Oroscopo di oggi 31 maggio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 31 maggio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 31 maggio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: chi sono le tue persone preferite? Con la luna in transito nella tua casa dell'amicizia, vorrai restare in contatto. Se possibile, opta per il colloquio di persona. In caso contrario, funzionerà una chat video. Tu e un Gemelli avrete molte storie da condividere.

Amore/Amicizia: sarai schietto mentre l'espressivo Mercurio si allinea con Eris scontenta nel tuo segno. Se c'è qualcosa che devi toglierti dal petto, cogli l'attimo. Ricorda solo che la persona con cui stai parlando è degna di amore e rispetto. Parla come vorresti che ti si parlasse.

Carriera/Finanza: La sontuosa Venere che si scontra con Urano spontaneo nella tua casa di soldi, si spera, ti farà riflettere sul fatto di spendere una spesa non necessaria. Non puoi permetterti di grattare ogni prurito, quindi sii giudizioso su come spendi i tuoi soldi. Anche se hai fatto un'attenta ricerca ed esplorato le tue opzioni, potrebbe non essere un buon momento per concederti il ​​lusso di qualcosa che non ti serve. Continua a mettere le piume al tuo gruzzolo.

Crescita personale / spiritualità: affrontare il tuo lato oscuro e reclamare il potere perduto non sarà una cosa così scoraggiante come Marte e Nettuno si allineano. Con questa energia dinamica in gioco, avrai il coraggio di affrontare a testa alta un problema emotivo impegnativo invece di nasconderlo sotto il tappeto e fingere che tutto sia a posto. Non rimanere bloccato dalla vergogna o dalla colpa. Vai avanti finché non raggiungi la risoluzione o il rilascio.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: attirerai l'attenzione con la luna nella parte superiore del tuo grafico, ma sarà per i giusti motivi? Un Acquario potrebbe non approvare la libertà con cui ti esprimi. Tuttavia, è probabile che un Gemelli dallo spirito libero ammiri le tue mosse.

Amore/Amicizia: la tua evoluzione in una persona meno inibita è un processo continuo. Venere che si scontra con l'eccentrico Urano segnala disagio nell'abbracciare questo nuovo te. Stai svelando aspetti nascosti del tuo vero sé? O stai solo giocando al bambino selvaggio? Qualcuno a cui sei vicino potrebbe fare le stesse domande su di te. Non devi a nessuno una spiegazione su chi sei. Coloro che si trovano nel giro del Toro ti ameranno, qualunque cosa accada.

Carriera/Finanza: sei noto per essere un mago finanziario. Tuttavia, puoi sempre migliorare le tue abilità. Una fusione Sole/Nodo Nord in Gemelli informati e la tua zona di denaro ti incoraggia a perseguire nuovi flussi di reddito ed esplorare nuove strategie per risparmiare. Puoi fare ricerche da solo o parlare con qualcuno che può fornire suggerimenti utili. Rendilo una priorità. Sicuramente te ne pentirai se perdi l'opportunità di rafforzare la tua posizione finanziaria.

Crescita personale/spiritualità: un armonioso allineamento Marte/Nettuno ti rende un ardente sostenitore di amici e gruppi che sono sulla tua lunghezza d'onda spirituale o artistica. Sosterrai qualsiasi sforzo che porti più amore, bellezza o comunione al mondo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna nuova in Toro e la tua casa del riposo ti invitano a rallentare, riposare e prendere la vita a un ritmo più tranquillo. Dedica del tempo a contemplare i tuoi obiettivi e se sei sulla buona strada per raggiungerli. Il feedback di un Pesci creativo può essere perspicace.

Amore / Amicizia: essere un amico significa prendere il duro con il liscio. Nessuno è perfetto, e questo include te. Non spaventarti se qualcuno non si comporta secondo i tuoi standard elevati. Uno scontro tra Marte nel sensibile Cancro e il guaritore ferito Chirone potrebbe innescare un battibecco su denaro, beni o valori. Stai attento. Potrebbe surriscaldarsi e qualcuno potrebbe ferire i propri sentimenti. Se eviti di prestare o prendere in prestito, potrebbe scongiurare il disastro, anche se non è una garanzia.

