Oroscopo di oggi 30 novembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 30 novembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 30 novembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sarà difficile separare i tuoi sentimenti dai fatti. Soprattutto se sei emotivamente coinvolto in un risultato particolare. Sarebbe sciocco non ascoltare quando una persona ben informata (forse un Sagittario) fa notare la verità.

Amore / Amicizia: con l'eclissi lunare in Gemelli e il tuo regno mentale, sei super attaccato alle tue opinioni. Tanto che li difenderai vigorosamente quando ti verranno presentati i fatti. Non importa quanto forte ti senti, non si può negare la verità. Potrebbe essere necessario affrontare il modo in cui il tuo rifiuto ha influenzato la tua esperienza di una relazione. Non devi biasimarti né vergognarti per essere rimasto intenzionalmente all'oscuro. Fai meglio quando sai meglio. Perdona te stesso e vai avanti.

Carriera / Finanza: condividere le informazioni che normalmente tieni per te può far sembrare che tu sappia davvero di cosa stai parlando. Con l'intelligente Mercurio che aspira a stratega Pallade e l'autorevole Capricorno nella tua zona di carriera, le tue parole avranno un peso enorme. Se hai bisogno di avere una discussione importante con una figura influente, ora è il momento. Dovresti trovare facile mantenere il tuo, il che, a sua volta, guadagna il loro rispetto.

Crescita personale / spiritualità: la saggezza viene dall'esperienza vissuta. Più cresci, più sai. Sii aperto all'idea che in ogni storia ci sia di più di quello che puoi vedere dal tuo attuale punto di vista.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: quando la luna incontra Urano non convenzionale nel tuo segno, non si sa cosa potresti fare. Una cosa è certa: sei destinato a scuotere le cose. La tua atmosfera di spirito libero può essere una delizia. Anche se uno Scorpione potrebbe trovarti difficile da affrontare.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua zona di collaborazione in opposizione a Urano anticonformista nel tuo segno, uno sviluppo inaspettato potrebbe sconvolgere una relazione. Non puntare il dito contro il tuo partner. Probabilmente sei tu quello da incolpare. Forse sei annoiato e stanco di fare le cose alla vecchia maniera? A meno che tu non stia mirando a un fallimento, non dovresti diventare troppo pazzo. Se un comportamento unico, eccentrico e un'atmosfera selvaggia potrebbero essere una svolta per i tipi conservatori, ma molto allettante per le persone spensierate e i pensatori liberi.

Carriera / Finanza: il feedback di un collega fidato può assicurarti di rimanere in pista mentre lavori su un'idea entusiasmante. È facile cadere nella tana del coniglio mentre il curioso Mercurio si allinea con Vesta concentrata nella tua casa della creatività. Chiedi loro di aiutarti a identificare ciò che funziona ed è rilevante per i tuoi compiti attuali e cosa dovrebbe essere scartato. Una prospettiva oggettiva può essere molto utile.

Crescita personale / spiritualità: creerai molto scalpore quando ti allontani dal solito programma. Chi sapeva che potresti essere così imprevedibile? È positivo che le persone indovinino chi sei e cosa puoi fare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potrebbe essere in serbo una giornata emotivamente intensa. Le persone più vicine a te (specialmente un Sagittario) possono avere un'enorme influenza su come ti senti e sulle decisioni che prendi. Sii chiaro su quali emozioni sono le tue e quali appartengono agli altri.

Amore / amicizia: controllare le tue emozioni può essere difficile con l'eclissi lunare nel tuo segno. Quel che è peggio è che potresti sentirti come se fossi alla mercé degli altri e avere poca libertà d'azione sulla direzione di una relazione. In questo momento, sarebbe saggio evitare argomenti di conversazione delicati. Non si sa come qualcuno potrebbe reagire a ciò che dici. Né puoi controllare l'impatto che potrebbe avere sulla tua relazione. Mantieni un profilo basso per ora.

Carriera / Finanza: il mercurio mentale nella tua zona di lavoro che si allinea con il disciplinato Saturno lo rende un momento eccellente per allacciarsi e fare ricerca. Questa energia fornisce la concentrazione, la pazienza e la determinazione per mantenerla finché non ottieni le informazioni di cui hai bisogno. È ottimo anche per attività che implicano scrittura, studio e insegnamento. Anche la gestione dei fondi e dei conti sul posto di lavoro può essere affrontata con facilità. Se hai bisogno di assistenza, chiedi aiuto a un collega anziano.

