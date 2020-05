Oroscopo di oggi 20 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 20 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 20 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: puoi aspettarti un sacco di chiamate e messaggi. La lettura e la ricerca potrebbero anche essere presenti nella tua giornata. Prendi appunti su idee interessanti e informazioni utili. Una conversazione con un Gemelli potrebbe fornire preziosi consigli. Usa il discernimento quando decidi se si applica a te.

Amore / amicizia: le parole rilassanti possono fare molto per appianare le cose con il tuo partner o un amico; tuttavia, se non c'è verità dietro le tue parole, causerà più danni che benefici. Con un nervoso allineamento Venere / Nettuno che confonde la comunicazione, non dovresti dire cose che non intendi. Né dovresti prendere a cuore l'adulazione o le promesse esagerate. Sotto questa influenza, è più facile dire cosa pensi che qualcuno voglia sentire piuttosto che affrontare le seccature che derivano dal dire la verità.

Carriera / Finanza: oggi il sole entra nei Gemelli espressivi e nel regno che governa il modo in cui pensi, comunichi e connettiti con le persone nel tuo ambiente immediato. Nel corso del prossimo mese, ci saranno maggiori interazioni con le persone che incontri quotidianamente. Ti godrai lo scambio reciproco di informazioni, idee e pettegolezzi che chiamate, messaggi e incontri spontanei ti faranno strada. Il tuo gioco mentale è forte, quindi è un momento eccellente per avviare progetti che coinvolgono la scrittura, l'insegnamento, l'apprendimento o il parlare in pubblico.

Crescita personale / spiritualità: è necessaria discrezione per aiutare qualcuno nel bisogno. Non fare grandi storie sul tuo contributo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la tua sicurezza è aumentata considerevolmente mentre il sole era nel tuo segno. Ora sei pronto a far volare la tua strana bandiera. Un Pesci nella tua cerchia potrebbe essere un po 'invidioso di quanto ti senti libero di essere te stesso, ma non lasciarli piovere sulla tua parata.

Amore / Amicizia: con Venere indulgente che squarcia il malvagio Nettuno nel tuo settore sociale, probabilmente non otterrai il valore dei tuoi soldi se concediti un evento o una serata fuori con la tua squadra. Sei più a filo del solito, quindi probabilmente non farai troppi danni. Tuttavia, non dovresti sprecare i tuoi soldi in cose frivole. La gelosia per il potere di spendere o i beni potrebbe sorgere tra te e un amico. Riduci la voglia di desiderare e non vantarti di ciò che hai.

Carriera / Finanza: oggi, il sole entra in astuti Gemelli e nella tua casa dei guadagni. Nelle prossime quattro settimane, sarai impegnato a negoziare affari e a pianificare modi per incassare. Sei piuttosto esperto quando si tratta di soldi. Se hai fatto i compiti, troverai modi ingegnosi per aumentare le tue entrate o contrattare per la migliore offerta su un grande acquisto. È il momento ideale per entrare in contatto con un professionista che può aiutarti a mettere a punto la tua strategia di sicurezza finanziaria.

Crescita personale / spiritualità: non si può dire cosa farai quando la luna incontrerà l'eccentrico Urano nel tuo segno. Quello che non farai è giocare secondo le regole di chiunque.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sembra un secondo compleanno quando il sole entra nel tuo segno. Quindi, potresti essere in vena di festeggiare. E perché no? Ti meriti di divertirti un po '. Un Toro divertente nella tua cerchia potrebbe portare a te una sorpresa inaspettata.

Amore / amicizia: in questi giorni sei pronto per intervenire e prendersi cura degli altri. Mentre la luna in Toro, desiderosa di conforto, contatta il nutritore Cerere, potresti chiederti chi ti sta prendendo cura. Se nessuno riconosce che hai bisogno di supporto, chiedi di cosa hai bisogno,

Carriera / Finanza: il tuo stile personale è originale. Va bene nei tempi di inattività, ma non è sempre adatto al tuo mondo professionale. Con Venere nel tuo segno che si scontra con il nebuloso Nettuno, il tuo sguardo potrebbe non apparire nel modo in cui pensi. Verifica che il tuo aspetto sia appropriato per il tuo pubblico e l'ambiente. A volte, è importante attenersi al programma e vestirsi per la parte.

Crescita personale / spiritualità: buon compleanno, Gemelli! Il sole che entra nel tuo segno significa che è il tuo momento di brillare! Nel prossimo mese, una schiera planetaria stellare ti darà il potere di essere il tuo io migliore. È un momento eccellente per riavviare la presentazione fisica. Sarà bello uscire dalla modalità di ibernazione e affrontare la vita con uno sguardo vibrante e un nuovo atteggiamento. È anche un ottimo momento per stabilire nuovi obiettivi personali per l'anno a venire.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: è il momento dell'anno in cui l'orologio interno segnala che è il momento di rallentare le cose. Fare un passo indietro ti aiuta a risparmiare energia in modo che quando è il momento giusto, puoi fare un salto in avanti. Rivolgiti a un Toro per suggerimenti su come rilassarti.

