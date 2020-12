Oroscopo di oggi 7 dicembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 7 dicembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 7 dicembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: quando la luna naviga nel gregario Leone, sarai di umore giocoso. Assicurati di fare progetti per fare qualcosa di divertente questa sera. Un Sagittario avventuroso potrebbe avere alcuni suggerimenti che ti piaceranno. Ti meriti di fare qualcosa di piacevole.

Amore / Amicizia: essere onesti riguardo ai tuoi difetti può essere profondamente potenziante poiché il comunicatore Mercurio si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Quando non ti senti obbligato a fingere di essere il partner o l'amico perfetto, allevia la pressione e ti permette di essere il tuo sé autentico. Nessuno dovrebbe aspettarsi che tu sia perfetto. Sei umano, quindi di tanto in tanto commetterai degli errori. Ciò che conta di più è che tu abbia abbastanza integrità per essere responsabile quando lo fai.

Carriera / Finanza: fascino e una solida etica del lavoro sono una combinazione vincente. Sei pronto a fare una grande impressione mentre l'attrattore Venere e l'ambizioso Saturno si allineano. Tutti vogliono essere in compagnia di una persona in ascesa. Non sorprenderti se qualcuno tenta di attaccare il proprio carro alla tua stella. Potresti essere in una posizione perfetta per ottenere assistenza da una figura influente. Non essere timido nel chiedere ciò di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentirti obbligato a fare una confessione. O, forse, semplicemente ti senti abbastanza libero da esprimere la tua opinione. Togliere alcune cose dal tuo petto sarà incredibilmente liberatorio.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna che entra nel tuo regno domestico, una cena deliziosa seguita da una serata di TV in streaming e relax potrebbe essere la tua idea di divertimento. Accomodati con la tua persona preferita (forse un divertente Leone) e chiamala una notte.

Amore / amicizia: se puoi vederlo, puoi esserlo. Con Venere in aspetto Saturno che costruisce la realtà nella tua nona casa visionaria, è un momento ideale per iniziare a delineare come si presenta la tua relazione perfetta. Non caricare il tuo piano con un elenco di insuccessi. Non dovresti essere così inflessibile da porre ostacoli tra te e l'amore che desideri. Invece, hai un obiettivo a cui miri che può essere modificato per includere un'immagine che non avevi del tutto immaginato.

Carriera / Finanza: a nessuno piace sapere tutto. Con l'entusiasta Sagittario Sole in contrasto con l'autorevole Saturno e la intelligente Pallade, dovresti frenare l'impulso di offrire consigli non richiesti. Probabilmente sai di cosa stai parlando; tuttavia, non è saggio far sembrare i tuoi colleghi stupidi o disinformati.

Crescita personale / spiritualità: le ferite emotive irrisolte possono impedirti di ricevere l'intimità che desideri. Ignorare il tuo dolore non lo farà andare via. L'espressivo Mercurio che si allinea con Chirone ferito ti invita ad aprirti. Può essere una conversazione imbarazzante avere con il tuo partner. Parla con il tuo terapista o un amico fidato. È tempo di rivendicare il tuo potere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: tutti vogliono contattarti. La luna nella tua terza casa occupata potrebbe portare un sacco di chiamate, messaggi, commissioni e incontri improvvisati. Trova il tempo per entrare in contatto con un Ariete. Potrebbe essere in serbo un incontro profondamente significativo.

Amore / amicizia: c'è solo un modo per scoprire se tu e il tuo interesse amoroso siete sulla stessa pagina riguardo al futuro. Avendo una conversazione e scoprendo come stanno le cose. Potrebbe essere un po 'più facile con un allineamento di supporto Mercurio / Chirone in gioco. A volte, devi dire il diavolo con le tue paure e basta. I Gemelli single dovrebbero possedere i loro obiettivi di relazione piuttosto che ridurre i loro desideri a ciò che pensano che una persona sia disposta a dare.

Carriera / Finanza: il Sole in Sagittario in contrasto con il restrittivo Saturno e l'esigente Pallade nella tua casa di risorse condivise potrebbe segnalare una riluttanza a fare affidamento su fonti esterne di supporto. Essere in debito con una persona (come il tuo interesse amoroso o un alleato in affari) non fa per te. Allo stesso modo, probabilmente non vorrai mettere le tue spese su una carta di credito e accumulare debiti. Esercitare l'indipendenza finanziaria è impegnativo ma utile.

Crescita personale / spiritualità: le riflessioni notturne possono portare a rivelazioni sorprendenti. Potresti improvvisamente ricordare qualcosa del passato che ti aiuta a capire perché sei come sei. Prendi nota di un momento di risate.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: smetterai di preoccuparti eccessivamente delle emozioni quando la luna lascerà il tuo segno. Ciò significa che puoi concentrarti e metterti al lavoro. Un Sagittario esperto potrebbe avere le informazioni necessarie per compiere i passi successivi con una questione lavorativa o finanziaria.