Crescita personale / spiritualità: finché un evento non innesca le tue emozioni, potresti non realizzare appieno la profondità di ciò che senti. Quindi, un momento epico ah-ha potrebbe essere in serbo. Prenditi del tempo per elaborare un'improvvisa rivelazione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: elimina quante più distrazioni esterne possibile. E questo include un turbolento Sagittario. Avrai bisogno di pace e privacy per capire come ti senti. La meditazione, la preghiera e altre pratiche contemplative possono aiutarti a entrare e ad accedere alla spaziosità emotiva di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: una conversazione profonda sulla tua vita amorosa è il dono dell'odierno allineamento Mercurio / Pallade / Saturno. Se accoppiati, tu e il tuo partner potete acquisire una migliore comprensione reciproca delle intenzioni e degli obiettivi di relazione reciproci. È un momento eccellente per fare brainstorming sui piani per il futuro. Se sei single e stai frequentando qualcuno, approfitta dell'opportunità per parlare con nuove persone e conoscere meglio. Potresti imparare molto su di loro.

Carriera / Finanza: con l'eclissi lunare di fronte alla tua casa di lavoro, dovresti fare un passo indietro e guardare in profondità come ti senti riguardo alla tua vita lavorativa. È fondamentale che ascolti il ​​tuo cuore e riconosca i tuoi veri bisogni piuttosto che lasciarti influenzare da ciò che accade intorno a te. Se sei sopraffatto, smetti di assumerti compiti non necessari e fai di tutto per assistere i colleghi. Anche se i loro problemi potrebbero sembrare urgenti, in questo momento devi concentrarti su te stesso.

Crescita personale / spiritualità: dedicare del tempo a esprimere i propri pensieri può essere profondamente gratificante. Sarà utile entrare in contatto con una persona premurosa e paziente interessata alle tue preoccupazioni.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: è risaputo che ami un pubblico. Di persona o tramite chat video, ti consigliamo di trascorrere del tempo con la tua tribù. Trattare con un Sagittario potrebbe essere difficile. Concentrati sulle loro buone qualità invece che sulle cose che ti fanno impazzire.

Amore / Amicizia: con l'eclissi lunare negli amichevoli Gemelli e nel tuo settore sociale, devi sentire come se ci fosse un posto a cui appartieni. Ecco perché farai il possibile per connetterti con gli amici o partecipare a gruppi di cui sei membro. Guarderai agli altri per fornire il divertimento che trovi difficile da generare da solo. Se manca una compagnia di qualità, è un buon momento per raccogliere alcuni hobby e imparare a essere il tuo migliore amico.

Carriera / Finanza: i piani per la tua casa e la tua vita familiare alimentano la tua ambizione poiché Mercurio strategico si allinea con Pallade e Saturno nella tua casa di lavoro. Mettere gli occhi su un obiettivo ti dà la motivazione di cui hai bisogno per lavorare sodo per realizzare il tuo sogno. Può essere utile mappare i passaggi. Sapere esattamente a cosa stai mirando ti manterrà in pista. Il feedback di persone esperte può essere utile.

Crescita personale / spiritualità: la creatività e i bambini possono influenzare le scelte che fai oggi. Le cose che dai alla luce danno alla tua vita un senso e aiutano ad esprimere la tua essenza unica nel mondo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: vuoi il riconoscimento nel tuo mondo professionale, ma a quale costo? Considera le conseguenze di elevare il tuo profilo e attirare un maggiore controllo. Potrebbe avere un impatto inaspettato su qualcuno a cui sei vicino (come un Sagittario).

Amore / amicizia: un colloquio approfondito può rispondere alle tue scottanti domande sul tuo partner. Con il curioso Mercurio in aspetto strategico Pallade e il determinato Capricorno nella tua zona romantica, fare le domande giuste può dirti quello che devi sapere. La discussione potrebbe diventare piuttosto seria. Fai attenzione a non fare domande a cui non sei disposto a rispondere. Per i single, una ricerca approfondita sui social media potrebbe anche rivelare informazioni cruciali su qualcuno per cui stai schiacciando. Potrebbe aiutarti a decidere se vuoi fare il passo successivo.

Carriera / Finanza: l'eclissi lunare nei Gemelli capricciosi e nella tua zona di carriera potrebbe rivelare l'impatto che il tuo profilo professionale ha sulla tua vita personale. I sacrifici che fai per il bene del lavoro e della reputazione hanno un effetto clamoroso. È un buon momento per riflettere se stai facendo le scelte giuste per i giusti motivi. Soprattutto quando hanno un impatto diretto sulla tua casa e sui tuoi cari.

Crescita personale / spiritualità: fare un tuffo profondo in un hobby o un'attività ricreativa sarà soddisfacente. Otterrai il tuo pieno equilibrio quando fai ricerche o parli con persone che condividono i tuoi interessi. È un ottimo modo per rilassarsi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sai che c'è molto di più là fuori di quello che la tua vita sta attualmente servendo. La tua fame di qualcosa di diverso e più appagante è palpabile. Una conversazione con un Ariete può aiutarti a disfare le tue emozioni e saziare il tuo desiderio.

