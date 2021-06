Oroscopo di oggi 16 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 16 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 16 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'industriosa Luna Vergine nella tua zona di produttività segnala il desiderio di fare le cose. Alcune attività non saranno così facili come dovrebbero essere poiché la luna si scontra con i nodi lunari. Guarda a un Pesci scaltro per fornire una soluzione a un problema.

Amore/Amicizia: l' eccessiva analisi porta alla paralisi mentale poiché il volubile Sole Gemelli nel tuo regno mentale fa quadrato a Pallade percettiva. Più cerchi di analizzare il significato nascosto dietro le parole di qualcuno, più diventi confuso. Puoi diventare ugualmente confuso quando cerchi di disfare i tuoi pensieri. Entrare troppo nella tua testa sulle cose è destinato a causare problemi. Sii presente per ciò che sta accadendo nel qui e ora. È lì che troverai le risposte che cerchi.

Carriera/Finanza: è fantastico che tu sia così attento ai dettagli. Tuttavia, con Mercurio mentale che squadra Vesta nel tuo settore lavorativo, l'intenso controllo che porti ai progetti di lavoro può sembrare più un pelo nell'uovo. Non lasciare che il perfetto sia nemico del bene. Potresti anche incontrare problemi con un compito che ha più parti mobili. Potresti perdere la tua strada se ci sono troppi elementi di cui tenere traccia. Mantienilo semplice.

Crescita personale/Spiritualità: ripulire il disordine, occuparsi di progetti domestici e abbellire il tuo spazio può essere all'ordine del giorno mentre Venere nel tuo regno domestico si allinea con Vesta. L'armonia nel tuo spazio promuoverà la tranquillità.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: i soldi non sono un problema quando ti diverti. Potresti fare danni mentre la luna si scontra con i nodi nelle tue zone finanziarie. Quando arriveranno i conti, imparerai una lezione essenziale sul valore di ciò che hai. Fai come una Vergine e sii parsimonioso.

Amore/Amicizia: parlerai all'orecchio di qualcuno mentre il chiacchierone Mercurio si scontra con l'ossessivo Vesta nella tua zona di vita amorosa. Per chi ti ascolta, potrebbe sembrare più un colloquio di lavoro che una conversazione amichevole se fai troppe domande. Un piccolo mistero può fare molto per mantenere l'interesse reciproco. Quando si conosce una persona, è meglio lasciare che si svolga in modo organico.

Carriera/Finanza: pianificare il futuro è una buona cosa. Stai impazzendo cercando di mappare la tua scena, non tanto. Con il volubile Sole Gemelli nella tua casa dei guadagni che quadra la strategica Pallade, sarà difficile incorporare tutte le opzioni che stai considerando. Il tuo piano diventa eccessivamente complesso quando ci sono troppe parti mobili. Con così tante opzioni da considerare, potresti trovare difficile discernere cosa sarà nel tuo migliore interesse. Un parere esterno potrebbe essere utile.

Crescita personale/spiritualità: Avrai un secondo vento stanotte quando la Luna Vergine si allinea con il jolly Urano nel tuo segno. Potrebbe essere necessario interrompere la tua solita routine. Invece di rilassarti, potresti essere eccitato

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti lamentarti della comunicazione a cui devi rispondere, dei luoghi in cui devi andare e delle persone che devi vedere, ma ti piace. Ti fa sentire parte integrante di ciò che sta accadendo. Assicurati di controllare un Ariete.

Amore/Amicizia: sarai ispirato a interpretare il pacificatore e assicurarti che tutti vadano d'accordo mentre il sole nel tuo segno si allinea con Eris e il guaritore ferito Chirone. Non starai a guardare mentre qualcuno è escluso dai piani di gruppo. È più probabile che ti unirai alla persona che sta guardando fuori piuttosto che uscire con quelli nel cerchio interno. Dimostrerai cosa significa essere un vero amico.

Carriera/Finanza: la voglia di toglierti qualcosa dal petto è palpabile quando il comunicatore Mercurio nel tuo segno si scontra con il guerriero Marte nella tua casa di comunicazione. Fortunatamente, avrai la presenza di spirito di sapere quando chiudere le labbra. Dovresti essere altrettanto giudizioso riguardo alla comunicazione scritta. Dovresti inviare un'e-mail infuocata nella cartella delle bozze per una revisione successiva. Quando lo rileggerai, vedrai che è intelligente attenuarlo.

Crescita personale/spiritualità: ti piace tenerti occupato. Essere pigri non fa per te. Fai scelte consapevoli su ciò a cui dedichi il tuo tempo. Ciò in cui investi la tua energia dice molto su quali sono le tue priorità.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna in transito nella tua casa di denaro e beni, sei ansioso di mettere in ordine le tue finanze e assicurarti di avere tutto ciò di cui hai bisogno. Ciò può includere affrontare problemi di carriera. Sii strategico su come ti avvicini a un Ariete nella tua cerchia professionale.

