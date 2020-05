Oroscopo di oggi 19 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 19 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 19 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: un sacco di autoesame si verifica quando la luna è nel tuo segno. È utile vedere tutti i lati, ma se hai intenzione di ossessionarti, concentrati sul positivo. Chiedi consiglio a un saggio Gemelli su come trovare armonia con i tratti meno desiderabili.

Amore / Amicizia: esprimere le tue emozioni ad un amico o al tuo partner può essere terapeutico poiché la luna nel tuo segno si allinea con il chiacchierone Mercurio. Le tue paure hanno meno potere su di te quando le condividi con qualcuno di cui ti fidi. Il tuo coraggio all'apertura può ispirare il tuo ascoltatore a essere altrettanto disponibile. Forse la loro rivelazione risponderà alle tue domande ardenti? Se viene condiviso qualcosa di riservato, tienilo per te. Ciò che viene detto tra di voi rimane tra di voi.

Carriera / Finanza: Mercurio in Gemelli e il tuo regno mentale lo rendono un momento eccellente per dedicare la tua attenzione a progetti che coinvolgono la scrittura, il parlare in pubblico o la condivisione di informazioni. Il mercurio è forte nel segno dei Gemelli, dando alle tue parole la chiarezza e l'arguzia che possono rendere il tuo pubblico interessato a ciò che hai da dire. Le tue elevate capacità di concentrazione si presteranno bene allo studio e alla ricerca.

Crescita personale / spiritualità: con Giove, il sovrano della tua casa di coscienza superiore, nella tua zona di carriera, la realizzazione arriva attraverso il perseguimento di una professione che fornisce un senso di scopo che va oltre l'acclamazione e il guadagno materiale. Sei sulla strada giusta?

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le emozioni grezze possono richiedere di essere calmate. Fai solo attenzione che il rimedio non aggravi il problema. La luce emessa da un Ariete potrebbe sembrare curativa. Un esame più attento potrebbe rivelare che sei la falena e sono la fiamma. Fai attenzione a chi ti rivolgi per il massimo comfort.

Amore / Amicizia: mentre la Luna dell'Ariete si allinea al nodo sud, bramerai il conforto emotivo o sessuale che ti è familiare. Potrebbe sembrare una panacea per i tuoi problemi. Non c'è vergogna nel bisogno di amore o sostegno; tuttavia, potresti sentirti meglio con te stesso se attraversi una mini crisi senza cercare una stampella. Sei più forte di quanto pensi, toro. Hai questo!

Carriera / Finanza: con Venere indulgente che aspira il guaritore ferito Chirone, una piccola terapia al dettaglio potrebbe essere la cura per tutto ciò che ti affligge. Adori i tuoi piccoli lussi. Regalati un regalo speciale per sollevare il morale. Se sei frugale, perché non regalarti un mani / pedi a casa? Potrebbe non risolvere le tue difficoltà, ma fare qualcosa che ti fa sentire bene con te stesso ti dà la spinta di cui hai bisogno per affrontare i problemi.

Crescita personale / spiritualità: la rabbia repressa ribolle quando le credenze care non riescono a mantenere ciò che hanno promesso. Che si tratti di religione, politica o altra ideologia in cui hai investito, potresti sentirti in cortocircuito. Possiedi le tue emozioni e non aver paura di porre domande.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: se la tua connessione è romantica, professionale o platonica, le relazioni possono essere molto complicate. Con un Capricorno, in particolare, non puoi vivere con loro e non puoi vivere senza di loro. È nel tuo interesse andare d'accordo.

Amore / Amicizia: con il Sole del Toro nella tua dodicesima casa solitaria in contrasto con il nodo sud nella tua zona di associazione, prenderai la strada della minor resistenza quando affronti i problemi di relazione. Questo è un momento in cui dovresti assumerti più responsabilità, non meno. Lo stesso vale per l'amicizia. Non puoi lasciare all'altra parte la gestione delle cose. Devi intensificare e dimostrare che ti interessa.

Carriera / Finanza: con Venere nel tuo segno, sei adorabile. Un cenno al guaritore ferito Chirone nella tua zona di lavoro di gruppo suggerisce che impiegare l'offensiva del fascino potrebbe aiutarti a superare le difficoltà tra te e un gruppo con cui devi collaborare. Queste persone sono astute, quindi possono rilevare anche i bisbigli a un miglio di distanza. Usa sincerità e gentilezza per aiutare a riparare una spaccatura. Interessare maggiormente al tuo progetto può anche essere un modo per mostrare quanto tieni.

