Oroscopo di oggi 2 dicembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 2 dicembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 2 dicembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna nell'accogliente Cancro e nel tuo regno domestico, le comodità di casa e la compagnia dei tuoi cari ti piaceranno. Potresti essere tentato di incontrare un Sagittario avventuroso, ma è qualcosa per cui devi riposarti

Amore / Amicizia: con Venere nella tua casa di intimità che aspira a una Vesta dedicata, farai un enorme sforzo per assicurare l'amore. Ti divertirai ad aiutare il tuo interesse amoroso in modi pratici. Ciò potrebbe significare lavare i piatti, fare il bucato o preparare un pasto. Va bene se questo è il ruolo che vuoi interpretare; tuttavia, dovresti stare attento a non creare un precedente che dia un'idea sbagliata.

Carriera / Finanza: raggiungere i tuoi obiettivi di carriera dipende dal tempismo. Devi sapere quando è intelligente spingere e quanta forza puoi applicare. Con il Sole in Sagittario in contrasto con l'ampio Giove nel tuo settore professionale, potresti sentire che fare di meno porterà a più risultati. A volte, devi mettere un coperchio al tuo entusiasmo mentre ti siedi e guardi come vanno le cose. Leggere cosa sta succedendo può aiutarti a pianificare la tua mossa migliore.

Crescita personale / spiritualità: a volte, devi aggirare le tue insicurezze e iniziare a pensare a te stesso in un modo diverso. È la tua storia da raccontare, quindi perché non far salire di livello la narrazione a una storia più coinvolgente?

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: parlare di come ti senti può essere molto catartico. Con la luna nella cura del cancro e del tuo settore della comunicazione, avrai bisogno di un ascoltatore comprensivo. Un Ariete può giocare nelle tue paure, mentre un Toro offrirà una prospettiva illuminante.

Amore / Amicizia: un allineamento Venere / Vesta nella tua relazione e nelle zone di appuntamenti segnala che sei totalmente d'accordo con la tua vita amorosa. Ti occuperai amorevolmente di ogni dettaglio per massimizzare la tua esperienza con il tuo interesse amoroso. Questo potrebbe significare pianificare l'appuntamento perfetto o fare quello che puoi per coltivare la relazione ideale. Cerca di ricordare che deve essere una piacevole ricerca. Se fai un lavoro ingrato, sei destinato a bruciare e ad annoiarti dello sforzo. La moderazione è la chiave.

Carriera / Finanza: in questi giorni, sei sempre alla ricerca di modi per ampliare i tuoi orizzonti. Sebbene con l'entusiasta Sole in Sagittario che si scontra con il vasto Giove, potresti sentire che, per ora, ti sei ramificato più che a sufficienza. Concediti il ​​tempo di cui hai bisogno per abituarti a nuove circostanze prima di provare a fare ancora di più. Pensa alla qualità, non alla quantità. C'è ancora molto da fare e da imparare proprio dove sei.

Crescita personale / spiritualità: non c'è fine al dubbio su se stessi. Tuttavia, puoi affrontare le tue insicurezze a testa alta e far loro sapere che stai per procedere facendo qualcosa che ti spaventa. È così che rivendichi il tuo potere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nel Cancro attento alla sicurezza, vuoi sapere che avrai la stabilità emotiva e materiale di cui hai bisogno. Non lasciare che un Ariete ti faccia provare paura. Le tue azioni giocano il ruolo più importante nel determinare se avrai ciò di cui hai bisogno.

Amore / amicizia: può esserci qualcosa come troppa vicinanza. Con l'entusiasta Sagittario Sole nella tua zona di partnership che si scontra con Giove esagerato, è intelligente mettere un po 'di spazio tra te e il tuo interesse amoroso. Non significa che dovresti ignorarli o giocare duro per ottenerli. Significa che dovresti passare del tempo con gli amici e occuparti dei tuoi interessi. L'assenza rende il cuore più affettuoso.

Carriera / Finanza: con Vesta dedicata nel tuo regno domestico che aspira a Venere nella tua zona di lavoro, i tuoi piani domestici e familiari alimentano la tua passione sul lavoro. Lavorerai felicemente quanto necessario se fornisce un modo per realizzare un sogno. Quando ti trovi in ​​difficoltà con il tuo lavoro, aiuta a identificare per cosa stai lavorando così duramente. Avere un obiettivo chiaro può essere estremamente motivante. Potrebbe persino ispirarti a cercare una posizione che ti appassiona.

