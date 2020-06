Oroscopo di oggi 29 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 29 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 29 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le tue connessioni con le persone più vicine a te si approfondiscono mentre la luna passa dalla Bilancia allo Scorpione. Quindi, sentirai le loro speranze e paure più intensamente. L'atmosfera di un Acquario potrebbe sembrare pesante. Tienili in uno spazio d'amore senza essere trascinati dentro.

Amore / Amicizia: recitare la parte doverosa del compagno potrebbe sembrare gravoso. Con la cura del Cancro Sole nella tua casa e nel regno di famiglia che quadrano Giunone dedicato, tutti si aspettano qualcosa da te. Non puoi essere un buon genitore o figlio e un partner dedicato allo stesso tempo, almeno non oggi. Gli adulti abili nella tua cerchia dovranno badare a se stessi mentre ti prendi cura dei membri più vulnerabili della tua tribù.

Carriera / Finanza: la pressione per raggiungere i tuoi obiettivi e presentare una certa immagine nella tua cerchia professionale può sembrare onerosa mentre la Bilancia Luna piazza Plutone, Giove e Pallade nel regno che governa la carriera e la reputazione. Non importa quanto sforzo fai, non è all'altezza perché la barra viene continuamente alzata. Invece di essere guidato da standard esterni, potresti dover determinare da solo quando i tuoi sforzi sono sufficienti.

Crescita personale / spiritualità: con la Bilancia sociale che aspira al nodo nord, crescerai quando ti prenderai il tempo di ascoltare le persone. La magia accade quando ti interessi sinceramente alla vita degli altri piuttosto che scambiare le cose e andare per la tua strada.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: dal parlare con i tuoi colleghi alla chat con i tuoi cari, comunicare ciò che sta succedendo svolgerà un ruolo importante nella tua giornata. Un Gemelli può avere informazioni rilevanti per le tue preoccupazioni e molto utili. Renderlo un punto per connettersi.

Amore / Amicizia: l' amore e l'amicizia possono mettere in secondo piano il tuo lavoro, le faccende e le preoccupazioni pratiche mentre la luna è nella tua zona di lavoro. Avrai voglia di fare le cose senza distrazione. Più tardi, quando la luna si sposta nello Scorpione emotivo e nella tua casa di interazioni individuali, bramerai la compagnia che ti sei negato durante il giorno.

Carriera / Finanza: non puoi essere la brava ragazza o ragazzo sul posto di lavoro e avere ancora confini precisi. Con la cura del Sole che squarcia il quadrante dedicato a Giunone nella tua zona di lavoro, potresti pentirti di offrirti di dare una mano con qualcosa che non hai il tempo o la propensione a seguire. Hai i tuoi compiti che devi completare. Quindi, non hai tempo per giocare in ufficio con mia madre. Fai il tuo lavoro e lascia che gli altri facciano il loro.

Crescita personale / spiritualità: la praticità si scontra con la tua immagine di successo e status come la luna nella tua produttiva sesta casa si scontra con pianeti nell'ambizioso Capricorno e nella tua nona casa mondana. La tua visione è qualcosa che puoi o dovresti puntare? Può dipendere dal fatto che le tue esigenze più elementari siano state soddisfatte con successo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: quando le attività apparentemente piacevoli smettono di farlo per te, sarai pronto a mettere da parte il gioco e concentrarti sul lavoro. Soddisfare le richieste di qualcuno (come un Capricorno esigente) può renderti desideroso di tornare ai tuoi progetti e compiti.

Amore / Amicizia: può diventare intenso con il tuo interesse amoroso quando l'armoniosa Bilancia Luna squadrerà i pianeti nell'esigente Capricorno. Un'atmosfera rilassata può essere una copertura per desideri più urgenti. I problemi sorgono quando un appetito insaziabile e critico richiede continuamente sempre di più. Può essere un enorme ostacolo per il donatore quando sono costantemente sotto pressione per soddisfare le esigenze del proprio partner. Non dare più di quanto ti senti a tuo agio e non dare troppo.

Carriera / Finanza: con la cura del Cancro Sole nella tua casa di denaro e beni, c'è una linea sottile tra la fornitura di persone care e l'acquisto del loro affetto. I regali possono essere un modo meraviglioso per esprimere il tuo amore, ma non dovresti prendere l'abitudine. I bambini possono essere facilmente viziati da troppe coccole. Considerando che con il tuo interesse amoroso, il dono costante costituisce un brutto precedente. Perché non offrire invece il dono della tua totale attenzione?