Crescita personale / spiritualità: nessun gemello è un'isola. Quindi, non dovresti sentirti a disagio nel bisogno di persone. Parcheggia il risentimento che provi nei confronti di qualcuno da cui dipendi mentre prendi una parte più attiva nella creazione delle connessioni reciprocamente sostenibili che desideri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: non dimenticare che sei una creatura sensibile. Quindi, dovresti stare attento a non metterti in una posizione vulnerabile. Rabbia contro qualcuno (forse un capricorno prepotente) potrebbe sentirsi bene in questo momento, ma potrebbero esserci delle conseguenze.

Amore / Amicizia: volere riconoscere il proprio dolore potrebbe significare attirare l'attenzione su una complicata questione romantica che si preferisce tenere sotto controllo. Questo potrebbe essere il tuo dilemma quando Venere nella tua dodicesima casa nascosta si scontra con Chirone ferito nella tua decima casa pubblica. Invece di soffrire in silenzio, confidati con un amico fidato o rivolgiti alla tua guida spirituale preferita per un consiglio. Qualunque cosa tu faccia, è meglio non cercare l'attenzione della persona che è la fonte del tuo disagio.

Carriera / Finanza: se lavori con una squadra, non dovresti fare tutto il lavoro pesante. Questo è il messaggio consegnato dal sole nel Toro nella zona dei tuoi gruppi in collisione con il nodo sud. Puoi dare il tuo miglior contributo diventando più informato su un aspetto del tuo compito che non hai familiarità. Livellare le tue conoscenze fa bene e ti rende un membro più prezioso del team.

Crescita personale / spiritualità: i tentativi di controllarti potrebbero far emergere il tuo ribelle interiore. Nessuno dice al granchio cosa fare. Prima di iniziare un ammutinamento, controlla se qualcuno potrebbe agire nel tuo migliore interesse.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: Se vuoi che qualcuno (come un capricorno testardo) ascolti le tue preoccupazioni, dovresti adottare un approccio più delicato. Potrebbe essere necessario attendere fino a quando il fuoco si spegne prima di inoltrare le lamentele.

Amore / Amicizia: far parte di una comunità ti fa sentire come se ci fosse un posto a cui appartieni. È qualcosa di cui sarai profondamente consapevole mentre Venere socievole nella tua zona di amicizia balla con il guaritore ferito Chirone. Essere in contatto con persone che ti vedono come una persona preziosa nella loro vita è importante. Perché non allungare i muscoli sociali e stabilire una connessione più forte oggi? Chiama un amico o connettiti con un conoscente recente. Ti sentirai meno solo.

Carriera / Finanza: puoi riciclare il tuo corno creativo quando ricicli le vecchie idee, oppure puoi mettere in comune i tuoi talenti e imparare alcuni nuovi trucchi dai tuoi colleghi. Questo potrebbe essere il dilemma che affronti mentre il Sole del Toro si scontra con i nodi della luna. Va bene attirare l'attenzione su di te se hai qualcosa di nuovo ed eccitante da offrire. Anche se, se si tratta solo della stessa vecchia cosa, il tuo pubblico tende a perdere interesse. Il brainstorming con persone altrettanto talentuose può essere d'ispirazione.

Crescita personale / spiritualità: sei abbastanza abile e ben informato, ma non sai tutto. Sii disposto a concedere la sconfitta quando ti trovi sopra la testa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: un senso gonfiato di autostima significa che ti aspetti troppo mentre una mancanza significa che ti aspetti troppo poco. Trovare il tuo dolce punto di fiducia può determinare come va la giornata e può rendere più facile il tempo con un Capricorno.

Amore / amicizia: soddisfare le tue esigenze emotive o sessuali sembra urgente quando l'impetuoso Ariete Luna quadra l'amplificatore Giove e Plutone invadente nella tua zona sentimentale. Potresti non capire che stai arrivando troppo forte. Metti i freni e prenditi un momento per leggere i segnali che l'altra persona sta inviando. I tuoi desideri sono allineati ai loro o stai solo pensando a quello che vuoi? Se i ruoli sono invertiti, rinforza i tuoi confini e dì semplicemente di no.

Carriera / Finanza: se non ti senti degno di sostegno, potresti essere riluttante a chiedere assistenza quando ne hai bisogno. Venere affabile nella tua zona di carriera aspira il guaritore ferito Chirone ti invita a possedere i tuoi difetti. Perché non far sapere a un collega o un amico se sei sopra la testa? Sei più amato di quanto pensi. È probabile che qualcuno sia più che felice di rispondere al tuo segnale di pericolo.

