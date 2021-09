Oroscopo di oggi 14 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 14 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 14 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sarai ansioso di dimostrare ciò che hai imparato mentre la luna passa dall'esperto Sagittario all'ambizioso Capricorno e alla tua zona di carriera. Non così veloce, Ram. Una Vergine sarà pronta a chiamarti se non hai i fatti chiari.

Amore/Amicizia: il tuo approccio alla partnership sarà più deciso ora che il guerriero Marte sta entrando nella Bilancia orientata alle relazioni. Al rialzo, sarai motivato a lavorare sodo per coltivare la relazione che desideri. Il rovescio della medaglia è che potresti diventare invadente o aggressivo, il che può, a sua volta, creare conflitti con la persona con cui speri di andare d'accordo. Avrai tempo fino al 30 ottobre per capire come lavorare con il tuo partner e altre persone importanti nella tua vita piuttosto che contro di loro.

Carriera/Finanza: potresti ritrovarti nei guai con un incarico di routine mentre il metodico Sole Vergine nella tua zona di lavoro si oppone allo sfuggente Nettuno. A causa dell'insicurezza o della mancanza di direzione, potresti non avere idea di cosa stai facendo e potresti non essere chiaro su come prendere la strada giusta. Attieniti a compiti semplici che possono essere completati senza complicazioni. Salva i compiti più complessi per un altro giorno.

Crescita personale/spiritualità: allenati per essere un corridore di lunga distanza, non un velocista. Avrai bisogno di resistenza per acquisire la conoscenza e l'esperienza che ti aiutano a crescere. Prenderla con calma non è il tuo forte, ma a volte ne vale la pena.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: dopo un paio di giorni emotivamente intensi, tirerai un sospiro di sollievo quando la luna si trasformerà nel Capricorno con i piedi per terra e nella tua casa di esplorazione. Apprezzerai l'opportunità di liberarti dalla tua solita routine e fare qualcosa di diverso. Fai piani con uno Scorpione avventuroso.

Amore/Amicizia: chi è falso e chi è vero? È difficile da dire poiché il Sole Vergine si oppone al loschissimo Nettuno. Se la storia di qualcuno sembra troppo bella per essere vera, non credere al clamore. Anche tu potresti comportarti in un modo traballante che fa domandare al tuo interesse amoroso o a un amico se sei la persona che pensavano fossi. Non puoi controllare ciò che pensano gli altri, ma puoi assicurarti di non travisare te stesso e dare l'impressione sbagliata.

Carriera/Finanza: ora che Marte autodidatta sta entrando in Bilancia e nella tua zona di lavoro, si tratta solo di farcela. Fino al 30 ottobre, prenderai l'iniziativa completando le attività quotidiane e cancellandole dalla tua lista di cose da fare. Fai attenzione a non fare pressione sui colleghi. Non tutti possono tenere il passo con il tuo ritmo frenetico. Se non stai attento, potresti scontrarti con persone che non faranno le cose a modo tuo. Facile, toro. Sarà necessaria la cooperazione per portare a termine le cose.

Crescita personale/spiritualità: la tua creatività e la tua idea di divertimento non dovrebbero richiedere l'approvazione di nessuno. Non tutti condividono i tuoi interessi né capiscono perché ti piacciono le cose che fai. Condividi i tuoi piani.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna che si trasforma in un sobrio Capricorno e la tua zona di intimità possono richiedere un tuffo profondo nelle tue emozioni. È al servizio dell'esame dei tuoi sentimenti per qualcuno e di come ti senti. Uno Scorpione può offrire supporto se necessario.

Amore/Amicizia: con l'audace Marte in Bilancia e la tua zona di vita amorosa, non negherai i tuoi desideri. Fino al 30 ottobre sarai super assertivo nel perseguimento di ciò (o chi) desideri. Quando sei così competitivo, non si può dire fino a che punto arriverai per conquistare qualcuno. Ovviamente, questo può significare problemi se questa persona è impegnata in altro modo. Può anche causare increspature nella tua cerchia sociale. Se accoppiati, sarai motivato a pianificare appuntamenti divertenti e romantici. Inizio partita!

Carriera/Finanza: è difficile determinare dove sei diretto poiché lo strategico Sole Vergine si oppone all'inafferrabile Nettuno nella tua zona di carriera. Sei contento del percorso che stai facendo? O stai andando nella direzione sbagliata? Potresti chiederti se ci si può fidare della persona al timone sul posto di lavoro. La loro leadership è sul punto? O stanno guidando la nave in secca? Impossibile ottenere una lettura accurata. Non prendere decisioni cruciali.

Crescita personale/spiritualità: poiché l'affabile Venere si scontra con il Nodo Nord nel tuo segno, potresti temere di non essere visto come una persona gentile se affermi il tuo know-how. A volte, è necessario affermare gentilmente i fatti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna che entra in Capricorno e nella tua casa di coppia, darai il benvenuto alla vicinanza emotiva e al cameratismo che solo le tue relazioni più speciali possono fornire. L'atmosfera sarà particolarmente simpatica tra te e il tuo Scorpione preferito.

Amore/Amicizia: il possente Marte che entra in Bilancia aumenta l'attività sul fronte domestico. Fino al 30 ottobre sarai motivato a mettere ordine nelle tue faccende domestiche e familiari. È un lavoro facile se vivi da solo. Tuttavia, se condividi il tuo spazio, possono nascere conflitti se i coinquilini o i membri della famiglia sono riluttanti a partecipare ai tuoi piani. Impegnati per la cooperazione, non per il conflitto. Avrai bisogno di assistenza per realizzare i tuoi piani. In generale, la vita domestica potrebbe essere frenetica e poco riposante.

Carriera/Finanza: non essere così veloce da credere a quello che senti. Con l'esigente Sole della Vergine che si oppone al losco Nettuno nelle tue zone di informazione, le onde radio locali sono piene di voci, allusioni e clamore. Uguale cautela dovrebbe essere osservata con contratti e documenti importanti. Non ci si può fidare di tutti. Leggi la stampa fine prima di firmare sulla linea tratteggiata. Potrebbero sorgere problemi se sorvoli sui dettagli e presumi che tutto stia andando su e giù.

Crescita personale/spiritualità: non sottovalutare il valore del divertimento. Quando la Luna in Capricorno si allinea con Venere amante del piacere nella tua casa di svago, giochi, hobby e sport possono essere soddisfacenti. Rendi il gioco una parte del programma.