Carriera / Finanza: un'ispirazione da sogno o da sveglio potrebbe spingerti all'azione su una questione che coinvolge denaro o risorse. L'intrepido Marte nella tua casa dei guadagni in aspetto innovativo Urano ti consiglia di perseguire coraggiosamente una soluzione insolita o poco conosciuta per affrontare le tue preoccupazioni. Vale la pena esplorare un'intuizione che sembra un po 'fuori luogo. Dovrai guardare oltre le fonti ovvie per proteggere ciò di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: con la luna nuova nella tua mistica dodicesima casa, la meditazione, la preghiera e le attività spirituali saranno potenti. Sognare ad occhi aperti e fare un sonnellino di gatto sarà riparatore. Fai tutto ciò che nutre il tuo spirito e riempie il tuo serbatoio emotivo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la Luna dell'Acquario che transita nella tua casa di trasformazione, analizzerai le tue emozioni nel tentativo di comprendere meglio te stesso e le persone a cui sei più vicino. Una conversazione riservata con un Gemelli può fornire un feedback che ti aiuta a smettere di ossessionarti.

Amore/Amicizia: Venere che si scontra con Urano sconvolgente nella tua zona di amicizia mette in guardia dal rivelare dettagli scioccanti della tua vita amorosa. Probabilmente stai morendo dalla voglia di condividere. Tuttavia, questo non è il momento migliore per una grande rivelazione. Se hai bisogno di una guida, rivolgiti a qualcuno che non ti giudicherà. La tua vita è già abbastanza folle senza dover affrontare la disapprovazione di qualcuno.

Carriera/Finanza: con il sole che incontra il Nodo Nord in Gemelli e la tua riposante dodicesima casa, potresti aver bisogno di un momento per rilassarti prima di andare avanti con le tue priorità lavorative. Verifica con te stesso ed esplora quanto bene ti stai occupando della cura di te stesso. Non è solo il tuo corpo che ha bisogno di riposo e nutrimento, ma anche il tuo cuore e la tua mente. Tutte le parti di te devono essere online, così puoi dare il meglio a ciò che fai.

Crescita personale/Spiritualità: Marte guerriero nel tuo segno che aspetta il mistico Nettuno nella tua zona di coscienza superiore scatena un desiderio ardente di conoscenza spirituale. Può aiutarti a capire il ruolo che sei destinato a svolgere in questa vita. Questa è una chiamata per portare la tua crescita spirituale al livello successivo. La guida di un insegnante competente o di un sensitivo di fiducia può aiutare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la Luna in Acquario nella tua casa di interazione uno contro uno, troverai un terreno comune con le persone con cui esci. Vuoi che l'atmosfera sia simpatica (specialmente con un Gemelli), quindi farai uno sforzo extra per andare d'accordo.

Amore/Amicizia: ti piace essere al centro dell'attenzione. Tuttavia, tutti gli occhi potrebbero essere puntati su di te per le ragioni sbagliate poiché l'attrattore Venere si scontra con l'eccentrico Urano nella tua zona di status e reputazione. È fantastico che tu sia così disinibito. Tuttavia, è saggio assicurarti che il tuo comportamento non dia a certe persone l'impressione sbagliata di chi sei. Ascolta la vocina che ti dice che questo non è il momento o il luogo per far sventolare la tua bandiera bizzarra.

Carriera/Finanza: non puoi sempre arrivare dove vuoi da solo. Una fusione Sole/Nodo Nord nella tua casa di gruppi rende il momento opportuno per entrare a far parte di un'organizzazione professionale che possa supportarti nel raggiungimento dei tuoi obiettivi di carriera. È anche un ottimo momento per collaborare sul lavoro. Imparare a lavorare bene con gli altri è qualcosa che devi padroneggiare. Preparati ad espanderti oltre il tuo atto solista.

