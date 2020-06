Oroscopo di oggi 23 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 23 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 23 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: quando la luna passa dall'accogliente Cancro al giocoso Leone, sarai dell'umore giusto per fare qualcosa che ti piace. I tuoi hobby, artigianato, sport o giochi preferiti potrebbero piacerti. Se hai intenzione di trascorrere del tempo con qualcuno, fallo diventare un Gemelli.

Amore / amicizia: con la luna in Leone nella tua zona romantica e di intrattenimento, potresti essere dell'umore giusto per un appuntamento o un'attività da solista preferita. Anche se con la luna che si oppone a poppa Saturno nel tuo settore sociale, potresti sentirti in colpa a frequentare un amico. Ti piace passare il tempo con la tua squadra, ma a volte devi fare le tue cose. Ti arrenderai alla pressione? O tieni duro e scegli "me time"?

Carriera / Finanza: gli incontri del tardo pomeriggio sono destinati a procedere senza intoppi mentre la luna in Leone allinea con Venere e Giunone. Le persone sentiranno che sei devoto ai loro interessi e vogliono che i negoziati lavorino favorevolmente per tutti i soggetti coinvolti.

Crescita personale / spiritualità: oggi Nettuno intraprende i suoi cinque mesi retrogradi nel tuo regno subconscio. Nettuno governa la creatività, il misticismo e l'illusione. È a casa in questo regno nascosto e misterioso della tua carta. I tuoi sogni saranno più intensi. Pratiche contemplative come la meditazione saranno fruttuose. Ciò che scopri di te potrebbe essere travolgente e potrebbe spingerti a guarire le ferite emotive. Lavorare con un terapeuta o una guida spirituale può aiutare nel processo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: dopo aver risposto a tonnellate di chiamate, e-mail e messaggi, sarai pronto per una serata davvero rilassante. Per te, ciò probabilmente implica un pasto gourmet e i tuoi cocktail per adulti preferiti. Una Bilancia nel tuo campo vorrebbe un invito a quella festa!

Amore / Amicizia: oggi Nettuno inizia i suoi cinque mesi retrogradi nel tuo social network. Nettuno governa la creatività, il misticismo e l'illusione. Durante questo periodo, potresti cercare di stabilire connessioni più significative con gli amici; tuttavia, potresti scoprire che alcune persone non sono quelle che credevi fossero, spingendoti così a rivalutare quelle relazioni. È il momento ideale per impegnarsi maggiormente in un gruppo che condivide i tuoi interessi spirituali o artistici. Ciò che impari modellerà il tuo futuro.

Carriera / Finanza: con la luna che entra in Leo e nel tuo regno domestico, trascorrere del tempo godendoti le comodità di casa sarà in cima alla tua agenda. Con un'opposizione di Taskmaster Saturno nella tua casa di carriera, potrebbe essere il tuo modo di sfuggire alle pressioni del lavoro. Purtroppo, probabilmente non sarai in grado di rilassarti fino a quando non avrai verificato alcune attività dall'elenco delle cose da fare. Prenditi cura degli affari in modo da poterti rilassare senza distrazioni.

Crescita personale / spiritualità: un incontro discreto al tuo posto ti darà la possibilità di mostrare i recenti miglioramenti nell'arredamento della casa. Se necessario, optare per un tour video. Ti piace quando la gente si esalta nel tuo spazio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ci sono molte cose da considerare quando mediti su dove vuoi che la tua vita vada da qui. Sii paziente mentre rafforzi i dettagli del tuo prossimo grande piano. Un amico Gemelli può avere una prospettiva interessante sulla tua situazione.

Amore / Amicizia: con la gregaria Leone Luna che aspira affettuosa Venere nel tuo segno, sei super innamorato. Aggiungi Giunone dedicato al mix, ed è molto più di una semplice battuta. Vuoi che il tuo ascoltatore sappia che sono adorati. Chi può resistere a quel tipo di fascino? Il tempo trascorso con il tuo partner può essere divertente. Se single, è un momento eccellente per conoscere meglio una nuova persona nella tua vita.

Carriera / Finanza: oggi Nettuno inizia i suoi cinque mesi retrogradi nella tua casa di reputazione e carriera. Nettuno governa la creatività, il misticismo e l'illusione. Durante questo periodo, potresti mettere in discussione il tuo ruolo nella società e se la tua immagine riflette il modo in cui speri di essere percepita. In effetti, potresti diventare ossessionato dalla creazione dell'immagine perfetta. Solo tu e chi ti conosce meglio saprai cosa è reale e cosa è semplicemente fumo e specchi. La cosa più importante è che non confondi i due.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentirti solo mentre la Luna del Leone assetata di calore si oppone all'isolamento di Saturno. È la compagnia umana che ti manca? O desideri ardentemente una connessione più profonda con il divino?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: mentre la luna passa dal tuo segno in Leo e nella tua zona degli utili, sei pronto per iniziare a lavorare. Non così in fretta. Un Acquario potrebbe lanciare una chiave inglese nelle opere. Forse, è il tuo segnale per rallentare le cose e fare attenzione?

