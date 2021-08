Oroscopo di oggi 27 agosto 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 27 agosto 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 27 agosto 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna in Toro arriva in città nelle prime ore del mattino e poi fa un meraviglioso trigono terrestre con il Sole Vergine. Questo trigono attiva come ti senti riguardo alla tua vita, ciò che conta di più per te, così come ciò che ami di te stesso e del tuo stile di vita, in particolare come ti prendi cura di te stesso, della tua salute e del tuo benessere. Questo transito conferisce la sicurezza e la creatività per tuffarsi in qualsiasi progetto o sfida che affronti. Anche se a volte è meglio evitare semplicemente un Cancro irritabile.

Amore/Amicizia: Vesta e Venere in Bilancia evidenziano la tua settima casa di associazione e Vesta si armonizza con il tuo pianeta dominante, Marte, che è attualmente nella Vergine orientata ai dettagli. La tua relazione con la persona amata è sotto i riflettori e hai l'intuizione per vedere cosa puoi fare per migliorare la tua connessione e comunicazione.

Carriera/Finanza: la luna in Toro terrestre illumina il tuo settore monetario oggi mentre trigono al Sole Vergine che splende brillantemente nel tuo settore lavorativo. Prenditi cura delle cose che hai lasciato accumulare, che si tratti di archiviare ricevute, bilanciare il tuo libretto degli assegni o ricontrollare i tuoi conti. La prosperità vuole trovarti; devi solo liberare la strada.

Crescita personale/spiritualità: rallenta e presta attenzione a come ti senti dentro; prenditi cura dei tuoi importanti segnali emotivi.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: quando la Luna in Ariete transita nella dodicesima casa nascosta, il toro stanco del mondo ha bisogno di tempo in solitudine per decomprimersi. Non starà bene con qualcuno (come una Bilancia) che non sei a sua completa disposizione, ma meriti del tempo per te stesso.

Amore/Amicizia: con il potente Plutone che si scontra con Giunone nella tua zona di intimità, potresti pensare di essere persuasivo con una questione che riguarda l'amore o il sesso. Tuttavia, è più probabile che la tua atmosfera intensa diventi invadente o di controllo. Sei in un territorio sensibile. Dovrebbe essere trattato con cura. Ascolta la vocina che ti avverte di non portare la questione troppo lontano. Lo stesso vale per le finanze. Adotta un approccio più delicato.

Carriera/Finanza: un progetto di squadra può essere complicato e difficile da organizzare quando gli strateghi Mercurio e Urano scontrano. Tu e i tuoi colleghi potreste non comprendere gli obiettivi dell'altro. Di conseguenza, può essere difficile raggiungere un accordo su come procedere con un incarico. Si può spendere così tanto tempo a elaborare i dettagli che si arriva in ritardo o perdere del tutto una finestra di opportunità. Se hai la possibilità di lavorare da solo, hai maggiori probabilità di portare a termine le cose.

Crescita personale/spiritualità: sei destinato a creare problemi quando utilizzi un approccio "a modo mio o in autostrada". Nessuno vuole avere a che fare con un toro ostinato. Fai attenzione a non spaventare gli estranei e allontanare i tuoi cari.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna incastrata tra Chirone ed Eris, ti chiederai se i tuoi amici ti supportano o ti fanno semplicemente innervosire e ti danno sui nervi. L'Ariete ti spingerà a crescere e potrebbe non essere un'esperienza piacevole. Per incoraggiamento, guarda un Leone.

Amore/Amicizia: non fare di un appuntamento l'inizio e la fine della tua felicità. È una richiesta che nemmeno la persona più attenta può soddisfare. Con Venere intitolata che si oppone a Chirone ferito nel tuo settore sociale, qualcuno potrebbe rimanere deluso quando un'interazione non riesce a soddisfare le sue aspettative. Lo stesso vale per gli amici. Aspettarsi troppo da un amico può rovinare il vostro tempo insieme. Potrebbe essere un buon giorno per farlo da solo.

Carriera/Finanza: l'ardente Luna Ariete che dà energia a un quadrato Plutone/Eris potrebbe scatenare la rabbia per una situazione finanziaria, in particolare se sei stato trattato ingiustamente. Riconosci i tuoi sentimenti, ma aspetta di essere calmo prima di affrontare il problema. È complicato e avrai bisogno di sangue freddo.

Crescita personale/spiritualità: un mistero familiare o infantile potrebbe essere presente nelle conversazioni di oggi. Con il tuo sovrano, Mercurio, in attesa di sondare Plutone nella tua casa dei segreti, puoi premere un membro della famiglia per rivelare informazioni che riguardano il passato. Questa è una curiosità oziosa? O queste informazioni ti aiuteranno in modo pratico? Nuove informazioni potrebbero alterare drasticamente la tua visione di una persona o di una situazione. Pensaci due volte prima di aprire il vaso di Pandora.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna arriva in Toro molto presto questa mattina e quando inizia la giornata c'è un meraviglioso ed edificante trigono tra la luna e il sole in Vergine che si armonizza magnificamente con la tua energia del Cancro. Potresti sentire da amici, parenti e altre persone nella tua comunità mentre la luna illumina la tua undicesima casa di amici e gruppi, e il sole splende brillantemente nella tua terza casa di comunicazione. Uno Scorpione sarà particolarmente ansioso di ricevere tue notizie, quindi cerca di entrare in contatto con loro al più presto.

Amore/Amicizia: Saturno in Acquario mette in risalto la tua ottava casa di intimità, in quadratura alla Luna in Toro. Le emozioni possono essere bloccate, rendendo difficile la connessione e il romanticismo. Preparati ad affrontare una discussione con logica e punti elenco e potresti fare qualche progresso. Altrimenti, considera di aspettare un momento più propizio.

Carriera/Finanza: evita lotte di potere, manipolazione, gelosia e altri drammi oggi mentre Giunone nel tuo settore lavorativo si scontra con Plutone. Queste energie oscure possono emergere al lavoro o nella tua relazione con la persona amata. Ad ogni modo, sono spiacevoli e ti faranno deragliare dalle cose che devi realizzare. Ad un certo punto, sarà utile capire la causa principale di questo conflitto, ma per oggi è meglio aggirarlo e mantenere la rotta.

Crescita personale/spiritualità: prenditi una pausa. Anche una breve passeggiata nella natura aiuterà.