Crescita personale / spiritualità: non diventare cupo per il futuro. Molte cose incredibili possono accadere da qui ad allora. Fai un piccolo passo verso la coltivazione di ciò che desideri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno tutto il giorno, sei super sensibile. Avrai voglia di alzare i tuoi scudi psichici, specialmente quando sei vicino a un Ariete critico. Se non si sollevano da te, andranno avanti e troveranno qualcun altro da infastidire.

Amore / Amicizia: quando sei veramente innamorato di qualcuno, buttati. Con Venere nella tua zona sentimentale che si allinea con Vesta nella tua casa di comunicazione, vorrai scoprire ogni piccola cosa che puoi. Conversazioni approfondite, ricerche approfondite sui social media e controlli con il tuo sensitivo preferito potrebbero essere presenti nella tua indagine. Anche tu potresti essere sfinito dalla tua intensità. Perché non farti conoscere in modo più organico?

Carriera / Finanza: ascolta la vocina che ti dice di non assumerti ulteriori responsabilità. Con l'entusiasta Sole Sagittario nella tua zona di lavoro che si scontra con Giove eccessivo, potresti entrare sopra la tua testa. Impegnarsi in più progetti potrebbe significare che dovrai arruolare l'aiuto di un collega per portare a termine le cose. Punta alla qualità invece che alla quantità. Se vuoi fare una buona impressione, completa con successo le attività che sono già nel tuo piatto.

Crescita personale / spiritualità: potresti perdere ore a leggere un nuovo argomento di cui sei appassionato o dedicarti a un romanzo elettrizzante. È un ottimo modo per decomprimere alla fine della giornata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la cura di sé emotiva e psichica dovrebbe essere la tua priorità con la luna nella tua riposante dodicesima casa. Fai come un Cancro e ritirati in un luogo di rifugio. Sfuma il tuo spazio e trova il tempo per pratiche ringiovanenti come la meditazione.

Amore / Amicizia: i grandi gesti romantici sono totalmente la tua passione. Farai tutto il necessario per catturare l'attenzione del tuo appuntamento o del tuo partner. Sebbene con l'entusiasta Sole Sagittario nella tua zona di vita amorosa in contrasto con Giove esagerato, le tue azioni potrebbero sembrare piuttosto eccessive. Ascolta la vocina che ti dice di trattenerti. Dopotutto, la tua intenzione è attirare l'amore o nutrire ciò che hai, non sopraffare una persona al punto che diventa imbarazzante. Meno è meglio.

Carriera / Finanza: indipendentemente dal fatto che i tuoi piani siano lussuosi o modesti, probabilmente stai pensando di migliorare la casa. Con l'abbellitore Venere nel tuo regno domestico supportato da Vesta dedicato nel tuo settore finanziario, la passione ti guiderà a trovare le risorse necessarie per finanziare i tuoi piani. Potrebbe comportare fare soldi da un trambusto secondario o fare una ricerca approfondita su Internet per trovare il prezzo su mobili e decorazioni. Con la perseveranza, lo farai accadere.

Crescita personale / spiritualità: la paura dell'ignoto è una trepidazione comune. Cambia la narrazione essendo curioso delle possibilità. Ci vuole la stessa quantità di energia per anticipare il positivo che per fissarsi sul negativo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con l'accogliente Luna del Cancro nella tua zona della comunità per tutto il giorno, sarà fondamentale entrare in contatto con le persone che ti fanno sentire come se appartenessi. Un Ariete potrebbe essere spinoso, ma un Pesci compassionevole ti accoglierà a braccia aperte.

Amore / amicizia: con amore, stai giocando al tuo finale. Ciò significa che hai una visione in mente e sei impegnato a scrivere il tuo interesse amoroso nella trama. L'entusiasta Sole Sagittario che si scontra con Giove eccessivo nella tua zona di vita amorosa sconsiglia di spingere troppo e troppo presto. Soprattutto se tu e la tua ragazza o il tuo partner non siete del tutto d'accordo su dove stanno andando le cose. Metti i freni e dai loro un momento per recuperare.

Carriera / Finanza: con l'appassionata Venere nel tuo regno mentale che aspira a Vesta dedicata nel tuo segno, non solo ti sentirai sicuro della tua capacità di gestire tutti i dettagli di un progetto, ma ne sarai anche piuttosto entusiasta. Forse è qualcosa che è nella tua timoneria? O forse è un argomento di cui non vedi l'ora di saperne di più? Condividere idee e informazioni con i colleghi dovrebbe essere un'esperienza piacevole e stimolante.

Crescita personale / spiritualità: l'entusiasmo che porti in tutto ciò che fai è contagioso. Al lavoro e nel gioco, eleva l'atmosfera e crea interazioni positive con le persone che attraversano il tuo percorso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: vai su Internet o apri un libro. Sarai desideroso di imparare il più possibile su un argomento che ti interessa. Connettersi con un insegnante o un mentore affascinante (un Gemelli, forse) potrebbe anche fornire le informazioni che cerchi.

