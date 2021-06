Oroscopo di oggi 7 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 7 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 7 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con una connessione armoniosa tra il tuo pianeta dominante, Marte in Cancro e la Luna in Toro. La tua energia è audace, sicura ed estroversa oggi, forse un po' più del solito, quindi prendi le redini del tuo carro e tuffati nella giornata. Potresti imbatterti in un Capricorno, ma non prenderla sul personale. Sono più sensibili del solito, tagliali un po'.

Amore/Amicizia: questa è una giornata più lavorativa che romantica, ma ciò non significa che non puoi far sapere alle persone che ami quanto le ami. A volte basta una semplice telefonata o un messaggio. Se sei spinto a fare di più, fallo! Tutte le relazioni beneficiano di TLC quando capita.

Carriera/Finanza: La Terra del Toro Luna illumina la tua seconda casa degli affari materiali e trigono Vesta in Vergine nella tua sesta casa del lavoro. Questa è un'influenza molto fertile, quindi stai alla ricerca di opportunità che ti permettano di brillare nel tuo lavoro e forse anche di aumentare il flusso di prosperità nella tua vita.

Crescita personale/spiritualità: quando sei nel tuo potere personale, non c'è niente che possa ostacolarti e niente che tu non possa realizzare. Sei pronto a portare avanti i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. Il successo è così vicino che probabilmente puoi assaporarlo.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna in Toro illumina la tua prima casa del sé, approfondendo il tuo amore per la bellezza, la sicurezza e il tuo fascino bonario generale. Questo è il motivo per cui uno Scorpione ti trova impossibile resistere. Questo transito può anche aggiungere benzina alla tua testardaggine, ma ehi, e allora? Chiamiamola invece determinazione e guarda gli ostacoli sul tuo cammino sgretolarsi mentre tagli il traguardo vittorioso. A tarda notte, la luna sestile a Nettuno, quindi se sei un nottambulo i tuoi progetti creativi riceveranno una bella sferzata di energia.

Amore/Amicizia: la compassione è evidenziata mentre Nettuno in Pesci si muove attraverso la tua undicesima casa di umanitarismo e sestile alla Luna in Toro stasera. La tua creatività e visione si espandono e le idee sui modi in cui puoi aiutare gli altri fluiranno sulla tua strada se riponi la tua attenzione lì. I tuoi doni e talenti hanno la capacità di aiutare così tante persone, hai semplicemente bisogno del veicolo giusto.

Carriera/Finanza: Saturno in Acquario attiva la tua decima casa di carriera, riconoscimento e successo, mentre la continua quadratura con Urano in Toro può essere sentita acutamente. Questa è una buona cosa, perché stimola la tua immaginazione e la tua capacità di dare forma e struttura ai tuoi obiettivi professionali. La tua carriera potrebbe ricevere una spinta da questa energia senza limiti oggi.

Crescita personale/spiritualità: hai evitato una chiamata ravvicinata. Ora continua a muoverti!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: una discussione con un amico può far emergere vecchi ricordi e forti emozioni del passato mentre la Luna in Ariete congiunge Chirone nella tua undicesima casa. Non lasciare che piova sulla tua parata. Se c'è qualcosa che puoi fare per migliorare le cose, fallo. In caso contrario, fidati che si risolverà da solo. Un Gemelli ha una prospettiva spensierata che ti solleverà il morale.

Amore/Amicizia: la Luna in Ariete trigono al Nodo Sud nella tua settima casa e sestile al Nodo Nord nella tua prima. Evita di scivolare in una vecchia abitudine o schema con la persona amata. Hai lavorato duramente per superare quel problema; resistere di essere risucchiato nella sua orbita. Guarda l'immagine più grande e tieni d'occhio la destinazione che vuoi raggiungere. Ci arriverai, continua a mettere un piede davanti all'altro.

Carriera/Finanza: Giove illumina la tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento, e trigono Venere nella tua seconda casa delle finanze personali aumenta il flusso di prosperità nella tua vita e porta una varietà di opportunità sulla tua strada. Considera di mettere alcune delle taglie in risparmi in modo da avere un gruzzolo nel caso ne avessi bisogno in seguito.

Crescita personale/spiritualità: ti stai avvicinando al traguardo, la folla esulta e puoi assaporare la dolce vittoria. Tutti i tuoi sforzi e il tuo duro lavoro stanno dando i loro frutti. Congratulazioni! Ce l'hai fatta!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: i tuoi obiettivi di vita a lungo termine vengono messi a fuoco oggi mentre la Luna in Toro transita nella tua undicesima casa. Se sentirti parlare ad alta voce di questo sarebbe utile, uno Scorpione è più che disposto a essere la tua cassa di risonanza. L'undicesima casa governa anche le amicizie e gli incontri sociali, quindi se hai energia dopo il lavoro potresti scoprire che un patio ombreggiato e una cena con gli amici sono il modo perfetto per concludere la giornata.