Amore / Amicizia: sotto lo sguardo dell'eclissi lunare nei pettegoli Gemelli ", ha detto, lei ha detto" può farti perdere di vista il quadro più ampio. Premi pausa sulla costante necessità di esagerare le conversazioni e analizzare ogni parola. Prova a vedere la tua situazione attraverso una lente più ampia. Qual è il grande sogno romantico che speri di realizzare? Tieni gli occhi sul premio e lascia che sia lui a dettare le scelte che fai. Non farti fregare da una versione minore di ciò che desideri.

Carriera / Finanza: sei sicuro di fare mosse ragionevoli mentre l'astuto Mercurio nella tua zona dei guadagni si allinea con Pallade e Saturno. Un'attenta ricerca e pianificazione può gettare le basi per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. È un ottimo momento per reperire fondi per attività familiari e progetti domestici. Questa potrebbe essere un'impresa vasta, quindi prenditi il ​​tuo tempo per esplorare le tue opzioni. Ciò su cui ti accontenti deve servirti a lungo termine.

Crescita personale / spiritualità: potrebbe esserci un punto cieco nella tua prospettiva spirituale. Sii paziente con la tua evoluzione. Ci vuole tempo per diventare la figura saggia che sai di avere il potenziale per diventare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: potresti vivere una giornata emotivamente intensa. Potresti non renderti conto di quanto sei profondamente influenzato da certe persone (come il Sagittario) e situazioni finché non sono vicine e personali. Non puoi prendere tutto. A volte, devi lasciare andare le cose.

Amore / amicizia: hai presente quella conversazione in cui hai ballato? L'espressivo Mercurio nel tuo segno che si allinea con Pallade e Saturno nella tua zona di comunicazione lo rende il momento perfetto per condividere ciò che hai in mente. Hai avuto molto tempo per pensare alle cose, quindi saprai esattamente cosa dire. Una volta iniziato, non mollerai finché non sarai sicuro che il tuo ascoltatore capisce il tuo punto di vista.

Carriera / Finanza: potresti sentirti come se fossi all'oscuro di una questione finanziaria a causa dell'effetto dell'eclissi lunare nei Gemelli sparsi e nella tua casa di risorse condivise. Se condividi fondi con un partner (innamorato o d'affari), potrebbe essere difficile andare a fondo e ottenere le informazioni di cui hai bisogno. Allo stesso modo, occuparsi di prestiti, debiti o tasse potrebbe essere altrettanto confuso. Fai quello che puoi in modo indipendente mentre aspetti per ottenere chiarezza su cosa sta succedendo.

Crescita personale / spiritualità: potrebbe essere uno di quei giorni in cui cambi i vestiti una dozzina di volte e sei ancora insoddisfatto del tuo abbigliamento. Rendilo semplice optando per un look provato e vero.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna vuota all'inizio della giornata, ciò che può andare storto andrà storto con gli incarichi di lavoro e le faccende domestiche. Partire in ritardo potrebbe essere a tuo vantaggio. Un Gemelli premuroso potrebbe essere disposto a dare una mano.

Amore / Amicizia: non sarai dell'umore giusto per coccolarti e stringere le mani mentre la capricciosa Luna Gemelli nella tua zona di collaborazione e la custodia di Cerere si scontrano. Qualcuno (come il tuo interesse amoroso o un membro della famiglia) potrebbe trovarti piuttosto senza cuore. Sei sicuro di voler fare orecchie da mercante alle loro preoccupazioni? Per amore, potrebbe essere necessario parcheggiare i propri interessi e prenderne uno per la squadra.

Carriera / Finanza: una conversazione confidenziale potrebbe generare entusiasmo per una questione finanziaria. Con Mercurio perspicace che aspira a Giove ottimista nella tua casa dei guadagni, le notizie che ricevi potrebbero essere molto promettenti. Tienilo al minimo mentre trovi un modo per applicarlo alla tua situazione. Segui i passaggi appropriati per eseguire una punta calda. Potrebbe portare a una nuova opportunità. Oppure potrebbe fornire una strategia per proteggere le tue finanze a lungo termine.

Crescita personale / spiritualità: seguire ciò che inizi può essere difficile mentre il sole nel tuo segno è in contrasto con Urano irregolare. È una buona idea evitare grandi impegni e compiti complicati.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la luna che incontra Urano, creatore del cambiamento, nella tua zona romantica e di intrattenimento segnala che sei pronto per l'eccitazione. Non sarai dell'umore giusto per fare le tue solite cose. Chi può gestirti quando sei così disinibito? Un Toro amante del divertimento.