Amore/Amicizia: con il Sole Gemelli nella tua casa di isolamento, la tua atmosfera è piuttosto fredda. Chiunque voglia stare con te dovrà essere altrettanto discreto perché non sei dell'umore giusto per un dramma pazzesco. Tutto ciò che vuoi veramente è rilassarti. Uscire con una persona a bassa manutenzione potrebbe essere divertente. Anche se probabilmente preferiresti trascorrere un po' di tempo di qualità da solo. Non sentirti in colpa per aver bisogno di spazio.

Carriera/Finanza: il Gemini Sun che si allinea con il riformatore Eris e il guaritore ferito Chirone nel tuo settore professionale segnala che potresti essere in modalità di controllo dei danni. Non significa necessariamente che i guai siano in corso. Significa che potresti dover correggere gli errori e adottare misure per migliorare la tua reputazione. Decidere come relazionarsi al meglio con i poteri forti è una parte importante del processo. Non puoi inveire contro di loro e aspettarti comunque di ottenere il loro rispetto.

Crescita personale/spiritualità: ultimamente, la tua atmosfera spirituale è stata piuttosto intensa. Potrebbe essere necessario mettere in pausa le attività metafisiche e concedere il tempo di digerire le tue esperienze. C'è molto da disfare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: può sorgere frustrazione per aver raccolto la scheda per un appuntamento o un intrattenimento quando la luna nel tuo settore finanziario si scontra con i nodi. Non dovresti sempre aspettarti di pagare il conto. Lascia che gli altri (in particolare un Pesci) paghino a modo loro.

Amore/Amicizia: mentre il loquace Mercurio nel tuo settore sociale si scontra con Vesta, una discussione potrebbe rivelare che tu e un amico avete valori o punti di vista completamente diversi sul denaro. Approfondire la conversazione non porterà chiarezza. Finirai solo per essere più confuso sul motivo per cui pensano in quel modo. Poiché hai opinioni così diverse su contanti e beni, è saggio non prestare o prendere in prestito. Per evitare conflitti, concentrati su dove convergono i tuoi valori piuttosto che ossessionarti per le tue differenze.

Carriera/Finanza: potresti avere difficoltà a capire le questioni finanziarie mentre il Sole Gemelli fa quadrare la metodica Pallade nella tua casa di risorse condivise. Nonostante la tua accuratezza, ci sono dettagli cruciali che sei destinato a perdere quando hai a che fare con debiti, crediti, tasse e fondi che condividi con un'altra persona. Può essere doppiamente frustrante quando sei convinto di sapere cosa è cosa. Preparati a concedere a un'autorità.

Crescita personale/spiritualità: fare la stessa cosa non richiede molto pensiero o sforzo. Apprezzerai la facilità delle tue routine, ma non sarà molto eccitante. Stai attento ai modi per liberarti e provare qualcosa di nuovo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna nella tua dodicesima casa solitaria, avrai bisogno di tempo per te stesso per disfare le tue emozioni ed elaborare gli eventi della giornata. Probabilmente avrai bisogno di riposare dopo aver affrontato gli esigenti Acquari e gli imprevedibili Toro nella tua cerchia.

Amore/Amicizia: consentire a uno spazio relazionale di svolgersi organicamente. Con Marte in contrasto con l'eccessivo Giove nella tua zona di partnership, può essere allettante spingere le cose. Questo non è il momento di diventare passivo-aggressivo. A volte, è saggio semplicemente rilassarsi. I vergini single possono avere più opzioni del solito. Tuttavia, tutti i segnali indicano che per ora, è meglio essere calmi e vedere chi viene da te.

Carriera/Finanza: un incarico di routine potrebbe diventare più difficile di quanto dovrebbe essere poiché il sorvegliante Saturno nella tua zona di lavoro si scontra con Urano irregolare. Linee guida complesse o un improvviso cambiamento di direttiva potrebbero ostacolare il lavoro. Anche i problemi tecnologici potrebbero rallentarti. In una nota diversa, l'aerazione di opinioni personali su politica, religione o altre questioni di attualità può creare conflitti sul posto di lavoro. Ciò che ti sembra accettabile potrebbe dare fastidio agli altri. Con argomenti controversi, è meglio chiudere le labbra.

Crescita personale/spiritualità: per natura sei un perfezionista. Con Marte guidato che si scontra con Vesta focalizzato nel tuo segno, questo tratto può essere più un ostacolo che un aiuto. Non farti pressione per fare tutto bene.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: con la luna nella tua casa d'esilio che quadra i nodi, potresti sentirti troppo svuotato per elaborare idee complicate e schemi elaborati. Rimani con le tue solite routine e piani semplici. Se le cose si mettono male, chiedi indicazioni a un Pesci.

