amico Scorpione che parla la tua lingua.

Amore / amicizia: con Giove gioviale che attraversa la tua zona di amicizia, la tua vita sociale è più promettente di quanto non sia stata negli anni. Negli ultimi mesi, probabilmente hai incontrato un sacco di nuove persone; tuttavia, non tutti sono destinati a svolgere ruoli significativi nella tua vita. Fino a metà settembre, puoi decidere quali amicizie e connessioni di gruppo hanno il maggior valore per te. Gli individui con i quali senti una connessione spirituale o intellettuale hanno maggiori probabilità di svolgere un ruolo nel tuo quadro a lungo termine.

Carriera / Finanza: quando la luna contatta il jolly Eris nella tua zona finanziaria, la tua intuizione potrebbe dirti ciò che devi sapere su una questione finanziaria delicata. Il tuo modo di gestire la situazione potrebbe essere dirompente per gli altri, quindi è meglio mantenere i tuoi progetti per te.

Crescita personale / spiritualità: sono le energie e le emozioni che ti attraggono, non le idee verificabili, grazie all'ultimo quarto di luna nella tua mistica dodicesima casa. È bello perderti nell'astrazione, ma se vuoi spiegare la tua esperienza agli altri, dovrai usare le tue parole.