Amore / amicizia: un flirt con un amico platonico potrebbe essere eccitante o caotico. Il confine tra amicizia e romanticismo si confonde mentre l'affettuosa Venere nella tua zona di amicizia si oppone al jolly Urano nel regno che governa la tua vita amorosa. Stai inviando un segnale che dice che stai cercando di scuotere le cose? Se decidi di oltrepassare il limite, dovresti sapere che potrebbe diventare molto strano. Il tuo nuovo status potrebbe avere ripercussioni sulla tua vita sociale. Se accoppiato, non aspettarti che nulla vada secondo i piani.

Carriera / Finanza: l'allineamento Mercurio / Giunone / Vesta di oggi supporta la mappatura dei piani per il futuro. Il brainstorming con il tuo coniuge di lavoro o un gruppo di colleghi può aiutarti a ottenere chiarezza sui tuoi obiettivi di carriera e sui passaggi che dovrai compiere per raggiungerli. Realizzare il tuo piano potrebbe comportare un miglioramento della tua istruzione o l'aggiunta di nuovi talenti al tuo set di competenze. Avere una tabella di marcia può mantenerti in carreggiata.

Crescita personale / spiritualità: attenzione, mondo! Può diventare piuttosto selvaggio quando lasci sventolare la tua bandiera strana. Essere abbottonato è estenuante. Sarà esilarante essere te stesso senza preoccuparti di ciò che potrebbero pensare gli altri.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sentirai profondamente le persone, i progetti e i passatempi che ti emozionano. Sono le cose che danno significato alla tua vita. Un Gemelli potrebbe far parte del pacchetto, anche se potresti avere difficoltà a capire dove e come si adattano.

Amore / Amicizia: l'eclissi lunare segnala un profondo attaccamento alle persone che ami, come il tuo partner o i tuoi figli. Tanto che può renderti cieco ai loro difetti e ai problemi che meritano la tua attenzione. C'è un potenziale problema su cui stai sorvolando? Presto, potresti dover afferrare il toro per le corna e affrontarlo frontalmente. I single Acquario potrebbero trarre vantaggio dall'investire più tempo nella coltivazione di connessioni significative piuttosto che cercare continuamente di allargare la loro cerchia e incontrare nuove persone.

Carriera / Finanza: sarai un'ottima persona di punto in quanto il comunicatore Mercurio si allinea con l'autorevole Saturno. Questa energia conferisce la pazienza e la determinazione necessarie per trasmettere le informazioni fornendo la forza stabilizzante che tiene tutti in carreggiata. Anche se non credi di sapere di cosa stai parlando, lo sai davvero. È perché hai un patrimonio di conoscenze dentro di te. Quando ti fidi di sapere cosa è cosa, lo faranno anche gli altri.

Crescita personale / spiritualità: non puoi permetterti di perdere il tuo senso dell'umorismo né di sottovalutare il valore della giocosità. Queste sono le cose che ti sosterranno quando il gioco si farà duro.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: quando la luna incontra Urano lungimirante nel tuo regno mentale, avrai un'abbondanza di idee creative. Non tutti saranno pronti per la prima serata. Alcuni potrebbero essere decisamente bizzarri. Chiedi a un Capricorno sensibile di aiutarti a valutare il loro valore.

Amore / amicizia: attenzione a non fare affermazioni bizzarre. Con Venere che si oppone al radicale Urano nella tua casa di comunicazione, cercherai informazioni che convalidano un'idea folle. Quando sei così appassionato di qualcosa, presumi che debba essere vero; tuttavia, è probabile che la tua ossessività distorca i fatti. Ciò potrebbe significare interpretare male un messaggio del tuo interesse amoroso o fare supposizioni sui loro sentimenti. Leggere troppo nelle cose o distorcere le loro parole potrebbe suscitare un sorprendente rimprovero. Sii consapevole di quello che dici.

Carriera / Finanza: la passione per l'apprendimento potrebbe essere accesa quando l'intelligente Mercurio e l'impegnata Giunone si incontrano nella tua casa dell'istruzione superiore. Un cenno di Vesta nella tua zona di collaborazione suggerisce che potresti trarre vantaggio dall'avere un compagno di studio insieme per il viaggio. Otterrai soddisfazione in compagnia di qualcuno che condivide i tuoi interessi. È un momento opportuno per rispolverare un argomento che supporta i tuoi obiettivi professionali.

Crescita personale / spiritualità: sei sicuro di catturare l'attenzione di un pubblico quando parli di un argomento che ti appassiona. Le attività che implicano la scrittura, l'insegnamento e il parlare in pubblico sono favorite.