Crescita personale / spiritualità: mentre le piazze della luna emozionale disciplinavano Saturno, dedicare tempo a una pratica o istruzione spirituale può sembrare più lavoro di quanto tu voglia fare. Fare una pausa. Torna ad esso quando il tuo cuore è dentro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: fai troppo nelle aree in cui dovresti fare di meno e fare troppo poco quando dovresti fare di più. È frustrante quando non si riesce a raggiungere il segno. Un Acquario può trovare qualcosa da criticare, qualunque cosa tu faccia. Non puoi piacere a tutti.

Amore / amicizia: tutti sanno quanto stai nutrendo. Tuttavia, ci sono limiti a quanto puoi dare. Con il sole nel tuo segno che quadra Giunone devoto nel tuo regno di casa e famiglia, suonare la diva domestica non sarà incluso nella tua agenda. Non è così appagante quando le persone hanno aspettative. È molto più bello quando tutti sono piacevolmente sorpresi da tutto ciò che fai. Forse è il momento di disabituare alcune persone delle loro nozioni su di te?

Carriera / Finanza: vai avanti e telefona se non hai nulla di nuovo da offrire. La Luna Bilancia che osserva i nodi suggerisce che non dovresti prendere l'abitudine di fare il meno possibile. Livellare il tuo gioco di lavoro implica avventurarti in territori sconosciuti. A meno che non ti accontenti di girare le ruote, è un'area dove alla fine dovrai andare. Perché non mettere le dita dei piedi nell'acqua e vedere come ci si sente? Dopo un po ', sarai pronto per andare in profondità nella vita.

Crescita personale / spiritualità: la solitudine può sorgere mentre la luna compiacente quadra la negazione di Saturno. È un'atmosfera temporanea, quindi non prenderla a cuore se ti senti non amato o frainteso.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: trattare con gli altri, in particolare un Ariete problematico, può toglierti molto. Non sprecare energia che non devi dare. Troverai la pace nel partecipare a questioni pratiche. Lavora in silenzio dietro le quinte per fare le cose.

Amore / Amicizia: è saggio ricordare che i tuoi desideri sono i tuoi desideri. Quindi, non dovresti forzarli sul tuo interesse amoroso o su un amico. Allo stesso modo, dovresti rafforzare i confini con qualcuno che tenta di forzare i loro desideri su di te. Con l'aggressivo Marte che squadrano i nodi lunari, poca attenzione viene posta su ciò che è appropriato. Si tratta di vincere a tutti i costi. Purtroppo, è probabile che l'autore del reato mini il proprio interesse nel processo.

Carriera / Finanza: le tue conoscenze ed esperienze uniche possono scontrarsi con lo status quo in quanto saggio Giove nella tua zona di lavoro piazza Eris discordante nella tua casa di istruzione superiore. Potresti sentirti arrabbiato o pieno di risentimento perché nessuno condivide le tue idee o capisce il tuo punto di vista. Ribellarsi contro i poteri che stanno per non ti farà guadagnare alcun punto sul posto di lavoro. Dovrai trovare un modo di lavorare all'interno del sistema per promuovere l'apertura e il cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: non importa quanto tu sia lungimirante, puoi trarre vantaggio dall'avventurarti oltre le tue idee e mantenere una mente aperta su punti di vista alternativi. Se non lo fai, sei in pericolo di diventare miope come quelli che critichi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: non lasciare che la tua natura critica lavori contro di te. Troverai poco da divertirti se imposti i tuoi standard ridicolmente alti. Fai in modo che la tua missione sia sfruttare al meglio qualsiasi cosa ti capiti, anche il tempo trascorso con un amico irritabile dell'Acquario.

Amore / amicizia: con il Sole del Cancro nel tuo settore sociale, trascorrere del tempo con i tuoi amici è vitale; tuttavia, uscire richiede contanti. Con il sole che squarcia Giove nella tua zona di denaro, potresti risentirti se puoi spendere solo per le spese approvate dal partner. Per i single, il risentimento può sorgere quando desideri i privilegi di cui i tuoi amici possono godere. Singolo o accoppiato, ognuno ha la propria croce da portare. Non lasciare che i tuoi ti rendano difficile passare del tempo con un amico.

Carriera / Finanza: con la Luna Bilancia nella tua zona di denaro che squarcia Saturno, potresti chiederti se ricevi un equo compenso per quello che fai. Non si tratta solo di soldi. Si tratta di essere apprezzati e guadagnare il rispetto dei tuoi pari. Ricorda che il tuo vero valore non può essere misurato in dollari e centesimi. Quindi, non dovresti lasciare che il tuo stipendio determini se ti senti bene con te stesso.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che il perfetto sia nemico del bene. Con gli indecisi Bilancia Luna che squadrano i pianeti nell'esatto Capricorno, un hobby, uno sport o un'attività divertente perde la gioia quando miri alla perfezione. Rilassati e divertiti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sei super sensibile alla tua immagine. È snervante quando le persone non ti vedono nel modo in cui vuoi essere visto. Non puoi controllare ciò che pensano gli altri, quindi smetti di preoccuparti. Non dare a nessuno, in particolare un Cancro, il potere su di te.