Amore/Amicizia: il sole e la luna oggi si scontrano con Giunone, provocando un conflitto tra i tuoi bisogni e quelli del tuo partner o di altri membri della famiglia. Usa questo come un'opportunità per vedere dove potresti usare più consapevolezza ed equilibrio. Se metti sempre i bisogni degli altri prima dei tuoi, riconsidera questa abitudine. Se hai la sensazione di trascurare le persone che ami, allora hai la possibilità di rifare tutto.

Carriera/Finanza: il tuo pensiero potrebbe essere nuvoloso con il sole nella tua dodicesima casa della mente subconscia di fronte a Giunone nella tua sesta casa di lavoro. Se stai avendo una forte reazione emotiva a una situazione o a una persona, una che è sproporzionata rispetto all'esperienza presente, allora ci sono buone probabilità che una sovrapposizione o un filtro derivante dal tuo subconscio stia colorando le cose. Considera la possibilità di lavorare con un consulente per scoprire cosa c'è al centro di questa sfida.

Crescita personale/spiritualità: tieni duro finché non riesci a vedere di nuovo chiaramente.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, il sole, si unisce a Mercurio in Gemelli nella tua undicesima casa di amicizia, incontri sociali e affari umanitari. La Luna in Toro illumina le realizzazioni nel tuo tema. Insieme, questi transiti creano una meravigliosa opportunità per incontrarsi con persone che la pensano allo stesso modo per realizzare compiti e obiettivi che possono fare davvero la differenza nella vita degli altri. Un Acquario ha una visione ispiratrice, che puoi sostenere e aiutare a manifestare.

Amore/Amicizia: Saturno occupa la tua settima casa di associazione e fa quadrare la Luna in Toro oggi. Si è tentati di mantenere rigidamente la propria posizione o prospettiva, ma questo non ti renderà caro alla tua amata. Considera almeno il loro punto di vista. All'inizio potresti non essere d'accordo, ma se ascolti dimostrerai il tuo rispetto ed eviterai discussioni.

Carriera/Finanza: questa mattina la luna in Toro illumina la tua decima casa di carriera, riconoscimento e successo e trigono Vesta in Vergine, sottolineando il tuo desiderio di prenderti cura degli altri. Hai un rapporto emotivo con i tuoi colleghi, clienti e datori di lavoro che ti porterà lontano. Rimani aperto, sii disposto a imparare e crescere, e il successo ti troverà facilmente.

Crescita personale/spiritualità: tieni i piedi per terra ma non dimenticare di guardare in alto e ammirare il cielo. È facile concentrarsi così tanto sugli aspetti pratici della vita da dimenticare la magia. Hai bisogno di entrambi per far prosperare la tua vita.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la terrosa Luna in Toro trigono Vesta in Vergine nella tua prima casa del sé, aumentando la tua fertilità mentale. La luna è nella tua nona casa dell'istruzione superiore, quindi se stai pensando di migliorare la tua istruzione, questo è il momento ideale per esaminarlo. La luna si armonizza anche con Marte in Cancro, fornendoti l'energia aggiuntiva di cui potresti aver bisogno per perseguire i tuoi obiettivi. Un Gemelli crede in te con tutto il cuore e sono una meravigliosa cheerleader.

Amore/Amicizia: il romantico Nettuno in Pesci mette in risalto la tua settima casa di associazione e sestile la sensuale Luna in Toro, aumentando la tua sensibilità, aprendo il tuo cuore e aiutandoti a capire quanto significhi per te la persona amata. È così facile dare per scontato qualcuno e trascurare tutto ciò che fanno per te e quanto contano. Non essere quella persona. Fai sapere al tuo partner quanto ci tieni.

Carriera/Finanza: Saturno in Acquario attiva la tua sesta casa di lavoro e fa quadrare la Luna in Toro, indicando possibili difficoltà con i colleghi. Controlla il tuo atteggiamento prima di sfogarti con qualcun altro. Se sei rigido e irragionevole, sarà difficile incontrare qualcuno a metà strada.

