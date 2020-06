Oroscopo di oggi 24 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 24 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 24 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: c'è un'aria di eccitazione intorno a te. Principalmente perché non si può dire cosa potresti fare. Anche tu potresti essere sorpreso dalle tue buffonate. Il tuo comportamento potrebbe essere inquietante per alcuni; tuttavia, è probabile che un Leo ti trovi molto divertente.

Amore / amicizia: con la luna in Leone alla ricerca del dramma nella tua zona sentimentale, sei tutto per il brivido dell'inseguimento. Non c'è niente che ti piace di più che sconfiggere i tuoi concorrenti ed essere quello che riceve la rosa finale; tuttavia, cosa può fare un arioso lussurioso una volta stabilita una relazione e scoprire di essere bloccato in una routine noiosa? Trova un modo per renderlo eccitante. Senza un premio per cui lavorare, è probabile che passi a pascoli più verdi.

Carriera / Finanza: a volte, non puoi fare a meno di correre un folle rischio finanziario. Sei una persona impulsiva, quindi è solo una cosa che fai di tanto in tanto. Anche se subisci una perdita, potresti provare l'emozione di cogliere l'occasione per essere esaltante. Tuttavia, non dovresti fare nulla di stupido. Ci sono modi molto più sicuri per ottenere i tuoi calci.

Crescita personale / spiritualità: parlare dei tuoi sentimenti può alleviare il tuo disagio, o quello di qualcun altro mentre Mercurio espressivo si allinea con il nutrimento di Cerere nel tuo regno del backstage. Queste sono le ferite e le delusioni che una persona di solito tiene per sé. Sei solo malato come i tuoi segreti. La guarigione avviene quando ti apri.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei resistente come le unghie all'esterno, ma all'interno sei davvero soffice. Mantenere alta la guardia diventa estenuante. Ecco perché ti divertirai a toglierti la maschera e a connetterti con qualcuno (forse un empatico Pesci) che capisce il vero te.

Amore / amicizia: se hai qualcosa di sensibile, solo un incontro con il tuo amico lo farà saltare fuori. Mentre l'espressivo Mercurio si allinea alla cura di Cerere nella tua casa dell'amicizia, troverai conforto nelle parole di una persona premurosa che ti prende. Allo stesso modo, ciò che dici può avere un effetto curativo sugli altri. La tua gentilezza e generosità di cuore non saranno presto dimenticate. Fai sapere a un amico in difficoltà che può rivolgersi a te per conforto e sostegno.

Carriera / Finanza: i tuoi obiettivi sono molto più grandi di prima. Pertanto, un traguardo non sarà raggiunto dall'oggi al domani. Con Saturno disciplinato nella tua casa di carriera, dovrai metterti al passo e sistemarti per il lungo raggio. Ottenere il rispetto e lo status che brami richiederà un duro lavoro. La buona notizia è che i premi saranno probabilmente commisurati ai tuoi sforzi. Tieni gli occhi sul premio e resta lì.

Crescita personale / spiritualità: per te non è mai abbastanza essere un novizio. Con l'entusiasmo di Giove e il magistrale Plutone nella tua casa di istruzione superiore, sei determinato a possedere conoscenze specialistiche su una materia che ti commuove. Immergiti subito!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ci sono molte cose da considerare quando mediti su dove vuoi che la tua vita vada da qui. Sii paziente mentre rafforzi i dettagli del tuo prossimo grande piano. Un amico Gemelli può avere una prospettiva interessante sulla tua situazione.

Amore / Amicizia: con la gregaria Leone Luna che aspira affettuosa Venere nel tuo segno, sei super innamorato. Aggiungi Giunone dedicato al mix, ed è molto più di una semplice battuta. Vuoi che il tuo ascoltatore sappia che sono adorati. Chi può resistere a quel tipo di fascino? Il tempo trascorso con il tuo partner può essere divertente. Se single, è un momento eccellente per conoscere meglio una nuova persona nella tua vita.

Carriera / Finanza: oggi Nettuno inizia i suoi cinque mesi retrogradi nella tua casa di reputazione e carriera. Nettuno governa la creatività, il misticismo e l'illusione. Durante questo periodo, potresti mettere in discussione il tuo ruolo nella società e se la tua immagine riflette il modo in cui speri di essere percepita. In effetti, potresti diventare ossessionato dalla creazione dell'immagine perfetta. Solo tu e chi ti conosce meglio saprai cosa è reale e cosa è semplicemente fumo e specchi. La cosa più importante è che non confondi i due.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentirti solo mentre la Luna del Leone assetata di calore si oppone all'isolamento di Saturno. È la compagnia umana che ti manca? O desideri ardentemente una connessione più profonda con il divino?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sul posto di lavoro e a casa, sei lì per tutti coloro che hanno bisogno di te. Non ti dispiace perché hai bisogno di una sensazione di appagamento. Purtroppo, la cura di sé viene spesso trascurata. Perché non lasciare che un Pesci nutrimento si prenda cura di te oggi?