Amore/Amicizia: tendi ad attirare molta attenzione con Venere in cima al tuo tema. Un aspetto armonioso di Vesta nella tua esoterica dodicesima casa suggerisce che il tuo fascino potrebbe essere difficile da definire. La tua vibrazione è confortante in modo familiare e anche profondamente spirituale. Quindi, le persone che vengono trascinate nella tua orbita potrebbero non essere necessariamente in cerca di romanticismo. Potrebbe essere la tua energia di guarigione da cui sono attratti.

Carriera/Finanza: sei destinato a complicare eccessivamente le cose mentre il Sole in Gemelli si scontra con la metodica Pallas nella tua casa di lavoro. Non sarà sufficiente impegnarsi in un piano semplice ma efficace. Sarai costretto a fare di tutto. Lanciare tutto ciò che hai in un progetto significa che non rimarrà più nulla con cui stupire i tuoi colleghi in seguito. Restringi le tue opzioni a ciò che è più essenziale. Il completamento con successo di un compito può dipendere dalla tua capacità di mantenerlo semplice.

Crescita personale/spiritualità: i grandi concetti ti attirano con Mercurio nella tua zona educativa. Con un quadrato a Vesta, potresti metterti sopra la testa. Prenditi del tempo per digerire ciò che impari prima di cercare conoscenze più avanzate.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: quando la luna fa la sua visita mensile nella tua zona di amicizia, devi sentire che c'è un posto a cui appartieni. Un quadrato ai nodi suggerisce che potresti sentirti incompreso dai tuoi compagni più stretti. Non preoccuparti. Un Pesci ti prenderà.

Amore/Amicizia: si dice che ti interessi solo al sesso. Tuttavia, non è probabile che sia così poiché il mutevole Gemelli Sole e l'asessuale Pallade si scontrano nelle tue zone di intimità e romanticismo. A volte, ci vuole più della semplice chimica fisica per eccitarti. Hai anche bisogno di compatibilità intellettuale. Se non lo provi con la persona con cui stai, rimarrai a desiderare. Quando la tua attenzione si allontana, non sarà perché hai trovato qualcuno che è più attraente. Sarà perché hai trovato qualcuno più intelligente.

Carriera/Finanza: ci sono troppe cose da capire con le finanze mentre Mercurio nella tua casa di risorse condivise si scontra con Vesta focalizzata. Potresti passare ore a studiare i dettagli di conti, fatture e documenti finanziari. In questo scenario, più informazioni devi prendere in considerazione, più le cose diventano complesse. Se il tempo è dalla tua parte, rimanda queste attività per un giorno o due.

Crescita personale/spiritualità: non avrai paura di distinguerti come persona intelligente nella tua cerchia sociale poiché Venere nella tua zona di istruzione superiore si allinea con Vesta. Sarai piuttosto generoso nel condividere ciò che sai.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: il riconoscimento che cerchi potrebbe essere difficile da ottenere. Con la Luna in Vergine che attraversa la parte superiore del tuo tema, vuoi che la tua intelligenza sia riconosciuta. Gemelli e Sagittario hanno maggiori probabilità di sfidarti che di applaudirti, ma un Pesci riconoscerà il tuo genio.

Amore/Amicizia: i tuoi sforzi per decorare, organizzare la casa e occuparti dei piani familiari possono incontrare resistenza quando il Sole Gemelli si scontra con la metodica Pallade nel tuo regno domestico. Il tuo partner o un membro della famiglia potrebbe non essere d'accordo con i tuoi piani. Se vivi da solo, potresti incontrare una persona o una situazione che mette in crisi i tuoi piani. Se non riesci a farlo funzionare, non significa che sia annullabile. Domani è un altro giorno.

Carriera/Finanza: L'asteroide Vesta nel tuo settore professionale segnala la tua dedizione alla tua carriera. Tuttavia, potresti avere problemi a trasmettere il tuo impegno agli altri quando Vesta e il comunicatore Mercurio si scontrano. O sei un po' troppo prolisso nello spiegare le tue intenzioni, o sei vago e vago. Fai attenzione a non sembrare traballante. Per ora, meno dici cosa farai, meglio è. Rimanda la stesura dei tuoi piani fino a quando non avrai più chiarezza.

Crescita personale/spiritualità: non puoi sempre ricorrere a fare le cose nel solito modo. È il messaggio consegnato da una collisione luna/nodi. Capire le cose richiederà che tu presti molta attenzione ai dettagli.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: porti molto cuore a importanti preoccupazioni personali. Sarai appassionato di correggere gli errori nella tua vita e riportare le cose in carreggiata. Alcune questioni non sarai in grado di correggere da solo. Chiedi assistenza a un Ariete.