Amore / Amicizia: una serata tranquilla a casa sarà la cura per ciò che ti affligge mentre la Luna Leone si allinea con Venere e il devoto Giunone. Godrai di piaceri semplici come cucinare un delizioso pasto per la tua persona preferita e aggiornarti sulle loro novità.

Carriera / Finanza: le questioni monetarie potrebbero essere un dolore totale mentre un'opposizione luna / Saturno fa confusione nelle tue zone finanziarie. Sotto questa influenza, far capire a qualcuno le tue esigenze e rispondere nel modo che desideri può essere una sfida. Ciò significa che dovrai saltare attraverso i cerchi per ottenere supporto. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che ciò che desideri sarà imminente. Spero che tu abbia un piano B.

Crescita personale / spiritualità: oggi Nettuno inizia i suoi cinque mesi retrogradi nella tua zona di coscienza superiore. Nettuno governa la creatività, il misticismo e l'illusione. Durante questo periodo, potresti approfondire la ricerca della conoscenza spirituale o metafisica. Non si tratta di acquisire più informazioni, ma di ottenere una conoscenza approfondita delle tue convinzioni e di far fiorire la tua saggezza innata. In alternativa, potresti rimanere deluso dalla religione, dal governo o dal mondo accademico e mettere in discussione la sua rilevanza nella tua vita.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: non puoi fare a meno di aspettarti di sentirti più simile a te stesso quando la luna passa al tuo segno. Tuttavia, solo il fatto che potresti rappresentare un problema per qualcuno a cui sei vicino. Non lasciarti abbattere da nessuno (specialmente un cinico Acquario).

Amore / amicizia: poiché la luna nel tuo segno si oppone alla negazione di Saturno nella tua zona di associazione, i tuoi sentimenti potrebbero essere feriti quando qualcuno (forse il tuo partner) non risponde ai tuoi bisogni emotivi. Sei più sensibile del solito, quindi prendi le cose a cuore; tuttavia, potresti risparmiarti un sacco di angoscia se non prendi le cose sul personale. Se qualcuno non è disponibile o non è disposto a connettersi, fai le tue cose.

Carriera / Finanza: oggi Nettuno inizia i suoi cinque mesi retrogradi nella tua casa di risorse condivise. Nettuno governa la creatività, il misticismo e l'illusione. Durante questo periodo, potrebbero esserci confusione, disillusione o inganno riguardo al supporto che ricevi o al denaro che condividi con gli altri. Questo non sarà un nuovo sviluppo, ma più di una resa dei conti con ciò che sta accadendo. È importante non illuderti delle intenzioni di qualcuno o di ciò che sono in grado di fornire. Se qualcosa ha un odore di pesce, probabilmente lo è.

Crescita personale / spiritualità: una chiacchierata con un amico fornirà sicuramente una spinta emotiva mentre lo spiritoso Leone Luna si allinea con Venere affettuosa nella tua casa di amicizia. A sua volta, il tuo calore e le storie folli intratterranno il tuo ascoltatore. Chiama!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sei molto impegnato socialmente con il sole nella tua casa di comunità. Ciò rende più importante che mai avere un po 'di tempo per te stesso. Trattare con un acquario esigente potrebbe essere particolarmente estenuante. Sapere quando fare una pausa.

Amore / amicizia: oggi Nettuno inizia i suoi cinque mesi retrogradi nella tua casa di società. Nettuno governa l'immaginazione, l'illusione e il misticismo. Durante questo periodo, otterrai una comprensione più profonda dei meccanismi interni delle tue connessioni interpersonali più importanti; tuttavia, solo il tempo dirà se ciò che scopri ti autorizza o ti rende disilluso. È un momento eccellente per lavorare con terapisti, guaritori e sensitivi perché puoi connetterti in un modo più profondo del solito.

Carriera / Finanza: potresti sentirti nascosto sotto la scrivania mentre la Luna Leone nella tua dodicesima casa solitaria si oppone a Saturno nella tua zona di lavoro. Sotto questa influenza stressante, probabilmente dovrai occuparti di compiti che preferiresti non svolgere. Tutto sembra difficile, specialmente se la tua energia è bassa. E, probabilmente, nessuno lo sta rendendo facile. Calmati, respira e fai ciò che puoi.

