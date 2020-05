Oroscopo di oggi 18 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 18 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 18 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: un sacco di autoesame si verifica quando la luna è nel tuo segno. È utile vedere tutti i lati, ma se hai intenzione di ossessionarti, concentrati sul positivo. Chiedi consiglio a un saggio Gemelli su come trovare armonia con i tratti meno desiderabili.

Amore / Amicizia: esprimere le tue emozioni ad un amico o al tuo partner può essere terapeutico poiché la luna nel tuo segno si allinea con il chiacchierone Mercurio. Le tue paure hanno meno potere su di te quando le condividi con qualcuno di cui ti fidi. Il tuo coraggio all'apertura può ispirare il tuo ascoltatore a essere altrettanto disponibile. Forse la loro rivelazione risponderà alle tue domande ardenti? Se viene condiviso qualcosa di riservato, tienilo per te. Ciò che viene detto tra di voi rimane tra di voi.

Carriera / Finanza: Mercurio in Gemelli e il tuo regno mentale lo rendono un momento eccellente per dedicare la tua attenzione a progetti che coinvolgono la scrittura, il parlare in pubblico o la condivisione di informazioni. Il mercurio è forte nel segno dei Gemelli, dando alle tue parole la chiarezza e l'arguzia che possono rendere il tuo pubblico interessato a ciò che hai da dire. Le tue elevate capacità di concentrazione si presteranno bene allo studio e alla ricerca.

Crescita personale / spiritualità: con Giove, il sovrano della tua casa di coscienza superiore, nella tua zona di carriera, la realizzazione arriva attraverso il perseguimento di una professione che fornisce un senso di scopo che va oltre l'acclamazione e il guadagno materiale. Sei sulla strada giusta?

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con l'oscurità della luna che influenza le tue emozioni, potresti sentire il bisogno di riposo, rifornimento e guarigione. Un timeout può fornire la chiarezza necessaria per prendere decisioni su una questione urgente. Anche ricevere assistenza da un Gemelli può essere utile.

Amore / Amicizia: con Mercurio, sovrano della tua zona sentimentale e Venere nella tua casa dei soldi, non ti dispiacerà fare un investimento finanziario nella tua vita amorosa. Potrebbe significare spendere un po 'di più su capelli, trucco e guardaroba in modo da poter mettere in mostra il tuo viso migliore. O forse uscirai con un appuntamento sontuoso? Ad ogni modo, è un buon uso dei tuoi soldi se contribuisce alla tua felicità, quindi non sentirti in colpa per la purga.

Carriera / Finanza: con la Luna Ariete nella tua mistica dodicesima casa che aspira a commerciante di ruote Mercurio nella tua casa dei guadagni, la tua intuizione potrebbe dirti qualcosa che devi sapere su una questione finanziaria. Essere in allerta per un improvviso scoppio di intuizione che ti aiuta a prendere una decisione. È probabile che tu abbia già i fatti e le cifre in chiaro. Tutto ciò che serve è quella scintilla interiore che segnala che è il momento di fare la tua mossa.

Crescita personale / spiritualità: quando trovi una convinzione che ti parla, puoi diventare fanatico, in particolare con Giove entusiasta e Plutone ossessivo nella tua casa di coscienza superiore. Non lasciarti accecare da punti di vista alternativi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: tornare indietro dal ritmo tipicamente frenetico della tua vita può essere incredibilmente gratificante anche se sei solo in grado di fare piccoli timeout. Se hai bisogno di lezioni per rilassarti, rivolgiti a un placido Toro. Il toro sa come rilassarsi con stile!

Amore / Amicizia: con la Luna Ariete in uscita nella tua zona di amicizia che contatta Mercurio chiacchierone nel tuo segno, avrai molto da dire quando avrai una conversazione con un amico. Sarai anche un buon ascoltatore e una saggia guida per qualcuno che sta attraversando un periodo difficile. Se non altro, le tue battute spiritose e le storie affascinanti li distrarranno dai loro problemi. Non c'è niente di più divertente che vivere in modo vicario attraverso le tue imprese!

Carriera / Finanza: sei super ambizioso con Marte guidato che attraversa la tua casa di carriera. I tuoi obiettivi potrebbero sembrare vaghi agli altri. Quindi, è difficile per le persone capire cosa stai cercando. Non hai bisogno di spiegarti a nessuno. Ciò che conta è sapere cosa stai cercando e perché. È ciò che ti motiverà ad alzarti la mattina e a dare il meglio di te.

