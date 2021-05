Oroscopo di oggi 28 maggio 2021: previsioni astrali segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la pratica Luna Capricorno si scontra con la tua energia Ariete e smorza un po 'il tuo fuoco. Rallentare lavorerà a tuo vantaggio, permettendoti di prestare attenzione a cose che potresti trascurare o perdere in circostanze normali. La luna è quadrata a Chirone in Ariete nella tua prima casa del sé, probabilmente influenzando la tua autostima e tirando fuori vecchi ricordi che ti fanno dubitare di te stesso. Considera questa un'opportunità per fare un lavoro di guarigione profonda. Inizia parlandone con un Leone di cui ti fidi.

Amore / Amicizia: la luna è trigono sia Cerere che Vesta, ravvivando il desiderio di prendersi cura degli altri, dare altruisticamente ed esprimere amore con abbandono. Ogni relazione, compresa quella con la persona amata, può beneficiare dell'energia generata da questi transiti. Cerca un modo per esprimere e dimostrare il tuo amore. È come annaffiare e concimare un giardino in modo che le piante crescano.

Carriera / Finanza: la tua decima casa di carriera, successo e realizzazione è illuminata dal pratico Trigono della Luna Capricorno, Urano inventivo nella tua seconda casa del denaro. È probabile che oggi si presentino nuove opportunità e possibilità finanziarie. Esplorali e controllali e, se controllano, agisci in base a loro.

Crescita personale/spiritualità: a volte è importante lasciare che gli altri siano al centro dell'attenzione. Cerca dei modi per sostenere gli altri e aiutarli a sbocciare. C'è un sacco di riconoscimenti in giro.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna in Capricorno si armonizza con la tua energia in Toro e trigono a Urano inventivo e amante della libertà nella tua prima casa del sé. Anche se avrai sempre un'energia meravigliosa, radicata, terrena, questo transito e Urano che risiede nella tua prima casa, ti ravviva e ti dà l'opportunità di reinventarti, esplorare nuove idee e abbracciare il cambiamento. Oggi è un giorno ideale per incontrare nuove persone e godersi l'esplosione di energia che scorre lungo la tua strada. Un Ariete ha una proposta interessante; ascoltalo.

Amore/Amicizia: Vesta mette in risalto la tua quinta casa dell'amore, del romanticismo e della passione e trigono alla Luna in Capricorno, generando un potente desiderio di prendersi cura degli altri e devozione alla famiglia e ai propri cari. L'amore è fertile oggi, quindi tutto ciò che coltivi crescerà abbondantemente.

Carriera/Finanza: uno stellium di pianeti nei vivaci Gemelli attiva la tua seconda casa di prosperità e la congiunzione tra Mercurio e il tuo pianeta dominante, Venere, sottolinea il tuo talento e doni nella comunicazione, sia scritta che parlata. Gioca con le idee e vedi come puoi usare le tue capacità per aumentare i tuoi guadagni. Colpisci ora mentre l'energia è creativa e potente.

Crescita personale/spiritualità: l'epifania che hai avuto di recente è che la vita sta cambiando e questa è una buona cosa! Fai il passo successivo giusto, abbi fede e sappi che sei guidato e protetto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Mercurio, attiva la tua prima casa del sé e si unisce a Venere creativa e amante della bellezza, ravvivando il tuo fascino, ottimismo e amore per la socializzazione. Non sorprenderti se tutti quelli che incontri oggi vogliono intrattenersi in conversazione e connessione con te. Sei magnetico, la tua energia è edificante e le persone ricevono una botta di felicità dal tuo campo energetico. Ciò non significa che tu sia responsabile della felicità di qualcun altro, inclusa quella Vergine che vuole che tu creda diversamente. La felicità è al 100% un lavoro interiore, ma puoi sentirla quando qualcun altro vibra con essa.

Amore/Amicizia: la Luna in Capricorno è trigono sia Cerere che Vesta, approfondendo il tuo desiderio di prenderti cura degli altri, dare altruisticamente ed esprimere un'abbondanza di amore. Tutte le tue relazioni, inclusa quella con la persona amata, beneficiano di un'infusione di comunicazione. Trova un modo creativo per dimostrare quanto tieni e deliziare le persone importanti della tua vita.

Carriera / Finanza: la tua decima casa è illuminata dalla congiunzione tra Nettuno e Pallade in Pesci. Le tue capacità psichiche, intuizione e creatività sono abbondanti in questo momento e possono essere utilizzate per migliorare la tua carriera e il tuo successo professionale. Sogna in grande; tutto è possibile adesso.