Crescita personale / spiritualità: non puoi funzionare correttamente su un serbatoio vuoto. Con la luna nel tuo regno nel backstage, riposo e riflessione ti daranno chiarezza sulle tue priorità. Una volta che la tua mente rallenta, puoi valutare accuratamente cosa è cosa e prendere decisioni sane.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: trascorrere del tempo con un amico non dovrebbe essere complicato. In nome dell'amicizia, sii disposto a mettere i tuoi interessi sul bruciatore posteriore mentre esci con un amico. Potrebbe aiutare a migliorare la tua relazione con un Leone nella tua cerchia.

Amore / Amicizia: nonostante il tuo desiderio di compagnia, tu e un tuo amico potreste non essere simpatici poiché la Luna Leone in uscita nel vostro social network si oppone alla negazione di Saturno. È facile puntare il dito e rendere l'altra persona il cattivo; tuttavia, potresti essere colui che porta un'atmosfera negativa. Forse ti risenti di dover fare ciò che l'altra persona vuole fare? Controllati.

Carriera / Finanza: oggi Nettuno inizia i suoi cinque mesi retrogradi nella tua zona di lavoro e benessere. Nettuno governa l'immaginazione, l'illusione e il misticismo. Sotto questa atmosfera disordinata, mantenere l'ordine potrebbe sembrare un compito erculeo. La superpotenza di Nettuno sta dissolvendo le barriere, quindi potresti essere più vulnerabile a malattie o lesioni legate allo stress. Quindi, la cura di sé dovrebbe essere una priorità. Se lavori in un campo artistico, ti sentirai supportato da questa energia perché offre accesso a una creatività profonda.

Crescita personale / spiritualità: crescerai filosoficamente sull'amore mentre la luna contatta Venere nella tua casa di coscienza superiore. Hai bisogno di qualcosa di più della semplice chimica fisica. Desiderate anche un incontro delle menti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: potresti ottenere l'attenzione che brami mentre la luna si sposta nel radioso Leone e nella tua decima casa pubblica, ma sei pronto per questo? Qualcuno nella tua cerchia (forse un Acquario critico) potrebbe minare la tua sicurezza. Non lasciare che offuschino il tuo splendore.

Amore / Amicizia: oggi Nettuno inizia i suoi cinque mesi retrograda nel regno che governa il vero amore. Nettuno governa l'immaginazione, l'illusione e il misticismo. Durante questo periodo, la tua vita sentimentale potrebbe essere super romantica. È un vero affare o solo fumo e specchi? Solo il tempo lo dirà. Potresti sentirti più profondamente connesso al tuo partner o sentirti disilluso dalle loro fragilità umane. Goditi le vibrazioni romantiche senza lasciarti prendere dalla fantasia.

Carriera / Finanza: tutti gli occhi sono puntati su di te, quindi perché non riesci a consegnare? L'ansia da prestazione è una cosa come la luna nel drammatico Leone e la tua zona di carriera si oppone all'esatto Saturno. Sotto questa vibrazione tesa, qualunque cosa tu faccia, potrebbe non sentirsi abbastanza bene. Abbassa il volume sul genitore interno (o esterno) che critica sempre quello che fai.

Crescita personale / spiritualità: artisti e tipi creativi prospereranno e potranno raggiungere un livello più profondo di auto-espressione nella loro arte mentre Nettuno è retrogrado. È un momento eccellente per riprendere i progetti abbandonati perché avrai una visione migliore di come completarli.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la fusione di un sogno con ciò che è fattibile può essere inclusa nei tuoi piani. Sei bravo nel panorama generale, anche se a volte i punti più fini ti sfuggono. Un Acquario potrebbe essere veloce nel sottolinearlo quando provi a venderli su un'idea entusiasmante.

Amore / Amicizia: con la luna nella tua zona di coscienza superiore in linea con Venere e Giunone, imparerai molto dai tuoi amici e dal tuo interesse amoroso. Le loro idee aiuteranno ad ampliare la tua visione del mondo. La crescita avviene quando inviti persone nella tua cerchia che sono diverse da te.

Carriera / Finanza: può essere difficile avviare un progetto audace mentre il creativo Luna Luna si oppone a Saturno nel regno che governa le informazioni e le idee. Qualcuno potrebbe chiedere di tornare al tavolo da disegno e tracciare un piano più accurato. Il diavolo è nei dettagli. Esamina il tuo concetto con un pettine a denti fini e scopri cosa potresti aver perso.

Crescita personale / spiritualità: oggi Nettuno inizia i suoi cinque mesi retrogradi nel tuo regno domestico. Durante questo periodo, potresti venire a conoscenza di come la tua vita è stata influenzata dalla salute mentale di un membro della famiglia o da problemi di abuso di sostanze. Ciò potrebbe richiedere un intervento o una consulenza. Allo stesso modo, la delusione per la tua situazione di vita potrebbe innescare un cambiamento. Potresti trasferirti in un luogo a cui ti senti spiritualmente connesso o creare uno spazio sacro nella tua casa.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: le relazioni sono estremamente importanti per te adesso. Ecco perché farai il possibile per far funzionare le cose. Non importa quanto ci provi, potresti comunque trovare difficile far funzionare le cose con un Leo. Oggi, non vedrai gli occhi.