Crescita personale / spiritualità: con Saturno maturo nella tua casa di coscienza superiore, stai diventando più serio nel cercare la conoscenza che dia significato alla tua vita e ti aiuti a capire il tuo scopo. È un momento eccellente per gli studi spirituali o accademici perché possiedi la perseveranza necessaria per vederlo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: l' insicurezza può essere un fattore motivante quando ti chiede di metterti in gioco e correre rischi. Tuttavia, non è saggio recitare da un luogo di paura. Una conversazione con un audace Ariete può aiutarti ad accedere al tuo coraggio e ad agire da un luogo di forza.

Amore / Amicizia: con il carattere jolly Urano nella tua casa dell'amicizia, non sai mai cosa aspettarti dalla tua squadra. Certamente mantengono la vita eccitante. Sei molto più aperto a tipi di persone non convenzionali di quanto non fossi prima. Forse è perché ti ispirano a far volare la tua strana bandiera? Può essere incredibilmente liberatorio essere intorno a persone di mentalità aperta che ti danno spazio per essere te stesso.

Carriera / Finanza: anche se brami il riconoscimento, non vorrai condividere le tue idee. La luna nell'Ariete intraprendente e la tua zona di carriera ti mette al centro. Mentre contatta il pensatore Mercurio nel tuo dodicesimo nascosto, potresti dover rivelare ciò che sai per mantenere l'attenzione del tuo pubblico. Non hai bisogno di regalare qualcosa che non sei pronto a rivelare. Tuttavia, potrebbe essere nel tuo interesse offrire un'anteprima delle prossime attrazioni.

Crescita personale / spiritualità: la pace e la comprensione che cerchi potrebbero essere in contrasto con il modo aggressivo in cui a volte riesci a raggiungerlo. Invia la disconnessione tra le tue intenzioni e le tue azioni.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: poiché ti rendi conto dell'importanza delle tue relazioni, ti impegnerai di più per farle funzionare. Un recente scontro con qualcuno (forse un Acquario) potrebbe renderti riluttante a sostenerlo. Lascia il passato nel passato e ricomincia da capo.

Amore / Amicizia: Venere diventa retrograda in Gemelli socievoli e la tua zona di amicizia potrebbe portare il rinnovamento di un'amicizia abbandonata. Fino al 25 giugno, sarai ispirato a dare uno sguardo più approfondito alla tua vita sociale e alle tue connessioni più importanti. Poiché Venere preferisce lasciare che le cose le arrivino piuttosto che fare uno sforzo, c'è il pericolo che tu possa dare per scontate alcune amicizie. È più importante che mai interessarti alla vita dei tuoi amici e far loro sapere che sono amati.

Carriera / Finanza: Marte guidato che entra in Pesci e la tua casa di risorse condivise indica che sarai piuttosto assertivo quando fai richieste di partner (innamorati o di affari) e istituzioni finanziarie. Fino al 27 giugno, l'atteggiamento di "ciò che è tuo è mio" ti costringerà a cercare ciò che pensi di meritare. Non tutti si limiteranno a cedere e soddisfare le vostre esigenze. Quindi, ci potrebbero essere acque mosse davanti.

Crescita personale / spiritualità: anche se le persone pensano molto bene di te, potresti soffrire di una sindrome da "so tutto io" mentre il sole si scontra con Chirone ferito. È naturale avere dubbi, ma non lasciarti minare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: le tue emozioni sono super intense sotto il buio della luna. Approfondisci ciò che senti piuttosto che allontanarti. Potresti trovare informazioni preziose che possono aiutarti a prendere una decisione importante. Parla con un Gemelli intelligente di cui ti fidi.

Amore / Amicizia: con pesi massimi come Marte, Giove e Plutone che influenzano la tua vita amorosa, sei sicuro, entusiasta e persistente nella ricerca dell'amore. Tanto sforzo può essere estenuante per te e schiacciante per il tuo partner o la persona su cui stai cercando di conquistare. È fondamentale sapere quando fare un passo indietro e lasciare spazio allo svolgimento delle cose. Una pentola guardata non bolle mai. Perché non rivolgere la tua attenzione altrove oggi e riposare il romanticismo?

Carriera / Finanza: mentre l'intraprendente Luna d'Ariete contatta il Mercurio esperto nella tua zona di lavoro, potresti avere alcune affascinanti intuizioni sulla tua carriera. Perché non parlarne con il tuo capo o un collega. Il loro feedback potrebbe essere prezioso. Potrebbe dirti qualcosa che devi sapere su un incarico a cui stai lavorando. Oppure potrebbe aiutarti a pianificare la tua prossima grande mossa. Gestisci le tue connessioni e ottieni le informazioni di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: il tuo viaggio spirituale ti ha portato in luoghi in cui non ti aspettavi di andare. Mantenere il corso di fronte alle sorprese aiuta a sviluppare la forza. Ciò che hai imparato informerà le tue scelte di carriera nelle prossime settimane.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: l'intensità potrebbe essere aumentata nella tua vita amorosa. Sarai in grado di sopportare il caldo? Se questo è ciò che hai chiesto, sarebbe meglio essere pronti ad accogliere i nuovi sviluppi. Qualcuno (forse un Toro) potrebbe fare affidamento su di te per mantenere la rotta.

