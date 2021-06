Oroscopo di oggi 15 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 15 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 15 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua energia è creativa ed espressiva. Devi trovare modi per far sapere al mondo cosa pensi e senti. Tu e un vivace Leone sarete sulla stessa lunghezza d'onda. Capiranno di cosa sei così appassionato e ti aiuteranno a trovare i modi giusti per metterlo in mostra.

Amore/Amicizia: spesso sembra che ci sia qualcosa per cui devi scusarti. L'espressivo Sole dei Gemelli che aspetta il guaritore ferito Chirone nel tuo segno può aiutarti a trovare un modo creativo per dire "scusa". Non farti prendere dal gioco della colpa o della vergogna. Sei il tipo di persona che preferisce chiedere perdono piuttosto che chiedere il permesso. Va bene, a condizione che tu sia disposto a essere responsabile delle tue azioni.

Carriera/Finanza: Avrai molto da dire poiché Mercurio comunicativo si allinea con la schietta Eris nel tuo segno. Non sarai timido nell'alzare il volume se è quello che serve per far sentire la tua voce. Non è il momento di esitare. Una volta ottenuta l'attenzione di tutti, cogli l'attimo e condividi le tue idee. Di solito sei un passo avanti a tutti gli altri. Quindi, puoi dare un contributo unico che getta nuova luce su un progetto a cui stai lavorando.

Crescita personale/spiritualità: la scrittura creativa, l'inserimento nel diario, il blog o il podcasting sono alcune delle attività che potrebbero interessarti quando la drammatica Luna Leone e il Sole Gemelli si allineano. Se non sei un creatore, anche leggere o ascoltare può essere divertente.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il toro esperto di soldi in genere ha le sue anatre in fila. Tuttavia, puoi beneficiare di consigli che ti aiutano a ottenere il massimo da ciò che hai. Un Cancro può avere delle grandi idee. Il discernimento rivelerà se vale la pena investire.

Amore/Amicizia: con l'energico Marte che entra nel tuo regno domestico, puoi aspettarti un sacco di attività sul fronte interno. Fino al 29 luglio sarai motivato a occuparti delle riparazioni, a occuparti di progetti a domicilio e, in generale, a rimettere in sesto le cose. La tua atmosfera frenetica può essere irritante per gli altri. I coinquilini e i membri della famiglia non vorranno essere comandati in giro né aspettarsi che lavorino al tuo ritmo veloce. Fare le cose richiede collaborazione, quindi fai del tuo meglio per evitare conflitti.

Carriera/Finanza: con un allineamento armonioso tra la Luna in Cancro e l'abbondante Giove in gioco, non puoi fare a meno di essere fiducioso riguardo alle tue prospettive per il futuro. Quando sei così ottimista, credi che non ci sia niente che non puoi fare. Di conseguenza, potresti mettere in moto grandi piani. Certo, ora sei entusiasta. Tuttavia, in un giorno o due, potresti scoprire che ti mancano il tempo, le risorse o l'interesse necessari per portare a termine.

Crescita personale/spiritualità: una congiunzione Cerere/Urano nel tuo segno può innescare atti spontanei di cura per te stesso e per gli altri. Non si può dire cosa farai per dare supporto. Una cosa è certa: nessuno lo vedrà arrivare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti lamentarti della comunicazione a cui devi rispondere, dei luoghi in cui devi andare e delle persone che devi vedere, ma ti piace. Ti fa sentire parte integrante di ciò che sta accadendo. Assicurati di controllare un Ariete.

Amore/Amicizia: sarai ispirato a interpretare il pacificatore e assicurarti che tutti vadano d'accordo mentre il sole nel tuo segno si allinea con Eris e il guaritore ferito Chirone. Non starai a guardare mentre qualcuno è escluso dai piani di gruppo. È più probabile che ti unirai alla persona che sta guardando fuori piuttosto che uscire con quelli nel cerchio interno. Dimostrerai cosa significa essere un vero amico.

Carriera/Finanza: la voglia di toglierti qualcosa dal petto è palpabile quando il comunicatore Mercurio nel tuo segno si scontra con il guerriero Marte nella tua casa di comunicazione. Fortunatamente, avrai la presenza di spirito di sapere quando chiudere le labbra. Dovresti essere altrettanto giudizioso riguardo alla comunicazione scritta. Dovresti inviare un'e-mail infuocata nella cartella delle bozze per una revisione successiva. Quando lo rileggerai, vedrai che è intelligente attenuarlo.