Amore / Amicizia: con Mercurio premuroso nel tuo segno che aspira a nutrire Cerere nella tua casa di coscienza superiore, sei il saggio guru di cui tutti hanno bisogno. La tua atmosfera amorevole e protettiva fa sentire l'ascoltatore che sei qualcuno di cui si possono fidare. Quindi, non dovresti essere sorpreso se il tuo partner o un amico condividono qualcosa di natura sensibile. Se hai bisogno di una guida, rivolgiti a una figura materna nella tua cerchia su cui sei venuto a fare affidamento.

Carriera / Finanza: Con il Nodo Sud che forma l'abitudine nella tua casa di lavoro, è fin troppo facile semplicemente sedersi e telefonare. Nella maggior parte dei casi, non è perché sei pigro, è perché hai paura . Hai paura di avventurarti fuori dalla tua zona di comfort e di immergerti in attività che non sei sicuro di sapere come fare. Esiste solo un modo per sviluppare nuove competenze, ovvero provare e riprovare fino a quando non si ottiene il risultato corretto,

Crescita personale / spiritualità: può volerci un po 'di tempo per capire in cosa credi. Una volta trovata la tua piattaforma, sei sicuro di seguire i tuoi discorsi. È perché avere ideali per vivere significa qualcosa per te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sei emozionato con la luna nel tuo segno. Anche tu sei fiducioso. Ecco perché parlerai quando sarai eccitato per qualcosa. Troverai supporto in un audace Ariete che parla la tua lingua e condivide il tuo punto di vista.

Amore / amicizia: man mano che Mercurio si allinea alla cura di Cerere nella tua zona di intimità, una conversazione sincera con il tuo interesse amoroso può avvicinarti. Anche prima dell'inizio della discussione, potresti avere la sensazione di ciò che li disturba. Tenere uno spazio di accettazione e amore incondizionato potrebbe farli sentire abbastanza sicuri da aprirsi. Allo stesso modo, condividerai prontamente ciò che hai nel cuore con qualcuno che non ti giudicherà. Trova qualcuno in cui puoi confidarti.

Carriera / Finanza: con Urano lungimirante nella tua carriera e zona di reputazione, tutti ti guardano per essere un innovatore. È eccitante pensare che ci sia un pubblico desideroso di vedere cosa farai dopo. Sei più un influencer di quanto pensi. È un momento eccellente per aggiornare i tuoi account sui social media con uno o due post accattivanti. Se non sei ancora sui social media, inizia a fare crack! Potresti trovarlo uno strumento utile.

Crescita personale / spiritualità: le tue opinioni sull'istruzione, la religione o la politica potrebbero farti etichettare come un eretico. Questo perché le persone non capiscono la tua necessità di mettere in discussione il sistema. La fede cieca non è qualcosa a cui puoi iscriverti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sei molto impegnato socialmente con il sole nella tua casa di comunità. Ciò rende più importante che mai avere un po 'di tempo per te stesso. Trattare con un acquario esigente potrebbe essere particolarmente estenuante. Sapere quando fare una pausa.

Amore / amicizia: oggi Nettuno inizia i suoi cinque mesi retrogradi nella tua casa di società. Nettuno governa l'immaginazione, l'illusione e il misticismo. Durante questo periodo, otterrai una comprensione più profonda dei meccanismi interni delle tue connessioni interpersonali più importanti; tuttavia, solo il tempo dirà se ciò che scopri ti autorizza o ti rende disilluso. È un momento eccellente per lavorare con terapisti, guaritori e sensitivi perché puoi connetterti in un modo più profondo del solito.

Carriera / Finanza: potresti sentirti nascosto sotto la scrivania mentre la Luna Leone nella tua dodicesima casa solitaria si oppone a Saturno nella tua zona di lavoro. Sotto questa influenza stressante, probabilmente dovrai occuparti di compiti che preferiresti non svolgere. Tutto sembra difficile, specialmente se la tua energia è bassa. E, probabilmente, nessuno lo sta rendendo facile. Calmati, respira e fai ciò che puoi.

