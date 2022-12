Oroscopo di oggi 12 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 12 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 12 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Devi continuare a sviluppare le tue conoscenze e abilità per evolvere nella tua carriera. Ti sentirai sicuro di avventurarti fuori dalla tua zona di comfort e imparare cose nuove con il supporto di un amico o di un gruppo. Il sole nell'esperto Sagittario si allinea con l'ambizioso Saturno nella tua casa della comunità, incoraggiandoti a entrare in contatto con persone intelligenti. Questo è il momento opportuno per iscriversi a un corso o impegnarsi a lavorare con un mentore. Non sarai molto attento alle spese poiché l'amante del divertimento, la luna in Leone, si scontra con il Nodo Nord e Urano spontaneo nel tuo settore finanziario.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Sei determinato e intraprendente, il che ti consente di fare progressi verso un obiettivo importante. Mentre il Sole del Sagittario si allinea con l'ambizioso Saturno, persevererai finché i tuoi sforzi non ti avvicineranno al tuo traguardo finale. Sei determinato a farti un nome e ottenere riconoscimenti nella tua comunità o cerchia professionale. Appoggiati alle tue connessioni e raggiungi le persone che possono aiutarti ad andare avanti. Sei sulla corsia preferenziale per il successo. Tuttavia, è improbabile che tu giochi secondo le regole. Mentre la luna nel drammatico Leone quadra il Nodo Nord e Urano nel tuo segno, non puoi fare a meno di ribellarti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

È più facile accovacciarsi e fare qualcosa quando trovi qualcuno con cui collaborare. Mentre il Sole Sagittario nella tua casa di collaborazione si sincronizza con Saturno disciplinato, una persona senza fronzoli può tenerti sulla buona strada. Un compagno di studio potrebbe aiutare con le attività educative o un mentore potrebbe fornire una guida con preoccupazioni professionali. Se accoppiato, l'atmosfera potrebbe essere piuttosto pesante tra te e il tuo partner. Oggi è probabile che rinunci al romanticismo e affronti preoccupazioni più serie. Potrebbe essere necessario mettere le carte in tavola per arrivare sulla stessa pagina. Non si può dire come le tue parole possano atterrare mentre la teatrale Luna Leone quadra il volatile Urano.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Il sole nel saggio Sagittario e il tuo settore lavorativo si allineano con il disciplinato Saturno, rendendo questo un momento eccellente per fare ricerche o lavorare su un progetto che richiede una pianificazione a lungo termine. Avrai la concentrazione e la determinazione necessarie per perseverare fino a raggiungere il risultato che desideri. Se hai bisogno di assistenza, chiedi aiuto a un collega anziano. Potresti imparare molto da qualcuno che ha già percorso questa strada. Questo è anche un buon momento per mettere in ordine le tue finanze. Avrai la pazienza di cui hai bisogno per pagare le bollette, gestire i debiti e gestire i fondi condivisi.