Crescita personale/spiritualità: ti piace tenerti occupato. Essere pigri non fa per te. Fai scelte consapevoli su ciò a cui dedichi il tuo tempo. Ciò in cui investi la tua energia dice molto su quali sono le tue priorità.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna in transito nella tua casa di denaro e beni, sei ansioso di mettere in ordine le tue finanze e assicurarti di avere tutto ciò di cui hai bisogno. Ciò può includere affrontare problemi di carriera. Sii strategico su come ti avvicini a un Ariete nella tua cerchia professionale.

Amore/Amicizia: con il Sole Gemelli nella tua casa di isolamento, la tua atmosfera è piuttosto fredda. Chiunque voglia stare con te dovrà essere altrettanto discreto perché non sei dell'umore giusto per un dramma pazzesco. Tutto ciò che vuoi veramente è rilassarti. Uscire con una persona a bassa manutenzione potrebbe essere divertente. Anche se probabilmente preferiresti trascorrere un po' di tempo di qualità da solo. Non sentirti in colpa per aver bisogno di spazio.

Carriera/Finanza: il Gemini Sun che si allinea con il riformatore Eris e il guaritore ferito Chirone nel tuo settore professionale segnala che potresti essere in modalità di controllo dei danni. Non significa necessariamente che i guai siano in corso. Significa che potresti dover correggere gli errori e adottare misure per migliorare la tua reputazione. Decidere come relazionarsi al meglio con i poteri forti è una parte importante del processo. Non puoi inveire contro di loro e aspettarti comunque di ottenere il loro rispetto.

Crescita personale/spiritualità: ultimamente, la tua atmosfera spirituale è stata piuttosto intensa. Potrebbe essere necessario mettere in pausa le attività metafisiche e concedere il tempo di digerire le tue esperienze. C'è molto da disfare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: con la luna che entra nella tua riposante dodicesima casa, non vedrai l'ora di spegnere e rimanere da solo. Tuttavia, potresti sentirti solo e bramare la compagnia. Uscire con un amico a bassa manutenzione (un Cancro, forse) sarà gratificante.

Amore/Amicizia: il possente Marte che entra nel tuo segno ti darà energia, motivazione e sicurezza in te stesso. Non ci sarà nessuno seduto in disparte in attesa di vedere cosa succede. Entro il 29 luglio, vorrai entrare in gioco. Non c'è niente di più sexy della fiducia. Coloro che sono attratti dalle personalità di tipo A saranno molto impressionati dalle tue mosse audaci. Tuttavia, i tipi più gentili e introversi potrebbero pensare che tu sia arrogante e che diventi troppo forte. Assicurati di capire con chi hai a che fare.

Carriera/Finanza: con un allineamento Cerere/Urano in gioco, tutti gli occhi saranno puntati su di te per vedere come gestisci una crisi. Puoi affrontare una situazione instabile e fornire la gestione delicata che richiede? O lascerai cadere la palla, lasciando tutti a se stessi? Allo stesso modo, il tuo capo o una figura influente potrebbero causare onde d'urto per ciò che fanno o non fanno in una situazione che richiede sensibilità e attenzione.

Crescita personale/spiritualità: puoi isolarti all'interno della tua bolla e fare le tue cose, anche se è probabile che sia noioso. Oppure puoi fare uno sforzo in più per trascorrere del tempo con gli amici. Potenzia la tua inerzia e socializza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna nella tua dodicesima casa solitaria, avrai bisogno di tempo per te stesso per disfare le tue emozioni ed elaborare gli eventi della giornata. Probabilmente avrai bisogno di riposare dopo aver affrontato gli esigenti Acquari e gli imprevedibili Toro nella tua cerchia.

Amore/Amicizia: consentire a uno spazio relazionale di svolgersi organicamente. Con Marte in contrasto con l'eccessivo Giove nella tua zona di partnership, può essere allettante spingere le cose. Questo non è il momento di diventare passivo-aggressivo. A volte, è saggio semplicemente rilassarsi. I vergini single possono avere più opzioni del solito. Tuttavia, tutti i segnali indicano che per ora, è meglio essere calmi e vedere chi viene da te.

Carriera/Finanza: un incarico di routine potrebbe diventare più difficile di quanto dovrebbe essere poiché il sorvegliante Saturno nella tua zona di lavoro si scontra con Urano irregolare. Linee guida complesse o un improvviso cambiamento di direttiva potrebbero ostacolare il lavoro. Anche i problemi tecnologici potrebbero rallentarti. In una nota diversa, l'aerazione di opinioni personali su politica, religione o altre questioni di attualità può creare conflitti sul posto di lavoro. Ciò che ti sembra accettabile potrebbe dare fastidio agli altri. Con argomenti controversi, è meglio chiudere le labbra.