Crescita personale / spiritualità: non puoi funzionare correttamente su un serbatoio vuoto. Con la luna nel tuo regno nel backstage, riposo e riflessione ti daranno chiarezza sulle tue priorità. Una volta che la tua mente rallenta, puoi valutare accuratamente cosa è cosa e prendere decisioni sane.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: oggi sarai profondamente consapevole dello scambio di energia, idee ed emozioni tra te e gli altri, in particolare un Ariete. Assisterai direttamente all'impatto del potenziamento dell'energia e delle vibrazioni negative, rendendoti più consapevole di ciò che invii.

Amore / amicizia: con Saturno difficile nella tua zona sentimentale e Chirone ferito nel tuo settore di partnership, la tua vita sentimentale può sembrare un sacco di lavoro che non sei sempre in vena di fare; tuttavia, a meno che tu non sia disposto a farlo da solo, non è possibile evitarlo. La saggezza che ottieni perseverando nella ricerca dell'amore e della collaborazione sarà preziosa. Potresti non vedere i risultati ora, ma i tuoi sforzi apriranno la strada alla sicurezza e alla felicità delle relazioni future.

Carriera / Finanza: le tue parole significheranno che ti preoccupi molto di ciò che fai come Mercurio riflessivo e coltivando Cerere energizzano le tue zone di lavoro. La considerazione che mostri ai colleghi e ai superiori dirà anche molto su quanto apprezzi avere un'esperienza lavorativa positiva. Non sottovalutare l'impatto che la gentilezza e la cura possono avere sull'ambiente. Può fare molto per aiutare tutti a godersi la giornata.

Crescita personale / spiritualità: la poesia, l'arte e la natura sono alcuni dei modi in cui potresti cercare di connetterti con il divino. Per te, la bellezza è un portale per la connessione spirituale. Trova il modo di collegarti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la drammatica luna in Leone in cima alla tua carta, vorrai che il mondo sia attento alle tue esigenze personali. Dimostrare di essere attenti ai bisogni degli altri può rendere più facile ottenere ciò che desideri, in particolare da un Pesci.

Amore / Amicizia: la premurosità fa molto per far apprezzare il tuo interesse amoroso. Con l'espressivo Mercurio in linea con il nutrimento di Cerere nella tua zona sentimentale, la cura che mostri è piuttosto adorabile. Chi non si innamorerebbe di una persona che si interessa al loro benessere? Allo stesso modo, tutti devono sentirsi come se fossero necessari (in una certa misura). Se sei un tipo indipendente, il tuo partner sarà contento quando chiedi il suo aiuto. Li farà sentire che sono una parte preziosa della tua vita.

Carriera / Finanza: perché lamentarsi delle capacità che non hai mai sviluppato? Avrebbe, avrebbe potuto, non avrebbe dovuto portarti dove vuoi andare. Tutti hanno rimpianti per non aver massimizzato il loro potenziale. Ciò che conta è che non lasci che ciò che non hai fatto ti definisca. Il guaritore ferito Chirone nella tua zona di lavoro dice che non c'è tempo come il presente per aggiornare le tue abilità.

Crescita personale / spiritualità: trascorrere del tempo leggendo su un argomento di interesse sarà piacevole con studioso Mercurio nella tua zona di apprendimento superiore. È un momento eccellente per approfondire la tua conoscenza di una materia preferita.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sarai nel tuo elemento quando ti concentri sull'apprendimento e sul fare cose che non hai mai fatto prima. Questo perché sei un avventuriero nato in natura. Un sofisticato Leo nel tuo campo potrebbe essere proprio la persona che ti ecciterà per qualcosa di nuovo!

Amore / Amicizia: se non stai dando tutto per coltivare la tua relazione ideale, dovresti esserlo. (A meno che la partnership non sia attualmente parte del tuo piano). Con Venere e il Nodo Nord nella tua casa di impegno, trarrai beneficio dalla semina di semi per produrre l'unione che desideri. I fiori non sbocciano da un giorno all'altro, e nemmeno una grande relazione. Continua a prenderti cura del tuo giardino fino a quando i tuoi fiori non sbocciano. Ciò significa fare delle scelte che si allineano con i tuoi desideri e scendere a compromessi sensati.

Carriera / Finanza: Con il sovrano della tua zona di carriera, Mercurio, in versione retrograda, è un momento opportuno per dare uno sguardo approfondito a dove vuoi andare con la tua carriera. Gli obiettivi che stai perseguendo sono in linea con i tuoi interessi e le tue esigenze? Pensaci e modifica i tuoi piani di conseguenza.