Amore / Amicizia: Venere affettuosa e Venere responsabile che si allineano nelle tue zone di appuntamenti e relazioni mettono in allerta il tuo interesse amoroso che intendi affari. Se stai investendo il tuo tempo e le tue emozioni in una storia d'amore, stai giocando per sempre. Non devi diventare tutto pesante al riguardo. Essere coerenti è sufficiente per dimostrare quanto sei serio. Se il tuo partner non risponde in modo gentile, fai un passo indietro e guarda cosa succede.

Carriera / Finanza: il rispetto si guadagna sul posto di lavoro quando possiedi i tuoi errori e fai il possibile per correggerli. Con un allineamento Mercurio / Chirone di supporto che ti supporta, puoi correggere la rotta con facilità. Essere aperti sui tuoi passi falsi piuttosto che nasconderli fa capire alle persone che sei una persona responsabile che ha investito nel dare il meglio in quello che fa. Poni domande, fai ricerche e raccogli le informazioni di cui hai bisogno per andare sulla strada giusta.

Crescita personale / spiritualità: presta molta attenzione al dialogo interno e al modo in cui ti descrivi agli altri. Il dialogo interiore negativo può privare di potere. È la tua storia, quindi hai il potere di far salire di livello la narrazione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: le questioni materiali saranno nella tua mente con la luna nella tua zona delle risorse. Non si tratta davvero di soldi o beni. Riguarda il tuo senso di sicurezza. Non lasciare che un Sagittario ti induca a credere che non hai ciò di cui hai bisogno.

Amore / amicizia: Nickel e oscurare qualcuno a morte rovineranno un buon momento. Con l'ultimo quarto di luna nella Vergine che trova i difetti e nella tua zona monetaria, potresti trovare qualcosa di sbagliato nella spesa di un appuntamento o di un'uscita piacevole. Anche se sei finanziariamente a corto, puoi comunque trovare modi per goderti il ​​tempo che trascorri con il tuo partner o un amico. Se stanno pagando il conto, non dovresti lamentarti. Rilassati e ricorda che dovresti divertirti.

Carriera / Finanza: con un allineamento spigoloso Mercurio / Plutone che influisce sulla tua vita lavorativa, è intelligente rimanere nella tua corsia. Potresti sembrare intransigente o intrigante se offri consigli non richiesti o dici a qualcuno come dovrebbe fare il proprio lavoro. Tenere la bocca chiusa potrebbe farti impazzire, ma fai del tuo meglio per non ossessionarti. Se devi intervenire, fallo nel modo più coscienzioso e gentile che puoi.

Crescita personale / spiritualità: un progetto, un hobby, un gioco o uno sport furbo perde il suo splendore quando sei ossessionato dalle tue prestazioni. Goditi il ​​processo e non preoccuparti degli errori che commetti lungo la strada. Ciò che impari ti renderà migliore in futuro.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: se ti senti sopraffatto, prenditi del tempo per rilassarti. Con la Luna del Leone che entra nella tua riposante dodicesima casa, attività tranquille che nutrono il tuo spirito riempiranno il tuo serbatoio emotivo. La meditazione, i sonnellini di gatto e il trascorrere del tempo con un Leone rilassato saranno gratificanti.

Amore / amicizia: qualcuno potrebbe non ricevere le parole gentili e la convalida verbale che desidera. Con l'espressiva quadratura di Mercurio che nutre Cerere nella tua zona di collaborazione, è improbabile che le parole siano un balsamo calmante. Invece, potrebbero prevalere una schietta onestà e un disprezzo per il bisogno. Non importa quanto stai facendo, non ti costerà nulla essere gentile. Se i tuoi messaggi non ricevono risposta o non ricevi la risposta che desideri, non prenderla sul personale. Potrebbero esserci altre cose in corso.

Carriera / Finanza: il curioso Mercurio che si allena con il guaritore ferito Chirone nella tua casa di risorse condivise potrebbe invitare a una conversazione franca sulle finanze. Portare le cose allo scoperto può aiutarti a capire dove stanno le cose. Questo potrebbe significare parlare con il tuo interesse amoroso, un alleato d'affari o un istituto finanziario. Fai una domanda che ti sta pesando molto. Si spera che tu possa acquisire chiarezza e porre fine alla questione.