Crescita personale/spiritualità: per natura sei un perfezionista. Con Marte guidato che si scontra con Vesta focalizzato nel tuo segno, questo tratto può essere più un ostacolo che un aiuto. Non farti pressione per fare tutto bene.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: con la socievole Luna in Leone che transita nel tuo settore sociale, vorrai essere circondato da persone energiche e ottimiste. Sono quelli che ti ispireranno e ti motiveranno a dare il meglio in tutto ciò che fai. Un Ariete sarà la tua migliore cheerleader.

Amore/Amicizia: non basta essere filosofici sui problemi di relazione. Con l'introspettivo Gemini Sun che si allinea con la risentita Eris e il guaritore ferito Chirone nel tuo regno di partnership, sarai spinto a fare qualcosa al riguardo. Una conversazione ponderata con il tuo partner potrebbe aprire la strada a una migliore comprensione reciproca. Puoi anche discutere i tuoi problemi di relazione con un terapeuta o un amico fidato. Il feedback che ricevi può aiutarti a riformulare il problema in una luce più efficace.

Carriera/Finanza: approfondire un argomento pertinente a qualcosa su cui stai lavorando può fornire informazioni che ti spingono a rivedere le tue precedenti conclusioni. Con l'intelligente Mercurio che si scontra con Marte scatenato, si è tentati di informare i colleghi degli errori dei loro modi. Non dare per scontato che tutti gli altri si sbagliassero allo stesso modo. Può essere che tu sia l'unico a non aver colto un concetto chiave al primo go-round.

Crescita personale/spiritualità: il tuo amore per l'apprendimento è palpabile. Tuttavia, non è sufficiente acquisire solo conoscenza. Stai alla ricerca di modi per mettere in pratica ciò che impari. È così che determinerai se hai assorbito o meno la lezione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: il duro lavoro che fai non passerà inosservato con l'orgogliosa Luna Leone nella tua zona di status e reputazione. Alcune persone potrebbero vederti come un risolutore di problemi di talento. Puoi ottenere molto quando ti unisci a un Ariete di talento.

Amore/Amicizia: leggerete troppo nelle cose mentre la teatrale Luna in Leone si scontra con Nettuno e Pallade nella vostra zona di vita amorosa. Nel bene e nel male, sei destinato a fare di ciò che sta accadendo o non sta accadendo un dramma. Forse è il tuo modo per convincere qualcuno a sedersi e prendere atto? Attento, Scorpione. È improbabile che le tue buffonate attirino il tipo di attenzione che cerchi.

Carriera/Finanza: se hai intenzione di esaminare in modo approfondito un problema relativo al lavoro, non fermarti qui. Con il perspicace Gemini Sun che si allinea con la scontenta Eris e il guaritore ferito Chirone nel tuo settore lavorativo, dovresti dedicare uguale tempo alla ricerca di una soluzione. Si tratta di reindirizzare la tua attenzione dal concentrarsi su ciò che è sbagliato all'identificare ciò che funziona. Lascia che sia il tuo trampolino di lancio per avviare un cambiamento positivo. Sii creativo nella tua ricerca per cambiare le cose.

Crescita personale/spiritualità: prima di investire in un hobby o in un'attività ricreativa, valuta se ti piace perché è in linea con i tuoi interessi o se sei interessato perché lo sono tutti gli altri. Non devi accontentarti di ciò che è trendy.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: sarai nel tuo elemento con l'audace Luna Leone nella tua casa di esplorazione. Va tutto bene finché qualcuno non cerca di tarparti le ali. Un Toro irregolare o un Acquario problematico potrebbero interferire con la tua avventura. Spero che tu abbia un piano alternativo.

Amore/Amicizia: con Venere in disaccordo con la devota Giunone nel tuo segno, potresti non essere sicuro di quanto sforzo vuoi fare per interpretare il partner devoto. In questi giorni, è un ruolo che ti piace. Anche se, a volte, può essere più di quanto ti aspettassi. Fai ciò che ti fa stare bene e lascia il resto. Non vorrai sembrare disperato né essere accusato di sforzarti troppo.

Carriera/Finanza: La necessità per l'evoluzione incontra la resistenza mentre l'inflessibile Saturno nel tuo regno mentale si scontra con Urano che crea cambiamento nella tua zona di lavoro. Anche se accetti che debba verificarsi un cambiamento, potresti comunque trovare difficile effettuare l'adattamento mentale che ti consentirà di apportare un cambiamento. Un progetto a cui stai lavorando potrebbe essere capovolto o il tuo stesso lavoro potrebbe essere instabile. Sii flessibile e mantieni una mente aperta. La situazione è ancora in evoluzione. Cerca di seguire il flusso.