Crescita personale/spiritualità: sei pronto per fare il passo successivo e approfondire il tuo impegno. Una certa quantità di ansia è normale quando accetti il ​​cambiamento. Fa parte del processo, quindi rilassati, accettalo e continua ad andare avanti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: le emozioni possono diventare calde mentre la Luna in Ariete illumina la tua settima casa di collaborazione, specialmente quando la luna si unisce a Chirone e la vecchia energia, i sentimenti e i problemi del passato iniziano a emergere. Rifiuta di essere trascinato in discussioni. Se hai bisogno di contattare un buon consulente per una messa a punto di una relazione, fallo. Qualsiasi segno è un buon segno finché il terapeuta è bravo in quello che fa.

Amore/Amicizia: Saturno in Acquario nella tua quinta casa di amore, romanticismo e passione è trigono al Sole Gemelli nella tua nona casa di avventura ed espansione. Esci dalla routine e pianifica un appuntamento notturno divertente che piacerà a entrambi. Includi cose che non hai mai fatto prima o luoghi che non hai ancora visitato. Ogni relazione può beneficiare di una boccata d'aria fresca di tanto in tanto.

Carriera/Finanza: il tuo pianeta dominante, Venere in Cancro, attiva la tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento e trigono Giove in Pesci nella tua sesta casa di lavoro. La tua generosità di spirito entra nella stanza prima di te e la luce che porti solleva lo spirito dei tuoi colleghi, clienti e tutti quelli con cui hai a che fare. Un sorriso e una parola gentile possono cambiare completamente la traiettoria della giornata di qualcuno.

Crescita Personale/Spiritualità: È importante celebrare le vittorie nella vita, anche quelle piccole. Le celebrazioni fanno sapere all'Universo che sei grato e che ameresti ancora di più festeggiare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: lo Scorpione governa l'ottava casa dei misteri nascosti e la tua è una casa piena in questo momento. Il sole, Mercurio e il Nodo Nord in Gemelli stanno ravvivando le cose, portandoti intuizioni, messaggi e comprensione profonda, e le tue abilità psichiche sono a velocità di curvatura. Proprio come un muscolo, più usi i tuoi doni intuitivi, più diventano forti. Parla con un Pesci e vedi se vorrebbe unirsi a te in un gruppo di studio metafisico. Ti divertirai così tanto a imparare cose che cambieranno la tua vita.

Amore/Amicizia: la Luna in Toro illumina la tua settima casa di coppia e il sestile al romantico Nettuno stasera fa ben sperare per l'intimità. La sensibilità, un maggiore apprezzamento per la persona amata e la gioia nella tua relazione creano il tipo di energia che avvicina le persone. Goditi il ​​tuo partner stasera e assicurati di fargli sapere quanto significano per te.

Carriera/Finanza: Giunone in Sagittario attiva la tua seconda casa degli affari materiali e si scontra con la Luna in Toro. Potrebbe sorgere un conflitto tra soddisfare le proprie esigenze finanziarie e quelle degli altri. Non permettere a nessuno di manipolarti per fare qualcosa che non ti sembra giusto. E al contrario, non cercare di forzare nemmeno la tua volontà.

Crescita personale/spiritualità: se stai esagerando in qualcosa che ti sta sbilanciando, chiedi l'aiuto di cui hai bisogno per fermarti. Più velocemente affronti questo, meglio è.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Giove, è in Pesci, insieme a Nettuno, evidenziando la tua quarta casa di casa e famiglia. Entrambi questi pianeti conferiscono un'energia meravigliosa ed espansiva, rendendo il tuo nido non solo un punto focale in questo momento, ma un luogo delizioso dove stare. Il sestile da Nettuno alla Luna in Toro suscita l'amore per l'arte, la bellezza, la musica e il desiderio di rendere la tua casa un luogo di guarigione e riposo. Segui quella chiamata e se hai bisogno di una mano una Bilancia ha un occhio attento per la bellezza.

Amore/Amicizia: il Sole in Gemelli, Mercurio e il Nodo Nord mettono in risalto la tua settima casa di associazione, sottolineando le molte lezioni che stai imparando sull'impegno e le relazioni. Sii uno studente desideroso. Leggi, prendi lezioni o fatti consigliare. Qualunque cosa tu faccia ora per crescere e migliorare in questo settore della vita pagherà dividendi in futuro.

Carriera/Finanza: Vesta in Vergine attiva la tua decima casa di carriera, riconoscimento e successo e trigono la Luna in Toro nella tua sesta casa di lavoro. Questo transito sottolinea la tua devozione e il desiderio di prenderti cura delle persone con cui lavori, oltre a prendere le misure necessarie per coltivare la tua vita professionale. Tutto sulla terra risponde all'amore che viene inviato, la tua carriera non fa eccezione.