Amore / amicizia: tutti hanno subito delusioni romantiche, rifiuto e dolore. La tua esperienza non è unica, quindi fai attenzione a non romanticizzare una perdita. Con Venere nello storyteller Gemelli che si scontra con la fantasia guidata da Nettuno, la tua particolare storia d'amore diventa il cuore spezzato dei secoli. È tempo di lasciar andare il passato e diventare realisti sul tuo futuro romantico. La tua felicità può dipendere dalla tua volontà di smettere di raccontarti storie vecchie e tristi e di trasformare la tua narrazione attorno all'amore.

Carriera / Finanza: fai un passo indietro e valuta dove ti trovi nella tua vita lavorativa. Se possibile, alleggerisci un po 'il carico e impiega un po' di tempo a raggrupparsi. Contempla modi per migliorare il tuo skillset e aggiungere nuove abilità al tuo repertorio.

Crescita personale / spiritualità: oggi il sole entra nei Gemelli e nella tua dodicesima casa solitaria. È tempo di letargo. Preparati a prendere la vita a un ritmo più piacevole. Nel prossimo mese, beneficerai di attività di restauro come lo yoga e la meditazione. Anche la terapia e il lavoro dei sogni possono essere utili. Valuta le tue vittorie e perdite dell'anno passato. Decidi quali obiettivi abbandonare e quali continuare nell'anno a venire.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: oggi sarai pieno di sorprese. Se sei stato in una carreggiata, sarà bello scuotere le cose. Un Toro nel tuo campo capirà totalmente la tua necessità di cambiamento ed eccitazione. Forse tu e il toro potete fare un po 'di malizia insieme?

Amore / amicizia: non essere troppo sconvolto se un evento sociale non è all'altezza dell'hype o le circostanze ti impediscono di uscire. Non lasciare che una collisione tra Venere socievole e lo scoraggiante Nettuno ti susciti delusione. Forse stai cercando qualcosa che ti distragga dall'essere giù di morale? Non cercare conforto in un amico. Potrebbero essere disillusi quanto te. Questo è uno stato temporaneo, quindi non lasciare che la tua delusione rovini la giornata.

Carriera / Finanza: oggi il sole entra nell'amichevole Gemelli e nella tua undicesima casa comune. Nel prossimo mese, collaborare con un team sarà gratificante. I tuoi talenti, risorse e contatti combinati possono creare un'impresa di successo reciproco. È un momento eccellente per diventare un membro titolare di una carta di un gruppo o organizzazione che rappresenta i tuoi interessi. Non sai mai chi potresti incontrare quando ti connetti con persone che sono sulla tua lunghezza d'onda.

Crescita personale / spiritualità: qualcuno potrebbe essere profondamente preoccupato per te. Soprattutto se sono testimoni di comportamenti che non si adattano al tuo solito MO. Forse deviare dalla sceneggiatura è il tuo modo di indurre le persone a indovinare?

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: mentre il sole si avvicina alla cima della tua carta, senti che finalmente riceverai il riconoscimento che meriti. Goditi il ​​bagliore, ma non diventare arrogante per i tuoi risultati. Se lo fai, un Pesci può provare a buttarti giù dal tuo piedistallo.

Amore / Amicizia: la tua popolarità è in aumento; tuttavia, non tutti saranno felici di vederti brillare. Con Venere in Gemelli socievoli in contrasto con l'abbozzato Nettuno, qualcuno vicino a te potrebbe diventare invidioso di tutta l'attenzione diretta verso di te. È meglio non vantarsi di tutte le cose meravigliose che stanno accadendo nella tua vita. A volte, è prudente tenere per te le tue benedizioni.

Carriera / Finanza: oggi il sole entra in Gemelli intelligenti e nella tua ambiziosa decima casa. Durante il mese successivo, potresti attirare più attenzione da parte dei tuoi superiori e delle persone importanti nella tua cerchia professionale di quanto non sei abituato. Quindi, sarà vitale che tu faccia un'impressione positiva. Ci potrebbero essere un sacco di novità su di te. Cogli l'attimo e dimostra che ciò che stai facendo è all'altezza dell'hype. Metti in evidenza i tuoi punti di forza e confida che saranno sufficienti per compensare le tue carenze.