Crescita personale / spiritualità: con l'entusiasta Sole Sagittario in contrasto con Saturno restrittivo, potresti essere incline a negarti un'esperienza piacevole. Punirti non ti farà sentire meglio. Sii disponibile per la gioia.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna nella tua dodicesima casa trascendente, ti divertirai a interpretare il mistico. Se solo potessi nasconderti ed esplorare liberamente i tuoi interessi metafisici e spirituali. Non quando c'è un Sagittario entusiasta in giro che vuole che tu sia più coinvolto negli affari mondani.

Amore / amicizia: con un allineamento spigoloso di Mercurio / Plutone che influisce sulle tue interazioni con i tuoi cari, è meglio tenere le tue opinioni per te. Se non lo fai, potresti sembrare controllante. Ooh, è così forte la tentazione di ficcare il naso dove non appartiene e dare a qualcuno il dono della tua conoscenza. Potresti pensare di essere d'aiuto, ma quello che stai davvero facendo è intromettersi. Risparmia qualche problema rimanendo nella tua corsia.

Carriera / Finanza: con l'ultimo quarto di luna in Vergine e la tua solitaria dodicesima casa, vorrai nasconderti dall'azione. Non c'è riposo per te finché non raggiungi una comunicazione importante. Ci sono chiamate da fare, e-mail da scrivere e messaggi di testo a cui rispondere. Potrebbe anche essere necessario mostrare la tua faccia in una chat video improvvisata. È tutto al servizio del completamento di un incarico essenziale. Ci sei quasi, Bilancia. Continua ad andare avanti.

Crescita personale / spiritualità: se stai pensando di investire nella tua educazione spirituale o accademica, dovrai considerare più del denaro. Chiediti se hai il tempo e l'interesse necessari per farcela.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la fiduciosa Luna del Leone nel tuo settore pubblico, la gestione abile di una questione finanziaria o professionale può attirare l'attenzione. Ricevere un riconoscimento potrebbe essere semplice come fare la cosa giusta. Se non sei sicuro di cosa significhi, cerca una direzione da un Ariete. Sembrano sapere cosa è cosa.

Amore / amicizia: l' onestà brutale può essere dannosa per gli affari. Qualcuno potrebbe ferire i propri sentimenti mentre il brusco Mercurio si scontra con la premurosa Cerere nella tua zona romantica. Se devi dire a qualcuno qualcosa che non vuole sentire, fallo con gentilezza. Non dovresti causare danni inutili. Se ti ritrovi a ricevere parole dure, non prenderlo a cuore. Potrebbe esserci di più nella storia.

Carriera / Finanza: invece di sorvolare su un problema, prenditi del tempo per risolverlo. Gestire la questione nel modo giusto potrebbe farti risparmiare tempo o denaro in futuro. Con un allineamento Mercurio / Chirone di supporto che influisce sul lavoro e sulle finanze, potresti trovare relativamente facile entrare sulla strada giusta. Il processo potrebbe comportare l'identificazione di un errore e l'acquisizione delle informazioni necessarie per correggerlo. Potrebbe colmare le lacune nelle tue conoscenze e abilità, rendendolo ancora più utile.

Crescita personale / spiritualità: è facile professare le proprie convinzioni; tuttavia, camminare nel tuo discorso è una questione completamente diversa. Hai quello che serve per essere la persona che ti fai sembrare?

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non importa quanto ti piacciano le luci della ribalta, essere sempre acceso può essere estenuante. Soprattutto quando stai cercando di essere all'altezza delle aspettative di una persona (forse una Vergine) su chi pensa che dovresti essere. Sii te stesso e togliti un carico.

Amore / amicizia: potrebbero esserci problemi circa la legittimazione di una relazione mentre Venere e i nodi della luna si scontrano. Se ti trovi in ​​uno scenario complicato, potresti avere difficoltà a essere più aperto e ottenere la convalida che deriva dal diventare pubblico. In alternativa, potresti scoprire che una situazione segreta è perfettamente conveniente per te, ma l'altra persona potrebbe desiderare la trasparenza. Tutti i segnali indicano che crescerai alla grande quando renderai una relazione una priorità.

Carriera / Finanza: sei un work in progress. La tua evoluzione non è qualcosa che può essere affrettata. Con l'ultimo quarto di luna in Vergine e la tua zona di reputazione, bramerai un successo immediato. Fai attenzione a non metterti in gioco prematuramente. Qualcosa che è in fase di sviluppo sta per essere completato. Se hai intenzione di creare un ronzio su chi sei e cosa fai, è intelligente aspettare di avere un risultato significativo da mostrare a te stesso. Sii paziente.