Amore / Amicizia: il romanticismo non è tutto divertimento e giochi quando la luna nel tuo segno piazza il irritabile Saturno nella tua zona di vita amorosa. È difficile esprimere i tuoi desideri. La luna nel tuo segno può farti sentire un po 'vulnerabile, aumentando la tua paura del rifiuto. Fino a quando la tua apprensione non passa, è probabilmente saggio evitare di esporti. Devi essere pienamente in tuo potere quando fai una mossa audace.

Carriera / Finanza: Mentre il Sole del Cancro piazza il segno di Giunone nel tuo segno, potresti temere che la tua devozione verso i colleghi, specialmente i superiori, non sia adeguatamente ricambiata. Potresti chiederti se notano anche quanto fai. Dare qualcosa per ottenere qualcosa può spesso farti sentire in cortocircuito. Quindi, probabilmente non è una buona politica. Fai solo quello che fai. Quando fai uno sforzo extra, fallo perché sembra la cosa giusta da fare.

Crescita personale / Spiritualità: leggere il tuo testo spirituale preferito o imparare di più su un argomento di interesse sarà gratificante poiché la Luna Bilancia affronta il Nodo Nord nella tua casa di apprendimento superiore. È esaltante crescere oltre ciò che sai.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: è una giornata eccellente per volare sotto il radar. Potrebbe essere l'unico modo in cui riesci a rimanere fuori dai guai. Scherzi a parte, Scorpione. Avrai più tranquillità se mantieni le cose in ordine. Ciò significa evitare un acquario problematico.

Amore / Amicizia: avrai grandi idee su come riparare un uccello con un'ala spezzata mentre le premurose piazze del Sole del Cancro dedicano Giunone nel regno che governa gli indifesi e la sofferenza. Aiutare gli altri è una cosa bellissima. Tentare di avere una relazione con qualcuno che ha continuamente problemi che richiedono la tua assistenza è una questione completamente diversa. In genere, un uccello farà volare la gabbia dopo che le sue ferite saranno guarite. Dopo tutti i tuoi sforzi, sarebbe terribile essere lasciato indietro.

Carriera / Finanza: non pagherà essere sposati secondo il tuo punto di vista mentre la Bilancia Luna piazza i pianeti nel tuo Cancro dogmatico e nel tuo regno mentale. Potresti pensare di sapere cosa è cosa; tuttavia, probabilmente sei più al buio che mai. Mantieni una mente aperta se ti uccide. Probabilmente sentirai qualcosa che fa luce su un progetto a cui stai lavorando. Sintonizzati invece di sintonizzare gli altri.

Crescita personale / spiritualità: dove puoi rivolgerti per il comfort? Probabilmente non per la famiglia mentre la luna quadra stoico Saturno nel tuo regno domestico. Va bene perché ci sono molte altre persone nella tua vita che ti amano. Connettiti con un amico.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: Conoscere in quali relazioni investire e da quali prendersi una pausa sarà vitale per godersi una giornata tranquilla. Vuoi andare d'accordo con tutti; tuttavia, alcune persone (come una Bilancia) possono renderlo impegnativo, non importa quanto ci provi.

Amore / Amicizia: la familiarità può generare contenuti mentre le appiccicose piazze del sole in Cancro hanno dedicato Giunone nella tua zona di amicizia. Più sei coinvolto negli affari personali di un amico, meno ti senti a tuo agio. Non è iniziato in questo modo. Accade a poco a poco che ti trovi così invischiato nella vita dell'altro che non riesci a respirare. Per amore dell'amicizia, fai un passo indietro. L'assenza rende il cuore più affezionato.

Carriera / Finanza: man mano che l'indecisa Luna Bilancia sta trattenendo Saturno nel tuo settore della comunicazione, potresti essere riluttante a condividere le tue idee. Potresti sentirti timido o preoccupato che le tue idee non siano abbastanza buone. Prenditi un momento per ascoltare i concetti in circolazione. Potrebbe darti un indizio se è il momento giusto per aggiungere le tue opinioni al mix. Puoi sempre presentare le tue idee fino a quando non ti senti più sicuro.

Crescita personale / spiritualità: forgiare una connessione più forte con il tuo interesse amoroso o lavorare per migliorare una relazione importante sarà gratificante quando la Bilancia Luna compiacente contatterà il Nodo Nord. Coltivare buone relazioni è la lezione più importante che puoi imparare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: l'impulso di scappare è difficile resistere quando ti trovi in ​​circostanze difficili. Perché non ricompensarti con un'avventurosa scappatella dopo aver affrontato ciò che ti preoccupa? Una Vergine intrepida farà un ottimo compagno.