Crescita personale / spiritualità: con il mercurio ponderato in linea con il nutrimento di Cerere nella tua zona familiare e familiare, potresti essere ispirato a contattare un membro della famiglia amato. Sentire da te potrebbe essere più un piacere per loro di quanto tu possa mai immaginare. Anche nel migliore dei casi, le persone possono sentirsi sole e trascurate. A chi puoi rivolgerti oggi?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: potresti trovarti più profondamente intrecciato con gli affari degli altri di quanto tu voglia davvero essere; tuttavia, non puoi permetterti di staccarti se ciò che stanno facendo ti influenza. Potresti avere più informazioni sui motivi di un Leone di quanto ti rendi conto.

Amore / Amicizia: bastano pochi minuti e una parola gentile per far sapere a qualcuno quanto ti importa. Man mano che Mercurio si sincronizza con il nutrimento di Cerere nella tua zona di comunicazione, otterrai punti bonus con una persona a cui tieni quando mandi un messaggio dolce o, meglio ancora, raggiungi telefonicamente o videochiamando. In genere hai molto da fare, quindi significa molto quando prendi del tempo libero dalla tua giornata impegnativa per prendere contatto.

Carriera / Finanza: con Venere ardente nel tuo settore di lavoro, sarai nella zona quando ti concentri su un incarico o un aspetto del tuo lavoro di cui sei appassionato. Questo non è il momento di perdersi nell'astrazione o inseguire grandi concetti. Beneficerai di rimboccarti le maniche e fare le cose. Questa posizione indica relazioni positive con i colleghi. Ciò dovrebbe aiutare le cose ad andare più agevolmente. Vale la pena fare uno sforzo per collaborare.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con un mentore o un insegnante può fornire spunti di riflessione seri. Probabilmente hai già discusso questo argomento in precedenza. Anche se questa volta, può fare clic in un modo che non aveva fatto prima.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: non si può negare che brami la compagnia. Non complicarlo essendo inflessibile. Ci vorrà uno sforzo per andare d'accordo con le persone, in particolare un leone. Entrambi avete grandi personalità e volete essere la star. Puoi condividere i riflettori?

Amore / Amicizia: non sapere quando rimanere fermi e quando piegare può creare problemi in una relazione mentre la Luna Leone si oppone a trattenere Saturno nel tuo segno. Forse credi che sia una debolezza essere troppo sensibile ai bisogni di una persona? Se in passato sei stato super indulgente, è bene che tu stia imparando a stabilire dei limiti. Tuttavia, dovresti stare attento a non esagerare.

Carriera / Finanza: oggi Nettuno intraprende i suoi cinque mesi retrogradi nella tua casa di denaro e beni. Nettuno governa l'immaginazione, l'illusione e il misticismo. Durante questo periodo, potresti scoprire discrepanze relative a una questione di denaro o, nel peggiore dei casi, essere vittima di un inganno. Sii particolarmente cauto durante questo periodo ed evita di impegnarti in transazioni dubbie. Per coloro che lavorano in un campo artistico o nelle arti intuitive, questo potrebbe essere un periodo creativo e fruttuoso che produce ricompense materiali.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere desideroso di esplorare gli aspetti spirituali di una relazione mentre la Luna Leone nella tua zona di associazione affronta Giunone nella tua casa di coscienza superiore. È un momento eccellente per consultare la tua guida spirituale preferita.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: esiste una connessione tra lavoro e benessere. Quando ci sono sfide sul lavoro, tendi ad essere super stressato. Quindi, è vitale che tu sappia quando sei sopra la testa. Se hai bisogno di una mano, chiedi aiuto a una Bilancia utile.

Amore / Amicizia: con Venere nel tuo regno domestico, potresti divertirti a casa. È qualcosa che ti piacerà mentre il gregario Leone Luna contatta Venere socievole. Tuttavia, è importante garantire che tutti siano al sicuro. Bevande sul marciapiede per il sociale, forse?

Carriera / Finanza: con la dinamica Luna Luna nella tua zona di lavoro, sei desideroso di cancellare le attività dall'elenco delle cose da fare; tuttavia, un'opposizione dell'autorevole Saturno suggerisce che potresti temere che qualcuno creda di non essere tagliato per il compito da svolgere. Potrebbe essere che stai proiettando le tue paure su qualcuno sul posto di lavoro? Il rimedio è lavorare per rafforzare le tue abilità. Quando ti senti competente, è più probabile che le persone abbiano fiducia in ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: oggi il tuo sovrano Nettuno si imbarca nel suo segno retrogrado di cinque mesi. Nettuno governa l'immaginazione, l'illusione e il misticismo. Durante questo periodo, potresti sentirti più introspettivo e sarai attratto da attività che forniscono una comprensione di sé più profonda. La tua innata creatività e intuizione saranno intensificate, rendendo questo è un momento fruttuoso per i tuoi sforzi. La meditazione, il lavoro dei sogni, la spiritualità e le ricerche artistiche saranno gratificanti.