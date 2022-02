Oroscopo di oggi 9 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 9 febbraio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 9 febbraio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna dei Gemelli illumina la comunità nel tuo tema natale e la congiunzione con Cerere stimola il tuo desiderio di prenderti cura altruisticamente degli altri. Le persone potrebbero non rendersi conto che hai un lato più morbido. Questo transito risveglia quella parte di te, così come il trigono della luna con Giunone. Controlla un vicino, fai una gentilezza per uno sconosciuto o fai volontariato per una causa che parla al tuo cuore. Invita un altro Ariete a unirsi a te e aiutare a cambiare il mondo.

Amore/Amicizia: Giunone in Acquario mette in evidenza la tua undicesima casa di amicizia, trinando la Luna Gemelli nella tua terza casa di comunicazione. Se hai premuto il pulsante di pausa e hai messo in attesa i tuoi amici per occuparsi di altre cose, questo transito ti invita a premere di nuovo il pulsante di riproduzione. Considera l'idea di incontrare la tua tribù dopo il lavoro e goderti il ​​semplice piacere degli spiriti affini.

Carriera/Finanza: Vesta attiva la tua decima casa di carriera e successo, scontrandosi sia con la luna che con Cerere. Potresti provare un senso di isolamento sul lavoro oggi, magari sentendo di essere escluso da un progetto o un evento. Questo non significa che lo sei, quindi non reagire in modo eccessivo. Invece, guarda i sentimenti che sorgono per vedere se riesci a scoprire la loro origine. Da lì puoi smontarli e andare avanti.

Crescita personale/spiritualità: l'espressione della rabbia ti viene facilmente, ora lavora per esprimere amore e compassione.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: Vesta attiva la tua nona casa di istruzione superiore, quadrando la Luna Gemelli e sottolineando i modi in cui potresti essere alienato dai tuoi bisogni emotivi. Considera questo transito la tua opportunità per essere chiari sui tuoi bisogni e poi renderli una priorità. Un Capricorno perspicace può aiutarti ad aumentare la tua autocoscienza.

Amore/Amicizia: il compassionevole Giove in Pesci mette in risalto la tua undicesima casa dell'amicizia, in quadratura con la Luna dei Gemelli. Ti potrebbe essere chiesto di salvare un amico il cui comportamento disfunzionale lo ha portato in acqua bollente. Tieni presente che se ti precipiti ad aiutare, non affronteranno le conseguenze delle loro azioni, né impareranno le lezioni che l'Universo sta cercando di insegnare loro.

Carriera/Finanza: Giunone in Acquario attiva la tua decima casa di carriera e successo, trinando la Luna Gemelli nella tua seconda casa di finanze personali. Questo transito ti rende estremamente sensibile ai bisogni di coloro con cui lavori, invocando la tua empatia e il desiderio di nutrire gli altri. Se lo canalizzi in modo professionale, le tue casse potrebbero rifletterlo riempiendosi più rapidamente.

Crescita personale/spiritualità: la tua coscienza di prosperità sta crescendo e quindi si riflette nella tua vita e nell'ambiente circostante. Bel lavoro!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il primo quarto di luna può rappresentare il tuo primo ostacolo sul tuo percorso verso l'avventura o l'apprendimento di qualcosa di nuovo. L'insicurezza o la paura potrebbero farti sentire come se avessi preso la strada sbagliata. Tuttavia, in questo momento, devi andare avanti. Chiedi a un Toro di aiutarti a navigare su terreni difficili.

Amore/Amicizia: presta attenzione ai tuoi desideri più intimi. Con il motivatore Marte e il risvegliatore Urano che agitano le acque nelle tue case delle emozioni, ciò che si trova sotto la superficie si solleva e richiede che tu prenda atto. Potresti provare un improvviso impulso a liberarti da una situazione che ti limita. Qualcosa che fa il tuo interesse amoroso o qualcuno vicino a te potrebbe essere l'innesco che mette in moto la tua ricerca di libertà. Fidati del tuo istinto e segui il flusso.

Carriera/Finanza: sarai scaltro in materia di denaro poiché la Luna del Toro si allinea con il tuo sovrano, Mercurio e Plutone nella tua casa di risorse condivise. Mantenere le tue transazioni e le negoziazioni al ribasso ti aiuterà a garantire il tuo successo.

Crescita personale/Spiritualità: l'educatore in te sarà (ri)svegliato mentre Cerere entra nel tuo segno. Fino a metà maggio, la tua mamma orsa interiore richiederà di essere espressa. Anche i Gemelli meno materni sentiranno un irresistibile bisogno di prendersi cura e proteggere le persone che contano di più per loro. Stai in allerta per amici e familiari che hanno bisogno di un po' di comunicazione in più.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: scoprire di più sulle persone a cui sei più vicino e conoscere meglio le persone che hai incontrato di recente potrebbero essere presenti nei tuoi piani poiché la Luna del Toro si allinea con il curioso Mercurio e sondando Plutone. I Capricorno saranno incredibilmente intriganti.

Amore/Amicizia: se hai bisogno di motivazione, guarda al tuo interesse amoroso o ai tuoi amici per tirarti fuori da una carreggiata. Con il guerriero Marte e il risvegliatore Urano che creano scalpore nelle tue zone interpersonali, la tua cerchia ristretta può aiutarti a scuotere le cose. Pianifica un'avventura con i tuoi amici o lavora con il tuo partner per progettare un piano audace per il futuro. Non sono le chiacchiere, ma l'azione che conta. Se sei sfidato a fare qualcosa di audace, provalo. Può aprire possibilità eccitanti.

Carriera/Finanza: il primo quarto di luna può illuminare i potenziali effetti a lungo termine delle tue attuali strategie finanziarie. Quando trattate questioni finanziarie che coinvolgono il vostro partner (in amore o in affari) o un istituto finanziario, dovreste guardare oltre le vostre circostanze presenti e agire pensando al futuro.

Crescita personale/Spiritualità: venire a patti con sofferenza, perdita e dolore può essere essenziale per la tua crescita personale con Cerere che entra nella tua casa di esilio. Fino a metà maggio, elaborare le tue perdite ammorbidirà il tuo cuore e ti ispirerà a mostrare più compassione verso gli altri. Aiutare gli altri a disfare il trauma può guarire a vicenda. Ricorda a entrambe le parti che non sei solo.