Crescita personale/spiritualità: un appello al senso di compassione di qualcuno potrebbe farti guadagnare supporto mentre Marte e Nettuno si allineano. Ci sono buone ragioni per mantenere il tuo appello in basso. Chiedi discrezione alle parti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la Luna in Acquario in transito nella tua casa di lavoro fa iniziare la tua settimana in modo produttivo. Un'atmosfera armoniosa tra colleghi e superiori può rendere più facile portare a termine le cose. Un brillante Gemelli sarà il tuo miglior alleato sul posto di lavoro.

Amore/Amicizia: sei la persona giusta per aiutare le persone a fare le cose. Marte guidato allineato con Nettuno compassionevole nelle tue zone di persone libera la tua capacità di sintonizzarti con gli altri e determinare il modo migliore per motivarli. Sia che tu sia impegnato in un'attività con gli amici o in una partnership con il tuo interesse amoroso per raggiungere un obiettivo condiviso, la tua atmosfera comprensiva e il rifiuto di accettare scuse ti renderanno l'allenatore e la cheerleader ideali.

Carriera/Finanza: questo non è il momento di diventare pigri e lasciare l'avanzamento di carriera al caso. Con il Sole Gemelli che incontra il Nodo Nord nella tua zona di reputazione, vale la pena fare uno sforzo extra per metterti in gioco e generare un ronzio su ciò che fai. Conosci meglio i principali attori della tua cerchia professionale. Non fa mai male avere un peso massimo dalla tua parte. Le connessioni che crei possono aiutarti ad arrivare dove vuoi andare.

Crescita personale/spiritualità: Venere nella tua zona di stato ti rende un oggetto di fascino. Sebbene con l'eccentrico Urano nel mix, potrebbero essere le tue eccentricità ad attirare l'attenzione. Sei sicuro che sia il momento giusto per alzare la bandiera dei mostri?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la Luna in Acquario in transito nella tua quinta casa divertente e civettuola suscita un'atmosfera felice. Sarai pronto per fare cose insolite e uscire con persone non convenzionali. La tua connessione con un Gemelli sarà simpatica. Ti trasformeranno in qualcosa di eccitante.

Amore/Amicizia: concedersi il lusso di un appuntamento avventuroso o di una fuga romantica sembra una buona idea finché non ti rendi conto del prezzo che potrebbe avere sulle tue finanze. Uno scontro Venere / Urano avverte che dovrai fare affidamento su una fonte esterna per gestire i costi. Lo shock adesivo potrebbe sorprendere il tuo partner e renderlo riluttante a pony up. Considera un'opzione meno costosa.

Carriera/Finanza: la tua ambizione è in pieno effetto. Tutti i segnali indicano che sei in grado di fare enormi progressi verso la realizzazione di un sogno lavorativo. Marte motivato allineato con il mistico Nettuno nelle tue zone di carriera suggerisce che la tua fiducia non è infondata. Con il giusto sforzo, puoi manifestare la tua visione. Richiedi l'assistenza di un individuo ad alta energia che comprende ciò che speri di realizzare. Sarà bello avere un forte alleato che ti incoraggi ad andare avanti.

Crescita personale/Spiritualità: una fusione Sole/Nodo Nord ti invita a migliorare le tue conoscenze. Segui un corso o studia da solo. Se possiedi già conoscenze specialistiche e vuoi che le diffondano nel mondo, è un momento opportuno per l'insegnamento, la pubblicazione e il marketing. Il mondo aspetta le tue idee.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la Luna in Acquario in transito nel tuo settore domestico, il tuo cuore e la tua mente saranno a proprio agio quando la tua casa e gli affari della tua famiglia saranno in ordine. Un Gemelli perspicace può far luce su una preoccupazione personale e aiutarti a risolvere la questione favorevolmente.

