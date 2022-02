Oroscopo di oggi 7 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 7 febbraio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 7 febbraio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con una nota ottimistica quando la luna e il promettente Giove si allineano. Poiché ritieni che alcune cose funzioneranno per il meglio, potresti non impegnarti molto. Tieni gli occhi su un Toro. Potrebbero non fare quello che ti aspetti che facciano.

Amore/Amicizia: il risentimento sepolto può essere difficile da ignorare poiché l'amplificatore Giove si scontra con la reattiva Eris nel tuo segno. Una cosa è dare una svolta alle tue mutandine, ma è una questione completamente diversa gonfiare le cose sproporzionate. All'insaputa degli altri, la rabbia potrebbe essersi accumulata per un po' di tempo. Prima di scagliarti contro qualcuno, prenditi un momento per esaminare i tuoi sentimenti. Anche se hai un reclamo legittimo, non puoi incolpare gli altri per non averlo affrontato prima.

Carriera/Finanza: poiché lo stratega Pallade si allinea con i nodi lunari sul tuo asse finanziario, gestire una questione di denaro nel solito modo può portare a termine il lavoro con poco sforzo. Tuttavia, non è esattamente innovativo né aumenta i tuoi profitti. Va bene andare in crociera per ora. Tuttavia, sarà vantaggioso impegnarsi di più per fare e risparmiare denaro in futuro. Non puoi permetterti di lasciare la prosperità al caso.

Crescita personale/spiritualità: c'è una linea sottile tra avere fede ed essere sciocchi. Non puoi ritenere gli altri responsabili se trascuri il tuo impegno con una preoccupazione importante.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: desidererai vibrazioni tranquille e spazi solitari mentre la luna entra in Ariete e nella tua casa di riposo. Sarai energizzato trascorrendo del tempo da solo. Una persona che ti adora o ti ammira (come un Acquario) potrebbe non essere in grado di lasciarti in pace.

Amore/Amicizia: un amico o un gruppo può trarre beneficio dalla tua saggezza ed esperienza come motivatore Marte nella tua zona di apprendimento superiore aspetti saggi Giove nel tuo settore sociale. Quando sei entusiasta di qualcosa, è eccitante condividere ciò che sai. Per lo più stai predicando al coro. Quindi, questa sarà più un'affermazione delle tue idee che una missione per convertire gli altri alla tua prospettiva. Sono favorite le attività che implicano l'apprendimento o l'insegnamento.

Carriera/Finanza: porterai disciplina e diligenza nel perseguimento di un obiettivo importante. Con l'inventivo Sole dell'Acquario che incontra l'autorevole Saturno nel tuo settore professionale, la tua esperienza traspare. È improbabile che il tuo duro lavoro passi inosservato. Potresti guadagnarti l'ammirazione e il rispetto dei superiori e dei colleghi. Non c'è momento migliore per mostrare ai decisori del tuo mondo che sei responsabile e capace di assumere un ruolo più distinto.

Crescita personale/Spiritualità: occuparsi della cura di sé farà iniziare la giornata alla grande. Vedrai i vantaggi di soddisfare le tue esigenze personali mentre la Luna dei Pesci si allinea con Cerere e il Nodo Nord nel tuo segno. Renditi una priorità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua dodicesima casa esoterica, il tuo intuito sarà perfetto per la maggior parte delle questioni, anche se non capisci appieno perché ti senti in quel modo. Un'epifania su un Toro potrebbe dirti qualcosa che devi sapere su di loro.

Amore/Amicizia: poiché vuoi essere considerato generoso e gentile, potresti sopportare il cattivo comportamento di un amico o di un gruppo. Tuttavia, poiché l'amplificatore Giove si scontra con Eris scontento nella tua zona comunitaria, c'è solo così tanto che puoi prendere. Potresti gonfiare il problema in modo sproporzionato, in particolare se stai assumendo antiproiettile per un po' di tempo. Probabilmente hai il diritto di essere arrabbiato, anche se dovresti stare attento a non reagire in un modo che peggiori ulteriormente una brutta situazione.

Carriera/Finanza: sarai nella zona con i tuoi incarichi di lavoro come stratega Pallade e il Nodo Sud si allineano nelle tue zone di carriera e produttività. Impiegare i tuoi soliti metodi sarà sufficiente per portare a termine il lavoro. Questo è figo. Tuttavia, la crescita professionale potrebbe richiedere che ti avventuri in un territorio sconosciuto e ti cimenti in cose che non sei sicuro di sapere come fare. Preparati per un tuffo nell'ignoto.

Crescita personale/Spiritualità: fidati che la crescita è possibile. Se puoi vederlo, puoi raggiungerlo. Fai dei passi pratici per portare a termine una visione e scopri cosa puoi realizzare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: scoprire di più sulle persone a cui sei più vicino e conoscere meglio le persone che hai incontrato di recente potrebbero essere presenti nei tuoi piani poiché la Luna del Toro si allinea con il curioso Mercurio e sondando Plutone. I Capricorno saranno incredibilmente intriganti.

Amore/Amicizia: se hai bisogno di motivazione, guarda al tuo interesse amoroso o ai tuoi amici per tirarti fuori da una carreggiata. Con il guerriero Marte e il risvegliatore Urano che creano scalpore nelle tue zone interpersonali, la tua cerchia ristretta può aiutarti a scuotere le cose. Pianifica un'avventura con i tuoi amici o lavora con il tuo partner per progettare un piano audace per il futuro. Non sono le chiacchiere, ma l'azione che conta. Se sei sfidato a fare qualcosa di audace, provalo. Può aprire possibilità eccitanti.

Carriera/Finanza: il primo quarto di luna può illuminare i potenziali effetti a lungo termine delle tue attuali strategie finanziarie. Quando trattate questioni finanziarie che coinvolgono il vostro partner (in amore o in affari) o un istituto finanziario, dovreste guardare oltre le vostre circostanze presenti e agire pensando al futuro.

Crescita personale/Spiritualità: venire a patti con sofferenza, perdita e dolore può essere essenziale per la tua crescita personale con Cerere che entra nella tua casa di esilio. Fino a metà maggio, elaborare le tue perdite ammorbidirà il tuo cuore e ti ispirerà a mostrare più compassione verso gli altri. Aiutare gli altri a disfare il trauma può guarire a vicenda. Ricorda a entrambe le parti che non sei solo.