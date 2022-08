Oroscopo di oggi 12 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 12 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 12 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con la Luna dell'Acquario in congiunzione con Saturno pratico, facciamolo, nella tua undicesima casa di umanitarismo e amicizia. Questo transito può smorzare il tuo umore e abbassare il tuo umore, ma non è necessario. Se hai un piano di gioco, tiralo fuori e segna ogni passaggio mentre procedi. Un forte senso di realizzazione è un meraviglioso antidoto alla malinconia, soprattutto se implica aiutare gli altri. Se non sei sicuro di quando o da dove iniziare, un Gemelli può indicarti la giusta direzione.

Amore/Amicizia: la luna si sposta nei teneri Pesci questo pomeriggio prima di unirsi a Vesta nella tua dodicesima casa di spiritualità e amore universale. Questo transito sottolinea la tua devozione ai tuoi amici, familiari e persone care. Nel frattempo, la posizione dei pianeti ti incoraggia ad espandere quella definizione per includere una fascia più ampia di umanità.

Carriera/Finanza: la Luna dell'Acquario quadra Marte in Toro nel tuo settore monetario, rendendoti più facile del solito da influenzare. Tieni i tuoi cavalli, però. Una decisione impulsiva non è la strada da percorrere, soprattutto quando si tratta delle tue finanze. Prima di effettuare un acquisto di cui potresti pentirti, siediti sul portafoglio fino a quando l'impulso non passa.

Crescita personale/Spiritualità: alcune cose richiedono tempo e non dovrebbero mai essere affrettate. Coltiva la pazienza. Se lo fai, scoprirai che sei più in grado di fidarti che l'Universo ha le cose bene in mano.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna dell'Acquario di questa mattina quadra il volatile Marte in Toro nella tua prima casa di te stesso. Questo può essere un transito scomodo. La tua energia è alle stelle, ma potrebbe essere difficile da contenere o canalizzare in modo costruttivo. La soluzione migliore è fare un po' di esercizio fisico vigoroso all'inizio della giornata per aiutarti a rinfrescare le emozioni accese e drenare l'energia nervosa. Finché oggi rimani consapevole del tuo potere, puoi evitare persone e situazioni che mettono alla prova la tua pazienza. Una volta che la luna si sposta in Pesci questo pomeriggio, le cose si calmano. Fino ad allora, evita un Cancro irritante e fastidioso.

Amore/Amicizia: Venere appassionata nel focoso Leone fa corte nella tua quarta casa di casa e famiglia, scontrandosi con la luna questo pomeriggio. Il dramma sul fronte interno è una possibilità. Fortunatamente, la Luna dei Pesci si unisce a Vesta, approfondendo la tua empatia e la tua capacità di armonizzarti emotivamente con le persone che ami. Questo è il tuo biglietto per la pace alla fine della giornata.

Carriera/Finanza: la congiunzione tra la Luna dell'Acquario e Saturno orientato al business nella tua decima casa della carriera nelle prime ore del mattino ti aiuta a prenderti cura di compiti e progetti che hai rimandato da un po'. Afferra il volante, allenta il freno e procedi lentamente verso il tuo obiettivo.

Crescita personale/Spiritualità: se sei appassionato di una nuova possibilità, provala senza riserve!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la giornata inizia con la edificante Luna dell'Acquario, che si armonizza con la tua energia Gemelli. Attiva la tua nona casa di esplorazione e avventura, incoraggiandoti ad ampliare i tuoi orizzonti in qualsiasi modo ti sembri giusto. La luna si congiunge al pratico Saturno nelle prime ore del mattino, trasmettendo un'atmosfera sobria e matura, quindi non puoi davvero sbagliare con qualsiasi scelta fai. Sei radicato e hai un'idea chiara di cosa devi fare dopo, tanto che anche una distrazione da una Bilancia non disturberà la tua concentrazione.

Amore/Amicizia: La Luna dell'Acquario quadra Marte, generando tensione, frustrazione e volatilità emotiva. Questo può rendere la connessione con la persona amata una sfida. Se sei frustrato e irascibile, fai un passo indietro. È più facile riparare una recinzione se non l'hai rotta. Date spazio a vicenda e aspettate di sentire la tensione salire, quindi sii quello che si allunga.

Carriera/Finanza: la luna entra in Pesci questo pomeriggio, unendosi a Vesta e attivando la tua decima casa di carriera e successo. Questa è un'influenza fertile e la tua vita professionale trarrà vantaggio da questo transito. Se ti viene offerto un progetto, una possibilità o una promozione, vorrai dire di sì!

Crescita personale/spiritualità: va bene soffrire se hai perso qualcosa o qualcuno. Se cerchi di assumere una faccia felice quando stai effettivamente nuotando nella tristezza, stai disonorando te stesso e il tuo processo autentico.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna piena in Acquario e la tua casa di risorse condivise potrebbero portare al culmine una questione finanziaria. Dovrai pensare oltre il momento presente e considerare le ramificazioni a lungo termine. Considera i tuoi desideri e le tue esigenze quando prendi decisioni importanti.

Amore/Amicizia: quando la bellezza Venere entra nel tuo segno, non puoi fare a meno di sentirti affascinante. Fino al 5 settembre, sarai ispirato a rinnovare il tuo look con un guardaroba elegante e sofisticato e scelte di stile. Guardare al meglio farà girare alcune teste, aumentando la tua fiducia. Non sai mai chi sta guardando!

Carriera/Finanza: le tue decisioni finanziarie sono spesso motivate dal tuo desiderio di garantire la stabilità della tua casa e della tua famiglia. Pertanto, in genere fai scelte sensate. Tuttavia, poiché il sole nell'impaziente Leone e la tua zona di guadagno fanno quadrare il volatile Urano, potresti fare una mossa precaria. Fai attenzione a non compromettere i tuoi piani a lungo termine mentre cerchi di soddisfare le tue esigenze attuali. Agisci pensando al futuro.

Crescita personale/spiritualità: ascolta qualcuno che ti incoraggia a perseguire le tue aspirazioni. Quando il motivatore Marte si allinea con il visionario Nettuno, potresti essere ispirato a smettere di sognare e iniziare ad agire. Se non sei sicuro di come o da dove iniziare, entra in contatto con persone che condividono i tuoi interessi. Il supporto degli altri ti consentirà di portare avanti le cose. Non è necessario vedere l'intero percorso. Hai solo bisogno di conoscere il prossimo passo.