Amore / Amicizia: potresti sentire una profonda connessione con il tuo interesse amoroso mentre la vivace Luna Luna si allinea con Venere e il devoto Giunone. Principalmente perché sei disposto a fare il lavoro necessario per avvicinarti. I tuoi sforzi possono fare un'impressione positiva sul tuo partner.

Carriera / Finanza: essere avari o testardi con le questioni finanziarie significa che le cose probabilmente non andranno per la tua strada grazie a un'opposizione luna / Saturno nelle tue zone finanziarie. In questa vibrazione tesa, sembra che tu e le altre parti non capiate i bisogni dell'altro, o lo capiate ma semplicemente non volete collaborare. Non è un grosso problema. Significa semplicemente che probabilmente non dovresti perdere tempo a cercare di negoziare. Domani è un altro giorno.

Crescita personale / spiritualità: oggi Nettuno inizia i suoi cinque mesi retrograda nella zona che governa la mente e la comunicazione. Nettuno governa la creatività, il misticismo e le illusioni. Durante questo periodo, potresti sperimentare un'intuizione accresciuta e una sensibilità più profonda che ti rende facilmente disilluso. Per gli scrittori e i tipi creativi, questa energia può fornire un'ispirazione abbondante. Si consiglia cautela con contratti e documenti importanti, poiché i termini potrebbero essere oscuri.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: non si può negare che brami la compagnia. Non complicarlo essendo inflessibile. Ci vorrà uno sforzo per andare d'accordo con le persone, in particolare un leone. Entrambi avete grandi personalità e volete essere la star. Puoi condividere i riflettori?

Amore / Amicizia: non sapere quando rimanere fermi e quando piegare può creare problemi in una relazione mentre la Luna Leone si oppone a trattenere Saturno nel tuo segno. Forse credi che sia una debolezza essere troppo sensibile ai bisogni di una persona? Se in passato sei stato super indulgente, è bene che tu stia imparando a stabilire dei limiti. Tuttavia, dovresti stare attento a non esagerare.

Carriera / Finanza: oggi Nettuno intraprende i suoi cinque mesi retrogradi nella tua casa di denaro e beni. Nettuno governa l'immaginazione, l'illusione e il misticismo. Durante questo periodo, potresti scoprire discrepanze relative a una questione di denaro o, nel peggiore dei casi, essere vittima di un inganno. Sii particolarmente cauto durante questo periodo ed evita di impegnarti in transazioni dubbie. Per coloro che lavorano in un campo artistico o nelle arti intuitive, questo potrebbe essere un periodo creativo e fruttuoso che produce ricompense materiali.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere desideroso di esplorare gli aspetti spirituali di una relazione mentre la Luna Leone nella tua zona di associazione affronta Giunone nella tua casa di coscienza superiore. È un momento eccellente per consultare la tua guida spirituale preferita.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: esiste una connessione tra lavoro e benessere. Quando ci sono sfide sul lavoro, tendi ad essere super stressato. Quindi, è vitale che tu sappia quando sei sopra la testa. Se hai bisogno di una mano, chiedi aiuto a una Bilancia utile.

Amore / Amicizia: con Venere nel tuo regno domestico, potresti divertirti a casa. È qualcosa che ti piacerà mentre il gregario Leone Luna contatta Venere socievole. Tuttavia, è importante garantire che tutti siano al sicuro. Bevande sul marciapiede per il sociale, forse?

Carriera / Finanza: con la dinamica Luna Luna nella tua zona di lavoro, sei desideroso di cancellare le attività dall'elenco delle cose da fare; tuttavia, un'opposizione dell'autorevole Saturno suggerisce che potresti temere che qualcuno creda di non essere tagliato per il compito da svolgere. Potrebbe essere che stai proiettando le tue paure su qualcuno sul posto di lavoro? Il rimedio è lavorare per rafforzare le tue abilità. Quando ti senti competente, è più probabile che le persone abbiano fiducia in ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: oggi il tuo sovrano Nettuno si imbarca nel suo segno retrogrado di cinque mesi. Nettuno governa l'immaginazione, l'illusione e il misticismo. Durante questo periodo, potresti sentirti più introspettivo e sarai attratto da attività che forniscono una comprensione di sé più profonda. La tua innata creatività e intuizione saranno intensificate, rendendo questo è un momento fruttuoso per i tuoi sforzi. La meditazione, il lavoro dei sogni, la spiritualità e le ricerche artistiche saranno gratificanti.