Crescita personale/spiritualità: gli opposti si attraggono; inoltre si completano e si completano a vicenda. Trova il terreno comune che condividi e resta lì.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: con la Luna in Toro in quadratura con il tuo pianeta dominante, Saturno, dovrai essere vigile e rimanere al top del tuo atteggiamento poiché sono probabili rigidità e testardaggine. Se ti senti teso, questi sono segnali di avvertimento che probabilmente sei stato attivato. Piuttosto che trasformarlo in una rissa, chiama un Pesci e vedi se vorrebbe unirsi a te per una chiacchierata e una passeggiata. Sarai un te completamente nuovo dopo.

Amore/Amicizia: Marte in Cancro mette in risalto la tua settima casa di associazione e si armonizza con la Luna in Toro. Conduci con fiducia e vitalità, e questo è estremamente attraente. Basta essere consapevoli di creare uno spazio in cui la persona amata possa esprimere ciò che pensa e come si sente. Una strada a doppio senso è vitale.

Carriera/Finanza: Il tuo pianeta dominante, Saturno, è in Acquario nella tua seconda casa degli affari materiali e quadra la Luna in Toro nella tua quinta casa della creatività. Sei decisamente esperto in termini finanziari, ma puoi sempre imparare qualcosa di nuovo, quindi resta aperto alle idee creative che ti vengono incontro. Ci sono molti modi per aumentare la tua prosperità se tieni aperta la porta alle possibilità.

Crescita personale/spiritualità: un lampo di intuizione o un'idea intuitiva può aiutare a risolvere quel problema con cui hai lottato. Pensa a qualcos'altro o fai qualcosa di divertente, e voilà! La soluzione apparirà spontaneamente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: la congiunzione tra il tuo pianeta dominante, Urano e la Luna in Toro nelle prime ore del mattino, fa iniziare la giornata con energia ed entusiasmo. Cosa farai con il giorno a venire? Prenditi qualche minuto per stabilire le tue intenzioni per la giornata, per decidere che tipo di giornata vuoi creare per te stesso e per gli altri, quindi datti da fare perché ciò accada! Un Gemelli vorrebbe unirsi a te per un pasto fatto in casa stasera, più semplice è, meglio è.

Amore/Amicizia: la comunicazione è il nome del gioco delle relazioni poiché la tua quinta casa di amore, romanticismo e passione è piena. Il Sole dei Gemelli, Mercurio e il Nodo Nord insistono tutti affinché tu espanda le tue conoscenze e impari di più sulle relazioni, in particolare su come connetterti e condividere al meglio il tuo cuore con un altro. Leggi, studia, esplora e approfondisci questo argomento. La conoscenza è una luce che può accendere l'amore genuino.

Carriera/Finanza: Nettuno compassionevole e dal cuore tenero attiva la tua seconda casa delle finanze e sestile la Luna in Toro. Cerca una buona causa o un'organizzazione che parli dei tuoi valori fondamentali e fai una donazione. Non è necessario che sia una quantità esorbitante, dai solo ciò che ti fa sentire a tuo agio. L'Universo sostituirà rapidamente, e probabilmente aumenterà, l'importo che dai.

Crescita personale/spiritualità: cerca modi per condividere le tue benedizioni. Anche un sorriso può cambiare il corso della giornata di qualcuno.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Nettuno, è in Pesci nella tua prima casa del sé e in sestile con la Luna in Toro nella tua terza casa di comunicazione e connessione. Il tuo amore per l'arte, la musica, la bellezza e la creatività sono tutti esaltati da questo transito, quindi non trattenerti. Immergiti in ciò che ami e diffondi le benedizioni in lungo e in largo. Se hai bisogno di fare una corsa in un negozio d'arte, uno Scorpione vorrebbe venire con te.

Amore/Amicizia: Marte in Cancro mette in risalto la tua quinta casa di amore, romanticismo e passione e si armonizza con la Luna in Toro. Sei fiducioso, audace, estroverso e disposto a rischiare. Il modo in cui lo applichi al romanticismo è unico per te, ma non lasciarti sfuggire questa opportunità di litigare romanticamente con una persona speciale.

Carriera/Finanza: Giunone in Sagittario attiva la tua decima casa di carriera, riconoscimento e successo e si scontra con la Luna in Toro. Se incontri un conflitto tra la soddisfazione dei tuoi bisogni personali e professionali rispetto a quelli del tuo partner o della tua famiglia, fermati e fai un respiro prima di reagire. Puoi risolverlo senza venderti. Tieni duro e vai avanti.

Crescita personale/spiritualità: la logica è tua amica, ma l'intuizione è la tua amata. È bello avere accesso sia alla mente che al cuore. Ma in caso di dubbio, ascoltare l'intuizione che viene dalla tua anima è sempre una scelta migliore.