Amore/Amicizia: il sesso e le finanze possono essere argomenti delicati da affrontare nelle migliori circostanze. Possono essere un potenziale campo minato mentre il chiacchierone Mercurio si scontra con l'ardente Marte nel regno che governa l'intimità e il denaro degli altri. A meno che tu non abbia a che fare con una preoccupazione urgente, faresti meglio a tenere per te i tuoi pensieri su queste questioni. La curiosità ha ucciso il gatto e tutto il resto.

Carriera/Finanza: non c'è molto che possa impedirti di fare le cose mentre il Sole Gemelli transita nella tua sesta casa produttiva. Con il sole che aspetta Eris scontenta e il guaritore ferito Chirone, troverai un modo per affrontare un problema che minaccia di rallentare i tuoi progressi. Potrebbe essere più un problema personale che qualcosa che sta accadendo nel tuo ambiente di lavoro. Ad esempio, un problema domestico o familiare irrisolto potrebbe essere fonte di distrazione. Affrontalo in modo da poter tornare al lavoro.

Crescita personale/spiritualità: non conviene avere fretta di trovare risposte alle domande più grandi della vita. Lo spirito tende a rispondere a modo suo e con i suoi tempi. A volte, devi riposare nel mistero e vedere cosa si svela.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: non puoi andare d'accordo con alcuni individui (Toro e Acquario, per esempio) e non puoi andare d'accordo senza di loro. Con la luna in transito nella tua casa di interazioni uno contro uno, desidererai la vicinanza. Trova un modo per farlo funzionare.

Amore/Amicizia: il mantenimento della relazione può diventare costoso, soprattutto se senti il ​​bisogno di fare colpo. Con Marte guidato nel tuo settore di partnership in contrasto con il generoso Giove nella tua zona di denaro, potresti essere confuso su quanto investimento dovresti fare. Giocare a spendere soldi potrebbe catturare l'attenzione di qualcuno, ma non ti farà guadagnare lealtà o amore. I problemi seguiranno se lo trasformi in una situazione di scontro.

Carriera/Finanza: sarai sfidato a mettere in atto piani lungimiranti mentre il rigido Saturno nel tuo segno fa quadrare il tuo sovrano, il rivoluzionario Urano. La revisione delle strutture e l'implementazione di qualcosa di nuovo richiederanno di lavorare all'interno del sistema. Soddisfare lo status quo e allo stesso tempo lavorare per il cambiamento sarà una danza delicata. Potresti sentirti in conflitto su ciò che puoi fare e fino a che punto dovresti andare. È troppo tardi per insicurezza. Il treno ha già lasciato la stazione. Rimani concentrato su ciò che ti aspetta.

Crescita personale/spiritualità: invece di fare ciò che vogliono i tuoi amici, potrebbe essere eccitante fare le tue cose. Perseguire i tuoi interessi ti farà bene mentre la giocosa Luna Leone e il Nodo Nord si allineano.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: con la luna nella tua zona di connessione uno contro uno, hai bisogno di persone. Anche se con un quadrato ai nodi, potresti temere di non capirti. Raggiungere Gemelli, Vergine e Sagittario sarà impegnativo. Resta con il simpatico Pesci.

Amore/Amicizia: potresti avere problemi a connetterti con i tuoi cari poiché il volubile Sole Gemelli nel tuo regno domestico quadra l'asteroide Pallade nel tuo segno. Il tuo desiderio di distinguerti come individuo unicamente creativo potrebbe scontrarsi con il desiderio degli altri di un rapporto reciproco. La comunicazione può essere tesa, specialmente quando la tua famiglia o la tua tribù prescelta non arrivano da dove vieni. Potrebbero capirti più di quanto pensi, anche se potrebbero non offrire la conferma che cerchi. Sii il cofirmatario di te stesso.

Carriera/Finanza: farai il tuo pensiero più innovativo stasera tardi, quando la produttiva Luna Vergine si allineerà con l'inventivo Urano nel tuo regno mentale. In quel momento ti sentirai ispirato a fare un brainstorming di un'idea creativa. Fai ricerche su Internet o gestisci le tue idee da un nottambulo che la pensa come te. Assicurati di annotare alcune note. Domani puoi rivederli e determinare se è qualcosa che merita di essere ulteriormente esplorato.

Crescita personale/spiritualità: in questi giorni, ti occupi di sfidare gli stereotipi. Non vuoi essere incasellato dalle etichette né sotto pressione per essere all'altezza degli standard di nessuno. Vuoi solo essere unicamente te stesso. Vai avanti e festeggia te stesso.