Amore / Amicizia: aprire il tuo cuore a qualcuno innesca ogni sorta di vulnerabilità. Sia che tu abbia una relazione a lungo termine o che tu stia conoscendo qualcuno di nuovo, può essere allettante nascondere le tue vere emozioni dietro un'atmosfera giocosa. Non lasciare che l'ultimo quarto di luna nella tua quinta casa ti distragga dal prendere sul serio i tuoi sentimenti e dare a una questione romantica la gravità che merita. Devi diventare adulto e affrontare i problemi nel modo giusto.

Carriera / Finanza: nessuno piace sapere tutto. Con l'ottimo Mercurio che quadrerà Cerere nella tua zona di lavoro, potresti pensare di occuparti dei colleghi dando consigli non richiesti. Tuttavia, alcuni potrebbero vederlo come ingerenza. È una buona giornata per rimanere nella tua corsia.

Crescita personale / spiritualità: da dicembre vivi più del solito, grazie all'ampio Giove che risiede nel tuo regno domestico. Con Giove retrogrado fino a metà settembre, puoi interiorizzare il processo di crescita curando le relazioni familiari e lavorando per ottenere una migliore comprensione degli elementi che contribuiscono al benessere condiviso. La tua felicità aumenterà quando la gioia fluirà dall'interno verso l'esterno.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: Navigare su come ottenere spazio personale e presentarsi agli altri può essere complicato, ma non è impossibile. Godere di "me time" senza distrazione può significare innanzitutto mantenere una promessa a qualcuno. Un Toro potrebbe dipendere da te da seguire.

Amore / amicizia: con l'ultimo quarto di luna nella tua accogliente quarta casa, si è tentati di nascondersi a casa e fare le proprie cose. Tuttavia, se hai preso un impegno per il tuo interesse amoroso o un amico, devi seguire. Con il sole nel Toro nella tua zona di partnership, le azioni che intraprendi nelle relazioni sono più importanti che mai. Determineranno come fioriranno le tue connessioni più vicine nell'anno a venire, quindi fai la cosa giusta!

Carriera / Finanza: con l'ampio Giove nel tuo regno mentale, hai assorbito molte nuove informazioni e condiviso liberamente le tue idee. Oggi, Giove diventa retrogrado, dandoti la possibilità di ottenere una prospettiva molto più ampia di ciò che sai. Fino a metà settembre, puoi anche approfondire i progetti relativi all'istruzione e alla comunicazione che sono già in corso. Non si tratta di acquisire più fatti e cifre, ma di dimostrare di comprendere appieno ciò di cui si sta imparando e parlando. Pensa alla qualità, non alla quantità.

Crescita personale / spiritualità: la luna che contatta Eris nella tua casa della salute ti eccita per il benessere. Perché non cogliere l'attimo e riavviare la dieta e l'esercizio fisico?

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: ti aspetta una giornata produttiva a condizione che la tua mente non ti porti in una tana di coniglio. Puoi esplorare le tue strane teorie una volta terminato il tuo lavoro. Un Ariete con la lunghezza d'onda su cui ti trovi potrebbe trovarti a essere una figura intrigante con cui parlare.

Amore / Amicizia: la luna nell'acquario libero pensiero che si allinea con Eris nella tua zona sentimentale potrebbe ispirare una conversazione animata. È l'occasione perfetta per condividere le tue idee non convenzionali sull'amore. Potresti scoprire che tu e il tuo ascoltatore siete più sincronizzati di quanto pensiate. Se non lo sei, ti libera di passare a qualcuno che ti prende.

Carriera / Finanza: con il generoso Giove che attraversa la tua zona finanziaria, la tua capacità di guadagno (e spesa) è probabilmente aumentata. A metà settembre, Giove in retrogrado ti incoraggia a contemplare il modo migliore per sfruttare la tua fortuna. Contare le tue benedizioni non significa solo essere grati. Significa anche mostrare rispetto per ciò che hai ricevuto. Paga i debiti e metti i soldi sul tuo conto di risparmio. Se vuoi far fluire la fortuna, sii un donatore, non un accaparratore.