Amore / Amicizia: le tue idee sulla vita domestica e familiare possono essere piuttosto radicali. In particolare, se stai cercando di compensare un'infanzia che ti ha lasciato desiderare. Nei panni di Giove esagerato nei tuoi quadrati, la discordante Eris nel tuo regno domestico, potresti prendere un piano pazzo troppo lontano. Invece di cambiare come rimedio, potrebbe rendere la tua vita più caotica e mettere a dura prova il tuo rapporto con i membri della famiglia. A volte, fare di meno fa di più.

Carriera / Finanza: la comunicazione può essere uno strumento potente, ma le parole non compenseranno la mancanza di conoscenza o abilità. Con Marte assertivo nel tuo settore delle comunicazioni che squadrano i nodi della luna, potresti usare un linguaggio infuocato per deviare dal fatto che non sai cosa stai facendo. Sei abbastanza ben informato, quindi è difficile per te fare affari quando non sai cosa sia. Non arrabbiarti o difensivo. Invece, trascorri del tempo facendo le ricerche necessarie per portarti al passo.

Crescita personale / Spiritualità: divertirsi e trovare la felicità in piaceri insoliti può essere rilassante mentre la pratica Luna Vergine contatta Urano inventivo nella tua zona di intrattenimento. Segui il tuo cuore e trova qualcosa che ti rallegri.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: le persone vogliono sapere ciò che sai. Ordina ciò che hai appreso di recente e determinato quali delle tue idee sono pronte per la prima serata. Un Gemelli intelligente risponderà maggiormente ai concetti che mostrano il tuo punto di vista unico.

Amore / Amicizia: incontri e divertenti attività soliste meritano molta più attenzione. Con la Luna Bilancia che aspira al nodo nord nel regno che governava queste aree, diventano percorsi vitali per la crescita personale. È facile ottenere che la tua soluzione socializzante sia sospesa con i tuoi amici e non c'è niente di sbagliato in questo; tuttavia, puoi guadagnare molto di più facendo le tue cose e, occasionalmente, facendolo con qualcuno che ti piace.

Carriera / Finanza: con Giunone impegnato nella tua casa di istruzione superiore, sei dedicato alla ricerca della conoscenza e nuovi concetti espansivi. Un aspetto spigoloso del Sole del Cancro nella tua zona di lavoro suggerisce che la tua esplorazione mentale potrebbe essere un diversivo rispetto al compito da svolgere. Se vuoi fare le cose, dovrai piegarti e concentrarti. A meno che la tua ricerca non sia pertinente per quello che stai facendo. Faresti meglio a rimandarlo a una data successiva.

Crescita personale / spiritualità: puoi diventare un po 'cupo quando la Bilancia Luna quadra a poppa Saturno nel tuo segno. Sali sopra di esso e tieni il cuore aperto a vibrazioni positive. Non lasciare che una nuvola di passaggio piova sulla tua parata.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: andare d'accordo con gli altri e godersi le relazioni è estremamente importante ora. Non è sempre facile trovare un terreno comune, ma vale sempre la pena. Potrebbe essere necessario un po 'più difficile connettersi con un Ariete nella tua cerchia.

Amore / Amicizia: le differenze nel modo in cui tu e un amico spendete i vostri soldi possono sorgere come Giove stravagante nelle vostre piazze di amicizia squisite Iris. Le tue opinioni sulle finanze possono essere piuttosto radicali. Quindi, alcune persone troveranno difficile capire la tua relazione con il denaro. Quando si pianificano, è bene essere consapevoli del fatto che le circostanze finanziarie di tutti sono diverse. Chiedi suggerimenti ai tuoi amici su dove andare e cosa fare.

Carriera / Finanza: al lavoro e nella tua vita personale, una mossa sconsiderata può minare i tuoi interessi. Marte affrettate nel tuo segno che quadra i nodi della luna avverte che andare avanti con i tuoi piani senza informazioni e preparazione adeguate può essere disastroso. Questo non è il momento di essere impazienti. Se una finestra di opportunità si chiude prima che tu possa agire, non è pensata per te. Ciò che è pensato per te sarà tuo indipendentemente da tempo, luogo o circostanza. Non compromettere i tuoi sforzi facendo qualcosa di avventato.

Crescita personale / spiritualità: è utile parlare con una persona che vede la vita attraverso una lente diversa dalla tua. Con la Luna Vergine contenente Urano illuminante nella tua zona di comunicazione, la tua conversazione potrebbe fornire una prospettiva rinfrescante.