Crescita personale / spiritualità: hai la tendenza a sforzarti troppo e ad impegnarti troppo e poi ti senti sopraffatto. Esercitati a dire di no e a non lasciarti affascinare dai bisogni e dai desideri degli altri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: uno stellium di pianeti nei vivaci Gemelli, incluso Mercurio congiunto a Venere, attiva la tua dodicesima casa dei sogni, delle visioni e degli affari mistici. La tua intuizione e percezione psichica sono ai massimi storici e le tue pratiche spirituali porteranno grandi frutti in questo momento. Prendi in considerazione la possibilità di tenere un diario dei sogni in quanto ti tornerà utile e spiegherà molte cose nel tempo. Un Pesci vorrebbe parlare con te di tutto ciò che riguarda i sogni e lo spirito.

Amore / Amicizia: la terrosa Luna Capricorno illumina la tua settima casa di impegno e collaborazione e trigona Urano in Toro nella tua undicesima casa di amicizia e affari sociali. Se sei in coppia, allora è il momento di respirare un po 'd'aria fresca nella tua relazione. Se sei single, non c'è tempo per socializzare come oggi.

Carriera / Finanza: Chirone mette in risalto la tua decima casa di carriera, riconoscimento e successo e piazza la Luna Capricorno, suscitando vecchi ricordi e problemi dolorosi che influenzano il tuo successo oggi. Se dovessero andarsene da soli, lo avrebbero già fatto. Usa questo come un'opportunità per raggiungere e lavorare con un buon guaritore o terapeuta in modo da poterti lasciare queste cose alle spalle per sempre.

Crescita personale / spiritualità: c'è sempre una soluzione. Ricordalo e usalo per concentrarti invece di sprecare energie sul problema.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: non farti distrarre troppo dalle altre persone e da quello che stanno facendo. Sarai più felice quando resterai nella tua corsia e ti farai gli affari tuoi. Un Pesci è nel suo mondo, ma non lo è sempre? Non comportarti come se la loro fragilità fosse qualcosa di nuovo.

Amore / amicizia: le persone sono strane in questo momento. Puoi incolpare un allineamento spigoloso tra Venere nel tuo settore sociale e il losco Nettuno per aver reso impossibile capire da dove proviene qualcuno. Si sono rappresentati male o hanno fatto qualcosa per farti dubitare di loro? O ti stai prendendo in giro sul vero carattere di una persona? Una cosa è certa: non vedi le cose come sono. Tuttavia, non sei del tutto paranoico. Fai attenzione alle persone gelose e a coloro che non supportano il tuo massimo bene.

Carriera / Finanza: coccolare il tuo capo o un collega bisognoso è sicuramente qualcosa che non sarai dell'umore giusto per fare mentre Venere si scontra con Cerere che si sacrifica nel tuo settore professionale. Hai cose più importanti da sbrigare che giocare a fare la bambinaia a una persona che chiede di essere accarezzata. Sii compassionevole e disponibile senza compromettere il tuo lavoro o essere trascinato nel dramma personale di un collega.

Crescita personale / spiritualità: quando l'audace Luna Sagittario si allinea con Eris indipendente nella tua casa di coscienza superiore, dimostrerai di essere in grado di prendere una decisione su ciò in cui credi. Il tuo fervore sarà impressionante.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la Luna Capricorno si armonizza con la tua energia Vergine e trigona Vesta in Vergine nella tua prima casa. Questo transito approfondisce il tuo desiderio di amare e prendersi cura degli altri e aumenta la tua fertilità, letteralmente e simbolicamente. La luna trigono anche Urano in Toro nella tua nona casa, riempiendoti di energia, amore per la libertà e l'espansione e desiderio di avventura. Questo non è il tipo di giornata per stare seduti da soli a casa. Vai in giro e guarda che cosa sta combinando uno Scorpione.

Amore/Amicizia: Nettuno congiunto a Pallade in Pesci nella tua settima casa di impegno e collaborazione attiva le tue capacità psichiche, approfondisce la tua intuizione, stimola la tua creatività e l'amore per l'arte e la musica. Un appuntamento notturno che coinvolge un luogo all'aperto e musica dal vivo potrebbe essere proprio ciò di cui tu e la tua amata avete bisogno per introdurre un po 'di divertimento nella vostra relazione.

Carriera / Finanza: il tuo pianeta dominante, Mercurio, è congiunto a Venere in Gemelli nella tua decima casa di carriera, successo e realizzazione. Il tuo fascino, creatività e capacità di comunicazione sono in primo piano e al centro. Cerca modi che ti permettano di usare le tue capacità di scrittura e conversazione in modo professionale. Porteranno riconoscimento e ricompensa.

