Oroscopo di oggi 19 febbraio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 19 febbraio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 19 febbraio 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Stringi i denti e fallo, Ariete. Porta a termine i progetti e togliti di mezzo le cianfrusaglie che ti restano. Oggi ci sono energie stabili che porteranno una ventata di aria fresca in ogni situazione. Fai un passo indietro dai venti vorticosi e osserva il tuo io interiore. Renditi conto di come le tue azioni ed emozioni influenzano gli altri e pensa di adattare le tue abitudini di conseguenza.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

La luna in Scorpione e la tua casa della connessione uno a uno suggeriscono che la compagnia di qualità è una priorità, non un'opzione. Trascorrere del tempo con una persona sulla tua lunghezza d'onda emotiva può essere profondamente confortante. Poiché la luna si oppone al jolly Urano nel tuo segno, l'imprevedibilità da parte tua potrebbe sconvolgere l'equilibrio tra te e un partner, un collega stretto o un amico. C'è qualcosa che devi toglierti dal petto? Con l'espressivo Mercurio in contrasto con l'irritata Eris, una conversazione può scatenare un risentimento nascosto. Se hai un reclamo legittimo, esprimilo con rispetto e attenzione. Tuttavia, potrebbe non valere la pena di fare storie per una questione insignificante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con la luna in Scorpione spinto e la tua casa del lavoro per tutto il giorno, sarai determinato a prenderti cura degli affari. Con questa atmosfera produttiva in gioco, la soddisfazione emotiva deriva da un lavoro ben fatto. Tutto procede liscio finché la luna non si oppone all'irregolare Urano nella tua casa dell'auto-annullamento e mette i bastoni tra le ruote. Riesci a riorganizzarti senza aggiungere caos? Con il tuo governatore, Mercurio, nel tuo settore professionale, in contrasto con la schietta Eris, un'osservazione sconsiderata potrebbe smuovere le cose. Non ogni pensiero che ti passa per la testa deve essere condiviso con gli altri, in particolare se è probabile che faccia arrabbiare qualcuno. Alcune lamentele è meglio tenerle per sé.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Con la luna in Scorpione e la tua casa dell'autoespressione per tutto il giorno, condividerai liberamente le tue emozioni. Potresti persino rivelare sentimenti che normalmente terresti per te. Poiché la luna si oppone a Urano nella tua casa della comunità, qualcuno potrebbe sorprendersi nello scoprire che ti senti come ti senti. Dovrai stare attento a dove e quando condividere ciò che hai in mente con l'espressivo Mercurio in contrasto con il reattivo Eris nel tuo settore pubblico. Considera come ciò che dici può avere un impatto sulle persone che ti circondano. La scelta sbagliata delle parole può creare scompiglio e potrebbe metterti in una luce discutibile. In caso di dubbio, chiudi la bocca.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Con la luna in Scorpione protettivo e il tuo regno domestico per tutto il giorno, casa e questioni familiari saranno nella tua mente. La realizzazione emotiva verrà dal trascorrere del tempo di qualità con i propri cari e dal prendersi cura della propria vita privata. Va tutto bene finché la luna non si oppone al volatile Urano e scuote la tua tranquillità. Per alcuni Leoni, uno sviluppo inaspettato nella loro carriera potrebbe essere la causa. Con l'astuto Mercurio nella tua zona di risorse condivise in contrasto con Eris che trova difetti, una discrepanza relativa a debiti, prestiti, alimenti o eredità potrebbe causare un'interruzione. Controlla di avere i fatti e le cifre in ordine prima di fare storie. Potrebbe essere un problema minore che si risolve facilmente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

C'è un velo conservativo sulle tue emozioni, Vergine. Potrebbero sorgere problemi del passato e irritarti. Vai avanti e in alto per natura, andando avanti senza pensare alle conseguenze. Oggi potresti essere un po' più sobrio del solito. Guarda cosa ha funzionato in passato in termini di mantenimento delle tue emozioni infuocate. Cerca di non risentirti del passato, ma impara da esso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Soldi e beni saranno nella tua mente con la luna nel tenace Scorpione e la tua casa dei beni per tutto il giorno. La soddisfazione emotiva verrà dal mettere in ordine gli affari materiali. Mentre la luna si oppone all'incostante Urano, potresti scoprire di non essere tu quello che ha tutte le carte in mano. Qualcuno potrebbe inaspettatamente interrompere i tuoi piani. Con l'espressivo Mercurio e la reattiva Eris in contrasto, potresti essere un po' maleducato. L'atmosfera può essere nervosa, in particolare tra te e un partner romantico o un alleato importante. Non puoi permetterti di alienare una persona che ha una mano nei tuoi affari. Quando affronti un reclamo, dovrai essere consapevole di ciò che dici.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

