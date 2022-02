Oroscopo di oggi 4 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 4 febbraio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 4 febbraio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ti sentirai più sicuro di te ogni ora quando la luna entra nel tuo segno. Prenditi un momento per rivalutare le tue esigenze e identificare le tue priorità per la giornata a venire. Un'atmosfera ad alta energia significa che fai progressi nel raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Amore/Amicizia: Con il sole che incontra il responsabile Saturno in Acquario e la tua casa dell'amicizia, porterai la versione più adulta di te stesso nelle interazioni sociali. A volte devi essere l'adulto nella stanza che convince tutti a prendere le cose sul serio e prendere decisioni sensate sul futuro. Potrebbe non essere un'impresa così divertente. Tuttavia, otterrai una spinta di sicurezza in te stesso e il rispetto dei tuoi coetanei quando affermi la tua autorità.

Carriera/Finanza: il tuo sovrano, il potente Marte, nel tuo settore professionale allinearsi con il benevolo Giove nel tuo regno subconscio può suscitare la fiducia e l'ottimismo che ti fanno credere che le cose andranno per il tuo verso. Di conseguenza, potresti avere il potere di fare una mossa coraggiosa. È un ottimo momento per portare avanti le cose con la tua carriera. Un passo che fai oggi potrebbe avvicinarti al raggiungimento del tuo prossimo traguardo.

Crescita personale/Spiritualità: con il sovrano della tua casa di coscienza superiore, Giove, nel tuo regno dietro le quinte, è improbabile che attiri l'attenzione sulle tue convinzioni. Oggigiorno, la spiritualità è qualcosa da coltivare in solitudine e da praticare in privato.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: desidererai vibrazioni tranquille e spazi solitari mentre la luna entra in Ariete e nella tua casa di riposo. Sarai energizzato trascorrendo del tempo da solo. Una persona che ti adora o ti ammira (come un Acquario) potrebbe non essere in grado di lasciarti in pace.

Amore/Amicizia: un amico o un gruppo può trarre beneficio dalla tua saggezza ed esperienza come motivatore Marte nella tua zona di apprendimento superiore aspetti saggi Giove nel tuo settore sociale. Quando sei entusiasta di qualcosa, è eccitante condividere ciò che sai. Per lo più stai predicando al coro. Quindi, questa sarà più un'affermazione delle tue idee che una missione per convertire gli altri alla tua prospettiva. Sono favorite le attività che implicano l'apprendimento o l'insegnamento.

Carriera/Finanza: porterai disciplina e diligenza nel perseguimento di un obiettivo importante. Con l'inventivo Sole dell'Acquario che incontra l'autorevole Saturno nel tuo settore professionale, la tua esperienza traspare. È improbabile che il tuo duro lavoro passi inosservato. Potresti guadagnarti l'ammirazione e il rispetto dei superiori e dei colleghi. Non c'è momento migliore per mostrare ai decisori del tuo mondo che sei responsabile e capace di assumere un ruolo più distinto.

Crescita personale/Spiritualità: occuparsi della cura di sé farà iniziare la giornata alla grande. Vedrai i vantaggi di soddisfare le tue esigenze personali mentre la Luna dei Pesci si allinea con Cerere e il Nodo Nord nel tuo segno. Renditi una priorità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: trascorrere del tempo con la tua squadra alla fine della giornata lavorativa sarà il modo perfetto per rilassarsi. Con la luna che entra nell'energico Ariete e nel tuo settore sociale, sarai dell'umore giusto per uscire. Un intrigante Acquario potrebbe essere qualcuno che vorresti conoscere meglio.

Amore/Amicizia: Con l'intraprendente Luna Ariete nel tuo settore sociale che si allinea con Giunone, orientata all'impegno, sarai ansioso di perseguire la tua visione dell'amore. Potresti incontrare qualcuno che condivide i tuoi ideali e vuole le stesse cose che fai tu.

Carriera/Finanza: una persona influente nella tua vita può motivarti a fare di più con la tua carriera. L'energico Marte nella tua zona di supporto allineato con l'espansivo Giove nel tuo settore professionale suggerisce che qualcuno vicino a te potrebbe aiutarti a fare il passo successivo. Con così tante opzioni a tua disposizione, prendere una decisione può essere scoraggiante, ma devi iniziare da qualche parte. Appoggiati all'incoraggiamento che ricevi e lascia che ti spinga in avanti.

Crescita personale/Spiritualità: prendi l'istruzione abbastanza seriamente. Non avrai problemi ad allacciarti le cinture quando è il momento di andare ai libri. Con l'intellettuale Sole dell'Acquario e il disciplinato Saturno che si fondono nel tuo settore di istruzione superiore, dedicherai tutte le ore necessarie per diventare esperto nella materia prescelta. Sarai anche un insegnante diligente che si assicura che tutti ricevano la lezione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ultimamente hai imparato una o due cose. Quando la luna entra nell'appassionato Ariete e nel tuo settore della reputazione, sarai desideroso di attirare l'attenzione su ciò che sai. Un Acquario che ammira quello che fai può offrire incoraggiamento se ti innervosisci.

Amore/Amicizia: vivrai con un individuo energico che ti tira fuori da una carreggiata. Un allineamento Marte/Giove suggerisce che una piccola spinta è tutto ciò che serve. Perché non fare squadra per intraprendere un'avventura o imparare qualcosa di nuovo? Non importa quello che fai, purché ti allontani dalla tua solita routine. Fare qualcosa di audace o esplorare un'attività al di fuori della tua zona di comfort può essere esaltante.

Carriera/Finanza: potrebbe sorgere tensione tra te e qualcuno che non offre il supporto che ritieni di meritare. Con l'idealistico Sole dell'Acquario che si fonde con l'esigente Saturno nella tua zona di risorse condivise, è improbabile che qualcuno soddisfi le tue aspettative. Chiedi troppo? O le persone su cui fai affidamento non riescono a dare il bene che ottengono? Non dovresti aspettare che qualcuno si faccia avanti. Preparati a prenderti cura dei tuoi bisogni.

Crescita personale/Spiritualità: così tante cose intriganti da imparare e così poco tempo per impararle. Meglio restringere le tue opzioni che allargarti. Opta per un'esperienza più approfondita piuttosto che espanderti continuamente.