Amore/Amicizia: con l'audace Marte in aspetto visionario Nettuno nella tua zona di vita amorosa, sei pronto a fare una mossa audace verso il raggiungimento di un sogno romantico. Potrebbe comportare la pianificazione di una vacanza avventurosa con il tuo partner o portarli via in un appuntamento emozionante. Non importa cosa stai facendo, è probabile che tu sia eccitato. Spero che tu e l'altra persona siate sulla stessa pagina. Altrimenti, le tue mosse potrebbero sembrare un po' aggressive.

Carriera/Finanza: lottare per l'indipendenza finanziaria è una buona cosa. Tuttavia, ciò non significa che dovresti trascurare il supporto che può avvantaggiarti. Il Sole Gemelli che incontra il Nodo Nord nella tua casa di risorse condivise suggerisce che varrà la pena di approfittare dell'assistenza finanziaria e delle altre risorse a tua disposizione. Potrebbe anche essere vantaggioso coltivare relazioni più interdipendenti in cui tu e l'altra parte avete un accordo per aiutarci a vicenda. Non devi portare tutto da solo.

Crescita personale/spiritualità: imparare qualcosa di nuovo potrebbe soddisfare i tuoi quozienti di divertimento e avventura. Ti godrai un tuffo profondo nella creatività, nei giochi, nello sport, nelle attività all'aperto o in un argomento affascinante. Segui dove ti portano i tuoi interessi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la Luna in Acquario che transita nella tua zona di comunicazione, ti divertirai a raggiungere le tue persone preferite. Apprezzeranno la prospettiva logica che fornisci. Tu e un Gemelli avrete molto di cui parlare. Forse dovresti chiacchierare davanti a un caffè o un drink?

Amore/Amicizia: anche se potresti non riconoscerlo ora, ci sono vantaggi nell'interessarsi più attivamente agli altri e mettere i loro desideri al primo posto. Con il Sole Gemelli che si fonde con il Nodo Nord nella tua zona di partnership, crescerai come individuo quando dai priorità alle tue relazioni più strette. È anche un momento meraviglioso per stringere nuovi legami. Nelle prossime settimane, la partnership e la collaborazione giocheranno ruoli più significativi nella tua vita. Non è il momento di andare da soli.

Carriera/Finanza: farai qualsiasi cosa per rendere felice il tuo coniuge sul posto di lavoro. Di solito non è un problema. Anche se potrebbe essere come l'amichevole Venere si scontra con il malizioso Urano nella tua zona di lavoro. Ascolta la vocina che avverte che le tue azioni potrebbero essere dirompenti. Non fare nulla che possa far sembrare che tu sia uscito dalla linea. Allo stesso modo, non dovresti lasciare che il tuo partner a casa abbia un'influenza distruttiva sulla tua vita lavorativa.

Crescita Personale/Spiritualità: La passione è suscitata, ma di cosa si tratta? Un allineamento Marte/Nettuno suggerisce che il desiderio ha le sue radici nella nostalgia. Rivisitare il passato può essere confortante, ma fai attenzione a non romanticizzare la tua storia.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la Luna in Acquario in transito nella tua casa di denaro e beni, sarai nella zona quando gestirai le preoccupazioni materiali. Puoi fidarti che prenderai decisioni ponderate. Un Gemelli dotato di risorse adeguate potrebbe avere informazioni pertinenti alle tue preoccupazioni.

Amore/Amicizia: convincere qualcuno a vedere le cose dal tuo punto di vista richiede uno sforzo deciso. Con Marte in Cancro emotivo in aspetto compassionevole Nettuno, puoi fare un appello appassionato nella speranza di trovare un terreno comune. Sii abile nell'ascoltare quanto lo sei nel parlare e nel portare avanti i tuoi programmi. Comprendere ciò che l'altra persona ha da dire può favorire una migliore comprensione reciproca anche se non sei d'accordo.