Crescita personale/spiritualità: non sarai in grado di aiutare tutti, non importa quanto vorresti. A volte semplicemente non dovrebbe essere. Abbi fiducia che alla fine andrà tutto bene anche se ora non sembra così.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: uno stellium di pianeti in Gemelli, incluso il tuo pianeta dominante, Venere, che è congiunto a Mercurio, illumina la tua nona casa della mente superiore, espansione e avventura. Il tuo fascino e la tua intelligenza sono in piena mostra e il tuo ottimismo e il tuo entusiasmo per la vita sono contagiosi. Un compagno Gemelli vorrebbe dipingere la città di rosso con te. Prendi i tuoi pennelli (simbolici) e datti da fare perché l'arte e la magia accadano ovunque tu vada oggi.

Amore/Amicizia: Chirone mette in evidenza la tua settima casa di associazione e quadra la Luna in Capricorno nella tua quarta casa dell'infanzia e delle radici psicologiche. È molto probabile che i traumi dei tuoi primi anni si manifestino nelle tue relazioni attuali. Questo transito lo porta alla luce in modo che tu possa ottenere l'aiuto di cui hai bisogno per guarire e lasciarti tutto alle spalle.

Carriera/Finanza: Nettuno congiunge Pallade in Pesci nella tua sesta casa di lavoro, e tu sei acceso di telepatia, intuizione e creatività. Come puoi esprimere queste cose sul lavoro? Cosa ti stanno rivelando questi doni? Presta attenzione e segui le briciole di pane che ti stanno lasciando sul sentiero da percorrere.

Crescita personale / spiritualità: non permettere a te stesso di essere vittima di bullismo o di essere controllato. Non va bene né per te né per loro. Prendi una posizione e prenditi cura di te stesso. Nessun altro può farlo per te, ma la buona notizia è che sei totalmente all'altezza del lavoro.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: qualcosa che va giù oggi potrebbe spingerti a mettere in discussione i tuoi valori. Hai bisogno di aggiornare la tua prospettiva? Oppure qualcun altro ha una visione sbagliata delle cose? È probabile che tu e un Gemelli vediate le cose in modo diverso e avete priorità contrastanti.

Amore / Amicizia: a volte, l'amore non è tutto ciò che dovrebbe essere. Con un teso allineamento Venere / Nettuno in gioco, aspettarsi troppo da un incontro romantico può portare alla delusione. Allo stesso modo, rimarrai deluso se proietti qualità sul tuo interesse amoroso che non possiedono. La linea di fondo è che la tua visione degli appuntamenti e delle relazioni non è molto sensata. Ti prepara a essere deluso quando la tua esperienza non è all'altezza del clamore. È ora di diventare sinceri sull'amore.

Carriera/Finanza: non userai mezzi termini su un problema di lavoro poiché il comunicatore Mercurio si allinea con l'istigatore Eris nella tua zona di lavoro. La risposta a un problema potrebbe sembrare ovvia per te, nel qual caso sarai pronto a indicarla. Non ti importerà se arruffa le piume di qualcuno. Vuoi solo andare avanti e portare a termine il lavoro. La tua franchezza sarà rinfrescante per alcuni e fastidiosa per altri.

Crescita personale / spiritualità: "Ci stiamo già divertendo?" Potrebbe essere un ritornello costante mentre la luna si oppone a Venere e fa quadrato a Nettuno nel tuo settore dell'intrattenimento. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione. Non rovinare il tuo divertimento con piani complicati.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: la terrena Luna Capricorno è trigono Urano in Toro e sei pieno di energia, entusiasmo e amore per l'umanità che ti insiste nel mondo dove puoi incontrare nuove persone, esplorare nuove opportunità e divertirti. giornata piena. Se fai una gentilezza inaspettata per qualcuno, la giornata diventa più ricca di ricompensa, quindi fai di tutto e fai lo sforzo necessario per dare una mano a uno Scorpione.

Amore / Amicizia: uno stellium di pianeti Gemelli illumina la tua settima casa di collaborazione, inclusa la congiunzione tra Mercurio e Venere. Questo transito sottolinea le tue capacità comunicative e aumenta la tua capacità di persuasione. Esponi il tuo caso, chiedi quello che vuoi, crea uno spazio in cui il tuo partner possa fare lo stesso e osserva come la connessione tra te si approfondisce e cresce.

Carriera/Finanza: la pratica Luna in Capricorno illumina la tua seconda casa degli affari finanziari e trigono l'innovativo Urano nella tua sesta casa di lavoro. Nuove idee per aumentare la tua prosperità, creare nuovi flussi di reddito, persino idee per l'imprenditorialità sono tutte possibili con questo transito. Sogna in grande, non hai nulla da perdere.

