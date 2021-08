Oroscopo di oggi 25 agosto 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 25 agosto 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 25 agosto 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI Mercoledì 25 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua fiducia aumenta quando la luna attraversa il tuo segno. Sei anche più emotivo di quanto le persone siano abituate. A volte sei appassionato, mentre in altri momenti sei infastidito. Potrebbe rendere difficile per una Bilancia arrivare da dove vieni e capire cosa stai cercando.

Amore/Amicizia: rischi di essere prepotente quando il potente Plutone e l'asteroide Giunone si scontrano. Dovresti essere consapevole di non esigere che una persona (come il tuo interesse amoroso, ad esempio) aderisca a determinate regole di relazione o adotti gli stessi ideali a cui sei iscritto. È bello avere dei limiti e delle aspirazioni quando sei coinvolto con qualcuno, ma non puoi essere invadente se non sono d'accordo con le tue opinioni.

Carriera/Finanza: l' eccessiva analisi porta alla paralisi mentale quando gli strateghi Mercurio e Pallade si scontrano. Ciò potrebbe significare che passi così tanto tempo a lavorare sui dettagli di un progetto che non lo porti mai alla fase successiva. La tua ricerca per ottenere tutto nel modo giusto può essere estremamente frustrante. È anche improduttivo. Per portare a termine le cose, potrebbe essere necessario impostare un limite al tempo impiegato nella fase di pianificazione. Avrai bisogno di qualcosa da mostrare per i tuoi sforzi.

Crescita personale/spiritualità: potresti sentirti vulnerabile questa sera quando la luna incontra il guaritore ferito Chitone nel tuo segno. Tratta gli altri con la stessa cura e sensibilità che speri di ricevere.

TORO OROSCOPO DI OGGI Mercoledì 25 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: quando la Luna in Ariete transita nella dodicesima casa nascosta, il toro stanco del mondo ha bisogno di tempo in solitudine per decomprimersi. Non starà bene con qualcuno (come una Bilancia) che non sei a sua completa disposizione, ma meriti del tempo per te stesso.

Amore/Amicizia: con il potente Plutone che si scontra con Giunone nella tua zona di intimità, potresti pensare di essere persuasivo con una questione che riguarda l'amore o il sesso. Tuttavia, è più probabile che la tua atmosfera intensa diventi invadente o di controllo. Sei in un territorio sensibile. Dovrebbe essere trattato con cura. Ascolta la vocina che ti avverte di non portare la questione troppo lontano. Lo stesso vale per le finanze. Adotta un approccio più delicato.

Carriera/Finanza: un progetto di squadra può essere complicato e difficile da organizzare quando gli strateghi Mercurio e Dallassi scontrano. Tu e i tuoi colleghi potreste non comprendere gli obiettivi dell'altro. Di conseguenza, può essere difficile raggiungere un accordo su come procedere con un incarico. Si può spendere così tanto tempo a elaborare i dettagli che si arriva in ritardo o perdere del tutto una finestra di opportunità. Se hai la possibilità di lavorare da solo, hai maggiori probabilità di portare a termine le cose.

Crescita personale/spiritualità: sei destinato a creare problemi quando utilizzi un approccio "a modo mio o in autostrada". Nessuno vuole avere a che fare con un toro ostinato. Fai attenzione a non spaventare gli estranei e allontanare i tuoi cari.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI Mercoledì 25 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ti occupi della comunità con la Luna in Ariete che transita nel tuo settore sociale. Tuttavia, navigare nelle relazioni con determinati individui può essere complicato. Ariete e Bilancia possono tirare le corde del tuo cuore in modi che non ti aspetti e a cui non sai come rispondere.

Amore/Amicizia: il tuo partner è persuasivo o invadente? C'è una linea sottile tra i due mentre il prepotente Plutone si scontra con Giunone nella tua casa di associazione. In alcuni casi, potresti persino trovare la loro atmosfera manipolativa o minacciosa. Non farti costringere ad andare d'accordo con qualcosa che non ti piace solo per compiacere il tuo partner. È un brutto precedente da creare. Allo stesso modo, dovresti stare molto attento a come tratti gli altri.

Carriera/Finanza: i tuoi piani personali potrebbero essere in contrasto con le tue aspirazioni di carriera poiché gli strateghi Mercurio e Dallasfomentano conflitti tra casa e lavoro. Una cattiva comunicazione potrebbe dare a un membro della famiglia o al tuo capo un'idea sbagliata delle tue intenzioni. Fai attenzione a non dare per scontato che le persone che saranno influenzate dalle tue scelte capiscano cosa stai facendo, perché lo stai facendo e come lo farai. Spiegare te stesso può aiutarti a evitare i conflitti, anche se probabilmente non oggi.

Crescita personale/spiritualità: la conoscenza di sé è una cosa bellissima. Lascia che ciò che impari su te stesso informi su come ti occupi dei tuoi bisogni più elementari. Nessuno sa cosa ti serve meglio di te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI Mercoledì 25 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna nell'intraprendente Ariete, sei ispirato a compiere i prossimi passi nel perseguimento di un obiettivo professionale. Dovrai superare l'inerzia e l'insicurezza per andare avanti. Puoi farcela, Cancro. Cerca incoraggiamento in un Acquario.

Amore/Amicizia: mentre il prepotente Plutone nella tua zona di partnership si scontra con la rispettosa Giunone, qualcuno (forse tu) potrebbe sentire che il loro unico scopo in una relazione è quello di soddisfare i bisogni del loro partner. Dov'è il divertimento in questo? Se ti piace interpretare il ruolo di cuoco, governante o tuttofare, va bene. Anche se è una seccatura quando è regolarmente previsto. Attenzione a non fare richieste oltraggiose. Se i ruoli sono invertiti, rifiutati di stare al gioco.

Carriera/Finanza: le idee si perdono nella traduzione mentre Mercurio mentale e Pallade incisiva si scontrano nelle tue zone di comunicazione e informazione. La creatività può essere super soggettiva. Se vuoi che i tuoi colleghi accettino le tue idee, dovrai spiegarle in un modo che possano comprendere. Allo stesso modo, potresti trovare difficile capire le istruzioni di qualcuno e cosa vogliono che tu faccia. Se c'è il minimo dubbio, fai domande. Altrimenti potresti sbagliare tutto.

Crescita personale/spiritualità: potresti cadere nella tana del coniglio inseguendo un'idea affascinante. Quando smette di avere senso, è il tuo segnale per lasciarlo stare e digerire ciò che hai imparato. Dopo un po' capirai di cosa si tratta.