Crescita personale / spiritualità: insegnamenti non convenzionali possono attirarti mentre la luna del Toro si fonde con l'urano illuminante nella tua casa di coscienza superiore. Sarai ancora più ispirato quando scoprirai che una scoperta è sulla stessa lunghezza d'onda.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sei pronto a allargare le ali e avventurarsi verso nuove destinazioni. Anche se puoi solo gestire un'avventura in poltrona, sarà gratificante espandere le tue conoscenze. Un saggio Gemelli può rivelarsi un prezioso mentore nella tua esperienza di apprendimento.

Amore / amicizia: la sensuale luna in Toro che incontra Urano non convenzionale nella tua zona di intimità può portare sorprese in camera da letto. Cambiare la solita routine è un modo eccellente per uscire da una routine sentimentale. Se sei single, potresti diventare consapevole di nuovi desideri insoliti che prima non avevi. Ciò potrebbe significare perseguire un diverso tipo di partner.

Carriera / Finanza: potresti sentirti scoraggiato se il tuo lavoro non si allinea alla tua passione. Un aspetto spigoloso tra Venere nella tua nona casa espansiva e la disillusione di Nettuno nella tua casa di lavoro suggerisce che la routine quotidiana potrebbe diventare noiosa se non stai facendo ciò che ami. Questa è una chiamata a pensare al quadro più ampio e a dove vuoi prendere la tua carriera da qui. Fai qualche ricerca e inizia a mappare un piano.

Crescita personale / spiritualità: oggi il sole entra in Gemelli ben informati e nella tua nona casa espansiva. Nel prossimo mese, sarai ispirato da esperienze che allargano i tuoi orizzonti. Le persone, i luoghi e gli argomenti di interesse che ti insegnano il mondo oltre la tua bolla ti attireranno. Viaggia (se possibile), partecipa a un seminario o prova una pratica spirituale.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: fino a quando non ti aspetti che le persone (specialmente un eccentrico Toro) facciano le cose secondo il libro, la tua giornata andrà bene. Abbraccia l'opportunità di vedere le persone come sono e non come vorresti che fossero. Può essere un punto di svolta.

Amore / amicizia: il romanticismo non è tutto ciò che è fatto per essere. Con un allineamento tagliente di Venere / Nettuno che influenza le zone della tua vita sentimentale, potresti finire deluso se leggi troppo in un incontro romantico. Allo stesso modo, sarai disilluso se proietti qualità sul tuo interesse amoroso che non possiedono. Se la tua visione romantica non è realistica, ti prepara ad essere deluso quando la tua esperienza non è all'altezza della pubblicità. Devi diventare realista sull'amore.

Carriera / Finanza: oggi il sole entra in Gemelli versatili e nella tua casa di risorse condivise. Nel corso del prossimo mese, sarà saggio approfittare del supporto in denaro e materiale che ricevi dal tuo partner, un cliente o uno stretto alleato professionale. Assicurati di aver compreso i termini perché potrebbero esserci delle stringhe allegate. Se necessario, ora è il momento di chiedere assistenza a un istituto finanziario.

Crescita personale / spiritualità: mentre la leale luna in Toro contatta Marte e Cerere, sarai ispirato a mostrare quanto ti importa. Tutti hanno bisogno di sentirsi amati. Cerca la persona nella tua cerchia che potrebbe usare un po' di comunicazione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: chi è il tuo miglior compagno? Con il sole che entra nella tua casa di interazioni individuali, sarai in una missione per scoprirlo. Nonostante il tuo affetto per un Pesci, potrebbero non essere la tua coppia ideale. Potresti avere idee molto diverse su come dovrebbe essere la tua connessione.

Amore / amicizia: oggi il sole entra nei Gemelli espressivi e nella tua zona di associazione. Nel mese successivo, sarai al meglio quando condividi esperienze significative con qualcuno a cui sei vicino. È il momento ideale per fidanzarsi o sposarsi. Se stai uscendo casualmente, potresti impegnarti in un accordo più esclusivo mentre i single potrebbero incontrare qualcuno che è pronto per l'impegno. Se sei accoppiato, concentrati sulla condivisione di esperienze che ti possano avvicinare.

Carriera / Finanza: è bello avere un piano d'azione. Anche se con la lunain Toro si fonde con l'erratico Urano, è la flessibilità che ti farà passare la giornata. Quindi, dovresti essere pronto ad apportare modifiche ove necessario. Un errore potrebbe rivelarsi una brillante innovazione. Mantieni una mente aperta.

Crescita personale / spiritualità: perché rovinare una relazione tenendola fino a uno standard impossibile? Con Venere con l'illusoria Nettuno, non sei in realtà quando si tratta delle persone a cui sei più vicino. Che la connessione sia personale o professionale, potresti trovare un motivo per cui non è all'altezza del tuo ideale. Concentrarsi su ciò che funziona può aiutare a cambiare la tua prospettiva.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: abbastanza presto, dovrai sistemarti e occuparti degli affari. Ma non prima di diventare malizioso e divertirti un po '. Trascorrere del tempo con un Toro divertente potrebbe essere molto divertente perché ti ispirerai a essere un po 'più selvaggio del solito.