Crescita personale / spiritualità: comfort e familiarità competono con il desiderio di avventura mentre il sole si scontra con il nodo sud legato alle abitudini. Se non sei pronto per un grande salto, fai piccoli passi in una nuova direzione.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: stai andando d'accordo con gli altri, quindi scuoti la gabbia quando le relazioni diventano una sfida. Se qualcuno ti spinge troppo lontano (forse un Ariete), il decoro del tuo marchio potrebbe uscire dalla finestra. Forse è tempo di difenderti?

Amore / Amicizia: attirare la giusta relazione o mantenere quello che hai in uno stato felice richiede uno sforzo costante. Venere nella tua casa di apprendimento superiore che aspira il guaritore ferito Chirone ti incoraggia a diventare meglio educato nel linguaggio dell'amore. Leggi un libro di auto-aiuto nelle relazioni o parla con un amico o un familiare che sembra sapere come farlo funzionare. Quello che impari può aiutarti a fare scelte migliori.

Carriera / Finanza: fai attenzione a non confondere i tuoi forti sentimenti con un'idea di pertinenza. Mentre il perseguitato sole nel Toro si scontra con il nodo sud nel tuo regno mentale, c'è il pericolo di dare la precedenza alle tue opinioni piuttosto che fornire le informazioni richieste da un'attività. Anche se pensi di avere i soldi, vale la pena parcheggiare le tue idee mentre fai ulteriori ricerche. Potresti scoprire dati preziosi che rendono il tuo lavoro molto più semplice.

Crescita personale / spiritualità: con Venere nella tua casa di livello superiore, niente ti fa piacere come imparare cose nuove. Perché non fare un tuffo in profondità in un argomento di interesse? Fare qualcosa che non hai mai fatto prima può anche essere un'avventura emozionante.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: essere in allerta per segni di stress. Prendilo come suggerimento per comporlo invece di aggiungere ulteriori elementi all'elenco delle cose da fare. Connettersi con qualcuno che si prende cura di te può essere un'esperienza edificante, soprattutto se sono un affascinante Gemelli.

Amore / Amicizia: il tuo desiderio di affetto è palpabile. Venere nella tua zona di intimità che aspira il guaritore ferito Chirone nella tua zona di benessere ti incoraggia a trattare il tuo desiderio proprio come faresti con qualsiasi altro bisogno umano di base. Se la vicinanza fisica non è possibile, fai una conversazione sincera con qualcuno a cui sei vicino. Lasciati andare e chiedi la connessione che desideri. Potrebbe farti sembrare più accessibile a qualcuno che ti trova difficile avvicinarti.

Carriera / Finanza: non essere così veloce nel prendere la scheda per ciò che dovrebbe essere una spesa condivisa. Con il Sole del Toro nella tua zona di associazione in contrasto con il nodo sud, ti fai un disservizio impedendo all'altra persona di dare un contributo. Potrebbe essere il momento di stabilire dei limiti se ti aspetti sempre di pagare il conto. Se qualcuno vuole trattarti, lascialo. Saper ricevere è importante tanto quanto saper dare.

Crescita personale / spiritualità: le tue parole hanno un impatto senza nemmeno provarci. Componi l'intensità e diventi super intimidatorio. La lingua ha potere. Sii consapevole di come lo usi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: diventi tutto irritabile e strano se vai troppo a lungo senza perdere tempo a fare qualcosa che ti piace. È saggio sapere quando premere pausa sul lavoro e le faccende. Lascia che un Ariete spensierato ti mostri come lasciarti andare e divertirti un po '.

Amore / amicizia: non rinunciare al romanticismo! Un bizzarro allineamento Venere / Chirone nelle zone della tua vita sentimentale suggerisce che potresti aver bisogno di affrontarlo in un modo che ti fa sentire più sicuro e / o il tuo partner. Costruire la fiducia è essenziale per qualcuno che si sente abbastanza sicuro da deludere le proprie mura. Ci vuole tempo, quindi sii paziente. Se sei single, controlla se ti senti al sicuro con un potenziale partner prima di investire per conoscere meglio.

Carriera / Finanza: benedici per aver voluto gestire tutto da solo. Il laborioso Sole del Toro che taglia il nodo sud nel tuo segno suggerisce che è un'abitudine che dovresti rompere. Non solo otterrai di più delegando compiti ai colleghi, ma ti aiuterà anche a crescere. Lo stesso vale se lavori nelle faccende domestiche. Si tratta di lasciar andare il controllo e imparare a collaborare con le persone che ti circondano.

