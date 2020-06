Oroscopo di oggi 26 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 26 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 26 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: c'è un'aria di eccitazione intorno a te. Principalmente perché non si può dire cosa potresti fare. Anche tu potresti essere sorpreso dalle tue buffonate. Il tuo comportamento potrebbe essere inquietante per alcuni; tuttavia, è probabile che un Leo ti trovi molto divertente.

Amore / amicizia: con la luna in Leone alla ricerca del dramma nella tua zona sentimentale, sei tutto per il brivido dell'inseguimento. Non c'è niente che ti piace di più che sconfiggere i tuoi concorrenti ed essere quello che riceve la rosa finale; tuttavia, cosa può fare un arioso lussurioso una volta stabilita una relazione e scoprire di essere bloccato in una routine noiosa? Trova un modo per renderlo eccitante. Senza un premio per cui lavorare, è probabile che passi a pascoli più verdi.

Carriera / Finanza: a volte, non puoi fare a meno di correre un folle rischio finanziario. Sei una persona impulsiva, quindi è solo una cosa che fai di tanto in tanto. Anche se subisci una perdita, potresti provare l'emozione di cogliere l'occasione per essere esaltante. Tuttavia, non dovresti fare nulla di stupido. Ci sono modi molto più sicuri per ottenere i tuoi calci.

Crescita personale / spiritualità: parlare dei tuoi sentimenti può alleviare il tuo disagio, o quello di qualcun altro mentre Mercurio espressivo si allinea con il nutrimento di Cerere nel tuo regno del backstage. Queste sono le ferite e le delusioni che una persona di solito tiene per sé. Sei solo malato come i tuoi segreti. La guarigione avviene quando ti apri.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei resistente come le unghie all'esterno, ma all'interno sei davvero soffice. Mantenere alta la guardia diventa estenuante. Ecco perché ti divertirai a toglierti la maschera e a connetterti con qualcuno (forse un empatico Pesci) che capisce il vero te.

Amore / amicizia: se hai qualcosa di sensibile, solo un incontro con il tuo amico lo farà saltare fuori. Mentre l'espressivo Mercurio si allinea alla cura di Cerere nella tua casa dell'amicizia, troverai conforto nelle parole di una persona premurosa che ti prende. Allo stesso modo, ciò che dici può avere un effetto curativo sugli altri. La tua gentilezza e generosità di cuore non saranno presto dimenticate. Fai sapere a un amico in difficoltà che può rivolgersi a te per conforto e sostegno.

Carriera / Finanza: i tuoi obiettivi sono molto più grandi di prima. Pertanto, un traguardo non sarà raggiunto dall'oggi al domani. Con Saturno disciplinato nella tua casa di carriera, dovrai metterti al passo e sistemarti per il lungo raggio. Ottenere il rispetto e lo status che brami richiederà un duro lavoro. La buona notizia è che i premi saranno probabilmente commisurati ai tuoi sforzi. Tieni gli occhi sul premio e resta lì.

Crescita personale / spiritualità: per te non è mai abbastanza essere un novizio. Con l'entusiasmo di Giove e il magistrale Plutone nella tua casa di istruzione superiore, sei determinato a possedere conoscenze specialistiche su una materia che ti commuove. Immergiti subito!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: connettiti con le persone che ti accettano come sei piuttosto che chiedere a gran voce la convalida di coloro che ti rifiutano. Forse, non dovresti investire in una relazione con qualcuno (forse un Ariete) che ti tratta come un'opzione piuttosto che una priorità.

Amore / Amicizia: che tu sia un membro della cricca o che guardi all'esterno, sarai influenzato dall'esclusione quando l'amplificatore Giove quadrerà Eris nella tua zona di amicizia. Se sei nell'ex campo, sii accogliente con qualcuno che è diverso dalla solita folla. Se stai cercando un ingresso in una cerchia esclusiva, chiediti perché vuoi essere accettato da persone che non ti abbracciano? La tua felicità sta nel trovare la risposta.

Carriera / Finanza: come Marte ambizioso verso la fine del suo viaggio attraverso la tua zona di carriera, c'è la pressione di chiudere qualcosa. Con Marte che quadra i nodi della luna, è allettante tentare di non udire la tua esperienza e quella degli altri a favore di una mossa frettolosa. Questo probabilmente non funzionerà bene per nessuno. Non sprecare ciò che hai realizzato finora facendo una svolta sbagliata. Se la tua finestra di opportunità si chiude prima di poter agire, confida che ci sia una ragione.