Con la luna nel tuo segno per tutto il giorno, le tue emozioni sono vicine alla superficie. La buona notizia è che sei ben in sintonia con i tuoi sentimenti e bisogni. La notizia non così buona è che sei eccessivamente sensibile e potresti prendere a cuore cose che non hanno nulla a che fare con te. Con il messaggero Mercurio in contrasto con l'agitatrice Eris nella tua casa del lavoro, potresti essere tentato di esprimere la tua insoddisfazione per qualcosa che sta accadendo attualmente nel tuo posto di lavoro. È vero che la ruota che cigola ottiene il grasso. Tuttavia, non è saggio fare storie per ogni piccola cosa. Tutti i segnali indicano che probabilmente stai facendo un gran parlare di una questione di poco conto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

Con la luna nel segreto Scorpione e la tua casa dell'autodistruzione, sarai all'oscuro dei tuoi sentimenti. È bello perché potresti aver bisogno di una pausa dai sentimenti confusi e dal dramma emotivo. Riuscirai a mantenere un basso profilo finché la luna non si opporrà al perturbatore Urano. Uno sviluppo inaspettato potrebbe costringerti ad affrontare come ti senti. Con l'imbroglione Mercurio e la piantagrane Eris in disaccordo, potresti essere incline a mescolare le carte in tavola. Dire qualcosa di provocatorio potrebbe soddisfare il tuo umore malizioso. Tuttavia, potresti presto pentirtene. A nessuno piace essere provocato. Perché irritare qualcuno per il gusto di farlo? Capovolgi la sceneggiatura sul comportamento crudele e fai del tuo meglio per essere gentile.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Con la luna nell'emotivo Scorpione e nella tua casa della comunità, non vorrai andare da solo. Il cameratismo riempirà il tuo serbatoio emotivo, quindi sarai attratto da persone e luoghi in cui ti senti a casa. Poiché la luna si oppone a Urano nella tua casa dell'autoespressione, potrebbe non essere così facile andare d'accordo. Di solito sei sensibile ai sentimenti degli altri. Tuttavia, con il messaggero Mercurio nella tua zona di comunicazione in contrasto con l'agitatore Eris, potresti dire qualcosa che un compagno trova doloroso o alludere a qualcosa di cui non si dovrebbe parlare. Un pensiero controverso o scortese è meglio tenerlo per te. Frena l'impulso di agitare le cose.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Con la luna nell'ambizioso Scorpione e il tuo settore pubblico per tutto il giorno, sarai sensibile a come vieni percepito. Potresti essere riluttante ad ammettere che una parte di te desidera ardentemente l'approvazione o il riconoscimento di un genitore, un capo o una figura influente. Può essere difficile proiettare l'immagine giusta mentre la luna si oppone al volatile Urano. Uno sviluppo inaspettato nella tua vita personale potrebbe scuoterti. Con l'impertinente Mercurio e la reattiva Eris in disaccordo, è fin troppo facile rispondere nel modo sbagliato. Fare affermazioni oltraggiose è in linea con il tuo marchio, ma cerca di non essere offensivo o crudele. Se non stai attento, le tue parole potrebbero tornare a perseguitarti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Non ti accontenterai di fare sempre le stesse cose. Con la luna in Scorpione determinato e la tua zona di esplorazione, sarai dell'umore giusto per fare qualcosa di diverso. Un piano avventuroso potrebbe incontrare un ostacolo quando la luna si oppone all'incostante Urano. Il diavolo è nei dettagli, Pesci. Assicurati di coprire tutte le tue basi. Il metodico Mercurio nel tuo settore finanziario in contrasto con l'insoddisfatta Eris suggerisce che i soldi potrebbero essere un problema. L'abbondanza non riguarda solo quanti soldi hai in banca. È anche uno stato mentale. Sei abbastanza intelligente da trovare un modo per fare ciò che vuoi fare. Ciò a cui dai la tua attenzione cresce.