Amore / Amicizia: sfiderai l'idea che sei una creatura dell'abitudine mentre la luna si unisce ad Urano nella tua zona di vita amorosa. Perché non essere spontaneo e sorprendere il tuo interesse amoroso con una data in un luogo inaspettato? Se sei costretto a casa, agita le cose pianificando un pasto speciale.

Carriera / Finanza: goderti un progetto a cui stai lavorando e capire come farlo correttamente non sono esattamente la stessa cosa. Con Venere appassionata nella tua zona di lavoro che si scontrano con la creativa Nettuno, potresti scoprire che ti sei avventurato nella tua stravagante direzione piuttosto che attenersi al programma. Fermati e fai domande prima di procedere oltre. Le linee guida potrebbero non essere del tutto chiare.

Crescita personale / spiritualità: oggi il sole entra nei Gemelli e nel regno che governa il lavoro e il benessere. Nel mese successivo, questa posizione planetaria ti invita a mettere in ordine la tua vita dall'interno. È il momento perfetto per aggiornare la tua dieta e il tuo regime di fitness in base alle tue attuali esigenze e stile di vita. Più sei sano, più sarà facile portare il meglio nelle tue attività quotidiane.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la stagione delle feste è appena iniziata, quindi non preoccuparti se una data o un'attività divertente non vanno come previsto. Ci saranno molte opportunità di divertimento nei giorni e nelle settimane a venire. Pianifica i tuoi Gemelli preferiti.

Amore / amicizia: oggi il sole entra in Gemelli socievoli e nel regno che governa le cose che ti portano gioia come romanticismo, creatività e hobby. Nel prossimo mese, sarai al meglio quando dedicherai tempo alle persone e ai passatempi che ti renderanno felice. Se accoppiati, è una priorità passare del tempo di qualità con il tuo partner. Se sei single, potresti connetterti con un potenziale partner che condivide i tuoi interessi, quindi sii proattivo nella ricerca dell'amore.

Carriera / Finanza: controlla il costo prima di fare una pazzia in una data sontuosa o una gita fuori porta. Con Venere di lusso che si scontra con l'abbozzato Nettuno nella tua casa delle finanze, potresti non ottenere il valore dei tuoi soldi. Potrebbero esserci spese nascoste o la tua esperienza potrebbe non essere all'altezza della pubblicità. Fai attenzione a non usare regali o vantaggi speciali per impressionare il tuo interesse amoroso. È probabile che non riceverai il payoff emotivo che ti aspetti.

Crescita personale / spiritualità: il sole in Toro amante del comfort nel tuo regno domestico ti mette in modalità di nidificazione. Passare dal Marte e dal custode Cerere lo rendono un ottimo momento per lavorare su progetti a domicilio.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: non appena si concludono le chiamate, si rispondono alle e-mail e si eliminano le attività dall'elenco delle cose da fare, è possibile alzare i piedi e rilassarsi. Non lasciare che un Pesci ti faccia sentire in colpa per qualcosa che è stato sciolto. Ci sono solo tante ore al giorno.

Amore / Amicizia: con la fedele luna in Toro nel tuo settore della comunicazione che aspira il go-getter Marte e il nutritore Cerere nel tuo segno, le tue parole e azioni mostrano quanto tieni. Farai la distanza per assicurarti che il tuo partner o un amico abbia ciò di cui hanno bisogno. Ancora una volta, la tua compassione salva la giornata!

Carriera / Finanza: premi la pausa per l'acquisto di decorazioni per la casa. Con Venere alla ricerca della bellezza nel tuo regno domestico che si scontra con Nettuno confuso nel tuo segno, potresti fare scelte di stile discutibili. Ciò che immagini sarà glamour potrebbe sembrare sfacciato. Anche se i tuoi gusti sono di tendenza, il tuo schema potrebbe non adattarsi al tuo spazio vitale. Risparmia i tuoi soldi per ora.

Crescita personale / spiritualità: oggi il sole entra nei Gemelli multi-tasking e nel tuo regno domestico. Nel corso del prossimo mese, le questioni domestiche e familiari saranno la tua priorità principale. Ti consigliamo di trascorrere del tempo con le persone di cui ti piace di più la compagnia, quindi organizza un incontro con la tua famiglia o la tribù prescelta. Se non riesci a incontrarti di persona, farà una video chat di gruppo. Ciò che conta di più è che tu abbia il tempo di connetterti.