Crescita personale / spiritualità: è importante godersi una vita familiare stabile e confortevole. Quindi, vale la pena spendere un piccolo extra per assicurarsi di avere ciò di cui hai bisogno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: un amico (forse un Toro illuminato) può offrire una guida valida che ti aiuta a visualizzare un problema da una nuova prospettiva. Quando sei troppo vicino alla questione, potresti essere incline a vedere le cose come vuoi vederle piuttosto che come sono.

Amore / Amicizia: i sentimenti di rifiuto e di essere fraintesi possono apparire più grandi della vita quando l'amplificatore Giove e la dea guerriera si scontrano. Sotto questa spigolosa influenza, ti lamenterai con tutti a portata di mano. Se le tue lamentele sono legittime, meritano di essere ascoltate; tuttavia, non ti farai alcun favore trasmettendoli in pubblico. Non spettegolare agli amici sulla tua vita amorosa né pubblicare i tuoi problemi sui social media. Porta i tuoi problemi alla persona che ha causato l'offesa.

Carriera / Finanza: l'elenco delle cose che non conosci è lungo. Eppure, con Marte prepotente nella tua casa di studi superiori che quadra i nodi della luna, combatterai per convincere tutti che sai di cosa stai parlando. Il diavolo è nei dettagli, Cancro. Devi interrompere ciò che stai facendo e dare un'occhiata più da vicino ai fatti. Non c'è vergogna nel fare un errore o nel non capire qualcosa. Scopri cosa devi sapere.

Crescita personale / spiritualità: basta un passo falso per offuscare la tua reputazione. Oggi è saggio essere consapevoli di ciò che fai e dici, specialmente quando sei in pubblico.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: trattare con gli altri, in particolare un Ariete problematico, può toglierti molto. Non sprecare energia che non devi dare. Troverai la pace nel partecipare a questioni pratiche. Lavora in silenzio dietro le quinte per fare le cose.

Amore / Amicizia: è saggio ricordare che i tuoi desideri sono i tuoi desideri. Quindi, non dovresti forzarli sul tuo interesse amoroso o su un amico. Allo stesso modo, dovresti rafforzare i confini con qualcuno che tenta di forzare i loro desideri su di te. Con l'aggressivo Marte che squadrano i nodi lunari, poca attenzione viene posta su ciò che è appropriato. Si tratta di vincere a tutti i costi. Purtroppo, è probabile che l'autore del reato mini il proprio interesse nel processo.

Carriera / Finanza: le tue conoscenze ed esperienze uniche possono scontrarsi con lo status quo in quanto saggio Giove nella tua zona di lavoro piazza Eris discordante nella tua casa di istruzione superiore. Potresti sentirti arrabbiato o pieno di risentimento perché nessuno condivide le tue idee o capisce il tuo punto di vista. Ribellarsi contro i poteri che stanno per non ti farà guadagnare alcun punto sul posto di lavoro. Dovrai trovare un modo di lavorare all'interno del sistema per promuovere l'apertura e il cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: non importa quanto tu sia lungimirante, puoi trarre vantaggio dall'avventurarti oltre le tue idee e mantenere una mente aperta su punti di vista alternativi. Se non lo fai, sei in pericolo di diventare miope come quelli che critichi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: Con la luna vuota ovviamente all'inizio della giornata, sogni strani o mancanza di sonno possono gettare un'ombra sulla tua mattina. Se possibile, è meglio iniziare in ritardo. Dovrai essere più attento quando avrai a che fare con un Ariete.

Amore / Amicizia: le tue opinioni sui soldi degli altri (come il tuo interesse amoroso) e su come dovrebbero spenderli sono, a dir poco, radicali. Mentre la sfacciata luna in Leone si allinea alla discordante Eris nella tua casa di risorse condivise, condividere le tue opinioni può creare un tumulto. Alcune persone non si sentiranno a proprio agio nel contribuire a qualcuno che critica le scelte che fanno. Chiudi le labbra!

Carriera / Finanza: la posizione di Venere diretta nella tua casa di carriera significa che la valuta sociale che eserciti nei circoli professionali avrà un valore maggiore. Le persone vorranno sapere chi sei e cercheranno di essere collegati a te. Allo stesso modo, è un momento eccellente per conoscere meglio persone influenti nel tuo campo e stringere legami più stretti con i colleghi. A volte, andare avanti riguarda chi conosci, le connessioni che farai ora ti aiuteranno sicuramente in futuro.

Crescita personale / spiritualità: i circoli sociali in cui ti muovi ti influenzano e viceversa mentre la luna nel tuo segno contatta il Sole del Cancro nella tua undicesima casa comune. Ecco perché è saggio circondarsi di persone positive.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il riposo è essenziale per portare avanti il ​​tuo volto migliore. È fondamentale che tu prenda la cura di te una priorità e sappia quando prendere del tempo per riorganizzarsi. Un Toro è la persona perfetta con cui rilassarsi. Il toro esperto sa che gli spettacoli si rilassano con stile.