Amore / Amicizia: Con la Luna Gemelli che si allinea con la guerriera Eris nella tua zona di collaborazione, ti accenderai di creare un tipo di relazione più equa. Potrebbe sembrare idealistico per alcuni; tuttavia, la mancanza di uguaglianza non è qualcosa che puoi affrontare. Se accoppiato, portare il tuo partner sulla stessa pagina potrebbe richiedere del lavoro. Se sei single, una persona vivace e indipendente che condivide le tue opinioni sulla relazione potrebbe rivelarsi la tua migliore corrispondenza.

Carriera / Finanza: il tuo gioco di comunicazione sarà perfetto ora che Mercurio è entrato in Sagittario e nel tuo regno mentale. Fino al 20 dicembre, entrerai in contatto con persone vicine e lontane per scambiare idee e informazioni. Porterai un enorme entusiasmo alle attività che coinvolgono lo studio, l'insegnamento, la scrittura e il parlare in pubblico. Anche se queste non sono aree in cui di solito eccelli, potresti essere ispirato a trovare la tua voce e condividere le tue opinioni con gli altri.

Crescita personale / spiritualità: una pratica di diario sarà eccitante perché stai pensando profondamente alla tua vita quotidiana. È un momento eccellente per iniziare a tenere un registro della tua vita. I narratori più esperti potrebbero essere ispirati a scrivere un libro o seguire un corso di scrittura

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di avventura non sarai dell'umore giusto per sistemarti e attenersi alla solita routine. Dovrai trovare un modo per introdurre un po 'di eccitazione nella tua giornata. Un Pesci giocoso potrebbe avere alcuni suggerimenti.

Amore / Amicizia: essere un buon amico non è solo qualcosa di cui parli. Con l'affettuosa Venere nel tuo segno che sembra dedicata a Vesta nella tua zona di amicizia, corri con l'azione. I tuoi amici possono contare sulla tua presenza quando ne avrai bisogno. Ciò che va, torna. Hai anche amici devoti che ti danno le spalle. Va bene se hai bisogno di una pausa dalla tua squadra. I timeout creano relazioni sane.

Carriera / Finanza: con il Sole in Sagittario che attraversa la tua casa dei guadagni, indubbiamente hai soldi in mente. Ascolta la vocina che ti dice che è meglio non vantarti né diffondere la tua fortuna, per non sfidarti o suscitare opposizione. Il sole che si scontra con l'entusiasta Giove nella tua zona di comunicazione dice che è intelligente chiudere le labbra. Se hai bisogno di parlare di quello che sta succedendo, rivolgiti a un vero e provato confidente che crede in te.

Crescita personale / spiritualità: spiritualità, accademici e altre attività che ampliano i tuoi orizzonti sono nutrimento per la tua anima. Indipendentemente dal percorso che ti attrae, un'immersione profonda nell'apprendimento sarà gratificante.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la Luna in Cancro nella tua enigmatica ottava casa, "le acque calme scorrono in profondità" è una descrizione appropriata del tuo stato emotivo. Se hai bisogno di qualcuno che ti tenga in uno spazio d'amore, puoi fidarti di un Pesci per offrire un supporto compassionevole e non giudicante.

Amore / amicizia: mettersi in gioco alla ricerca dell'amore può essere faticoso. L'allineamento Venere / Vesta di oggi suggerisce di adottare un approccio più rilassato. Se sei single e stai cercando, aggiorna rapidamente i tuoi profili di appuntamenti online, quindi siediti e guarda cosa succede. Se accoppiato, ti divertirai a fare qualcosa di discreto con il tuo partner. Non devi sempre creare un grande trambusto.

Carriera / Finanza: con il sole che attraversa il tuo segno, la tua voglia di vivere è palpabile. È il periodo dell'anno in cui porti un grande entusiasmo in tutto ciò che fai; tuttavia, il sole in contrasto con l'ottimista Giove nella tua casa dei beni ti consiglia di essere cauto con questioni che riguardano denaro e beni. Ascolta la vocina che ti avverte di non spendere troppo né di prestare una cara appartenenza. È fantastico che tu creda che tutto andrà per il verso giusto, ma non è sempre così.

Crescita personale / spiritualità: essere il tuo sé autentico significa essere reale su ciò che senti. Se c'è una nuvola scura sopra la tua testa, non fingere che sia tutto cielo azzurro. La trasformazione avviene essendo in armonia con ciò che è.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: qualunque cosa tu stia facendo, avrai bisogno di un compagno che ti accompagni per la corsa. Non è divertente essere un agente solista quando la luna è nella tua casa di interazione uno contro uno. Un Pesci potrebbe rivelarsi la persona che è sulla tua lunghezza d'onda emotiva.