Crescita personale / spiritualità: la spontaneità si scontra con il controllo mentre la Luna Ariete si scontra con i pianeti del Capricorno conservatore. Immagina di sentirti sicuro mentre segui il flusso.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: possiedi le tue emozioni per non possederti. Hai il diritto di sentirti come vuoi. Prova a riconoscere i tuoi sentimenti invece di negarli. Può farti sentire molto meglio e può aiutare a diffondere la tensione tra te e l'Ariete nel tuo campo.

Amore / Amicizia: non lasciare che la paura del rifiuto smorzi il tuo entusiasmo. Con l'appassionato sole nel Toro in contrasto con il nodo sud nella tua sfuggente dodicesima casa, nascondere le tue emozioni è molto più facile che fare uno sforzo per far sapere a qualcuno come ti senti. Se le tue azioni sono passate inosservate in passato, non è una sorpresa che tu sia riluttante a metterti in mostra. Chi non risica non rosica. Perché non provarlo?

Carriera / Finanza: è facile entrare nella zona con un compito quando ti senti sicuro di ciò che stai facendo. Venere appassionata nella tua zona di lavoro aspira il guaritore ferito Chirone lo rende un momento eccellente per migliorare le tue prestazioni con un lavoro in cui non sei molto bravo. Ti piacerà molto di più dopo aver affinato le tue abilità, quindi perché non metterlo all'ordine del giorno? La pratica rende perfetti.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non estinguere il fuoco di qualcuno. Potresti usare l'ispirazione e l'eccitazione che una persona vivace porta nella tua vita. Goditi la loro indignazione invece di farli stare male per non aver rispettato le regole.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: perché non passare un po 'di tempo a legare le estremità sciolte sul fronte della casa e della famiglia? Mettere le cose in ordine significa che presto avrai più tempo per te stesso. Avrai anche più tempo per uscire e fare cose divertenti con i tuoi Gemelli preferiti.

Amore / Amicizia: con il sole nel Toro nella tua quarta casa privata che si scontra con il nodo sud nella tua zona di amicizia, potrebbe essere un caso di familiarità che genera disprezzo. Prima di giudicare un amico, considera come le tue abitudini possono aver contribuito a sentirti troppo vicino per sentirti a tuo agio. Perché non prendere un timeout e fare le tue cose? Riempire il tuo "tempo di me" con hobby, progetti creativi e i tuoi piaceri solistici preferiti può essere gratificante.

Carriera / Finanza: Saltare dentro per fornire risposte potrebbe rivelare quanto non sai come l'impulsiva Luna Ariete nella tua zona di comunicazione piazza Giove e Plutone nella tua sfuggente dodicesima casa. Non sai mai chi potrebbe mentire in attesa di chiamarti e sfidare il tuo know-how. È un momento opportuno per esercitare la pazienza e affinare le tue capacità di ascolto. In questo modo, sarai pronto per il prossimo round di questa conversazione.

Crescita personale / spiritualità: non essere timido nel condividere qualcosa di cui sei appassionato. Se il tuo ascoltatore non lo capisce immediatamente, prenditi del tempo per spiegare perché ami qualcosa. Con Venere che aspira il guaritore ferito Chirone nella tua zona di comunicazione, è gratificante essere compreso.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sarai abbastanza eccitato quando qualcuno dimostra una mancanza di rispetto per i tuoi valori. Qualcuno nella tua cerchia (forse un Capricorno) può essere sorpreso quando parli da solo. Non è saggio sottovalutarti. Sei molto più forte di quanto tutti si rendano conto.

Amore / amicizia: un bizzarro angolo tra Venere socievole e il guaritore ferito Chirone nella tua zona di denaro suggerisce che puoi intrattenere amici e familiari senza far cadere un sacco di soldi. Invece di stupire le persone con una diffusione sontuosa, abbattile dando loro la tua totale attenzione. Che ci crediate o no, è quello che i vostri cari più cari vogliono di più da voi. La cosa migliore è che è totalmente gratuito e facile da dare!

Carriera / Finanza: ti stai preoccupando troppo di dove è diretta la tua carriera? O non abbastanza? Con il laborioso sole nel Toro nel tuo regno mentale che si scontra con il nodo sud nel tuo settore professionale, è qualcosa con cui dovrai combattere. Sintonizzarsi su ciò che sta accadendo sul fronte interno potrebbe aiutarti a mettere in ordine le tue priorità. Comprendere le tue esigenze e quelle dei tuoi cari può aiutarti a fare le giuste scelte di carriera.

Crescita personale / spiritualità: il dono di avere persone forti nella tua vita è che ti rende più forte. Il rovescio della medaglia è che la loro energia a volte può essere un po 'travolgente. Sei una creatura sensibile. Va bene fare un passo indietro quando è necessario.