Amore / Amicizia: non puoi inserire una spina quadrata in un foro rotondo. Ma con l'ottimista Giove che elimina la discordante Eris nella tua zona di associazione, sei obbligato a provare. Sotto questa influenza stressante, i valori vecchio stile si scontrano con un'atmosfera più spigolosa e indipendente. Verifica se ciò che ti attrae in un partner è compatibile con la vita domestica e familiare che immagini. Se c'è una disconnessione, sorgeranno problemi. Se non ora, allora in futuro.

Carriera / Finanza: non seguire le linee guida e ignorare i consigli degli altri è una ricetta per il disastro poiché Marte frettolose nella tua zona di lavoro quadrano i nodi della luna. Forse sei in scadenza e hai fretta di concludere le cose? Se riesci a superare ciecamente invece di fare le cose nel modo giusto, potresti ritrovarti presto al punto di partenza. Rallenta e presta attenzione al processo. Potresti impiegare più tempo a raggiungere il traguardo, ma otterrai il lavoro giusto.

Crescita personale / spiritualità: la meditazione potrebbe fornire l'intuizione di cui hai bisogno mentre la pratica Luna Vergine si allinea al risveglio Urano. Potrebbe fare luce su un problema di relazione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: Con la luna vuota ovviamente all'inizio della giornata, sentirai che è intelligente volare sotto il radar. Ciò che può andare storto andrà storto e non vorresti che nessuno assistesse ai tuoi incidenti. Cerca un Cancro per aiutare a sistemare le cose.

Amore / Amicizia: con Venere di stanza direttamente nella tua zona di intimità, potresti sentirti come se avessi acquisito una visione più profonda delle accensioni e delle disattivazioni del tuo partner. Quindi, potrebbe essere in serbo un rapporto più soddisfacente. Allo stesso modo, probabilmente hai imparato alcune cose su di te, permettendoti di sentirti più a tuo agio nell'esplorare i tuoi desideri. Se sei single, mettiti là fuori. Potresti incontrare qualcuno con un pazzo sex appeal.

Carriera / Finanza: combatterai per i tuoi diritti mentre il coraggioso Leone Luna presenta la dea guerriera Eris nella tua casa di lavoro. La richiesta di un trattamento equo e migliori condizioni di lavoro potrebbero figurare nell'elenco dei problemi da affrontare. Sii una forza per un cambiamento costruttivo piuttosto che qualcuno il cui rumore si aggiunge semplicemente al caos. Il primo approccio ha maggiori probabilità di rendere i poteri che rispondono alle tue preoccupazioni.

Crescita personale / spiritualità: l'accogliente Luna del Leone nella tua zona di comunità che contatta il Sole del Cancro nella tua casa di coscienza superiore ti ricorda l'importanza di avere persone affini nella tua vita. Ti senti meno estraneo quando sei tra persone che vedono il mondo come te.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna nella parte più visibile della tua mappa, vuoi che i tuoi sentimenti vengano riconosciuti. Una manovra di attenzione potrebbe ritorcersi contro se sperate che un Ariete se ne accorga. Fai attenzione a non agire contro i tuoi migliori interessi.

Amore / Amicizia: con Marte combattivo in contrasto con i nodi della luna, non ci vuole molto perché qualcosa colpisca un nervo. Qualcuno potrebbe pensare che stai diventando infantile quando lanci una collera per una questione insignificante. Questo innesco potrebbe tornare all'infanzia e, forse, stai reagendo perché non ti senti di avere il controllo. Una risposta coraggiosa potrebbe ferire i sentimenti di qualcuno. Potrebbe anche lasciarti stressato. Fai un respiro profondo e chiediti cosa ti disturba davvero prima di lanciarti.

Carriera / Finanza: se hai soldi, li spenderai liberamente come squallidi quadrati di Eris stravaganti Giove nella tua zona di denaro. Potresti sentirti autorizzato a concedervi il lusso se una mancanza di fondi ti ha precedentemente impedito di godere di tutti i piaceri che la vita ha da offrire. Non c'è niente di sbagliato nel vivere in grande se te lo puoi permettere. Se non ci riesci, aggiungerai solo alle tue miserie. Non sarà molto divertente quando arriveranno le bollette.

Crescita personale / spiritualità: quando la pratica Luna Vergine contatta l'inventivo Urano, apprendere un'abilità insolita può essere corroborante. Qualcosa di insolito o altamente tecnico potrebbe piacerti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: l'impulso di scappare è difficile resistere quando ti trovi in ​​circostanze difficili. Perché non ricompensarti con un'avventurosa scappatella dopo aver affrontato ciò che ti preoccupa? Una Vergine intrepida farà un ottimo compagno.