Amore / amicizia: andrai lontano per i tuoi amici poiché Vesta dedicata si allinea con Venere nel tuo settore sociale. Puoi anche contare su di te per adempiere alle tue responsabilità nei confronti di un gruppo o di un'organizzazione a cui partecipi. Ti divertirai a seguire diligentemente ogni dettaglio di un piano. Quando le persone apprezzano il contributo che dai, ti dà la sensazione di appartenenza necessaria. È bello avere persone nella tua vita che ti apprezzano e riconoscono la tua esperienza.

Carriera / Finanza: con il Sole in Sagittario che compie il suo viaggio annuale attraverso la tua casa di ibernazione, dovresti rallentare e ricaricare le batterie in preparazione per l'anno a venire. Un allineamento Sole / Giove consiglia di prestare attenzione alla vocina che ti dice di rilassarti piuttosto che spingerti a fare di più. Nonostante il tuo entusiasmo, potresti non avere la larghezza di banda necessaria per assumerti ulteriori responsabilità. Concediti il ​​permesso di rilassarti.

Crescita personale / spiritualità: sapere quando fare una pausa è fondamentale per il tuo benessere. Fai attenzione ai segnali che indicano che la tua mente o il tuo corpo hanno bisogno di un timeout.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: l'amichevole luna in Gemelli nella tua quinta casa divertente e civettuola ti benedice con uno stato d'animo spensierato. Quando sei così ottimista, non c'è molto che possa abbatterti. Nemmeno una persona fastidiosa (come un Sagittario) che è determinata a interpretare la tua nemesi.

Amore / amicizia: puoi aspettarti un sacco di conversazioni affascinanti con amici e nuove conoscenze ora che il chiacchierone Mercurio è in Sagittario e nel tuo settore sociale. Fino al 20 dicembre, ti divertirai a conoscere persone che sono sulla tua lunghezza d'onda mentale. Farai del tuo meglio per pensare in compagnia di persone che la pensano allo stesso modo. Questo lo rende il momento perfetto per entrare in contatto con gruppi e organizzazioni che riflettono i tuoi interessi. Potrebbe essere un ottimo modo per espandere la tua cerchia sociale.

Carriera / Finanza: è meglio che i tuoi colleghi si siedano e prestino attenzione quando parli. Con l'espressiva Luna Gemelli che contatta la sfrenata Eris nella tua zona di comunicazione, avrai molto da dire su cosa sta succedendo. Non ti riposerai finché tutti non capiranno le tue preoccupazioni. Se hai intenzione di fare storie, è meglio che tu sappia di cosa stai parlando. Sostenere la tua passione con i fatti renderà il tuo messaggio più d'impatto.

Crescita personale / spiritualità: dimentica di inviare un'e-mail o un messaggio di testo. Prenditi del tempo per una buona conversazione all'antica. Dare la tua totale attenzione a una persona a cui tieni sarà un'esperienza reciprocamente gratificante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna nella tua quinta casa divertente e civettuola, sarai di umore gioioso. La tua energia giocosa eleverà sicuramente l'atmosfera ovunque tu vada. Con un Cancro, sei totalmente simpatico. Trova un modo per collaborare e fare qualcosa di divertente.

Amore / amicizia: è un ottimo momento per iniziare a pianificare una vacanza romantica. Con Venere nella tua casa dell'avventura in veste di devota Vesta, ti divertirai a trovare modi per rompere la tua solita routine relazionale. Anche se non puoi viaggiare per mesi, ti darà qualcosa da aspettarti. Anche i single potrebbero usare un po 'di eccitazione. Perché non conoscere qualcuno che è diverso dal tipo che di solito scegli?

Carriera / Finanza: con l'entusiasta sole nel Sagittario nel tuo settore professionale, devi solo fare una buona impressione. Puoi brillare da solo? O hai bisogno del backup di amici o colleghi influenti per elevare il tuo profilo? Il sole in contrasto con Giove esagerato suggerisce che probabilmente non è saggio aspettarsi troppo. C'è un prezzo da pagare per l'influenza. A volte, è meglio capire come arrivare dove vuoi andare da solo.

Crescita personale / spiritualità: la tua atmosfera creativa è in pieno effetto. Perché non rilassarsi dedicando tempo a un progetto artistico? Anche se sei più uno spettatore, ti sentirai sollevato immergendoti in panorami e suoni meravigliosi.