Crescita personale / spiritualità: se ti vanti, potresti inavvertitamente divulgare un segreto. Sei destinato a metterti in svantaggio quando riveli la carta che stai nascondendo nella manica.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la gentilezza verso gli altri e te stesso sarà essenziale per trascorrere una giornata tranquilla. Sarà utile considerare che le persone potrebbero essere alle prese con battaglie di cui non sai nulla. Estendi compassione a tutti, specialmente ai Pesci.

Amore / amicizia: una conversazione confidenziale con un parente o un membro della tribù prescelta può essere terapeutica mentre Mercurio espressivo e il guaritore ferito Chirone si allineano. Possono emergere nuove informazioni che ti aiutano a vedere una questione sotto una luce diversa. Potrebbe risolvere un problema del passato e consentirti di andare avanti con la tua vita. Potrebbe essere utile una discussione con un consulente. Oppure un sensitivo di fiducia potrebbe aiutarti a leggere tra le righe.

Carriera / Finanza: il tuo impulso potrebbe essere diminuito quando il Sole Sagittario nel tuo regno dietro le quinte si scontra con Saturno e Pallade nel tuo segno. Di conseguenza, potresti non essere in grado di agire con la tua solita sicurezza. Prendilo come un segno che dovresti rallentare le cose. Non pagherà per alimentare e non essere coinvolto in un'impresa importante quando la tua energia è bassa. Sarai molto utile quando affronterai compiti di routine che possono essere completati con facilità.

Crescita personale / spiritualità: non essere così veloce nel pensare di aver capito tutto. Potrebbe essere in serbo un improvviso cambiamento di opinione su una preoccupazione emotiva. Sii onesto con te stesso invece di modificare le tue emozioni.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna nella tua emotiva ottava casa, brami esperienze profonde che ti fanno sentire veramente vivo. Uscire con te non è per persone superficiali o deboli di cuore. Una Vergine con i piedi per terra può fornire l'intensità che desideri.

Amore / amicizia: diventare troppo intensi troppo velocemente è un no-no. Con l'ultimo quarto di luna in Vergine e la tua zona di intimità, sei pronto per andare all in. Cambiare improvvisamente marcia da spensierato e giocoso a caldo e pesante può essere fonte di confusione e scoraggiante per l'avvio. Rimani fedele al tuo modus operandi iniziale e concediti la possibilità di conoscere qualcuno meglio prima di cambiare marcia. Lo stesso vale per l'amicizia. Osserva le sottigliezze sociali e lascia che la tua connessione si sviluppi prima di diventare troppo amichevole.

Carriera / Finanza: con l'attrattore Venere nel tuo settore professionale, tutti gli occhi sono su di te. Ora cosa stai per fare? L'angolo di Venere rispetto ai nodi lunari lo rende un momento opportuno per stupire il tuo pubblico con la tua creatività, arguzia e abilità uniche. Contribuire i tuoi talenti a un'attività di gruppo potrebbe essere un modo eccellente per brillare e aumentare la tua stima tra i tuoi colleghi.

Crescita personale / spiritualità: a poco a poco, inizi a credere di avere qualcosa di speciale da offrire. C'è sempre qualcosa che puoi imparare dagli altri, ma non dovresti avere l'abitudine di rimandare alla loro conoscenza o esperienza.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: stabilire un sano equilibrio tra te stesso e le tue relazioni più importanti è fondamentale per la tua felicità. Hai bisogno di persone che ti sostengano (come un Capricorno) piuttosto che ostacolare la tua grandezza. Investi negli aiutanti, non in chi vuole frenarti.

Amore / Amicizia: Con la Luna Vergine che si allinea con la devota Vesta nella tua casa di collaborazione, potresti essere ossessionato da una relazione. Potrebbe essere una storia d'amore passata, la tua situazione attuale o le tue aspirazioni per una relazione futura che ti consuma. In ogni caso, finirai per sentirti emotivamente esausto. Potresti anche perdere di vista te stesso quando dai troppa importanza a un partner, reale o immaginario. Una relazione non è l'essenza e la fine della felicità.

Carriera / Finanza: con l'ampio sole nel Sagittario nel tuo settore professionale, si tratta sempre di far crescere la tua carriera e raggiungere il tuo prossimo traguardo. Bene, dovrebbe essere. Con l'ultimo quarto di luna nella tua casa di coppia, potresti credere che una relazione meriti di essere fatturata al massimo. Non è il momento di distrarsi. Tutti i segnali indicano che sei vicino al raggiungimento di qualcosa per cui hai lavorato diligentemente. Vai avanti così. Puoi festeggiare con il tuo appuntamento o il tuo partner una volta che l'atto è finito.

Crescita personale / spiritualità: identifica una passione o qualcosa di cui puoi essere entusiasta. Ricerca le tue idee e inizia a fare progetti. Avere qualcosa da guardare avanti è importante.