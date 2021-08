Oroscopo di oggi 23 agosto 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 23 agosto 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 23 agosto 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: stabilirsi in un nuovo ritmo con il lavoro richiede tempo. Sii paziente mentre elabori una nuova routine o prendi familiarità con un nuovo compito. Fare delle mini-pause durante la giornata può essere ristoratore. Chiedi assistenza a una Vergine esperta quando necessario.

Amore/Amicizia: fare progetti per il futuro con il tuo interesse amoroso è un ottimo modo per coinvolgerli a lungo termine. Con Venere nella tua zona di partnership allineata con Saturno fermo nella tua casa dei piani futuri, arrivare sulla stessa pagina su dove andrai da qui ti aiuta a muoverti insieme nella stessa direzione. Anche se non sei pronto a metterti un anello su di esso, puoi impegnarti in piani progettati per tenervi nelle vite dell'altro per il prossimo po'.

Carriera/Finanza: potresti sentirti in conflitto a lavorare a stretto contatto con un collega mentre il Sole Vergine nel tuo settore lavorativo si scontra con l'asteroide Vesta. Potresti preoccuparti che i tuoi contributi vengano eclissati dal tuo collega e che non sarai in grado di brillare di tuo diritto. Allo stesso modo, potresti preferire fare le cose a modo tuo piuttosto che dover scendere a compromessi. Trova un modo per farlo funzionare.

Crescita personale/spiritualità: poiché la Luna dei Pesci si oppone a Marte e Mercurio, bilanciare i tuoi desideri con i bisogni degli altri può essere complicato ma non impossibile. Va bene volere ciò che vuoi, ma sii flessibile.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non sei uno che volta le spalle al piacere. Tuttavia, non lo lascerai andare a scapito degli affari. Tutto il lavoro e niente gioco rendono un toro noioso. Lascia che una Vergine laboriosa ti mostri come bilanciare il divertimento con il fare le cose.

Amore/Amicizia: poiché il Sole Vergine nella tua casa del romanticismo si scontra con Vesta dedicato nella tua zona di lavoro, potresti essere riluttante a dare priorità alla tua vita amorosa o alla socializzazione se c'è del lavoro da fare. Avrai bisogno del tuo partner, dei tuoi amici e dei tuoi figli per capire che hai bisogno di tempo per occuparti degli affari. Una volta completate le attività essenziali, puoi goderti il ​​tempo libero senza sensi di colpa.

Carriera/Finanza: il tuo duro lavoro e la tua diligenza nello svolgere un compito mostrano la tua passione e dedizione. Con Venere nella tua zona di lavoro allineata con l'autorevole Saturno nel tuo settore di carriera e reputazione, sarai visto come magistrale e in controllo. I tuoi sforzi possono fare molto per impressionare una persona che ha una mano nel tuo destino. Anche un progetto di inattività può guadagnare il rispetto di qualcuno a cui ti ispiri, come un genitore o un individuo importante nella tua comunità.

Crescita personale/spiritualità: ci sono molti percorsi e concetti spirituali diversi in cui credere, ma investirai solo in idee che possono essere applicate praticamente nella tua vita. Stai attento agli insegnamenti che risuonano e riflettono i tuoi valori.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti perdere ore alla ricerca di un'idea affascinante o all'esplorazione di un luogo emozionante. È tutto cibo per il tuo cuore e la tua mente. Stai all'erta per una figura autorevole (un Acquario, forse) che può istruirti su un argomento di interesse.

Amore/Amicizia: sei tanto dolce quanto loro, come l'adorazione di Venere nella tua zona romantica si allinea con il nutrimento di Cerere nel tuo segno. Con questa atmosfera amorosa in gioco, sei pronto a prodigare il tuo interesse amoroso con la tua totale attenzione e affetto. Assecondare i loro desideri ti farà piacere. Dopotutto, tutti hanno bisogno di sentirsi necessari. Se sei single, puoi ancora trovare qualcuno per cui strafare. Le tue amorevoli cure saranno apprezzate dai bambini, dalla famiglia e dagli amici.

Carriera/Finanza: con Vesta dedicato e l'innovativo Urano in disaccordo, può sorgere frustrazione quando si tenta di esprimere la propria creatività o di utilizzare i propri doni unici. La scintilla di brillantezza che può accendere e far risaltare il tuo lavoro dalla massa sembra appena fuori portata. Continua così, Gemelli. Presta attenzione ai sogni e ai momenti ah-ha. L'ispirazione arriva dove e quando meno te lo aspetti.

Crescita personale/spiritualità: con il tuo governante, il metodico Mercurio, nel tuo regno domestico allineandoti con il non convenzionale Urano, potresti inventare uno schema entusiasmante per la tua casa e la vita familiare. Per ora, è meglio elaborare i dettagli a porte chiuse. Non tutti sono pronti per il cambiamento.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna nella tua zona di esplorazione denota un desiderio di avventura e nuove esperienze. Il Sole Vergine organizzato nel tuo regno mentale ti consiglia di scendere al nocciolo e escogitare un piano. Un Pesci creativo può aiutarti a creare il tuo schema.

Amore/Amicizia: sei la roccia da cui tutti dipendono per tenerla ferma sul fronte interno. Con Venere nella tua zona domestica che si allinea con il saldo Saturno nella tua casa di trasformazione, gestirai anche le situazioni più intense con stile e grazia. Sarai anche esperto quando si tratta di decorare il tuo spazio con mezzi limitati. Potresti fare un buon affare online o raccogliere oggetti interessanti in una vendita in cortile. Abbellire il tuo posto senza spendere troppo sarà soddisfacente.

Carriera/Finanza: potresti avere difficoltà a separare i fatti dalle tue opinioni mentre il pignolo Sole Vergine nel tuo regno mentale si scontra con l'asteroide Vesta. Quando sei sposato con il tuo punto di vista, può essere difficile vedere oltre il tuo punto di vista. La tua educazione potrebbe colorare le tue idee più di quanto pensi. Fai del tuo meglio per mantenere una mente aperta nonostante ti senta convinto che la tua opinione sia quella giusta.

Crescita personale/spiritualità: sei desideroso di imparare cose nuove, ma non riesci a gestirle quando qualcosa sfida un punto di vista caro. Segnali di resistenza che hai incontrato il tuo margine di crescita. Sembra imbarazzante, ma è una buona cosa.