Crescita personale / spiritualità: una fine è anche un inizio, sempre. È naturale lamentarsi della perdita, ma se sposti la tua attenzione scoprirai le benedizioni che fanno parte anche di questa esperienza. Guarda avanti, non indietro, e continua a muoverti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: la Luna Capricorno illumina la tua prima casa del sé e trigona Urano nella tua quinta casa di creatività e gioia. Sei pieno di energia, entusiasmo e desiderio di perseguire ed esplorare nuove possibilità. Anche se qualcosa è al di fuori della tua zona di comfort, fallo! Ognuno è un principiante in un momento o nell'altro, è un requisito per la realizzazione. Una Vergine vorrebbe unirsi a te per un'avventura e potrebbe avere alcune buone idee per conto suo.

Amore/Amicizia: L' amore, la passione e il romanticismo sono evidenziati da Urano amante della libertà e il trigono alla Luna in Capricorno indica la possibilità di incontrare qualcuno di nuovo, unico e un po' eccentrico. Smettila di giocare sul sicuro e dai una possibilità a qualcuno di diverso. Fai spazio a nuova energia nella tua vita.

Carriera/Finanza: Uno stellium di pianeti in Gemelli, inclusa la congiunzione tra Mercurio e Venere, attiva la tua sesta casa di lavoro. Sei al centro della scena con questo transito in gioco e il tuo fascino, talento e varie abilità sono in piena mostra. Puoi trasformarlo in un'opportunità che ti spinge nella direzione di una maggiore soddisfazione sul lavoro.

Crescita personale / spiritualità: se è destinato a essere, non dovrai aprirti la strada con gli artigli o combattere per possederlo. Lo sforzo non è lotta. Se è destinato ad essere, allinearsi con l'energia e lo porterà direttamente a te, o tu ad esso.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Urano, è trigono la Luna Capricorno e sei pieno fino all'orlo di energia, entusiasmo, intuizione e curiosità. Urano mette in risalto la tua quarta casa di casa e famiglia, praticamente implorandoti di riorganizzare i mobili, dipingere il soggiorno di un nuovo colore audace, acquistare un'opera d'arte originale per l'atrio o provare una nuova ricetta o un ristorante che non hai mai provato prima. Chiedi consiglio a una Bilancia creativa per il design e non potrai sbagliare.

Amore / Amicizia: uno stellium di pianeti Gemelli, incluso Mercurio congiunto a Venere, evidenzia la tua quinta casa di amore, romanticismo e passione. La tua creatività e capacità di comunicazione sono epiche e sei tranquillamente persuasivo con questo transito in gioco. Se hai voluto introdurre un nuovo argomento di discussione o rivisitarne uno vecchio, questo è il momento di farlo.

Carriera/Finanza: Nettuno in congiunzione con Pallade in Pesci attiva la tua seconda casa degli affari materiali. La tua creatività e intuizione riguardo alla tua prosperità sono come un fiume che scorre generosamente a modo tuo. Tira fuori le tue reti da pesca, gettale in acqua e guarda cosa ti offre l'Universo per cenare. Sei ricco di possibilità adesso.

Crescita personale/spiritualità: lascia andare il passato. Non sta servendo il tuo bene più alto, ma invece ti trattiene e blocca la tua crescita. Addolorati se devi, ma poi lascia andare e vai avanti. Il meglio deve ancora venire.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Nettuno, è congiunto a Pallade in Pesci nella tua prima casa del sé. Sei positivamente elettrico con energia psichica e conoscenza intuitiva; probabilmente puoi illuminare una stanza buia senza nemmeno provarci. Anche la tua creatività, fede e spiritualità sono approfondite e rafforzate da questo transito e stai arrivando a conoscere e comprendere te stesso, la tua vita e il tuo scopo in modi nuovi e potenti. Un altro Pesci capirà perfettamente da dove vieni se vuoi parlare di ciò che stai vivendo.

Amore / Amicizia: la Luna Capricorno nella tua undicesima casa di umanitarismo trina Urano, stimolando il tuo amore per l'umanità, il pianeta e tutte le creature viventi. Questo è un amore più grande di una storia d'amore e, in qualche modo, anche più potente. Segui il tuo impulso ad aiutare e servire; proviene direttamente dalla tua Anima.

Carriera/Finanza: Chirone attiva la tua seconda casa degli affari materiali e quadra la Luna in Capricorno, suscitando sentimenti di impotenza e inferiorità e forse facendoti sentire impotente di fronte alle sfide finanziarie. Questa è vecchia energia proveniente dalle ferite della prima infanzia. Rivolgiti a un bravo terapista in modo da poterlo curare e la tua vita possa prosperare.

Crescita personale / spiritualità: prenditi il ​​tuo tempo e fatti strada. Non c'è motivo di affrettarsi perché se lo fai ti perderai dettagli importanti. Allineati con l'energia; ti porterà senza lotta.