Crescita personale/spiritualità: hai bisogno di nuova ispirazione per rimanere entusiasta della vita. Idee intriganti e nuovi panorami e suoni nutriranno il tuo cuore e la tua mente. Daranno anche il via alla tua creatività.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: porti molto cuore a importanti preoccupazioni personali. Sarai appassionato di correggere gli errori nella tua vita e riportare le cose in carreggiata. Alcune questioni non sarai in grado di correggere da solo. Chiedi assistenza a un Ariete.

Amore/Amicizia: il sesso e le finanze possono essere argomenti delicati da affrontare nelle migliori circostanze. Possono essere un potenziale campo minato mentre il chiacchierone Mercurio si scontra con l'ardente Marte nel regno che governa l'intimità e il denaro degli altri. A meno che tu non abbia a che fare con una preoccupazione urgente, faresti meglio a tenere per te i tuoi pensieri su queste questioni. La curiosità ha ucciso il gatto e tutto il resto.

Carriera/Finanza: non c'è molto che possa impedirti di fare le cose mentre il Sole Gemelli transita nella tua sesta casa produttiva. Con il sole che aspetta Eris scontenta e il guaritore ferito Chirone, troverai un modo per affrontare un problema che minaccia di rallentare i tuoi progressi. Potrebbe essere più un problema personale che qualcosa che sta accadendo nel tuo ambiente di lavoro. Ad esempio, un problema domestico o familiare irrisolto potrebbe essere fonte di distrazione. Affrontalo in modo da poter tornare al lavoro.

Crescita personale/spiritualità: non conviene avere fretta di trovare risposte alle domande più grandi della vita. Lo spirito tende a rispondere a modo suo e con i suoi tempi. A volte, devi riposare nel mistero e vedere cosa si svela.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: non puoi andare d'accordo con alcuni individui (Toro e Acquario, per esempio) e non puoi andare d'accordo senza di loro. Con la luna in transito nella tua casa di interazioni uno contro uno, desidererai la vicinanza. Trova un modo per farlo funzionare.

Amore/Amicizia: il mantenimento della relazione può diventare costoso, soprattutto se senti il ​​bisogno di fare colpo. Con Marte guidato nel tuo settore di partnership in contrasto con il generoso Giove nella tua zona di denaro, potresti essere confuso su quanto investimento dovresti fare. Giocare a spendere soldi potrebbe catturare l'attenzione di qualcuno, ma non ti farà guadagnare lealtà o amore. I problemi seguiranno se lo trasformi in una situazione di scontro.

Carriera/Finanza: sarai sfidato a mettere in atto piani lungimiranti mentre il rigido Saturno nel tuo segno fa quadrare il tuo sovrano, il rivoluzionario Urano. La revisione delle strutture e l'implementazione di qualcosa di nuovo richiederanno di lavorare all'interno del sistema. Soddisfare lo status quo e allo stesso tempo lavorare per il cambiamento sarà una danza delicata. Potresti sentirti in conflitto su ciò che puoi fare e fino a che punto dovresti andare. È troppo tardi per insicurezza. Il treno ha già lasciato la stazione. Rimani concentrato su ciò che ti aspetta.

Crescita personale/spiritualità: invece di fare ciò che vogliono i tuoi amici, potrebbe essere eccitante fare le tue cose. Perseguire i tuoi interessi ti farà bene mentre la giocosa Luna Leone e il Nodo Nord si allineano.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: può volerci molto tempo prima che entri in azione. Tuttavia, una volta che hai deciso di fare una cosa, il gioco è fatto. Se hai bisogno di backup, chiedi a un Ariete. Schioccheranno la frusta e si assicureranno che tu porti a termine ciò che hai deciso di fare.

Amore/Amicizia: il Sole Gemelli nel tuo regno domestico che si allinea con Eris e Chirone nella tua zona di denaro suggerisce che dovrai scavare nel tuo portafoglio per risolvere un problema domestico o familiare. Potresti non esserne felice, ma è meglio stroncare sul nascere. Inveire e delirare su quanto sia ingiusto non cambierà nulla. Fai ciò che deve essere fatto.

Carriera/Finanza: se hai intenzione di lamentarti di qualcosa che sta accadendo sul posto di lavoro, è meglio che tu sia preparato a fare qualcosa al riguardo. Le tue parole possono creare un trambusto inutile mentre il loquace Mercurio si scontra con l'ardente Marte nella tua zona di lavoro. Prima che tu muoia, una vocina dentro di te probabilmente ti avvertirà di non farlo. Non mettere a tacere la parte di te che cerca di intervenire e di impedirti di dire qualcosa di cui ti pentirai.

Crescita personale/spiritualità: la tua intuizione potrebbe essere un po' difettosa poiché la Luna del Leone si scontra con Nettuno psichico e Pallade percettiva nel tuo segno. Leggerai troppo o troppo poco su ciò che sta accadendo. Chiama il tuo sensitivo preferito per la verifica.