Crescita personale / spiritualità: ci sono persone che parlano e ci sono persone che fanno. Con la comunicazione dell'ultimo quarto sulla luna, sei in pericolo di vendere un'idea, ma non di consegnare. Se tieni il naso sulla mola e segui ciò che fai, parlerà da solo. Rimanere concentrato.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la vita è breve e i momenti felici sono fugaci. Quindi, non dovresti negarti un'opportunità di piacere. Perché non lasciare che un Toro divertente ti mostri come divertirti? Rilassati, capra. Lavori duro, quindi sappi di esserti guadagnato questo.

Amore / amicizia: va bene per te rilassarti e divertirti. Con l'ultimo quarto di luna nella tua casa di soldi e valori, potresti sentire che devi giustificare una spesa prima di concederti il ​​permesso di provarla. Se stai spendendo i tuoi soldi, sei libero di fare quello che ti pare. Non lasciare che sia un ostacolo a divertirti con qualcuno a cui tieni.

Carriera / Finanza: se sei un mattiniero, potresti ritrovarti nella zona con un progetto a cui stai lavorando. L'ispirazione e la creatività possono essere alte nelle prime ore del mattino. Anche con un inizio in ritardo, puoi comunque essere produttivo. L'allineamento del nodo Luna / Nord lo rende un buon giorno per provare a sviluppare nuove abilità.

Crescita personale / spiritualità: il tuo ottimismo è aumentato con Giove di buon auspicio nel tuo segno. Negli ultimi mesi, ti ha ispirato a fare grandi cose. Oggi, Giove diventa retrogrado, rivolgendo la tua attenzione al funzionamento interno della crescita personale. Contempla i molti modi in cui hai ampliato i tuoi orizzonti e imposta i tuoi obiettivi su nuovi obiettivi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sotto i raggi della luna scura, sei abbastanza introspettivo. Perché non trovare qualcuno con cui condividere i tuoi pensieri invece di imbottigliarli? Un Gemelli sarà un buon ascoltatore e può offrire un feedback approfondito sulle tue preoccupazioni.

Amore / Amicizia: pensieri paurosi potrebbero indurre una conversazione sincera. Mentre la coraggiosa Luna d'Ariete si separa da Chirone ferito e presenta aspetti espressivi di Mercurio, potresti essere ispirato a condividere ciò che hai in mente. Non devi diventare tutto serio e pesante. È più probabile che la tua discussione proceda più agevolmente se puoi adottare un approccio spensierato o umoristico. Se sei l'ascoltatore, sii gentile quando l'altra persona esprime le proprie paure e riserve. Sei in un territorio sensibile.

Carriera / Finanza: se ti senti bloccato nella tua carriera, non è la paura di fallire che ti impedisce di essere più ambizioso. È una paura del successo. Con Plutone, il sovrano della tua zona di carriera nella tua dodicesima casa nascosta, potresti temere il tuo potere. Non puoi nascondere la tua luce indefinitamente. Prima o poi, devi iniziare a correre rischi e darti la possibilità di brillare. Non c'è tempo come il presente di uscire.

Crescita personale / spiritualità: l' asteroide Giunone nella tua casa di coscienza superiore rivela la tua devozione assoluta per qualunque percorso tu stia seguendo. Fai attenzione a non confondere l'amore per gli insegnamenti con l'amore per l'insegnante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento con la Luna dell'Acquario nella tua dodicesima casa acquosa. Immergiti nella metafisica o nella spiritualità. Ad un certo punto, potresti dover cercare aria e chiedere a qualcuno di aiutarti a elaborare la tua esperienza. Verifica con un mistico amico Scorpione che parla la tua lingua.

Amore / amicizia: con Giove gioviale che attraversa la tua zona di amicizia, la tua vita sociale è più promettente di quanto non sia stata negli anni. Negli ultimi mesi, probabilmente hai incontrato un sacco di nuove persone; tuttavia, non tutti sono destinati a svolgere ruoli significativi nella tua vita. Fino a metà settembre, puoi decidere quali amicizie e connessioni di gruppo hanno il maggior valore per te. Gli individui con i quali senti una connessione spirituale o intellettuale hanno maggiori probabilità di svolgere un ruolo nel tuo quadro a lungo termine.

Carriera / Finanza: quando la luna contatta il jolly Eris nella tua zona finanziaria, la tua intuizione potrebbe dirti ciò che devi sapere su una questione finanziaria delicata. Il tuo modo di gestire la situazione potrebbe essere dirompente per gli altri, quindi è meglio mantenere i tuoi progetti per te.

Crescita personale / spiritualità: sono le energie e le emozioni che ti attraggono, non le idee verificabili, grazie all'ultimo quarto di luna nella tua mistica dodicesima casa. È bello perderti nell'astrazione, ma se vuoi spiegare la tua esperienza agli altri, dovrai usare le tue parole.