Amore / Amicizia: le tue idee sulla vita domestica e familiare possono essere piuttosto radicali. In particolare, se stai cercando di compensare un'infanzia che ti ha lasciato desiderare. Nei panni di Giove esagerato nei tuoi quadrati, la discordante Eris nel tuo regno domestico, potresti prendere un piano pazzo troppo lontano. Invece di cambiare come rimedio, potrebbe rendere la tua vita più caotica e mettere a dura prova il tuo rapporto con i membri della famiglia. A volte, fare di meno fa di più.

Carriera / Finanza: la comunicazione può essere uno strumento potente, ma le parole non compenseranno la mancanza di conoscenza o abilità. Con Marte assertivo nel tuo settore delle comunicazioni che squadrano i nodi della luna, potresti usare un linguaggio infuocato per deviare dal fatto che non sai cosa stai facendo. Sei abbastanza ben informato, quindi è difficile per te fare affari quando non sai cosa sia. Non arrabbiarti o difensivo. Invece, trascorri del tempo facendo le ricerche necessarie per portarti al passo.

Crescita personale / Spiritualità: divertirsi e trovare la felicità in piaceri insoliti può essere rilassante mentre la pratica Luna Vergine contatta Urano inventivo nella tua zona di intrattenimento. Segui il tuo cuore e trova qualcosa che ti rallegri.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: le soluzioni a molti dei tuoi problemi si trovano all'interno. Si tratta semplicemente di cadere nel tuo sé superiore e di tacere abbastanza da ricevere le risposte. Rivolgiti a un Toro che pensa fuori dagli schemi per un feedback che ti aiuta a decodificare le tue intuizioni.

Amore / Amicizia: con l'astuta Luna Vergine nella tua psichica ottava casa, potresti avere più intuizioni in una stretta comunione di quanto ti rendi conto. Gli aspetti di Chirone e Urano suggeriscono che potresti essere scioccato da ciò che intuisci. Le persone sono più sfaccettate di quanto immagini spesso. Non giudicare. Questo momento richiede una maggiore tolleranza e accettazione degli altri, specialmente di quelli a cui tieni.

Carriera / Finanza: essere intenzionati con questioni di denaro è una ricetta per il disastro. Con Marte sconsiderato nel tuo settore finanziario che squadrano i nodi della luna, potresti alimentare senza avere le informazioni necessarie per fare una scelta informata. Il desiderio di agire in modo indipendente potrebbe stimolarti; tuttavia, questo è precisamente il momento in cui l'input e, forse, le risorse degli altri sono necessari per fare le mosse giuste. Considera cosa è in gioco prima di correre avanti.

Crescita personale / spiritualità: Amplificatore Giove che squarcia l'Eride discordante nel tuo regno mentale potrebbe rivelare pensieri e sentimenti inquietanti che non sapevi di avere. Esprimere ciò che hai in mente senza causare danni richiederà una danza delicata. Riesci a far conoscere i tuoi sentimenti senza ricorrere alla colpa o alla vergogna?

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: andare d'accordo con gli altri e godersi le relazioni è estremamente importante ora. Non è sempre facile trovare un terreno comune, ma vale sempre la pena. Potrebbe essere necessario un po 'più difficile connettersi con un Ariete nella tua cerchia.

Amore / Amicizia: le differenze nel modo in cui tu e un amico spendete i vostri soldi possono sorgere come Giove stravagante nelle vostre piazze di amicizia squisite Eris. Le tue opinioni sulle finanze possono essere piuttosto radicali. Quindi, alcune persone troveranno difficile capire la tua relazione con il denaro. Quando si pianificano, è bene essere consapevoli del fatto che le circostanze finanziarie di tutti sono diverse. Chiedi suggerimenti ai tuoi amici su dove andare e cosa fare.

Carriera / Finanza: al lavoro e nella tua vita personale, una mossa sconsiderata può minare i tuoi interessi. Marte affrettate nel tuo segno che quadra i nodi della luna avverte che andare avanti con i tuoi piani senza informazioni e preparazione adeguate può essere disastroso. Questo non è il momento di essere impazienti. Se una finestra di opportunità si chiude prima che tu possa agire, non è pensata per te. Ciò che è pensato per te sarà tuo indipendentemente da tempo, luogo o circostanza. Non compromettere i tuoi sforzi facendo qualcosa di avventato.

Crescita personale / spiritualità: è utile parlare con una persona che vede la vita attraverso una lente diversa dalla tua. Con la Luna Vergine contenente Urano illuminante nella tua zona di comunicazione, la tua conversazione potrebbe fornire una prospettiva rinfrescante.