Carriera/Finanza: non c'è tempo come il presente per aumentare di livello le tue abilità. Il Gemini Sun che si allinea con il Nodo Nord nella tua casa di lavoro suggerisce che sarà vantaggioso per una nuova abilità nel tuo repertorio. Se vuoi possedere talenti competitivi e commerciabili, non puoi permetterti di diventare pigro. Fai il possibile per accedere alle risorse di cui hai bisogno o entrare in contatto con una persona esperta che può guidarti. La crescita avviene al di fuori della tua zona di comfort. Preparati a provare qualcosa di nuovo.

Crescita personale / spiritualità: non è da te essere impulsivo. Sebbene con un allineamento Venere/Urano in gioco, potresti avere un improvviso bisogno di concederti il ​​lusso di un'attività divertente o di un hobby. Va bene investire nella tua felicità.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: ti sentirai abbastanza bene con la luna nel tuo segno, anche se un po 'più emotivo del solito. Va bene. Alcuni individui (come i Gemelli) apprezzeranno vedere il tuo lato più tenero. Ti rende molto più accessibile e riconoscibile.

Amore / amicizia: il tuo gioco d'amore è un po 'arrugginito? Il Sole Gemelli che si fonde con il Nodo Nord nella tua zona di vita amorosa segnala che è ora di salire di livello. Se sei in coppia, pianifica degli appuntamenti emozionanti e trascorri del tempo a divertirti con il tuo partner. I single potrebbero trarre vantaggio dal passare del tempo a conoscere nuove persone. Le cose buone accadranno quando prendi l'iniziativa. Scendi dalla panchina e inizia a giocare!

Carriera/Finanza: quando vuoi raggiungere un obiettivo finanziario, la tua motivazione prende il sopravvento. Marte intraprendente nella tua produttiva sesta casa che si sincronizza con il fantasioso Nettuno nel tuo settore monetario ti incoraggia a visualizzare il tuo risultato ideale e supportarlo con un piano d'azione. Più grande è il sogno, maggiore sarà lo sforzo che dovrai mettere in atto. È realizzabile quando hai una visione e ti impegni a fare il lavoro per portarla a compimento. Fai il primo passo.

Crescita personale/spiritualità: la tua zona romantica governa anche l'intrattenimento. L'allineamento sole/nodi di oggi lo rende un momento opportuno per provare un progetto furbo, un hobby, uno sport o un gioco che ti interessa. Datti da fare per trovare qualcosa che ti piacerà.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la Luna Nuova in costante Toro nella tua terza casa è impostata per dare una spinta alle tue capacità di comunicazione e abilità mentali. Le idee e i piani che escogiterete nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa si svilupperà nell'anno a venire. Chiedi un feedback a un Toro.

Amore / amicizia: gioca prima e paga dopo potrebbe essere il tuo modus operandi. Con Marte nella tua zona di intrattenimento che si scontra con Chirone frammentato nel tuo settore finanziario, è una strada pericolosa da percorrere. Se le finanze sono traballanti, non puoi permetterti di spendere impulsivamente. Per ora, dovresti dimenticarti di sguazzare per un appuntamento sontuoso, un grande evento di biglietti o un'uscita speciale con i bambini. Optare per un intrattenimento più economico ti farà risparmiare denaro e tranquillità.

Carriera / Finanza: con l'energico Marte che si allinea con il creatore del cambiamento Urano nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi, sarai entusiasta di condividere alcune delle tue idee più non convenzionali. Le persone spesso ti cercano qualcosa di super creativo e visionario. Quindi, è probabile che scoprirai che il tuo pubblico è ricettivo a ciò che hai da dire. Fai del tuo meglio. Non sei in questo per essere un seguace, ma il leader del branco.

Crescita personale / spiritualità: sei nel tuo elemento con la Luna Nuova in aspetto a Pallade e il tuo sovrano, Nettuno nel tuo segno. Ascolta il tuo intuito e fidati della tua creatività.