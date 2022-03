Oroscopo di oggi 14 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 14 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 14 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'umorismo e la spensieratezza possono essere la tua grazia salvifica mentre la Luna Leone attraversa la tua giocosa quinta casa. C'è molto da fare sotto la superficie, ma è una scelta lasciarti sommergere. Lascia che un Gemelli rifletta e amplifichi la tua allegria.

Amore/Amicizia: potresti avere difficoltà nell'esprimere la cura per gli amici e la famiglia poiché l'espressivo Mercurio e l'amorevole Venere si allineano con l'allevatore Cerere. Potresti scoprire che ciò che senti nel tuo cuore è difficile da tradurre in parole. Oppure, nonostante provi sentimenti intensi, potresti non essere pronto a rivelare ciò che provi. Sappi che basta avere affetto. Al posto delle parole, lascia che il modo in cui tratti gli altri mostri ciò che hai nel cuore. Le azioni parlano sempre più delle parole.

Carriera/Finanza: sei incoraggiato a perseguire nuovi flussi di reddito e opportunità promettenti mentre il creativo Sole Pesci si allinea con i nodi lunari sul tuo asse finanziario. Non sarebbe saggio presumere che le fonti esistenti saranno sempre una fonte di flusso di cassa. Vale la pena esplorare nuovi percorsi anche se non scegli ancora di agire su di essi. Potrebbero rivelarsi porte che dovrai attraversare nei mesi e negli anni a venire.

Crescita personale/Spiritualità: possedere la tua rabbia può essere difficile poiché il Sole dei Pesci si scontra con l'irascibile Eris nel tuo segno. La rabbia e il risentimento sepolti possono farsi conoscere in modi inquietanti. Possederlo per non possedere te.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: apprezzerai le vibrazioni confortevoli di casa e il calore dei tuoi familiari preferiti mentre la luna attraversa il tuo regno domestico. Fai attenzione a non minare il tuo stesso bisogno di tranquillità essendo dirompente o facendo qualcosa di folle.

Amore/Amicizia: Prendersi cura dei propri cari dovrebbe essere facile poiché il tuo sovrano, Venere, si allinea con il nutrice Cerere. Anche se con il volubile Mercurio nel mix, potresti essere inciampato da ciò che hai nella testa invece di seguire il tuo cuore. Non c'è bisogno di pensare troppo alle cose. Fai il possibile per dare a un caro familiare o amico ciò di cui ha bisogno. Vai con ciò che ti sembra naturale e spera che atterri bene.

Carriera/Finanza: lavorare a un progetto collaborativo può innescare un risentimento nascosto poiché il losco Sole Pesci nella tua casa del lavoro di squadra si scontra con la reattiva Eris. Un sentimento di esclusione non riconosciuto o la paura di non vedere riconosciuto il tuo contributo possono emergere in superficie e coglierti alla sprovvista. I tuoi sentimenti sono legati alla tua esperienza attuale? O stai reagendo a un'esperienza non elaborata del passato? Prenditi un momento per capirlo. C'è molto da disfare qui.

Crescita personale/Spiritualità: sei in un paese fantastico con un obiettivo a lungo termine? O stai facendo lo sforzo necessario per manifestare un sogno? È una domanda a cui sarai chiamato a rispondere quando Venere e il fantasioso Nettuno si scontrano.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nel Leone che attraversa la tua zona di comunicazione, sei nel tuo elemento. Ti divertirai a stare al passo con i vicini e gli amici e la famiglia vicini. Potresti ricevere notizie che non ti aspettavi. Un Toro potrebbe essere il jolly.

Amore/Amicizia: dovrai ampliare la tua capacità di donare per soddisfare i bisogni di una persona cara mentre il tuo sovrano, Mercurio e Venere si allineano con Cerere che nutre. Non basterà parlare di quello che farai. Dovrai presentarti e portare a termine ciò che prometti. Considerala un'opportunità per agire in base alle convinzioni che affermi di avere a cuore. Quando apri il tuo cuore possono verificarsi dolori crescenti. Tuttavia, potresti scoprire di essere più generoso e amorevole di quanto pensassi.

Carriera/Finanza: potresti preoccuparti di come sei percepito da colleghi, superiori e persone influenti nel tuo campo mentre Venere, attenta all'immagine, si scontra con il disilluso Nettuno nel tuo settore professionale. A meno che non ci sia qualcosa in te che è totalmente fuori marca, è improbabile che qualcuno presti così tanta attenzione. Invece di farti prendere dall'ottica, reindirizza la tua attenzione sulle tue abilità e lascia che il tuo talento parli da solo.

Crescita personale/Spiritualità: sarai determinato a rivendicare ciò che credi di meritare mentre il Sole Pesci si allinea con la guerriera Eris nella tua casa dei piani futuri. Non perdere tempo a lamentarti delle occasioni mancate. Invece, eccitati per le possibilità che ci attendono.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: un po' di tempo speso per mettere in ordine le tue finanze e sistemare gli affari professionali può portare ore di sollievo. Le tue soluzioni potrebbero non soddisfare le esigenze di tutti (soprattutto Toro o Acquario), ma sarai soddisfatto dei progressi che farai.

Amore/Amicizia: sentirai tutte le sensazioni mentre Cerere nutriente e Venere affettuosa accendono le tue case delle emozioni. Anche se un cenno teso del messaggero Mercurio suggerisce che potresti trovare difficile esprimere i tuoi desideri. La comunicazione è la chiave per articolare i tuoi bisogni ed essere compreso dal tuo partner o dai tuoi cari. I tuoi sentimenti sono così intensi da non poterli esprimere a parole? O hai paura di chiedere ciò di cui hai bisogno? Non rendere difficile per qualcuno renderti felice.

Carriera/Finanza: ti sentirai creativo e pieno di risorse mentre il fantasioso Sole Pesci si allinea con i nodi della luna. Anche se, per te, c'è da aspettarselo. Puoi andare avanti bene facendo le tue cose. Tuttavia, se vuoi crescere, la collaborazione è fondamentale. Puoi imparare molto da persone laboriose che condividono le tue aspirazioni. Stai alla ricerca di alleati, nonché di gruppi o organizzazioni che rappresentano i tuoi interessi.

Crescita personale/Spiritualità: poiché il sensibile Sole Pesci si scontra con Eris risentita nel tuo settore professionale, potresti non essere dell'umore giusto. La lotta continua per andare avanti è estenuante. Fai del riposo una priorità.